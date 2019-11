Live Belgique - Algérie, la Coupe du Monde 2014 en direct

Ce LIVE est maintenant terminé, merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur VAVEL France avec un compte-rendu de la rencontre dans les minutes qui suivent et avec les LIVES de Brésil-Mexique (21h) et de Russie-Corée du Sud (0h). Très bonne soirée sur VAVEL France.

Après-match : Le classement (très) provisoire du groupe H après ce premier match sur les six qui se disputeront entre les quatre équipes :

Place Equipe Points +/- 1. Belgique 3 +1 2. Russie 0 0 2. Corée du Sud 0 0 4. Algérie 0 -1

Après-match : Les Belges rencontreront les Russes au prochain tour pour s'assurer une qualification pour les huitièmes de finale. Les Algériens, qui rencontreront eux les Sud-Coréens ne devront absolument pas perdre pour espérer se qualifier.

C'est terminé à l'Arena Mineirao de Belo Horizonte ! Victoire 2-1 de la Belgique grâce au coaching de Wilmots et les buts des entrants Fellaini et Mertens. Les Algériens, qui menaient jusqu'à la 70ème minute ont baissé physiquement après avoir été rejoints au score.

90+3ème : Les Algériens donnent tout mais c'est bien tard.

90+1ème : Nous entrons dans le temps additionnel. Il sera de trois minutes.

89ème : Les Belges prennent tout leur temps maintenant.

87ème : Entre la première et la seconde période, ce fut le jour et la nuit pour la Belgique.

85ème : On est plus proche d'un 3-1 que d'un 2-2.

83ème : Sortie de Medjani remplacé par Ghilas pour les Algériens.

83ème : Les Belges tentent de faire le break. Sur un centre d'Hazard, Fellaini place une tête cadrée. M'Bohli doit faire un arrêt de grande classe pour mettre le ballon en corner.

81ème : Coaching gagnant de Wilmots, avec les buts de Fellaini et de Mertens, entrés en jeu.

80ème : Le deuxième but Belge par Driss Mertens ! Après un bon travail d'Hazard, poursuivi par une belle possession de ballon d'Origi, Mertens récupère le ballon et décoche une frappe qui vient se loger sous la barre de M'Bohli, impuissant. La Belgique prend l'avantage au score.

79ème : A l'heure actuelle, l'issue du match est plus qu'incertaine.

77ème : Dans les tribunes, les supporters des Diables Rouges se font entendre : "Divock Origi, O-ri-gi".

76ème : C'est maintenant le public Belge qui a repris le dessus sur les supporters Algériens. Les Africains deviennt muets.

74ème : Toutes les offensuves Belges deviennent dangereuses.

72ème : L'intensité de ce match n'est plus le même depuis cette égalisation. Les Belges ont repris l'avantage psychologique.

71ème : Sortie de Mahrez, entrée de Lacen pour l'Algérie.

70ème : Egalisation de Fellaini ! Sur un centre de De Bruyne, Fellaini s'envole et place une tête qui trompe M'Bohli. La Belgique revient au score et relance le match !

69ème : A vingt minutes du terme, les Belges tentent tout pour marquer. Les Algériens restent solident et commettent très peu de fautes.

67ème : Enorme arrêt de M'Bolhi après une frappe d'Origi.

66ème : Sortie de Soudani remplacé par Slimani pour les Algériens.

65ème : Fellaini remplace Dembélé côté Belge. C'est le dernier changement de Wilmots.

64ème : Les Belges sont invaincus en éliminatoires et en matchs amicaux de préparation au Mondial. Cette domination au score des Algériens est presque une surprise.

62ème : Le match devient intéressant, les deux équipes devant joueuses.

60ème : Les Algériens, qui sentent les Belges de plus en plus proches de l'égalisation se remettent à attaquer et posent des problèmes aux défenseurs des Diables Rouges.

58ème : Entrée d'Origie qui remplace Lukaku côté Belge.

