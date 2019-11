Live Coupe du Monde 2014 : Allemagne - Portugal en direct

Merci à tous de nous avoir suivi pour ce LIVE. Ce fut un plaisir. Votre soirée n'est pas terminée sur VAVEL France avec le live-texte de la rencontre entre le Nigéria et l'Iran (21H), puis celui de l'opposition entre le Ghana et les USA (00h00).

Et c'est terminé à Salvador ! L'Allemagne étrille le Portugal sur le score de 4-0. Triplé de Thomas Muller et but de Mats Hummels. Soirée cauchemardesque pour les hommes de Paulo Bento qui ont vu leur équipe réduite à 10 contre 11 après l'expulsion de Pepe, mais aussi suite à la blessure d'Almeida et de Coentrao. L'Allemagne aura tout simplement été au-dessus, dans tous les secteurs.

90+1' : Dernier coup-franc pour Ronaldo et parade de Manuel Neuer !

90' : Le quatrième arbitre indique deux minutes de temps aditionnel.

PHOTO - Pendant ce temps-là, la tenniswoman allemande Sabine Lisicki fête la victoire de sa nation.

86' : L'Allemagne gère tranquillement sa fin de match

84' : Cristiano Ronaldo souhaite à tout prix marquer son but. Son coup-franc est une nouvelle fois complétement loupé.

83' : L'entame du Portugal dans cette Coupe du Monde 2014 n'aura pas pu être plus catastrophique.

81' : Joachim Low profite de cette avance pour préserver son attaquant, Thomas Muller, remplacé par Lukas Podolski.

80' : Il reste 10 minutes de jeu à Salvador.

78' : Thomas Muller signe ici son 20e but en 50 sélections.

77' : LE QUATRIEME BUT ALLEMAND ! ET LE TRIPLE POUR THOMAS MULLER QUI RECUPERE UN BALLON DEVANT LE BUT SUITE A UNE FAUTE DE MAIN DE RUI PATRICIO ! 4-0 !

Vos pronostics pour cette fin de match ? L'Allemagne va t-elle accentuer le score ? Ou le Portugal réduira l'écart ?

74' : Frappe de Nani bien boxée par Manuel Neuer. Alors que les Portugais réclamaient un pénalty suite à un accrochage entre Howedes et Eder. L'arbitre ne bronche pas.

72' : Hummels reste au sol après un duel aérien avec Eder. Il quitte ses coéquipiers, remplacé par Mustafi.

70' : Il reste vingt grosses minutes à disputer dans ce match.

68' : Sur une contre-attaque éclaire, Schurrle sert Mario Gotze qui voit sa frappe touché par un défenseur portugais. C'était une balle de 4-0;

67' : L'intensité de jeu est nettement moins élevée qu'en première mi-temps.

PHOTO - La joie du banc allemand après le deuxième but de Mats Hummels.

63' : Encore un coup dur pour l'équipe du Portugal. En voulant sauver le ballon de la touche, Fabio Coentrao semble s'être claqué à la cuisse. Il sort sur civière, remplacé par Andre Almeida.

62' : Premier changement du match. Mesut Ozil cède sa place à l'avant-centre de Chelsea, Schurrle.

60' : Ce corner, tiré par Moutinho, sera finalement dégagé par la défense allemande.

59' : Le coup-franc de Cristiano Ronaldo est devié par le mur allemand. Corner à suivre.

58' : La seconde mi-temps s'annonce très longue pour les hommes de Paulo Bento. A moins que ...

55' : La Mannschaft dégage une sérénité incroyable dans son jeu. Tout semble facile.

54' : Moutinho s'en charge mais Khedira dégage le ballon proprement de la tête.

54' : Faute de Mats Hummels sur Eder. Coup-franc intéressant à suivre pour le Portugal.

PHOTO - Le dépit de Cristiano Ronaldo, regardant sans doute le tableau d'affichage du stade.

50' : Ce sont néanmoins les coéquipiers de Manuel Neuer qui ont la possession du ballon

49' : Le rythme de jeu est faible en ce début de seconde période

47' : Les supporters font leur retour peu à peu dans les travées du stade

PHOTO - Quand Meireles fait des doigts d'honneur à l'arbitre après le pénalty sifflé ...

C'est reparti à l'Arena Fonte Nova pour 45 minutes !

MT : Les deux formations font leur retour sur la pelouse.

STATISTIQUE - La dernière fois que le Portugal a encaissé 3 buts en Coupe du Monde remonte à 2006. Et c'était déjà contre le Portugal. Bête noire.

