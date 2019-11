Live Coupe du Monde 2014 : Belgique - Russie en direct

Merci à tous de nous avoir suivi pour ce LIVE sur VAVEL France. Ce fut un plaisir. Votre soirée football est loin d'être terminée avec 100% des matchs couverts sur notre site, et notamment un compte-rendu de cette opposition. Bonne soirée à tous ! Vive le foot !

PHOTO - La joie de Marc Wilmots après l'ouverture du score d'Origi.

90+3' : Et c'est terminé ! La Belgique s'impose dans le douleur face à la Russie, sur un unique but de Divock Origi, servi parfaitement par Eden Hazard (87e). Un but qui a du sang lillois. Les troupes de Fabio Capello peuvent nourrir de nombreux regrets. Après deux matchs disputés, et sans impressionner, les Diables Rouges décrochent donc leur billet pour les huitièmes de finale de la compétition.

90+3' : Situation cruelle pour les Russes, qui n'auront pas démérité une seule seconde dans ce match.

90+2' : La balle de 2-0 pour Mirallas ! Sa frappe est détournée du pied droit par Akinfeev.

PHOTO - Marouane Feillaini au duel avec Shatov

90' : Trois minutes de temps additionnel.

89' : Comme face à l'Algérie, la Belgique aura trouvé la faille par le biais de ses remplacants.

89' : Dans la foulée, Samedov cède sa place à Kerzakhov.

87' : OUVERTURE DU SCORE D'ORIGI ! Magnifique travail d'Eden Hazard qui sert Origi, seul dans la surface de réparation, et qui n'a plus qu'à armer sa frappe. 1-0 pour la Belgique !

86' : Le match semble quelque peu s'emballer. Il reste 5 minutes de jeu.

85' : FESTIVAL technique d'Eden Hazard qui effectue une roulette dans la surface de réparation russe. Sa frappe finit détournée en corner par un joueur russe.

83' : Le coup-franc de Mirallas attérit sur le poteau droit d'Akinfeev. C'était bien tenté !

82' Le numéro 17, Shatov, cède sa place à Dzagoev.

81' : Alors qu'il reste 10 minutes de jeu dans cette purge.. euh dans ce match !

80' : La frappe à ras terre d'Eschenko passe tout près du montant droit de Courtois. L'ouverture du score était tout proche.

79' : Berezutski est lui aussi victime de crampes. Décidément.

76' : Nous remarquons que ce groupe H n'a pas - pour le moment - le don d'offrir des rencontres de folie.

74' : Marc Wilmots joue la carte offensive. Mertens cède sa place à Mirallas qui viendra apporter de la fraicheur au sein de l'attaque belge.

73' : Carton jaune pour Alderweireld, largement en retard sur Kanunnikov.

70' : Il reste 20 bonnes minutes de jeu dans cette opposition. Et le score est toujours nul et vierge, à l'image du match.

68' : Les 8 derniers buts de la Russie en Coupe du Monde ont tous été inscrits après la mi-temps, dont 5 dans les 20 dernières minutes de jeu (Opta).

67' : Attendu pour ce match, Eden Hazard est littéralement transparent dans cette rencontre.

PHOTO - Le roi de Belgique est bel et bien présent au Maracana... Sympathique image.

63' : Le rythme de jeu est très faible.

61' : Kozlov cède d'ailleurs sa place à Eschenko, côté Russie.

59' : Après seulement une heure de jeu, Kozlov souffre déjà de crampes

58' : Alors que l'affluence pour ce match est d'exactement 73 819 spectateurs. Le Maracana est donc quasiment rempli.

56' : Peu en vue dans ce match, Lukaku cède sa place au lillois Divock Origi, qui devrait apporter un peu plus de mouvement sur le front de l'attaque des Diables Rouges.

55' : Les hommes de Marc Wilmots ne sont pas encore rentrés une seule fois dans la surface de réparation russe en seconde période. Preuve à l'appui de la nette domination russe.

54' : Carton jaune pour le remuant Witsel suite à un accrochage avec un joueur russe.

52' : La Russie a repris du même pied qu'en première période et se procure de plus en plus d'occasions.

PHOTO - La furie des supporters russes en image.

50' : Alors que le milieu belge reprend immédiatement sa place.

49' : Gros choc dans les airs entre Kannunikov et Witsel. Le joueur russe se releve. Axel Witsel sort cependant le temps de se faire soigner.

46' : Les supporters tardent à faire leur retour dans les travées du Maracana pour assister à cette seconde période.

PHOTO - Kompany et Courtois lors de l'hymne national belge.

Et c'est reparti pour 45 minutes supplémentaires entre la Belgique et la Russie ! En espérant voir du beau jeu, et des buts !

Les deux formations effectuent leurs retours sur la pelouse. Le match va pouvoir redémarrer.

A la mi-temps, la possession du ballon est à l'avantage de la Belgique avec 52%, contre 48% pour les troupes de Capello. Cette dernière n'est cependant pas très repésentative de la rencontre.

45+1' : Et c'est la mi-temps ! La Belgique et la Russie se tiennent pour l'instant sur le score nul et vierge de 0-0. Emmenés par un très bon Dries Mertens, les Belges ont cependant manqués de réalisme et n'ont pas assez bien exploitées leurs offensives. Les Russes n'ont pas démérité et ce sont d'ailleurs crées les meilleures occasions.

45' : Une minute de temps additionnel indique le quatrième arbitre.

43' : Kokorin est idéalement servi dans la surface de réparation, il place son coup de tête qui passe juste à côté des cages de Courtois. La défense belge est passée à la trappe sur cette action.

41' : On approche doucement de la mi-temps de ce match...

