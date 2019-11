Live Costa Rica - Angleterre, la Coupe du Monde 2014 en direct

C'est la première fois de son histoire que le Costa-Rica termine première de son groupe. Pour connaitre leurs adveraires ils devront attendre la fin des matchs du groupe C Colombie - Japon et Grêce - Côte d'Ivoire. Les 2 matchs débutent à 22h et sont à suivre en direct et en intégralité sur Vavel France.

L'Uruguay s'est imposé 1-0 grâce à Diego Gaudin dans l'autre match ce qui donne au classement 1/ Costa-Rica 7 pts, 2/ Uruguay 6 pts, 3/ Italie 3 pts 4/ Angleterre 1pt

C'est terminé 0-0 score final entre le Costa-Rica et l'Angleterre

92' L'arbitre devrait siffler la fin du match sur ce score de 0-0

91' La tête de Cahill bien dégagée

90' 3 minutes de temps additionnel minimum

88' Un des derniers coup-franc pour Steven Gerrard Rooney ne peut pas reprendre 6m pour Navas

A noter que dans l'autre match de la poule Diego Gaudin a ouvert le score pour l'Uruguay contre l'Italie.

79' Rooney la petite balle piquée sortie en corner par Navas... Ca ne donne rien

77' Sortie de l'artificier Borges remplacé par Barrantes

76' Entrée de Wayne Rooney à la place de Milner

75' Sterling obtient un nouveau corner qui ne donne rien

72' Sortie de Jack Wilshere remplacé par Steven Gerrard

68' Sturridge encore déséquilibré dans la surface? Toujours pas dit Djamel Haimoudi. Le corner est boxé par Navas

65' Urena a remplacé Joël Campbell bien pris par la défense Anglaise

64' Sturridge enroule devant Navas mais c'est à côté. Le Costa-Rica a baissé le pied

61' 2 changements, 1 de chaque côté : Bolanos remplace Brenes pour le Costa-Rica et Sterling succède à Lallana.

60' Grosse faute de Gonzalez qui écope d'un jaune. Le coup-franc de Lampard ne donne rien

58' L'appel en profondeur de Lallana et le centre pour Sturridge bien intercepté par Navas impeccable

56' Carton jaune pour Adam Lallana

54' Dernier geste trop imprécis et manque d'explosivité devant la surface font encore défauts aux joueurs de Roy Hodgson.

53' Carton jaune pour Barkley pour un tirage de maillot

50' Le centre en retrait de Lallana en retrait prend tout le monde à contre pied

48' Superbe sortie de Navas devant Sturridge qui avait profité de la frappe contrée de Luke Shaw. Le gardien est au sol aprés ce contact

47' Coup-franc dangereux pour Lampard

46' C'est reparti coup d'envoi donné par Lampard et Sturridge

Les deux équipes semblent jouer libérées mais une seule frappe cadrée à signaler. Elle est à mettre au crédit du défenseur Sud-Américain Borges. Toutefois c'es Sturridge qui s'est montré le plus dangereux sans succés toutefois.

45' Lampard sans difficulté pour Navas. Mi-temps sifflée par M Haimoudi sur ce score nul et vierge.

42' Nouveau coup-franc pour Borges. Hors-jeu signalé

41' Ross Barkley passe en revue la défense mais dévisse sa frappe

37' Le centre de Campbell dans les gants de Foster

33' Seul Miller a effleuré ce ballon troisième corner de suite. La tête de Sturridge échoue de peu au dessus

32' Le centre de Lallana est dévié en corner par Miller. Ross Barkley pour le tirer. Corner de nouveau

30' L'arbitre Algérien adresse un dernier avetissement au Costa-Rica

26' La déviation de Ross Barkley pour Sturridge... M. Haimoudi ne bronche pas

23' Le ballon traine dans la surface Costa-ricienne mais file en touche

22' Le coup-franc de Borges est dévié sur sa barre par Ben Foster. Le corner est bien capté par le gardien de West Bromwich Albion

À noter que Franck Lampard honore sa 102ème et dernière sélèction avec l'équipe d'Angleterre

19' Les Anglais insistent avec notamment Lampard et Sturridge trés actif dépuis le coup d'envoi.

