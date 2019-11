Live Algérie - Russie, la Coupe du Monde 2014 en direct

C'est terminé pour ce LIVE, merci à tous de nous avoir suivi pour ce match nul 1-1 entre l'Algérie et la Russie très passionnant ! Bonne soirée à tous et restez sur Vavel France pour suivre la suite de cette Coupe du Monde 2014.

Après-match : l'Algérie fait donc partit des 16 meilleures équipes du Monde et sera la 2e équipe africaine en 1/8e de finales après le Nigéria qui affrontera les Bleus. En revanche, la Russie très faible cette année malgré une bonne défense, devra encaisser cetet élimination et préparer l'Euro 2016 avec une équipe vieillissante, avant de se concentrer sur la prochaine Coupe du Monde qu'ils organiseront chez eux.

Les Algériens font un tour d'honneur du stade. Quelle performance et quelle fierté pour les Fennecs !

Voici le classement final de ce groupe H à l'issue de ce match très rythmé :

La Belgique , 1er, affrontera les Etats-Unis, et l'Algérie, 2e, affrontera quant-à-elle l'Allemagne, un des favoris de cette Coupe du Monde 2014.





1 Belgique 9 +3 2 Algérie 4 +1 3 Russie 2 -1 4 Corée du Sud 1 -3

ONE TWO THREE, VIVA L'ALGERIE ! C'est la fête à l'Arena da Baixada de Coritiba ! Dans l'autre match de ce groupe la Belgique s'impose 0-1 malgér un carton rouge de Deffour avant la mi-temps.

90+4 : C'est finit ! 1-1 entre l'Algérie et la Russie, les Fennecs disputeront leur premier 1/8e de finales face à l'Allemagne ! Grande communion entre les joueurs de Vahid Halilhodzic. Après avoir été mené au score dès la 6e minute grâce à une tête de Kokorin, c'est Slimani qui égalisa pour l'Algérie à l'heure de jeu.

90+3 : Les ballons sont balancés d'un côté à l'autre, les Algériens ne sont plus qu'à quelques secondes d'un moment historique !

90+3 : Contre de Ghilas et faute russe, coup-franc pour l'Algérie dans leur camp.

90+2 : L'Algérie a 2 minutes d'un moment historique et d'une première 1/8e de finale !

90e : 3 minutes de temps aditionnels sont annocées + une pour le remplacement de Slimani par Soudani.

90e : Slimani, buteur ovationné est remplacé par le n°15, El arabi Soudani !

89eme : Corner pour la Russie, mais cela n'empêche pas le banc algérien d'être debout ! Un corner qui ne donen rien, les Fennecs soufflent !

87eme : Carton jaune pour Ghilas pour un tacle sur Kombarov.

86e : Coup-franc dangereux pour la Russie sur le côét gauche de leur attaque, un coup-franc long capté sans soucis par Mbolhi qui arssure tout un Peuple !





85e : Kokorin tente de erdescendre pour la Russie pour emmener des ballons vers l'avant mais les Algériens, bien placés, empêchent la Russie d'avancer dans le camps des joueurs de Vahid Halilhodzic.

84eme : Islam Slimani, buteur pour l'Algérie se tient la jambe gauche mais reste sur le terrain, il reste désormais 5 minutes à tenir pour les Fennecs !

83eme : Toujours aussi présent dans les duels, les Algériens commençent à tenter de gagner du temps sur les arrêts de jeux.

81e : Dernier changement pour la Russie, Kanunnikov remplace Kerzakhov qu'on aura vu dans de meilleurs soirs.

81eme : les Russes tentent d'attaquer mais butent sur une défense Algérienne bien fournie qui dégage la balle dans le camp des hommes de Fabio Capello.

80e : 1-0 pour la Belgique face à la Corée du Sud. On se dirige vers des 1/8e de finales Belgique - Etats-Unis et Allemagne - Algérie.

1 Belgique 9 +3 2 Algérie 4 1 3 Russie 2 -1 4 Corée du Sud 1 -3

78e : Les deux équipes se réorganisent, on sent que ce match peut encore basculer d'un côt comme de l'autre. Tout peut encore se passer à l'Arena da Baixada !

76e : Slimani fait finalement son retoru sur la pelouse, Ghilas remplace lui Djabou et devrait occuepr le flanc gauche de l'attaque des Fennecs.

