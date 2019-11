Live Corée du Sud - Belgique, direct de la Coupe du Monde 2014

Ce LIVE est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce fut un très grand plaisir pour nous de vous faire vivre en direct et en intégralité cette phase de poules en live. Mais cette Coupe du Monde est loin d'être terminée sur VAVEL France ! Dans quelques minutes, le compte-rendu de la rencontre puis dès demain, de nouveaux articles en rapport avec l'évènement sans oublier notre émission quotidienne de radio "Samba" et la reprise des matchs dès samedi avec les huitièmes de finale. Très bonne soirée sur VAVEL France !

Après-match : L'Algérie affrontera lundi prochain à 22 heures l'Allemangne en huitièmes de finale. La Belgique affrontera elle mardi prochain également à 22 heures les Etats-Unis.

Après-match : POINT ALGERIE-RUSSIE | Les deux équipes se sont séparés par un match nul 1-1, ce qui qualifie des Algériens qui défilent avec leur drapeau autour du stade. Les Russes sont éliminé et se concentreront maintenant sur les qualifications de l'Euro 2016 mais surtout sur leur Mondial en 2018. Le classement général final de ce groupe H est le suivant :

Place Equipe Points +/- 1. Belgique 9 +3 2. Algérie 4 +1 3. Russie 2 -1 4. Corée du Sud 1 -3

C'est terminé à l'Arena Corinthians de Sao Paulo ! La Belgique s'impose sur le score étriqué de 1-0 dans un match plaisant face à la Corée du Sud. Les Diables Rouges affronteront les Etats Unis en huitièmes de finale.

90+4ème : Derniers efforts pour ces deux équipes dans ces phases de poules.

90+3ème : Vanden Borre échappe un cri dans le ciel de Sao Paulo. Son genou a tourné, les medecins arrivent sur la pelouse.

90+2ème : Succession de frappes Sud-Coréennes cadrées et contrées par la défense Belge.

90+1ème : Il y aura quatre minutes de temps additionnel.

90ème : Frappe d'Eden Hazard qui prenait le cadre et qui oblige à S.G. Kim de détourner le ballon.

88ème : Les Belges se font entendre dans les tribunes. Les Sud-Coréens deviennent plus discrets.

87ème : Dernier changement côté Belge avec la sortie de Mirallas remplacé par Hazard.

85ème : Les Sud-Coréens tentent de sauver l'honneur mais leurs tentatives sont vaines.

82ème : Le capitaine Sud-Coréen Koo tente une frappe de loin mais elle est facilement captée par Courtois. Le coeur n'y est plus.

80ème : C.Y. Lee tente de lober Courtois mais le ballon retombe juste derrière la barre transversale.

79ème : Voilà un but qui assomme les Sud-Coréens qui doivent maintenant marquer deux fois.

78ème : Au révélateur, Vertonghen est très légèrement hors-jeu.

77ème : Ouverture du score de la Belgique par Vertonghen ! Sur un ballon mal dégagé par la défense Sud-Coréenne, Origi récupère le ballon et lance Vertonghen qui trompe S.G. Kim, battu sur la principale occasion Belge.

76ème : Les Sud-Coréens tardent à déclencher leurs frappes et se content de faire tourner. Ce résultat semble leur convenir alors qu'il les élimine.

75ème : Les Diables Rouges ne savent pas quoi faire du ballon quand ils l'ont et la plupart de leurs offensives n'aboutissent pas sur un frappe.

74ème : Dernier changement de la rencontre côté Sud-Coréen avec la sortie de Son remplacé par Ji.

73ème : Frappe tendue de Chadli dégagée en corner. Elle se dirigeait vers le cadre.

72ème : Les Belges refont surface dans cette seconde période.

70ème : POINT ALGERIE-RUSSIE | Egalisation Algérienne dans l'autre rencontre. Slimani permet à l'Algérie de se qualifier provisoirement.

68ème : Centre sur le côté droit de l'attaque Sud-Coréenne de C.Y. Lee capté par Courtois dans les airs.

66ème : Changement côté Sud-Coréen. Sortie de S.W. Kim. remplacé par son homonyme B.Y. Kim.

65ème : Les supporters Sud-Coréens y croient et supportent leur équipe comme un seul homme.

64ème : Tacle très important de Vertonghen sur Son qui était parti en contre et qui s'approchait de la surface de réparation.

62ème : Aussi surprenant que celà puisse paraître, ce sont les Sud-Coréens qui ont la possession et les Belges les contres dans cette seconde période.

60ème : Mertens est remplacé par Origi et Januzaj par Chadli côté Belge.

59ème : Barre transversale de Son côté Sud-Coréen ! Sur le côté droit, l'attaquant Coréen déborde et effectue un centre-tir qui atterit sur la barre transversale de Courtois qui était battu.

