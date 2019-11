Live Coupe du Monde 2014 : Iran - Nigeria en direct

Ce LIVE est maintenant terminé, merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur VAVEL France avec un compte-rendu de la rencontre dans les minutes qui suivent. Nous vous invitons dès à présent à suivre le direct du match Ghana - Etats-Unis (coup d'envoi à 0h). Très bonne soirée sur VAVEL France.

La prochaine journée mettra aux prises l'Argentine à l'Iran samedi 19 à 18h et la Bosnie au Nigéria toujours samedi 19 à 0h.

C'est terminé à l'Arena Da Baixada ! Score nul et vierge 0-0 entre l'Iran et le Nigéria dans cette première journée de la poule F. Avec ce nul, les deux équipes se positionnent à la deuxième place du groupe avec 1 pt derrière l'Argentine qui a 3pts après sa victoire 2-1 face à la Bosnie.

90+1' Coup franc dangereux pour l'Iran. Il y a une faute iranienne donc ça ne donne finalement rien.

90' Deux minutes de temps additionnel.

89' Centre dangereux nigérian mais c'est prolongé en corner par Hosseini.

88' Second changement iranien avec la sortie de Heydari remplacé par Shojaei.

85' Tête d'Ameobi parfaitement captée par Haghighi.

82' Superbe frappe d'Odemwingie qui passe au ras du poteau iranien à l'issue d'une belle passe d'Obi Mikel. Toutefois il était sanctionné d'une main qui n'y était pas à la vue des images.

80' Frappe de Timotian qui passe loin du but d'Enyeama mais qui conclue une belle action collective.

77' Premier changement iranien avec la sortie de Dejagah remplacé par Jahan Bakhsh.

76' Nouvelle offensive iranienne qui se conclue par une remise de Dejagah qui ne revient à personne mais tout reste possible dans ce dernier quart d'heure.

75' Frappe dans l'axe de Oshaniw qui ne pose aucun problème à Haghighi.

74' Premier carton de la partie pour Timotian.

70' Tête au point de penalty d'Ameobi qui passe au ras du poteau iranien. Le joueur nigérian semble d'ailleurs faire faute sur son défenseur avant d'effectuer sa reprise de la tête.

68' Il venait de montrer des signes de fatigue, Azeez cède sa place à l'ancien lillois Peter Odemwingie désormais joueur à Stoke City.

67' Les premières crampes se font sentir pour Azeez alors que le Nigeria a déjà effectué deux changements.

66' Ghoochannejad manque sa demi-volée qui s'envole dans les travées de l'Arena Da Baixada. Les Iraniens sont de plus en plus dangereux dans cette partie.

65' Faute d'Omenike et coup-franc excentré dangereux en faveur de l'Iran.

64' Ca chauffe pour le Nigeria avec des contres parfaitement exploités par les iraniens qui obtiennent un corner.

62' Frappe de Ghoochannedjad qui tente sa chance de 30m mais ça passe à gauche des buts de Enyeama.

59' La possession de balle reste toujours largement à l'avantage du Nigeria 64%-36%.

58' Frappe d'Emenike qui dévisse une nouvelle fois sa tentative au but.

57' Enyeama règne dans sa surface et sort pour capter un centre qui pouvait être dangereux.

54' Ameobi se montre dangereux rapidement et c'est un corner pour le Nigeria mais les coups de pied de coin sont mal tirés depuis le début de la partie et les iraniens ne sont pas inquiétés sur ces phases arrêtés.

51' Nouveau changement pour le Nigeria avec la sortie de Moses à la place d'Ameobi.

50' Première frappe de la deuxième période pour l'Iran et Ghoochannejad qui tente sa chance à l'entrée de la surface de réparation mais ça fuit le cadre.

49' Les Iraniens semblent être montés d'un cran et sont désormais plus dangereux.

47' Sur un centre d'Azeez contré, premier corner de la 2è mi-temps pour le Nigeria. C'est une nouvelle fois sans danger au premier poteau.

45' C'est reparti pour cette deuxième mi-temps !

Les supporters iraniens se sont fait entendre dans cette première mi-temps qui a vu leur formation tenir tête aux derniers vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations.

