Live Suisse - France en direct

Fin de match Merci à vous de nous avoir suivi tout au long de cette rencontre. On se retrouve très vite sur VAVEL France pour de nouveaux matches de cette Coupe du Monde 2014 ainsi que pour Samba demain à 16h30 ! Bonne fin de soirée !

Fin de match Attendus, les hommes de Didier Deschamps ont réalisé une grande partie et ont confirmé leur belle performance contre le Honduras.

Fin de match La performance de la France se termine cependant sur une petite note négative avec les deux buts concédés en fin de match.

Fin de match Les Bleus se sont donc imposés de la plus belle des manières face à la Suisse et font un grand pas en avant en vue de la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde !

90'+3 La France termine le match sur une note positive avec un dernier but signé Karim Benzema. Esseulé plein axe, Benzema réalise le geste parfait et enroule en une touche de balle le ballon dans la lucarne de Benaglio ! Mais le but est refusé, l'arbitre avait sifflé la fin de match !

90'+2 La Suisse tente de jouer et procéde par de longs ballons vers l'avant, sans mettre en danger l'Equipe de France.

90' Il y aura trois minutes de temps aditionnel.

90' Les Bleus sont un peu sortis du match et apparaîssent moins concentrés que tout au long des 80 premières minutes.

89' Erreur bête de Yohan Cabaye qui commet une faute et qui est sanctionné d'un carton jaune. Le parisien sera suspendu pour le prochain match.

87' Nouveau but Suisse ! Sur une belle ouverture d'Inler par dessus la défense, Xhaka, couvert par Debuchy, vient tromper Hugo Lloris qui ne peut rien cette fois-ci.

86' Nouvelle tentative de loin pour les Suisses. Plein axe, Shaqiri force Lloris à la parade après une frappe avec rebond.

84' Les Bleus attendent la fin du match et défende face à des Suisses qui ont le ballon.

82' Petit point noir dans cette soirée parfaite avec ce but évitable concédé après une belle prestation défensive.

81' Mathieu Valbuena, très à l'aise ce soir, est remplacé par Antoine Griezmann.

81' La Suisse réduit l'écart sur un coup-franc au sol et lointain de Dzemaili ! Sur la tentative du milieu de terrain, le mur se disperse et le ballon termine au fond des filets !

79' Les supporters fêtent la victoire comme il se doit en chantant la Marseillaise. Quelle ambiance pour un match exceptionnel !

78' La vitesse de la France fait plier la défense Suisse sur chaque attaque !

77' Nouvelle occasion pour les Bleus. La Suisse est acculée sur chaque attaque des Bleus ! Sissoko vient buter sur Benaglio qui intervient ensuite sur la reprise de Benzema avant que la défense ne dégage.

74' Avec 8 buts en 2 matches, l'Equipe de France posséde la meilleure attaque de cette Coupe du Monde !

73' Nouveau but pour les Bleus ! Sur un beau décallage de Benzema, Sissoko, esseulé sur la droite ouvre son pied et trompe Benaglio d'une frappe rasante qui finit sa course dans le petit filet ! Quel festival !

72' Nouvelle occasion française. Suite à un bon ballon de Cabaye dans l'espace, Evra, monté dans la surface, se retrouve dans une position idéale mais manque le cadre.

71' Sur un corner sortant, Xhaka place sa tête mais la décroise trop. Le ballon passe à côté.

69' Drmic rentre à la place d'un Seferovic très discret et esseulé à la pointe de l'attaque Suisse

67' Quatrième but pour l'Equipe de France ! Karim Benzema se rattrape de son penalty raté en marquant un but. Sur une ouverture de l'extèrieur du droit de Pogba, Karim Benzema se retrouve seul face à Benaglio et conclut l'anction entre les jambes du gardien Suisse !

66' Mamadou Sakho reste au sol et semble souffrir de la cheville. Laurent Koscielny remplace le défenseur de Liverpool qui aura été solide dans l'axe avec Varane.

64' Grosse occasion pour la Suisse. Esseulé sur la gauche de la surface suite à un bon centre, Mehmedi manque son contrôle et sa tentative suite à la sortie rapide de Lloris. Le ballon file au-dessus !

64' Sissoko a pris le couloir droit, Benzema est passé dans l'axe tandis que Valbuena s'est repositionné à gauche suite à la sortie de Giroud.

63' Paul Pogba rentre à la place d'un Giroud buteur et passeur décisif.

63' Sur un centre rentrant de Mehmedi, Xhaka manque le ballon de la tête au second poteau. Petite alerte pour la France.

61' A la lutte avec Ricardo Rodriguez suite à un bon pressing, Debuchy s'écroule dans la surface mais n'obtient pas de penalty. Le latéral de Newcastle a amplifié une simple lutte à l'épaule.

