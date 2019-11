Benzema a répondu présent

Le Honduras s'en mord les doigts. Peut-être qu'il ne fallait pas l'inviter dans cette confrontation ! Karim Benzema a été partout, cet après-midi au stade de Porto Alegre. Avec deux buts à son compteur, l'attaquant du Real Madrid pourrait bien être l'attaquant du Mondial !

Benzema, premier but

Fini les décrochages dans le milieu de terrain, qu'on lui avait reproché à l'Euro 2012 et dont il avait créer le record de minutes de buts non marqués par K.B. Aujourd'hui, c'est tout le contraire qu'il se passe. Toujours bien servi devant, Karim Benzema a tiré 7 fois au but, pour deux buts (le troisième aurait pu lui être accordé). Mais tant pis, avec un premier pénalty transformé en force pour le premier but des Bleus dans ce Mondial, et surtout son premier but en Coupe du Monde (44ème minute), Karim Benzema poursuit sa belle année 2014. Et ce n'était pas fini, c'est l'histoire qui l'a écrit !

Benzema Bis

De retour des vestiaires, Benzema aurait été déçu de n'avoir marqué qu'un seul but. Toujours aussi affûté, et en forme, le joueur devient peu à peu le moteur de cette équipe, bien aidé, il est vrai par Matthieu Valbuena et les caviars de Antoine Griezmann. A la 48ème minute, Yohan Cabaye envoie un long centre pour Benzema, dans la surface, repris d'une volée imparable pour le gardien, qui après avoir touché le poteau, est poussée au fond des filets par le pauvre gardien hondurien. Il s'agira du premier but accepté grâce à l'aide de la "Goal Technology". Malheureusement, "Benz" n'aura pas ce deuxième but puisque le but sera accordé à Valladares contre son camp (48ème). Il était écrit aussi que Karim Benzema voulait marquer CE deuxième but, et à la 72ème minute, Benzema s'offre son doublé (à l'odeur d'un triplé) en reprenant un ballon dégagé par la défense du Honduras dans la surface, grâce à une frappe sous la barre des buts honduriens. Le but est là pour le 3-0. Et le public peut scander les "1 et 2 et 3 zéro".

Evidemment, ce soir, Karim Benzema aura été dans tous les bons coups, physiquement, et mentalement il a pris du caractère. Tant mieux pour la suite !