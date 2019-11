Un premier huitième Brésil - Chili très prometteur

L'un a fini premier de son groupe, l'autre deuxième. Le Brésil retrouve le Chili pour disputer le premier huitième de finale du Monde 2014. Une rencontre pleine de suspens la Seleçao à domicile et le tombeur de l'Espagne.

Comment le Brésil et le Chili se sont-ils qualifiés pour les huitièmes de finale ?

Le Brésil, premier du Groupe A

La Seleçao a totalisé 7 points au cours des phases de poules tout comme le Mexique mais possédant une différence de but plus élevée elle a ainsi terminé première de son groupe.

Le premier match s'était soldé d'une victoire difficile 3-1 face à la Croatie, puis le Brésil avait fait match nul face au Mexique 0-0 butant sur un Guillermo Ochoa des grands soirs avant de battre le Cameroun 4-1.

Le Brésil sera emmené par sa star Neymar qui a déjà inscrit deux doublés et totalise ainsi 4 buts au bout de 3 matchs. Il est toujours décisif et tentera une nouvelle fois de faire briller et gagner la Seleçao.

Le Chili, deuxième du Groupe B

Le Chili était lui tombé dans un groupe très relevé composé des deux finalistes de la dernière Coupe du Monde et de l'Australie. Totalisant 6 points sur l'ensemble des rencontres, le Chili a ainsi pu décrocher la deuxième place du groupe derrière les Pays-Bas (9 points et 3 victoires/3 matchs).

Lors du premier match, la Roja Chilienne avait battu les Socceroos 3-1 avant de récidiver face à l'Espagne 2-0, les éliminant ainsi du Mondial. Enfin la finale de ce groupe s'était soldée défaite 2-0 du Chili malgré leur bon match.

De leur côté, les Chiliens ont un groupe offensif varié qui ne repose pas seulement sur un joueur. En effet, les 5 buts chiliens ont tous été inscrit par des buteurs différents : Alexis Sanchez, Charles Arànguiz, Eduardo Vargas, Jean Beausejour et Jorge Vadìvia.

Une victoire pour marquer les esprits

Stade : La rencontre se disputera sur la pelouse de l'Estadio Mineirao, stade situé dans la ville de Belo Horizonte, au sud-est du Brésil. Pendant le reste de l'année, il accueille les rencontres de l'Atlético Mineiro et de Cruzeiro. Quatre matchs ont déjà eu lieu dans ce stade et recevra l'une des deux demi-finales du Mondial.

L'arbitrage : Depuis le début de cette Coupe du Monde, le Brésil reçoit de nombreuses critiques à l'égard d'un "arbitrage maison" du notamment au pénalty inexistant accordé à Fred face à la Croatie ou encore au but en position de hors-jeu de ce dernier.

Au fil de la compétition, les arbitres sont de plus en plus compétents et les erreurs devraient ainsi être réduites laissant uniquement place au spectacle.

On s'attend donc à un premier huitième explosif avec deux équipes offensives qui feront tout pour trouver le chemin des filets et continuer la compétition et pourquoi pas décrocher le titre. Le Brésil aura à cœur à faire une belle prestation et monter en régime après un premier tour moyennement convainquant et le Chili tentera de battre la Seleçao après avoir fait tomber la Roja espagnole.