C'est la mi-temps dans cette rencontre entre l'Iran et le Nigeria. Pour le moment le score est nul et vierge 0-0. L'occasion la plus nette a été pour l'Iran avec une tête sur corner de Ghoochannejad. Toutefois le Nigeria en ayant notamment la possession du ballon (64%-36%) ne se sont pas montrés dangereux face au but iranien malgré un premier quart d'heure très prometteur.

45' 2 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps.

44' Les nigérians demandent un penalty à l'arbitre équatorien sur une main iranienne mais elle semble collée au corps.

43' Le Nigeria se confronte à un mur dans cette première mi-temps et ne semble pas réussir à se montrer dangereux.

39' Nouvelle frappe nigériane par Emenike mais il ne trouve toujours pas le cadre.

38' Le milieu de terrain de la Lazio de Rome, Onazi tente une frappe lointaine mais c'est totalement manqué.

36' L'équipe d'Iran monte en régime dans ce match et ils prennent de plus en plus confiance.

34' Superbe parade d'Enyeama sur une tête de Ghoochannejad. Le portier du LOSC est déjà déterminant pour son équipe.

33' Belle action personnelle de Ghoochannejad qui obtient un corner. Le premier pour l'Iran de la partie.

31' Beau coup-franc direct de Musa qui surprend tout le monde mais c'est une parade d'Haghighi qui sort la balle en corner. Le coup de pied de coin ne donne rien une nouvelle fois.

29' Premier changement du côté nigérian avec la sortie sur blessure du défenseur central Oboabona remplacé par l'expérimenté Joseph Yobo.

27' Victor Moses est actif sur son côté droit mais reste encore imprécis dans sa dernière passe.

25' Les hommes de Carlos Queiroz sont désormais mieux positionnés en défense et c'est du coup moins tranchant dans les attaques nigérianes.

23' Les iraniens menés par Ghoochannejad commencent à sortir de leur camp et à tenter à partir en contre puisque les nigérians se font moins sentir devant leur but.

22' Début de match compliqué pour le gardien Haghighi qui dispute seulement son 7è match sous le maillot iranien et qui vient de rater totalement un dégagement.

20' Les iraniens doivent s'employer en défense pour le moment.

17' Sur un centre d'Azeez, le gardien iranien réussit à sortir parfaitement et rassure cette fois sa défense.

13' Le premier coup-franc iranien tiré par Safi ne donne rien.

10' Les Iraniens ne parviennent pas pour l'instant à se projeter vers l'avant et de ce fait la possession est largement à l'avantage du Nigeria (65%-35%).

8' Belle occasion pour Onazi après une frappe croisée qui fuit le cadre.

7' But refusé au Nigeria après une charge sur le gardien Haghighi qui ne semble pas si évidente que ça au ralenti.

6' Premier corner en faveur du Nigéria après un débordement d'Emenike.

4' Pour le moment c'est le Nigéria qui a la possession du ballon et qui s'est installé dans la partie de terrain iranienne.

3' Première frappe cadrée de la rencontre par Moses mais c'est capté par Haghighi.

C'est parti pour cette rencontre de la poule F entre le Nigéria et l'Iran !

L'Iran évoluera en 4-3-3 tandis que le Nigéria sera en 4-2-3-1.

-4m : Les hymnes des deux nations résonnent dans le stade.

-5m : Dans une belle ambiance, les deux équipes font leur entrée sur la pelouse.

-10m : Les deux équipes vont bientot fouler la pelouse de l'Arena Da Baixada pour en découdre pour leur première rencontre de la compétition.

Voici le XI du Nigeria : Enyeama - Ambrose, Oshaniw, Oboabona, Omeruo - Obi Mikel, Onazi, Azeez, Musa, Moses - Emenike.

Les compositions d'équipes viennent de tomber, voici celle de l'Iran : Haghighi - Safi, Hosseini, Sadeghi, Montazeri, Timotian, Nekounam, Ghoochannejad, Dejagah, Pooladi.

L'arbitre de la rencontre Iran - Nigeria est l'équatorien M.Vera.

Le lieu de la rencontre est l'Arena da Baixada dans la ville de Curitiba.

Pour le Nigéria, la composition attendue devrait être :

Enyeama - Ambrose, Oboabona, Omeruo, Yobo (cap) - Onazi, Obli Mikel - Musa, Odemwingie, Moses - Emenike.

