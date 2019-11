Live Coupe du Monde 2014 : Etats-Unis - Portugal en direct

Merci à tous et à toutes de nous avoir suivi sur VAVEL France. Ce fut un grand plaisir, à l'image de la rencontre. Avant de vous endormir, un compte-rendu du match arrive dans quelques instants sur notre site. 100% de la Coupe du Monde ! VIVE LE FOOT !

C'est terminé ! Quel match incroyable ! Les USA et le Portugal se séparent sur un match nul 2-2. Une rencontre époustouflante et un niveau de jeu très élevé. Les hommes de Paulo Bento ne sont pas encore mathématiquement éliminés et s'offrent une infime chance de qualification.

90+5' : ET VARELA QUI EGALISE DANS CETTE RENCONTRE D'UN COUP DE TETE RAVAGEUR ! 2-2 !

90+4' : Les hommes de Klinsmann gagnent autant de temps qu'ils peuvent...

90+2' : Plus que trois petites minutes à jouer dans cette rencontre

90' : Cinq minutes de temps additonnel. Alors que Zusi a cedé sa place à Gonzalez côté américain.

PHOTO - Le doigt levé de Clint Dempsey après son but.

88' : Comme face au Ghana, les USA se dirigent vers une victoire 2-1 face au Portugal.

87' : Les joueurs de Klinsmann sont tous regroupés en défense pour stopper les assauts portugais.

PHOTO - La nouvelle coupe de cheveux de CR7 en inspire plus d'un...

86' : Sortie du héros national, Clint Dempsey, remplacé par Wondolowski.

84' : Le match n'est tout de même pas terminé. Le Portugal va tout faire pour égaliser dans cette rencontre, en vain.

83' : Les USA sont donc pour le moment qualifiés en huitièmes de finale de la compétition. Et le Portugal éliminé !

81' : DEMPSEY REDONNE L'AVANTAGE AUX USA EN REPRENANT UN CENTRE DU BAS DU VENTRE ! INCROYABLE ! 2-1 !

80' : Alors que nous entrons dans les dix dernières minutes de cette rencontre. Rien n'est joué !

78' : Les hommes de Paulo Bento assiègent le but de Tim Howard pour tenter de prendre l'avantage dans ce match.

PHOTO - La joie de Jones après son égalisation.

74' : Carton jaune pour Jones suite à un tacle par derrière sur un joueur portugais.

72' : Départ de Ronaldo mais ce dernier est signalé en position de hors-jeu. Le joueur fait part de son mécontement à l'arbitre de touche.

71' : Changement pour les USA. Le numéro 11, Alejandro Bedoya, cède sa place à Yedlin.

70' : Il reste 20 grosses minutes de jeu. Rien n'est fait pour le moment.

68' : Meireles cède sa place à Varela.

67' : Les hommes de Paulo Bento vont devoir monter d'un cran sur le terrain pour tenter de reprendre l'avantage. Attention aux contres-attaque américaines.

66' : Ce match nul fait les affaires des Etats-Unis. En revanche, le Portugal est dans l'obligation de s'imposer pour rester en course dans la qualification en huitièmes de finale de la compétition.

64' : Le match est complétement relancé !

63' : QUEL BUT DE JONES QUI RECUPERE UN BALLON MAL DETOURNE PAR NANI. IL ARME SA FRAPPE QUI FINIT DANS LE PETIT FILET INTERIEUR DE BETO ! LES USA REVIENNENT DANS CETTE PARTIE ! 1-1 !

62' : Rush solitaire de CR7 qui loupe complétement sa frappe dans la foulée.

61' : Alors qu'il y a exactement 40 123 spectacteurs qui assistent à cette rencontre dans les travées de l'Arena Amazonia.

60' : L'heure de jeu à Manaus. Le Portugal gère pour l'instant son avance face à des Américains très entreprenants.

57' : Klinsmann n'hésite pas à encourager ses troupes depuis le banc de touche.

54' : QUEL SAUVETAGE de Ricardo Costa qui sauve le ballon sur sa ligne ! C'était la balle d'égalisation pour les Etats-Unis !

53' : Les hommes de Paulo Bento ont la possession du ballon. Les USA vont se charger de contrer pour tenter d'égaliser.

51' : Premier corner de cette seconde période accordé au Portugal. Celui-ci sera bien dégagé par Johnson.

PHOTO - La magnifique claquette de Tim Howard en première période. Splendide image.

47' : Mauvais dégagement de la défense des USA, Eder tente de reprendre le ballon en demi-volée mais ça passe au-dessus des cages de Tim Howard.

46' : A la mi-temps, William a remplacé André Almeida côté portugais.

Et c'est reparti à Manaus pour cette seconde période entre les USA et le Portugal !

Les deux formations font leur retour sur la pelouse.

45+2' : Et c'est la mi-temps ! Le Portugal mène 1-0 devant les USA grâce à un but de Nani dès la quatrième minute de jeu. Rien n'est encore fait dans ce match, qui affiche une très grosse intensité de jeu pour le moment. Total régal !

45' : Deux minutes de temps additionnel

44' : Double occasion portugaise ! La frappe de Nani échoue d'abord sur le poteau droit de Howard. Le ballon revient dans les pieds d'Eder mais Howard claque bien le ballon par la suite. Enorme parade du portier américain qui sauve les siens.

42' : Parfaitement placé, le coup-franc de Ronaldo s'envole dans les travées de l'Arena Amazonia. C'est complétement raté.

41' : Contre-attaque éclaire du Portugal. CR7 sert Nani qui arme sa frappe, bien détournée par Howard.