60' Le corner de Valbuena ne donne rien.

60' Nouvelle opportunité pour les Bleus ! Décallé par Valbuena dans la surface, Benzema tente sa chance en première intention mais voit sa frappe contrée alors qu'elle semblait prendre la direction du but. Corner.

59' La France attend avec patience et gère son avance sans se mettre dans le rouge physiquement.

58' Bien servi dans l'axe, Dzemaili tente sa chance à 30 mètres et voit sa frappe passer à quelques centimètres de la lucarne.

57' Appliqué, Moussa Sissoko ne lâche pas d'une semelle Shaqiri. L'ancien toulousain réalise un gros travail défensif.

56' C'est au tour de Giroud de tenter sa chance de loin. Plein axe, le buteur voir sa frapper passer à un bon mètre du but de Benaglio.

55' La réaction Suisse est bien faible. La France n'est pas inquiétée.

54' Nouvelle tentative lointaine pour la Suisse. Elle est l'oeuvre de Shaqiri qui voit le cadre se dérober.

52' La Suisse obtient un bon coup-franc sur la gauche suite à une faute de Sissoko. Frappé au premier poteau, le coup de pied arrêté est repoussé en corner par Matuidi. Le corner ne donne finalement rien. Lloris va dégager le ballon.

51' La Suisse ne trouve pas de réelles solutions face au bloc défensif français. A l'image de la tentative improductive et râtée de Seferovic au 20 mètres après avoir reçu le ballon dos au but.

48' Suite à une bonne remise au pied de Benzema, Giroud contrôle et tente sa chance. Le ballon est contré et sort en corner. Tiré par Valbuena, le coup de pied arrêté est repoussé au premier poteau.

46' Seferovic tente sa chance de loin, le ballon fuit le cadre.

46' Le coup d'envoi de la seconde période vient d'être donné par les Français !

Mi-temps La Suisse procède à un deuxième changement, Behrami est remplacé par Dzemaili.

Mi-temps Généreux, Olivier Giroud a fourni beaucoup d'efforts et à occuper une grosse partie du terrain en première période.

Mi-temps A noter que la France a désormais la deuxième attaque de ce Mondial, à un but des Pays-Bas !

Mi-temps Après une entame difficile face à la défense Suisse bien regroupée, l'Equipe de France a réalisé une performance de grande qualité, marquant trois buts et enchaînant les attaques dangereuses.

45'+2 L'arbitre siffle la mi-temps sur ce score de 3-0. Les Bleus ont réalisé la première période parfaite !

45'+2 A la récupération dans les 30 dernièrs mètres adverses, Benzema percute et tente sa chance. Le ballon est capté par Benaglio.

45' Il y aura deux minutes de temps aditionnel.

44' La Suisse tente de prendre le jeu à son compte mais ne met pas en danger dans la défense française, très solide.

43' La France continue de pousser et se fait plaisir. Servi par Benzema, Valbuena reprend le ballon mais bute sur Benaglio qui boxe le ballon.

40' Sur le contre la France marque le troisième but du match ! Sur une longue course, Giroud est servi sur la gauche par Varane, l'attaquant d'Arsenal centre au second poteau pour Valbuena qui seul face au but termine l'action ! 3-0 !

39' Percée de Shaqiri sur la gauche qui rentre dans la surface. Le joueur du Bayern obtient un corner. Celui-ci est repoussé par Giroud.

38' Nouveau contre français. Décallé par Valbuena sur la droite, Sissoko trouve Giroud au second poteau, mais loin du but, le Gunner ne peut rabattre le ballon.

37' La Suisse en sortant et en jouant plus haut, laisse des espaces en défense qui permet à l'Equipe de France de se montrer dangereux sur chaque récupération de balle.

34' La rencontre a pris une tournure folle depuis le premier but. Le match est très ouvert et les deux équipes donnent tout en phases offensives.

32' Karim Benzema prend peu d'élan et manque sa tentative ! Benaglio repousse le ballon sur sa droite. Derrière Cabaye à l'affut reprend le ballon qui échoue sur la barre ! Quelle rebondissement !

31' Ce match est fou. La France obtient un penalti pour une faute de Djourou sur Benzema !

30' Sur le ralenti, on s'aperçoit que c'est Lloris qui dévie la deuxième tentative Suisse. Grosse intervention du gardien de Tottenham !

30' Grosse occasion pour la Suisse. Sur un contre dangereux, les Suisses mettent à contribution Lloris qui repousse le ballon une première fois avant que Mehmedi ne récupère le ballon et ne tente sa chance. Le ballon frôle le cadre ! Ouf !