58ème : Frappe de Mertens dégagée du torse de S.G. Kim.

57ème : POINT ALGERIE-RUSSIE | Toujours 1-0 pour les Russes, qui sont pour l'instant qualifiés.

55ème : Divock Origi se prépare à rentrer côté Belge.

53ème : En ce début de seconde période, les Asiatiques dominent totalement les Diables Rouges.

52ème : Signalons qu'à la mi-temps, Han a été remplacé par K.H. Lee côté Sud-Coréen. Aucun changement côté Belge.

51ème : Sortie décisive de Courtois, après que sa défense ait été dépassée par la vitesse d'execution des Sud-Coréens.

50ème : Ce même Ki tente une frappe non cadrée.

49ème : Carton jaune pour Moussa Dembele suite à une faute sur Ki.

48ème : Eden Hazard est à l'échauffement côté Belge

47ème : Finalement, il peut reprendre sa place.

46ème minute : Hong s'est fait mal aux lombaires sur un mauvais mouvement.

C'est parti pour cette seconde période à l'Arena Corinthians de Sao Paulo. La Corée du Sud ira-t-elle chercher sa qualification ? La Belgique assurera-t-elle sa première place ? Réponse dans 45 minutes.

Mi-temps : Les joueurs sont de retour sur la pelouse. Le second acte va pouvoir débuter.

Mi-temps : PHOTO | Steven Defour (ici avec Heung-Min Son) avant son exclusion.

Mi-temps : POINT ALGERIE-RUSSIE | A la mi-temps, la Russie mène 1-0, sur un but d'Alexander Kokorin au tout début de la rencontre. Ce qui donne le classement provisoire suivant :

Place Equipe Points Place 1. Belgique 7 +2 2. Russie 4 0 3. Algérie 3 0 4. Corée du Sud 2 -2

Mi-temps : L'exclusion de Steven Defour pourrait faire basculer le amtch.

Mi-temps : Elle a fait face à une équipe Sud-Coréenne bien en place et disciplinée tactiquement.

Mi-temps : La Belgique a eu la possession du ballon sans pour autant se créer des occasions très franches.

C'est la mi-temps à l'Arena Corinthians de Sao Paulo ! La Belgique et la Corée du Sud se séparent sur un match nul et vierge à l'issue d'une première période plaisante.

45+2ème : Cette exclusion sonne un glas dans le stade.

45+1ème : Il y aura 2 minutes de temps additionnel.

44ème : Carton rouge pour Steven Defour ! Le milieu de terrain Belge s'emporte et appuye une grosse semelle sur la jambe de J.C. Koo. Même si le capitain Sud-Coréen s'est vite relevé, l'arbitre a sanctionné le jeu dangereux.

42ème : Frappe de loin de Mertens captée sans difficultés par S.G. Kim.

41ème : Bien qu'ils dominent, les Belges peinent à déclencher des frappes cadrées, ce qui ne devrait pas rassurer leurs supporters.

39ème : En cete fin de première période, les Belges enchaînent les actions dangereuses. Les Sud-Coréens sont proche de la rupture.

38ème : Le coup-franc ne donne rien.

37ème : Nouvelle faute. Cette fois-ci, c'est Ki qui réalise un geste non-autorisé sur Januzaj.

36ème : Sur le coup-franc, S.G. Kim est obligé de détourner en corner.

35ème : Carton jaune pour Hong suite à une faute de sa part sur Mirallas suite à une faute exagérée.

34ème : Defour tente une frappe au milieu de la surface mais celle-ci s'échappe.

33ème : S.W. Kim est un poison pour la défense Belge.

32ème : Temps fort Sud-Coréen qui met à mal les Diables Rouges.

31ème : S.W. Kim oblige Courtois à se détendre pour éviter l'ouverture du score Sud-Coréenne.

30ème : POINT ALGERIE-RUSSIE | Toujours 1-0 pour la Russie dans l'autre match de ce groupe H.

29ème : Disciplinés, les Sud-Coréens exercent un pressing qui gêne les Belges.

27ème : Mertens provoque à l'entrée de la surface mais est dépossédé régulièrement du ballon.

26ème : Yun est rappelé à l'ordre par l'arbitre après une faute sur Defour.

25ème : Enorme occasion pour Mertens ! Seul face au but, l'attaquant Belge se présente face à S.G. Kim mais ne cadre pas sa frappe. Stupeur dans le stade.

23ème : Les Belges sont au-dessus techniquement et tactiquement.

21ème : La Belgique serait première si les scores sur les deux stades ne bougeaient pas. La Corée du Sud serait elle éliminée et terminerait dernière.

19ème : Les Diables Rouges sont soutenu par leur public.

17ème : Les Belges ont récupéré la possession du ballon

15ème : Vanden Borre est déséquilibré dans la surface par Y.G. Kim. L'arbitre ne siffle rien.

