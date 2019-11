Radio : Quatorzième de Samba, l'émission 100% Coupe du Monde

Durant toute la Coupe du Monde, du 12 juin au 13 juillet, VAVEL France organise en partenariat avec le site de commentaires sportifs Kikast une émission quotidienne sur la Coupe du Monde au nom de "Samba" pour un total de 32 émissions. 32, c'est également le nombre d'équipes engagées. Tout un symbole. L'émission rassemble des chroniqueurs de VAVEL France et de Kikast qui viennent débriefer les rencontres de la veille et briefer les rencontres du jour. Ils sont au total une dizaine et se relayent au fur et à mesure des émissions. Un chat est mis à disposition des auditeurs, qu'ils soient de Kikast ou de VAVEL France pour réagir durant l'émission et sans inscription préalable. Vous pouvez également réagir comme lors des treize premières émissions via le mot-dièse sur Twitter #SambaCDM. Après le succès des treize premières émissions et des 3500 auditeurs cumulés, place à la quatorzième ce mercredi. Au programme :

Débrief : Grèce-Côte d'Ivoire

Débrief : Colombie-Japon

Débrief : Italie-Uruguay

Débrief : Costa Rica-Angleterre

Audiences du jour

Brief : Équateur-France

Brief : Honduras-Suisse

Brief : Nigéria-Argentine

Brief : Bosnie Herzégovine - Iran

Pronostics

Quiz

L'émission débute à 17h. Il est possible de l'écouter en différé et en replay.