29' Sur un long ballon de Varane, Giroud prend le dessus sur Senderos et enchaîne avec une frappe en pivot qui passe au-dessus du but de Benaglio.

27' Sur le coup-franc Khaka trompe Hugo Lloris... mais est signalé en position de hors-jeu après un mauvais renvoit de la défense Française et une frappe ratée côté Suisse.

26' Faute de Matuidi sur Lichtsteiner. Coup-franc sur la droite bien placé pour la Suisse.

26' Très incisif, Benzema percute plein axe et tente sa chance à 20 mètres. Benaglio se couche bien sur le ballon

25' La France défend en 442. Benzema et Giroud cherchent à gêner la relance Suisse tandis que Valbuena et Matuidi défendent sur les ailes pour empêcher les montées de Lichtsteiner et Rodriguez.

23' L'Equipe de France a donc marqué ses 100e et 101e buts en Coupe du Monde !

21' Les supporters français entonnent la Marseillaise. La confiance est côté tricolore !

21' Benzema est signalé en position de hors-jeu sur un coup-franc de Valbuena. L'attaquant du Real Madrid avait de toutes façons râtée sa tête.

20' L'une des conditions à la victoire était le réalisme pour les Bleus, pour l'instant, ils sont parfaits dans ce domaine.

18' Deuxième but pour la France ! Quel scénario ! Plein axe, Benzema décalle Matuidi sur la gauche de la surface ! Au premier poteau, Benaglio est trop court et ne peut empêcher le ballon de franchir la ligne !

17' But pour l'Equipe de France ! Sur un corner de la droite de Mathieu Valbuena, Olivier Giroud au second poteau ouvre le score. La tête puissante et parfaitement placée sous la barre de Benaglio qui touche le ballon finit au fond !

13' Sur un centre dégagé par la défense Suisse, Cabaye récupère à 30 mètres et tente sa chance de loin. Le ballon s'envole dans les tribunes de l'Arena Fonte Nova

10' Le match est également très fermé. Les Bleus ont du mal à mettre du rythme.

9' Les Suisses perdent très rapidement le ballon, la France se montre très efficace défensivement.

8' Parti à l'échauffement, Philippe Senderos va rentrer à la place d'un Vor Bergne qui saigne de l'oeil.

7' Après un pied haut de Giroud, Von Bergen reste au sol. Le défenseur du Herta Berlin s'est pris le pied du Gunner dans la tête.

6' Première occasion pour les Bleus. Après avoir combiné avec Matuidi à 20 mètres, Karim Benzema enroule sa frappe mais rate le cadre de peu. Grosse opportunité pour les Bleus !

4' Les Français ont le monopole du ballon mais la Suisse défend très bien dès la perte du ballon.

2' Valbuena délaisse énormément le côté droit tandis que Benzema se fait oublier rentrant de la gauche vers l'axe. Le 433 est amené à évoluer en 442 en losange en phase offensive.

1' Le match semble partir sur un petit rythme. Les deux équipes s'observent et font tourner le ballon en défense.

1' Monsieur Kuipers vient de lancer le match. La rencontre Suisse - France vient de débuter !

20:59 Le coup d'envoi sera donné par les Suisses.

20:56 Les deux hymnes ont retenti. La procédure d'avant-match se met en place. Les deux capitaines vont réaliser le tirage au sort du coup d'envoi avec l'arbitre. Suisse - France va bientôt débuter !

20:54 La Suisse et la France pénètrent au sein de l'Arena Fonte Nova. Le stade n'est pas comble mais l'ambiance est déjà très chaude.

20:52 Les deux équipes sont dans le couloir des vestiaires. Elles vont bientôt rentrer sur la pelouse.

20:50 A noter que l'Equipe de France pourra marquer son 100e but en Coupe du Monde à l'occasion de ce Suisse - France !

20:48 Les supporters tricolores se font entendre dans le Stade et commencent à donner de la voix.

20:46 La pression commence à monter. La finale de ce Groupe E va avoir lieu dans 15 minutes. Les deux équipes sont dans les vestiaires. Chaque coach réalise la causerie d'avant-match. C'est peut-être maintenant que le match Suisse - France se joue !

20:40 La France devra également être patiente en phases offensives et ne pas s'énerver pour avoir toutes les chances possibles de s'imposer. Le match Suisse - France s'annonce âpre et disputé !

20:35 En 4231, la Suisse va essayer de fermer les couloirs et de contenir la France. La vitesse d'éxécution de coéquipiers d'Inler sera à surveiller.

20:19 Alors que les deux équipes s'entraînent également. Le match se rapproche, la tension commence à monter !