PHOTO - L'action du carton rouge de Pepe. Faites nous la légende de la photo en postant un commentaire au bas de ce LIVE.

45+2' : L'arbitre siffle la mi-temps de ce match. Première période ultra-dominée par les hommes de Joachim Low. Doublé de Thomas Muller, avec également un but de Mats Hummels sur corner. Le Portugal est réduit à 10 suite à l'expulsion de Pepe à la 37e.

45+1' : ET LE TROISIEME BUT ! LE DOUBLE POUR THOMAS MULLER QUI RECUPERE UN BALLON DANS LA SURFACE DE REPARATION PORTUGAISE ET QUI TROMPE RUI PATRICIO ! 3-0 POUR L'ALLEMAGNE !

45' : Le quatrième arbitre indique deux minutes de temps additonnel.

43' : Alors que nous approchons de la mi-temps de ce match où les joueurs portugais auront quinze minutes pour reprendre leurs esprits...

41' : Autant dire que nous sommes pour le moment plus proche du 3-0 que du 2-1.

40' : L'agressivité portugaise est de plus en plus forte.

39' : Le coup-franc de Toni Kroos est finalement devié par le mur portugais.

Mais qu'a bien pu dire Pepe à Thomas Muller ?

37' : CARTON ROUGE POUR PEPE ! LE MATCH VIRE AU CAUCHEMAR POUR LE PORTUGAL QUI FINIRA LE MATCH A 10 CONTRE 11 !

35' : Corner à suivre pour le Portugal. Eder place une tête qui passe largement au-dessus des cages de Manuel Neuer.

33' : L'Allemagne fait désormais le break dans ce match et mène par deux longueurs d'avance. Le reste du match risque d'être compliqué pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo.

31' : ET LE DEUXIEME BUT ALLEMAND ! Hummels s'envole et son coup de tête finit au fond des cages de Rui Patricio. 2-0 pour la Mannschaft !

30' : La récupération de balle de l'équipe d'Allemagne est impressionante. Le Portugal n'a pas le temps de dévoiler son jeu offensif.

28' : Place à une "ola" dans l'Arena Fonte Nova.

27' : Almeida cède finalement sa place à Eder. Grosse perte offensive pour le Portugal.

27' : Le moustachu, Hugo Almeida, reste au sol après un contact avec Mats Hummels. Il quitte ses coéquipiers pour se faire soigner.

25' : Nani déborde côté droit et arme sa frappe qui frôle la barre de Manuel Neuer. Coup de chaud sur les cages allemandes.

PHOTO - La rage de Thomas Muller après son ouverture du score sur pénalty.

22' : Tentative de percée de Jao Pereira, stoppé régulièrement de grande classe par Phillipe Lahm.

20' : Vingt minutes de jeu à Salvador et c'est l'Allemagne qui fait la course en tête au score.

18' : Ozil, Muller et Gotze sont très mobiles sur le front de l'attaque allemande. Ce qui gêne grandement le Portugal.

17' : La possession du ballon est allemande depuis le but de Thomas Muller.

STATISTIQUE : Nous releverons que cinq pénaltys ont été accordés depuis le début de ce Mondial. Et les cinq ont été transformés. 100% réussite.

15' : Nous vous rappelons que dans ce même groupe G, le Ghana et les Etats-Unis s'affrontent à minuit. A suivre sur VAVEL France.

13' : Le Portugal tente de réagir par une frappe de Veloso contrée par... Cristiano Ronaldo.

11' : Pereira a d'ailleurs écopé d'un carton jaune.

10' : Et c'est transformé par Thomas Muller ! L'Allemagne prend l'avantage face au Portugal dans le choc de groupe G. 1-0 !

10' : MARIO GOTZE S'ECROULE DANS LA SURFACE ! PENALTY POUR LA MANNSCHAFT !

8' : Le match part pour l'instant sur de très bonnes bases. Les deux équipes ont de l'envie.

7' : Et encore une fois une récupération de balle du Portugal. Cristiano Ronaldo prend son élan et frappe mais Neuer stoppe le tir de l'attaquant portugais.

6' : La frappe de Cristiano Ronaldo des 30 mètres s'envole dans les travées de l'Arena Fonte Nova.

4' : Première percée de Ronaldo qui sert Hugo Almeida. La frappe de ce dernier est bien captée par Neuer.

3' : C'est l'Allemagne qui monopolise le ballon en ce début de rencontre

2' : .. Bien repoussé par la défense portugaise

2' : Première incursion offensive de la Mannchshaft qui obtient un corner....