13ème : POINT ALGERIE-RUSSIE | La Russie a ouvert le score par l'intermédiaire de Kokorin. Pour l'instant, ce seraient les hommes de Fabio Capello qui seront en huitièmes de finale.

11ème : Frappe de Hong qui termine hors-cadre. Les Sud-Coréens se créent de plus en plus d'occasions et ont la possession du ballon depuis quelques minutes.

10ème : S.W. Kim est déséquilibré sur le côté droit de l'attaque Sud-Coréenne. L'arbitre siflle un coup-franc.

9ème : Centre sortant et flotant de Mertens qui oblige S.G. Kim à dégager le ballon des poings.

7ème : Koo est déséquilibré dans la surface Belge mais l'arbitre ne bronche pas, jugeant qu'il a exagéré sa chute.

5ème : La Belgique a la possession du ballon en ce début de match, la Corée du Sud contre.

4ème : L'enceinte affiche complet. L'ambiance est endiablée.

3ème : Les deux équipes débutent le match avec une envie débordante. Suite à une occasion de Mirallas, Son s'est signalé en contre mais il était hors-jeu.

1ère minute : La Corée du Sud évolue en blanc et la Belgique en noir.

C'est parti à l'Arena Corinthians de São Paulo dans ce match entre la Corée du Sud et la Belgique !

-1 minute : Les joueurs sont en place, le match va débuter.

-2 minutes : Les deux capitaines rejoignent les arbitres pour procéder au traditionnel toast d'avant-match.

-4 minutes : Il est suivi de "la Brabançonne", l'hymne Belge.

-5 minutes : L'hymne national Sud-Coréen retentit dans l'enceinte.

-6 minutes : Les vingt-deux acteurs entrent sur l'aire de jeu sous l'hymne de la FIFA.

-8 minutes : PHOTO | La disposition tactique des deux équipes.

-9 minutes : Les joueurs sont dans le vestiaire et se préparent à entrer.

-10 minutes : Ensuite, celle de la Belgique : Courtois - Vanden Borre, Van Buyten (cap.), Lombaerts, Vertonghen - Defour, Dembele, Fellaini - Mertens, Januzaj, Mirallas.

-13 minutes : Les deux compositions ont été communiqué. Tout d'abord, celle de la Corée du Sud : S.G. Kim - S.Y. Yun, J.H. Hong, Y.G. Kim, Y. Lee - S.Y. Ki, K.Y. Han - H.M. Son, J.C. Koo (cap.), C.Y. Lee - S.W. Kim.

Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 17 heures heure locale ; 22 heures, heure Française.

Le match se jouera à l'Arena Corinthians de São Paulo. C'était ce même stade qui avait accueilli le premier match du Mondial entre le Brésil et la Croatie.

L'arbitre de la rencontre sera Benjamin Williams. Il est Américain.

Ensuite, celle de la Belgique : Courtois - Vanden Borre, Van Buyten (cap.), Lombaerts, Vertonghen - De Bruyne, Defour, Fellaini - Mertens, Lukaku, Mirallas. Eden Hazard devrait débuter sur le banc.

Nous pouvons dès à présent vous donner les compositions d'équipes probables. Tout d'abord, celle de la Corée du Sud : Jung Sung-ryong - Lee Yong, Hong Jeong-ho, Kim Young-gwon, Yun Suk-young - Lee Chung-yong, Han Kook-young, Koo Ja-cheol (cap.), Ki Sung-yueng, Son Heung-min - Park Chu-young. L'ancien joueur de Monaco Chu-young Park devrait donc débuter.

Vous pouvez également dès à présent jeter un coup d'œil au classement provisoire de ce groupe H, comme ceux de tous les groupes en allant sur notre page dédiée.

La Corée du Sud a elle débuté par un match nul et terne 1-1 face à la Russie (compte-rendu de la rencontre) et a subi les foudres Algérienens pour son second match avec une défaite 2-4.

Ce Mondial a failli mal débuter pour la Belgique qui s'est finalement imposée 2-1 face à l'Algérie (revivre le match) avant se l'emporter à l'arrachée face à la Russie 1-0 (revivre le match).

Nous ferons des points réguliers sur le score du match Russie-Algérie (que vous pouvez suivre en direct sur notre site), qui se jouera en même temps que cette rencontre.

La Belgique est elle qualifiée quoiqu'il arrive.

Les deux équipes qui s'affronteront ce jeudi auront des objectifs complètement différents. La Belgique tentera de conserver sa première place en faisant au minimum un match nul tandis que la Corée du Sud cherchera à gagner pour essayer de prendre la seconde place qualificative pour le second tour en espérant un concours de circonstance, c'est à dire une victoire de la Russie sur l'Algérie tandis que les Asiatiques l'emporteraient par un but de plus que les Russes.