20:15 Hugo Lloris a commencé son échauffement face aux supporters français déjà présents à l'Arena Fonte Nova de Salvador.

20:10 Le choix de titulariser l'ancien Montpellièrain peut être aussi expliqué par la volonté de Deschamps de voir son équipe presser et défendre dès la perte du ballon face à une équipe Suisse qui va chercher à jouer rapidement chaque balle de contre.

20:05 Avec Giroud en pointe, l'Equipe de France cherchera certainement à déborder et à utiliser le jeu de tête du Gunner sur des centres ou des longs ballons dans la surface.

19:55 La Suisse a donc opéré deux changements par rapport au match de dimanche contre l'Equateur. Seferovic débute à la place de Drmic tandis que Mehmedi prend la place de Stocker.

19:50 Côté Suisse, Ottmar Hitzfeld a aligné l'équipe suivante :

Benaglio - Lichtsteiner, Djourou, Von Bergen, Rodriguez - Inler, Behrami - Shaqiri, Xhaka, Mehmedi - Seferovic.

19h45 La composition d'équipe de la France vient de tomber. Elle est conforme à celle qui avait été annoncée en cours d'après-midi. Les Bleus débuteront en 433 avec :

Lloris - Debuchy, Varane, Sakho, Evra - Sissoko, Cabaye, Matuidi - Valbuena, Giroud, Benzema.

19:35 Sanctionné d'un carton jaune contre le Honduras, Paul Pogba a été préservé pour ce match par Didier Deschamps et sera remplacé par Moussa Sissoko.

19:25 Olivier Giroud retrouve donc une place de titulaire à la pointe de l'attaque des Bleus. L'Equipe de France pourra compter sur sa présence aèrienne et sa complémentarité avec Valbuena et Benzema.

19:15 La France devrait arriver dans quelques instants à l'Arena Fonte Nova de Salvador.

19:10 Tout semble prêt dans le vestiaire français pour le match de ce soir.

19:05 Les Suisses sont arrivés à Salvador et sont à l'Arena Fonte Nova. Le coup d'envoi de Suisse - France se rapproche.

19:00. Cette rencontre Suisse - France s'annonce donc passionnante et intense.

18:55. Le trio offensif Benzema - Valbuena - Giroud sera chargé de faire la différence face à des Suisses qui sont apparus fébriles défensivement contre l'Equateur. La lenteur de l'axe défensif Von Bergen - Djourou pourrait souffrir face à la vitesse des deux ailliers français et la puissance du Gunner.

18:51. Vous pouvez dés maintenant retrouver sur VAVEL France l'avant-match et la présentation de France - Suisse.

18:47. Après sa bonne prestation contre le Honduras, l'Equipe de France sera attendue. Ce match France - Suisse s'annonce cependant plus compliqué pour les Bleus qui vont devoir confirmer après avoir pris les trois points dimanche dernier.

Suisse - France en direct

18:30. Le dernier match entre ces deux équipes remonte à 2006, lors des phases de poule de la Coupe du Monde 2006. Les deux équipes s'étaient quittées sur un triste 0-0.

18:23. A noter qui s'ils remportent le match Suisse - France ce soir à 21h00 et que l'Equateur ne bat pas le Honduras à 00h00, les hommes de Didier Deschamps seront qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

Résultat Suisse - France en direct

18:21. Côté Suisse, la composition de départ qui devrait être alignée serait la suivante :

Benaglio - Lichtsteiner, Djourou, Von Bergen, Rodriguez - Behrami, Inler - Shaqiri, Xhaka, Mehmedi - Drmic.

18:17. Il s'agit d'une composition proche de celle qui s'était imposée dimanche dernier contre le Honduras en ouverture de cette Coupe du Monde 2014 pour la France. Didier Deschamps a donc souhaité s'appuyer sur la forme et la confiance accumulées au cours des derniers jours tout en préparant la suite de la compétition avec le choix de laisser Pogba et Griezmann sur le banc pour les préserver.

18:12. Le presse nationale a annoncé les deux compositions probables pour le match Suisse - France. Côté Bleus, le onze aligné devrait être le suivant :

Lloris - Debuchy, Varane, Sakho, Evra - Cabaye, Sissoko, Matuidi - Valbuena, Benzema, Giroud.

Live Suisse - France

18:10. La rencontre se déroulera à Salvador, à l'Arena Fonte Nova où l'Equipe de France a réalisé son dernier entraînement avant la rencontre hier dans la journée.

18:07. Le match de la soirée va opposer les deux leaders du Groupe E, la France et la Suisse qui se sont imposés respectivement contre le Honduras et l'Equateur lors de la 1ere journée.

18:00. Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en intégralité le match entre Suisse - France en live.