56ème : Tête de Medjani sur corner qui frôle le poteau de Courtois. Les Algériens ont bien failli aggraver le score.

54ème : Les Belges attaquent vraiment. Les Algériens commencent à souffrir.

52ème : Sur le côté droit, Mertens perce la défense Algérienne et arrive dans la surface où son centre ne trouve pas preneur. Le match des Belges est enfin lancé !

51ème : Tête de Mertens dégagée par M'Bohli... sur la tête de Witsel qui ne peut cadrer.

50ème : Les intentions des Belges sont à des années lumières de celles de la première période.

PHOTO | Les supporters des deux camps avant la rencontre.

46ème minute : Entrée de Mertens, qui remplace Chadli pour le Belgique.

C'est parti pour la seconde période à l'Arena Mineirao de Belo Horizonte ! L'Algérie gardera-t-elle son avantage ? Réponse dans 45 minutes !

Mi-temps : Les joueurs font leur apparition sur la pelouse, la seconde période va débuter.

Mi-temps : La possession en cette première période fut belge : 65% pour les Diables Rouges.

PHOTO | La joie de Feghouli après son penalty.

C'est la mi-temps à l'Arena Mineirao de Belo Horizonte. L'Algérie mène 1-0 sur un but sur penalty de Feghouli. Plus impliqués, les Nord-Africains sont solides défensivement et efficaces offensivement. En renvanche, les Belges sont passés à côté de leur première mi-temps.

45+1ème : Il y aura une minute de temps additionnel.

44ème : Centre d'Hazard devant le but de M'Bohli. Lukaku n'arrive pas à placer sa tête et le ballon sort en touche.

42ème : Faute de solutions, Chadli frappe aux 35 mètres. Son tir n'est pas cadré.

41ème : Les attaques Algériennes sont plus incisives que les offensives Belges. Les Fennecs ont pris un avantage psychologique avec l'ouverture du score.

39ème : Il ne donne rien et sort en sortie de but.

38ème : Faute de Mahrez aux vingt mètres sur Chadli. Coup-franc pour les Belges.

37ème : Les Algériens semblent plus concentré et plus dans leur match que les Belges.

36ème : Les Belges semblent impuissants, à côté de la plaque.

35ème : Belle frappe de Witsel détournée des points en corner par M'Bolhi, vigilent.

33ème : Carton jaune pour un coup de coude de Bentaleb.

31ème : Le coup de pied arrêté ne trouve pas preneur.

30ème : Faute sur Eden Hazard aux trentes mètres. De Bruyne s'occupe de frapper le coup-franc.

29ème : La Belgique est moins incisive que lors de ses matchs de préparation.

28ème : Voilà qui lance la rencontre. Il a suffit d'un contre Algérien pour que les Fennecs ouvrent le score.

26ème : Ouverture du score pour l'Algérie de Feghouli ! Après une prise d'élan calme, l'attaquant Algérien frappe au centre. Courtois, parti sur le côté gauche est battu.

25ème : Coup-franc pour Vertonghen, à l'origine du penalty.

24ème : Penalty pour l'Algérie ! Ballon en profondeur de Ghoulam. Il passe devant Vertonghen qui se venge sur Feghouli qui est déséquilibré. L'arbitre Marco Rodriguez désigne le point de penalty

22ème : On tente de combiner côté Belge mais la défense Algérienne est compacte.

20ème : La première vraie frappe du match est Belge et elle vient de Witsel. M'Bolhi dégage.

18ème : Un système de jeu se met en place : les Belges ont la possession, l'Algérie évolue en contre.

16ème : Frappe de loin de Van Buyten. Elle est contrée et ne donne rien si ce n'est une récupération Algérienne.

15ème : Les deux équipes s'attendent, se craignent. Le match est fermé et les occasions rares.

13ème : Le match peine à s'emballer.

11ème : Le public est plus Algérien que les Belges. A l'instant, les Européens viennent de se faire siffler quand ils possédaient le ballon.

9ème : Pour l'instant, l'on assiste à une phase d'observation.