17' La touche Anglaise surprend la défense et Sturridge prend sa chance à 25m...au dessus

16' Campbell est serré de prés par Chris Smalling

14' Encore un appel en profondeur de Sturridge mais la défense veille

11' La frappe en pivot de Sturridge rase le montant des buts. Superbe inspiration de Wilshere. Une grosse occasion de part et d'autre

10' Hors-jeu signalé... à tort contre Gamboa parfaitement servi dans la surface

9' Les 2 équipes tentent de dévellopper du jeu mais se heurtent à des défenses solides

7' Le coup-franc de Junior Diaz finit dans les bras de Ben Foster

6' Grosse faute de Phil Jones

3' Smalling dévise son dégagement récupération des milieux du Costa-Rica

2' La frappe de Cambell contrée par Cahill passe de peu à côté du cadre. 6m signalé par l'arbitre

1' Les suds-américains tentent de conserver le ballon au milieu de terrain

1' C'est parti les Ticos donnent le coup d'envoi

Suivi du God Save The Queen

C'est l'hymne Costa-Ricain qui retentit en premier

L'hymne de la FIFA retenti et les 22 acteurs font leurs entrées sur la pelouse

Sortie des remplacants le public de Belo Horizonte est déja chaud.

Le banc Anglais: Hart (g), Forster (g), Johnson, Baines, Gerrard, Jagielka, Rooney, Welbeck, Henderson, Chamberlain, Lambert, Sterling.

Les remplacants du Costa-Rica: Pemberton (g), Cambronero (g), Acosta, Umana, Bolanos, Myrie, Barrantes, Francis, Granados, Calvo, Urena, Cubero.

La composition Anglaise pour le dernier match des "Three Lions": Foster, Cahill, Smalling, Jones, Shaw, Wilshere, Lampard (c), Milner, Lallana, Barkley, Sturridge

Les compositions officielles viennent de tomber et on commence par l'une, si ce n'est la surprise, de ce Mondial Brésilien le Costa-Rica: Navas, Gonzalez, Borges, Duarte, Campbell, Ruiz (c), Brenes, Diaz, Gamboa, Tejeda, Miller. Jorge Pinto est donc bien décidé à décrocher la première place.

Il suffit d'un nul au Costa-Rica pour terminer en tête de ce groupe ce qui leurs permettraient de ralier les 1/8èmes pou la première fois depuis l'Italie 1990. Les "Ticos" avaient accompagné le Brésil en sortant la Suéde et l'Écosse avant de chuter lourdement contre la Tchécoslovaquie en 1/8èmes (4/1).

L'arbitre de cette rencontre sera l'Algérien Djamel Haimoudi assisté par son compatriote Abdelhak Etchiali, le Marocain Redouane Achik et l'Iranien Alireza Faghani. M. Haimoudi a déja arbitré la victoire des Pays-Bas contre l'Australie 3-2 lors de la deuxième journée du groupe A.

Roy Hodgson a effectué 9 changements par rapport aux 11 défaits contre l'Uruguay. Seul le défenseur central de Manchester United Gary Cahill et l'attaquant de Liverpool Daniel Sturridge conservent leurs places. Le capitanat est confié à Franck Lampard.

L'équipe d' Angleterre qui tentera de ne pas rentrer fannie chez elle: Foster - Jones, Smalling, Cahill, Shaw - Wilshere, Lampard (cap), Milner, Barkley, Lallana - Sturridge

L'équipe que devrait alligner Jorge Pinto au coup d'envoi: Navas - Gamboa, Duarte (ou Acosta), Gonzalez, Umana, Diaz - Borges (ou Cubero), Tejada, Bolanos - Ruiz (cap.) (ou Campbell), Urena.

28ème au classement FIFA le Costa-Rica est quasiment assuré de terminer premier de sa poule avec 6 points et une différence de but de +3. La seconde place se jouera du côté de l'Estadio das Dunas de Natal entre L'Italie d'Andrea Pirlo et l'Uruguay de Luis Suarez. Un match à suivre également en direct sur Vavel.

Le Costa Rica a battu l'Uruguay au premier match 3-1 avant de valider son ticket pour les 1/8èmes contre l'Italie grâce à Brian Ruiz auteur du seul but de la rencontre juste avant la mi-temps.

Les buts de Uruguay - Costa-Rica

Le but de Brian Ruiz contre l'Italie

Les Costa-Riciens sont une des belles surprises de cette coupe du monde. Les joueurs entrainés par le Colombien Jorge Pinto ont atteint pour la seconde fois aprés 1990 les 1/8èmes de finale de cette compétition. Une qualification qui a engendrée une liesse populaire dans les rues de la capitale San José

L'Angleterre de Roy Hodgson joue d'ores et déja son dernier match dans cette compétition aprés des défaites contre l'Italie et l'Uruguay 2-1 à chaque fois. On notera tout de même les premiers buts en coupe du Monde de Daniel Sturridge et de Wayne Rooney.

Les temps forts du match Italie - Angleterre

Les temps forts d'Uruguay - Angleterre

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vavel France ce match Costa-Rica - Angleterre comptant pour la 3ème journée du groupe D de cette coupe du monde 2014. coup d'envoi à 18h à l'Estadio Mineirao de Belo Horizonte.