39' : Incertain avant la rencontre, Vincent Kompany assure parfaitement son match au sein de la défense belge.

37' : Premier carton jaune du match pour le Russe Glushakov, après un pied en l'air sur Mertens.

36' : Aucun des 23 Belges jouent dans leur championnat national (hormis Vanden Borre), contrairement aux 23 Russes qui jouent tous quant à eux en Russie.

PHOTO - Magnifique cliché des supporters des Diables Rouges dans les tribunes.

34' : Thibaut Courtois se montre très serein dans les cages belges.

33' : Le match est pour le moment globalement équilibré.

31' : Vertonghen n'avait pas effectué un très bon match face à l'Algérie. Esperons pour lui qu'il se rattrape aujourd'hui.

30' : Premier changement de ce match. Vermaelen cède sa place à Vertonghen. Pépin physique sûrement.

30' : Kannunikov tire au but mais Courtois est bien présent sur la trajectoire du ballon.

28' : Le match a baissé d'un ton niveau rythme de jeu depuis quelques minutes. Mais attention, le danger peut survenir à tout moment, de chaque côté.

25' : Du côté russe, la plupart des offensives passent par le côté droit de l'attaque avec Kokorin notamment.

23' : L'ambiance est au rendez-vous cet après-midi au Maracana. Nous vous rappelons qu'il est actuellement 14h24 à Rio de Janeiro.

20' : Dries Mertens se montre une nouvelle dois dangereux sur le but adverse, sa frappe passe à quelques centimètres du montant droit d'Akinfeev.

19' : Nous faisons face à un contraste d'experience du côté des sélectionneurs avec Marc Wilmots (45 ans), contre Fabio Capello (68 ans).

17' : La Belgique a aujourd'hui l'occasion de remporter ses deux premiers matchs de Coupe du Monde pour la quatrième fois de son histoire après 1982, 1990, 1994.

15' : Nous sommes clairement dans une situation d'attaque-défense en ce début de rencontre

13' : Contre-attaque éclaire avec un superbe travail de De Bruyne qui sert Mertens sur le côté droit. Le joueur du Napoli centre mais ne parvient pas à trouver de coéquipier.

11' : Premier tir de ce match côté russe à l'initiative de Faizulin. Courtois se couche bien pour repousser le ballon en corner.

PHOTO - Il y a de l'amour dans l'air...

8' : Dries Mertens se montre le plus actif et dangereux dans ce match, pour le moment.

7' : Le temps est estival sur Rio de Janeiro, avec un joli ciel bleu.

6' : Ce match est parti sur de très bonnes bases avec une intensité de jeu à la hauteur de l'événement. Les Belges ont la possession du ballon, les Russes s'occupent pour l'instant de contrer.

5' : Alors que Samedov a fait son retour sur le terrain

3' : Long ballon de Feillani qui file vers Mertens, bien couvert par la défense russe.

2' : Samedov reste au sol après un choc à la tête. Il sort du terrain se faire soigner avec une poche de glace.

1' : Première offensive des Diables Rouges qui obtiennent le premier corner du match.

C'est parti à Rio de Janeiro pour ce match du groupe H entre la Belgique et la Russie ! Bon match à tous et à toutes !

PHOTO - La feuille de match pour cette rencontre entre la Belgique et la Russie

Place aux hymnes nationaux respectifs des deux nations

Les deux formations font leurs entrées sur la mythique pelouse du Maracana !

La composition officielle de la Russie : Akinfeev- Kozlov, Berezutskiy, Ignashevich, Kombarov - Gluchakov, Shatov, Fayzulin- Kanunnikov, Samedov, Kokorin

La composition officielle de la Belgique : Courtois - Alderweireld, Kompany (cap), Van Buyten, Vermaelen - Fellaini, Witsel, De Bruyne - Mertens, Lukaku, Hazard.

L'arbitre de ce match Belgique - Russie sera l'allemand Felix Brych. Il a notamment officié lors de la dernière finale de l'Europa League entre le FC Séville et Benfica.

Belges et Russes s'étaient déjà affrontés en 2002 lors des phases de poules du Mondial. Une victoire 3-2 des Diables Rouges. Marc Wilmots, actuel sélectionneur belge, avait marqué le but victorieux. Résumé du match.

Divock Origi (Belgique) : "Ce match face à la Russie est très important. En plus, jouer au Maracaña est un rêve. Le plus important sera que les supporters belges soient aussi présents qu’à Belo Horizonte. Si on a la Maracaña avec nous, ce sera une force en plus."

STATISTIQUE - La Belgique est invaincue face à la Russie depuis la chute de l’URSS (pour 2 victoires et 1 match nul).

Pour les hommes de Marc Wilmots, l'enjeu est clair : une victoire face aux Russes pour décrocher leur qualification en huitièmes de finale. Les hommes de Fabio Capello tenteront quant à eux de remporter ce match pour rester dans la course à la qualification.

PHOTO - Ce match se déroulera au Stade Maracanã de Rio de Janeiro, capacité totale de 78 000 spectateurs.

Voici donc l'état de ce groupe H avant le coup d'envoi du match :

Pays Pts MJ BP BC DB 1. Belgique 3 1 2 1 +1 2. Russie 1 1 1 1 0 3. Corée du Sud 1 1 1 1 0 4. Algérie 0 1 1 2 -1

Lors de son premier match de phases de poules, la Belgique s'est imposée de la plus courte des manières face à l'Algérie (2-1), grâce à deux buts de Fellaini et de Mertens. La Russie a elle concédé le match nul face à la Corée du Sud (1-1).

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité le match entre la Belgique - Russie en live. Le coup d'envoi est prévu à 18h00.