7ème : Eden Hazard se fait subtiliser le ballon et s'écroule. L'arbitre indique aux Algériens de jouer.

6ème : Les supporters Belges mettent l'ambiance en tribune.

4ème : En ce début de match, ce sont les Algériens qui ont la possession.

3ème : Premier coup-franc du match et il est Algérien. Il est tiré par Taïder et ne donne rien.

1ère minute : La Belgique joue en rouge, l'Algérie en blanc.

C'est parti à l'Arena Mineirao de Belo Horizonte pour ce premier match du groupe G entre la Belgique et l'Algérie !

-1 minute : Les joueurs se mettent en place, le match va débuter sous un engagement Algérien.

-3 minutes : C'est la tradition. Le toast entre les deux capitaines et les arbitres se déroule actuellement.

-5 minutes : C'est maintenant l'hymne de l'Algérie.

-6 minutes : L'hymne de la Belgique retentit.

-7 minutes : Les 22 acteurs rentrent sur l'aire de jeu sous l'hymne de la FIFA.

-9 minutes : Les joueurs sont dans le couloir.

-19 minutes : La composition de l'Algérie vient également d'être communiquée : M'Bolhi - Mostefa, Bougherra (cap.), Halliche, Ghoulam - Taïder, Medjani, Bentaleb - Feghouli, Soudani, Mahrez.

-26 minutes : Les joueurs sont à l'échauffement sur la pelouse.

-34 minutes : Les compositions d'équipes sont maintenant officielles. Tout d'abord celle de la Belgique : Courtois - Alderweireld, Kompany(cap.), van Buyten, Vertonghen - Witsel, De Bruyne, Chadli, Dembélé, Hazard - Lukaku.

-47 minutes : Sur Twitter, Aissa Mandi, international Algérien a posté une photo d'un détail du maillot Algérien avec ces mots "Tout est dit".

Ce match est le premier du Mondial 100% francophone. Signalons que sept équipes représentent la langue française : la France, la Belgique, la Suisse, l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana.

Le coup d'envoi match Belgique - Algerie est prévu à 18 heures, heure Française ; 13 heures, heure locale.

Le match Algerie - Belgique se jouera à Belo Horizonte, à l'Arena Mineirao.

L'arbitre de la rencontre sera le Mexicain Marco Rodriguez.

Les Fennecs devraient eux évoluer en 4-4-2.

Beaucoup de joueurs Algériens jouent ou ont joués en Ligue 1. L'on peut citer dans ce onze probable Ghoulam, Medjani, Mostefa ou Feghouli.

La composition probable de l'Algérie devrait elle être la suivante : M’Bolhi - Bougherra (cap.), Ghoulam, Medjani, Cadamuro - Bentaleb, Mostefa, Taïder, Feghouli - Djabou, Soudani.

Les Belges devraient donc jouer en 4-3-3.

La composition probable de la Belgique est la suivante : Courtois - Alderweireld, Kompany (cap.), Van Buyten, Vertonghen - Witsel, Fellaini, De Bruyne - Mertens, Lukaku, Hazard.

La dernière participation des Fennecs à un Mondial remonte à 2010. En Afrique du Sud, ils n'avaient pas franchi la phase de poules.

L'Algérie est elle aussi un outsider de la compétition mais son objectif sera plus de franchir la phase de poule qu'autre chose. Dans un groupe à sa portée (Russie et Corée du Sud en plus de la Belgique), elle aura quelque chose à jouer. En revanche, si elle atteint les huitièmes des finales la sélection Africaine pourrait bien affronter l'Allemagne ou le Portugal. Tâche ardue.

En 2002, les Belges avaient réussis à atteindre les huitièmes de finale de la compétition. Ce sera leur objectif minimal cette année.

La Belgique dispute là sa première Coupe du Monde depuis 2002. Les Diables Rouges n'avaient pas réussi à se qualifier pour les éditions 2006 et 2010. Cette année, pour leur retour, ils font figure d'outsiders.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité le match entre la Belgique vs Algérie en live.