PHOTO - Forfait de dernière minute avec l'Allemagne, Marco Reus soutient ses coéquipiers devant la télé...

1' : Le temps est estival à Salvador, avec un beau ciel bleu et une température avoisinant les 30 degrés. Conditions optimales.

Et c'est parti à l'Arena Fonte Nova entre l'Allemagne et le Portugal ! Le premier match de ce groupe G !

Et places aux hymnes nationaux respectifs désormais.

Les deux formations font leur entrée sur la pelouse !

PHOTO - Le vestiaire de l'Allemagne est opératonnel...

La composition officielle du Portugal : Patricio, Joao Pereira, Pepe, Bruno Alves, Coentrao, Meireles, Moutinho, Veloso, Nani, Ronaldo, H.Almeida.

La composition officielle de l'Allemagne : Neuer, Howedes, Hummels, Khedira, Ozil, Muller, Lahm, Mertesacker, Kroos, Gotze, Boateng.



PHOTO - A 1h30 du coup d'envoi, le vestiaire portugais est prêt.

Lukas Podolski : ''Je veux saluer un bon ami, qui ne peut malheureusement pas être ici. Cet ami, c'est Michael Schumacher. Il est fou de foot comme nous tous ici. Nous voulons envoyer à sa famille beaucoup de forces. Oui, nous voulons gagner le titre pour lui donner de la joie.''

Les deux équipes auront comme objectif d'engranger rapidement le plus de points en vue d'une qualification en huitièmes de finale.

L'avant-centre de la sélection allemande, Miroslav Klose, totalise 14 buts en phase finale de Coupe du Monde. Il est à une longueur d'égaler Ronaldo (le Brésilien), auteur lui de 15 réalisations.

Philipp Lahm : « Le match contre le Portugal est assez crucial. Cristiano Ronaldo, je pars du principe qu'il jouera, mais cela nous est totalement égal. Pour lui, ça doit être spécial de nous retrouver, il aura à cœur de battre enfin l'Allemagne. »

En patientant avant le coup d'envoi de ce match, vous pouvez écouter en direct notre émission de radio quotidienne Coupe du Monde, "Samba".

PHOTO - Ce match entre l'Allemagne et les Etats-Unis se déroulera à l'Arena Fonte Nova. Capacité totale de 51 00 places.

Ce match de l'Allemagne face au Portugal sera le 100e de la Mannschaft en Coupe du Monde. C'est tout simplement la première équipe à atteindre ce total.

Dans ses matchs de préparation à la Coupe du Monde, le Portugal a signé deux victoires devant le Mexique (1-0) et l'Irlande (5-1).

En matchs de préparation au Mondial, l'Allemagne a d'abord concédé le match nul face au Cameroun (2-2), puis elle a déroulé face à l'Arménie (6-1).

VIDEO - Nous vous proposons d'ailleurs de visionner le compte-rendu de la rencontre entre l'Allemagne et le Portugal lors de l'Euro 2012. La Mannschaft s'était alors imposée sur le score de 1-0, avec un but de Mario Gomez.

STATISTIQUE - Le Portugal n’a remporté que 3 de ses 17 précédentes confrontations face à l’Allemagne (5 nuls, 9 défaites), s’inclinant face à la Mannschaft lors des 3 derniers tournois majeurs (Coupe du Monde 2006, Euro 2008 et 2012). Bête noire.

La star du Portugal, Cristiano Ronaldo, est touché depuis plusieurs semaines par plusieurs blessures à la cuisse gauche. CR7 devrait néanmoins débuter ce lundi face à l'Allemagne : "Je suis à 100%. J’espérais être à 110% mais je pense que c’est assez pour aider l’équipe. Je me sens bien, prêt à faire une grande Coupe du monde. Si ce n’était pas le cas, je serais le premier à le dire à l’entraîneur." a t-il confié en conférence de presse.

Le Portugal dispute quant à lui son sixième Mondial, qu'il n'a jamais remporté. Sa meilleure performance remonte à une troisième place lors de la Coupe du Monde 1966, se déroulant en Angleterre. Tout savoir sur la sélection portugaise.

L'Allemagne participe au Brésil à sa 18e Coupe du Monde. Elle a au total remporté trois fois la compétition (1954, 1974, 1990). Tout savoir sur la sélection allemande.

Cette rencontre est la première du groupe G. Puis suivra à 00h00 le match entre le Ghana et les Etats-Unis, à suivre sur notre site.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité le match entre l'Allemagne et le Portugal en live. Coup d'envoi programmé à 18h00.

Montage photo ©[Florian Rakotonarivo/VAVEL France]