Pour l'Iran, la composition probable devrait être celle-ci :

Davari - Beitashour, J.Hosseïni, Sadeqi, Pouladi - Nekounam (cap), Teymourian - Jahan Bakhsh, Dejagah, Shojaei, Ghoochannejhad.

Quelques statistiques sont à retenir avant d'entamer cette rencontre. Le Nigéria n'a pas remporté un seul de ses huit derniers matchs en Coupe du Monde tandis que l'Iran n'a jamais conservé son but inviolé en Coupe du Monde.

Ces deux nations se sont déjà affrontés à une reprise et c'est le Nigeria qui s'est imposé sur le score de 1-0.

Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 21h heure française soit 16h au Brésil.

Pour être incollable sur les deux nations de la rencontre du soir, voici la présentation de l'Iran et celle du Nigeria par l'équipe VAVEL France.

L'homme à suivre du côté de l'Iran, 43è nation mondiale au classement FIFA, est le capitaine Javad Nekounam qui a déjà disputé pas moins de 136 matchs avec la sélection iranienne. Le milieu relayeur de 33 ans est le seul joueur de la sélection actuelle à avoir réussi à percer en Europe en jouant durant 6 ans à Osasuna. Désormais dans le championnat du Koweït il reste toutefois l'homme clé de la formation iranienne.

Pour le Nigéria on va espérer compter sur les prouesses de son portier Vincent Enyeama. Le gardien de Lille a d'ailleurs été élu meilleur joueur africain de la Ligue 1 cette saison. Pendant une période de 1061 minutes, le gardien nigérian n'a ainsi pas concédé le moindre but.

Du côté nigérian, on veut se montrer très ambitieux. En effet leur sélectionneur Stephen Keshi considère que "les sélections africaines sont très proches de pouvoir remporter le Mondial". Le nigérian s'explique par le fait que "ce sera un tournoi ouvert. Il suffit de faire les choses. Je ne vois pas de grands noms ou de grands pays. Ce qui fera la décision, c'est ce que chacun sera prêt à faire, son envie. Il y a très, très peu de matches à jouer". Tout en plaisantant en conférence de presse il a déclaré que le minimum pour sa nation était "d'atteindre la finale".

Pour le sélectionneur de l'Iran, le portugais Carlos Queiroz, sa sélection doit "faire honneur à ses couleurs car l'Iran a traversé des difficultés hors du terrain mais nous voulons faire nos preuves sur le terrain". Il rajoute aussi que "la situation économique et politique est un désavantage complet pour l'équipe mais les joueurs sont déterminés. Ils ont réussi à se qualifier pour être ici. Ils veulent repartir du Brésil avec respect et fierté".

L'Iran semble sur le papier l'un des petits poucets de la compétition mais a réalisé une campagne de qualification très intéressante. En terminant tout d'abord invaincu de son premier tour de qualification en dominant des nations telles que le Bahrein ou le Qatar, l'Iran a une nouvelle fois terminé première de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde avec un bilan de 5 victoires, 1 nul et 2 défaites et en se permettant de se placer devant la Corée du Sud. Avec 30 buts inscrits c'est d'ailleurs la nation la plus prolifique durant la campagne de qualification.

Les deux nations sont des valeurs montantes du football mondial. Le Nigéria est sorti vainqueur de la dernière édition de la CAN et tient une jeune génération qui pourrait faire parler d'elle dans cette Coupe du Monde. L'équipe africaine n'a connu aucun problème pour se qualifier pour le Mondial en finissant premier de son groupe de qualification puis en s'imposant aisément face à l'Ethiopie.

Le Nigéria dispute lui sa cinquième Coupe du Monde et contrairement à leurs adversaires du soir ils ont déjà atteint à deux reprises les huitièmes de finale en 1994 et 1998.

L'Iran dispute la quatrième Coupe du Monde de son histoire. Elle a pour le moment un bilan assez faible puisqu'ils n'ont remporté qu'une rencontre en 1998 en battant les Etats-Unis 2-1. Ils étaient également présents lors des éditions 1978 et 2006.

Cette rencontre dans le compte de la première journée de la poule F est primordiale pour les deux nations pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. En effet dans la première rencontre de ce groupe l'Argentine s'est imposée 2-1 face à la Bosnie et laisse davantage la porte ouverte à la seconde place du groupe puisque le leadership de la poule est prédestiné à l'équipe sud-américaine.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité le match entre l'Iran et le Nigéria en live.