40' : Le jeu a repris, avec un ballon rendu à Tim Howard.

38' : Jermain Jones semble s'être blessé. Les deux équipes profitent de ce temps-mort pour se rafraichir.

36' : Il reste 10 bonnes minutes dans cette première période

PHOTO - Clint Dempsey durant l'hymne national américain.

33' : Cristiano Ronaldo est très bien rentré dans son match, en multipliant les appels et les gestes techniques.

31' : Quelle frappe de Johnson ! Beto était battu, mais le cuir passe à quelques centimètres du montant droit portugais. L'égalisation n'était pas loin.

30' : La demi-heure de jeu à Manaus. Toujours 1-0 pour le Portugal. Match plutôt plaisant.

PHOTO - Cristiano Ronaldo lors de l'hymne national portugais

27' : Comme à son habitude, Clint Dempsey se montre le plus dangereux dans la surface de réparation portugaise. Second corner à suivre pour les USA.

24' : Nous sommes pour le moment plus proche du 1-1 que du 2-0 pour le Portugal.

22' : Les joueurs américains effectuent un gros pressing et sont très rapides à la récupération du ballon.

PHOTO - La joie des Portugais après l'ouverture du score de Nani.

20' : Vingt minutes de jeu. Les USA sont menés 1-0 face au Portugal.

18' : Cristiano Ronado est acclamé à chaque fois qu'il touche le ballon.

16' : Bradley sert Dempsey parfaitement, à la limite du hors-jeu, mais Beto s'interpose bien devant la frappe de l'attaquant américain.

15' : Coup dur pour le Portugal. Helder Postiga, touché à la cuisse, est remplacé par Eder.

14' : Gros tacle de Beckerman sur Meireles. Le Portugais reste à terre, il semble touché à la machoire. Il finit par se relever.

12' : Le coup-franc enroulé de Clint Dempsey flirte avec la barre transversale de Rui Patricio.

11' : L'engagement physique est très élevé en ce début de match.

10' : Premier corner américain tiré au premier poteau. La défense portugaise a été vigilante.

8' : Klinsmann, qui a déjà remporté la Coupe du Monde avec l'allemagne, est debout sur son banc de touche.

6' : Les hommes de Paulo Bento gèrent pour l'instant parfaitement ce début de match

5' : Voilà qui lance ce match.

4' : OUVERTURE DU SCORE DE NANI ! Centre en première intention de Miguel, Nani à la réception du ballon feinte et place le ballon aux fonds des filets de Tim Howard. 1-0 pour le Portugal !

2' : La nuit est tombée à Manaus. Il est 20h, heure locale.

1' : Premier ballon pour CR7 qui lance Pereira. Le cuir finit en touche.

1' : On s'attend à un match très ouvert avec pas mal de buts. Le Portugal n'a pas le droit à l'erreur !

PHOTO - Les supporters des Etats-Unis se sont réunis en nombre pour supporter leur nation.

Et c'est parti à Manaus entre les USA et le Portugal dans ce groupe G ! Bon match à tous et à toutes !

Place aux hymnes nationaux respectifs.

Les deux formations font leurs entrées sur la pelouse.

PHOTO - Le dispositif tactique des Etats-Unis, avec un 4-5-1.

La composition officielle du Portugal : Beto, Bruno Alves, Veloso, Ronaldo (c), Moutinho, Costa, Meireles, Nani, A. Almeida, Pereira, Postiga

La composition offcielle des USA : Howard, Bradley, Besler, Beasley, Dempsey (c), Bedoya, Jones, Beckerman, Zusi, Cameron, Johnson

Les Etats-Unis peuvent donc s'emparer de la première place du groupe G en cas de victoire. Les Portugais sont dans l'obligation de remporter cette opposition pour rester dans la course à la qualification.

Jürgen Klinsmann (Etats-Unis) : "Le Portugal est clairement d'un autre calibre que le Ghana et l'un des favoris pour le tournoi. Ils ont notamment des joueurs exceptionnels et nous sommes bien conscients de cela."

Le match Etats-Unis-Portugal en direct

Le quotdien portugais A Bola fait également preuve d'originalité. "Yes we can"

La UNE du Daily News avant le coup d'envoi de ce match. "We want you (Ronaldo)".

Après avoir reçu un carton rouge face à l'Allemagne, le virevoltant Pepe (Portugal) est suspendu pour cette rencontre face aux Etats-Unis. Il sera remplacé par Ricardo Costa.

Le Portugal devra faire sans son latéral Fábio Coentrão, touché aux adducteurs, est forfait pour le reste de la compétition.

Lors de leur premier du Mondial 2014, les Etats-Unis sont parvenus à se défaire du Ghana, en signant une victoire 2-1 face aux Black Stars. Le Portugal a quant à lui été malmené par l'Allemagne avec une défaite 4-0 face à la Nationalmannschaft.

PHOTO - Cette opposition se disputera à l'Arena Amazônia de Manaus. Elle offre une capacité totale de 42 000 places.

Voici le classement actuel de ce groupe G :

Pays Pts MJ BP BC DB 1. Allemagne 4 2 6 2 +4 2. Etats-Unis 3 1 2 1 +1 3. Ghana 1 2 3 4 -1 4. Portugal 0 1 0 4 -4

Dans ce même groupe G, l'Allemagne et le Ghana se sont tenus en échec sur le score de 2-2. VAVEL France vous propose un compte-rendu complet de ce match.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité le match entre les Etats-Unis et le Portugal en live. Le coup d'envoi est prévu à 00h00