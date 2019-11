La défense française passée au crible

Quel est réellement le potentiel de l'Equipe de France, en défense. Alors que les Bleus affrontent ce soir la Suisse dans leur deuxième match de poules, qu'en est-il de la défense centrale, devenue un des points forts de cette Equipe de France.

La charnière centrale Sakho - Varane tiendra-t-elle la route ?

Avec à leur actif, quatre matchs joués ensemble, Mamadou Sakho et Raphäel Varane, sur le papier ont de quoi être expérimentés. Mais, leur entente est plus que satisfaisante, en terme de chiffres : 1 but encaissé pour le moment entre les matchs de la Géorgie (3-1), le match retour de l'Ukraine (3-0), le match contre la Jamaïque et l'Honduras. Jamais réellement inquiétés, les deux joueurs, pourtant en manque de compétition pour l'un (Raphäel Varane) et une fin de saison poussive en club pour Sakho (perte du titre au profit de Manchester City), la défense rassure. Il est vrai que les confrontations de ce duo central n'ont pas été très importantes avec les Bleus, toujours peu en difficulté face à des équipes limitées offensivement. Mais, contre la Suisse, tout va changer. En plus d'être un test grandeur nature pour deux hommes encore loin d'être expérimentés au niveau mondial et international, les Bleus sauront s'ils pourront compter sur deux atouts défensifs importants. Surtout qu'en face, la Suisse n'est pas du tout avare en bons clients : Seferovic, Mehmedi seront les poisons en pointe de l'attaque suisse.

Raphäel Varane 6 matchs avec l'Equipe de France 0 but marqué - 0 carton Mamadou Sakho 20 matchs avec l'Equipe de France - 2 buts marqués - 1 carton jaune

Quid de Debuchy et Evra ?

Si la charnière centrale est encore inexpérimentée, c'est une autre paire de manches qu'attendent Matthieu Debuchy et Patrice Evra, qui seront vraisemblablement titulaires ce soir. Patrice Evra, très présent contre le Honduras, notamment avec des grandes montées offensives et des centres bien ajustés, a fait taire ses détracteurs. Pourtant, on peut reprocher un certain manque de régularité pour le Mancunien. Son manque de concurrence sur le côté gauche va peut-être le laisser pousser des ailes pour, peut-être et très sûrement son dernier Mondial. Pour Matthieu Debuchy, ses montées étaient percutantes, manque plus qu'à assurer les retours défensifs, face à des Suisses qui seront bien plus rapides que des joueurs honduriens, très lents. C'est peut-être sur ces côtés que viendront les meilleures occasions suisses !

Patrice Evra 55 matchs avec l'Equipe de France - 7 carton jaunes - 0 but Matthieu Debuchy 22 matchs avec l'Equipe de France 5 cartons jaunes - 2 buts

Les Bleus ne gagneront que si la défense restera impériale et en réussite face aux dangereux attaquants suisses. Et c'est aussi pour savoir si oui ou non, la France a la capacité d'aller loin, derrière, pour la Coupe du Monde.