Brésil - Mexique : se rapprocher de la qualification

Match 2 pour les Brésiliens et les Mexicains. Après avoir disposés de la Croatie pour le Brésil (3-1) et après avoir battu le Cameroun pour le Mexique (1-0), les deux vainqueurs du groupe s'affrontent, aujourd'hui. Pour un match qui devrait offrir un grand spectacle. En cas de match nul entre le Cameroun et la Croatie, l'équipe victorieuse, ce soir sera qualifiée pour les 8ème de finale.

Le Brésil, un ton au-dessus ?

Les Brésiliens ont montré un visage correct pour le match d'ouverture contre la Croatie. Mais, les Croates auraient mérité mieux qu'un 3-1 à la fin du match. Car, oui, les Brésiliens ont été plutôt décevants. Seuls Neymar et Oscar ont été dans leur match. Le reste des joueurs ont été trop discrets. Pour ce match contre le Mexique, le spectacle devrait être de mise. La défense du Brésil devra être impériale face à une armada offensive intéressante du Mexique, comme l'a prouvé le premier match contre le Cameroun. Le Brésil devra monter en puissance face à une nation qui aura aussi envie de finaliser le plus vite possible leur qualification ! Felipe Scolari devrait reconduire, en grande majorité son 11 de départ. Mis à part Hulk, qui souffre des ischios-jambiers, et qui sera très incertain pour ce match, Neymar et les siens seront de nouveaux présents, au coup d'envoi. Avec l'envie, peut-être d'offrir un meilleur spectacle à leurs supporters.

Le Mexique, prêt à rendre le Brésil inquiet

Le Mexique aura ses atouts. Un point face au Brésil les laisserait toujours en course pour la qualification. Avec un milieu à cinq qui devrait être reconduit, le duel au milieu devrait être intense. D'où l'obligation pour le Brésil d'hausser son jeu. L'équipe du Mexique, en attaque est très remuante, à l'image d'un Giovani qui a montré un beau visage lors de son premier match. Cette équipe du Mexique séduit, et ne devrait, cependant pas avoir la majorité de la possession. L'état de forme des joueurs offensifs du Mexique sera un facteur clé de la victoire mexicaine, face à une défense du Brésil, qui n'a pas rassuré lors du premier match.

La clé du match : Neymar, toujours au top ?

C'est un peu Neymar, qui à lui tout seul a fait débloquer la situation contre la Croatie. Encore, une fois, très attendu, l'attaquant du FC Barcelone aura à coeur de remontrer qu'il est bien LA star du Mondial. Face au Mexique, et à un milieu renforcé, Neymar devrait faire du Messi, c'est-à-dire, descendre bas pour prendre le ballon et accélerer devant. Ce ne serait pas surprenant de sa part, surtout que Fred devrait continuer à rester très haut sur le terrain. De Neymar viendra l'étincelle (ou non) du match. A n'en pas douter.