76e : Quel engagement des Algériens... les hommes de Vahid Halilhodzic en veulent et ne s'arrêtent pas de courir, leur détermination est grande ce soir !

74eme : Islam Slimani sort sur civière suite à un choc qui ne semble pas grave et devrait être remplacé par Ghilas dans les prochaines minutes.

73eme : Faute sur Slimani mais l'action continue, Feghouli mène le contre seul contre 4, s'enferme sur le côté droit mais parvient à tirer sur la gauche d'Akinfeev qui capte sans problème la balle en hauteur.

71e : Premier changement pour l'Algérie avec la sortie du virevoltant Brahimi et la rentére en jeu d'Hassan Yebda, l'ancien Manceau.

68eme : Dzagoev remplace Shatov pour la Russie. L'attaquant russe a pourtant realisé une prestation correcte ce soir en menant les rares attaques de son équipe.

POINT GROUPE H : Toujours 0-0 entre la Belgique et la Corée du Sud, la Belgique (7 points) et l'Algérie (4 points) sont donc virtuellement qualifiées !

67eme : C'est vraiment une secodne mi-temps intéressante : il y a de l'engagement des deux côtés, les deux équipes savent l'importance de ce match qui devient complètement fou, avec des attaques d'un côté comme de l'autre !

65eme : Sous le pressing de l'Algérie, la Russie joue désormais derrière et recule.

62eme : Djabou s'infiltre dans la défense russe et signe une frappe enroulée qui finit dans les gants d'Akinfeev, ce match est complètement fou et est totalement relancé !

59eme : BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT de Slimani ! 1-1, l'égalisation pour l'Algérie ! Sur le coup franc, Akinfeev manque sa sortie et Slimani surgit et marque son 2e but de la compétition, surement le plus important !





58e : nouveau coup franc pour l'Algérie et nouveau carton jaune pour la Russie et Kozlov qui se retrouve en danger avec les multiples attaques menées par les Fennecs !

56e : 2e carton jaune du match pour Kombarov qui retient Feghouli après que le joeuur de Valence l'ai éliminé avec un petit pont.

55eme : Bon mouvement sur la droite de Feghouli qui trouve la tête Slimani, le stade se lève mais l'attaquant de l'Algérie n'arrive pas à tirer réellement dans cette balle de but.

54eme : Malgré un total engagement un de bonnes combinaisons, on voit mal l'Algérie marquer avec une défense russe si bien mis en place.

53e : Bon match de Djabou côté Algérien qui est un bon lien dans l'entrejeu algérien entre le milieu et l'attaque.

52e : les Russes font tourner le ballon derrière, tandis que les Fennecs montent au pressing pour tenetr d'intercepeter le ballon.

50ème : Les Algériens interceptent plus de ballons qu'en première mi-temps et montent plus vite sur le porteur du ballon ce qui leur permet d'organiser plus facilement leurs attaques.

48eme : Coup franc de Brahimi aux 30m qui tente de trouver un partenaire au second poteau mais la balle est déviée en corner.

47eme : Enchaînement magnifique des russes initié par Kokorin ! Mbolhi met son corps en avant sur un tir de Samedov mais le gardien algérien sort la parade des grands soirs, on a cru au 0-2 !

46e : L'Algérie attaque fort dans ce début de seconde période mais manque de précision dans ces passes.

45eme : C'est reparti avec l'engagement donné par les Russes !

45ème : les joueurs commençent à revenir sur la pelouse. Il reste une mi-temps à l'Algérie pour renverser le cours de ce match.

MT : il reste 45 minutes aux Fennecs pour écrire l'histoire. Rien n'est perdu ! Il suffit d'une égalisation et d'un but pour que l'Algérie passe devant son adversaire du soir au classement, pour rejoindre l'Allemagne au tour suivant dans un 1/8e de finale compliqué.

L'arbitre siffle, c'est la mi-temps à Coritiba sous se score d'un but à zéro pour la Russie ! Entreprenants, les Algréiens encaissent un but sur une des rares actions Russes, avec une belle tête de Kokorin dès la 6e minute. L'Algérie tenta tant bien que mal de trouver la faille en affichant un jeu séduisant, mais les hommes de Vahid Halilhodzic fotn face à une équipe russe très bien mise en place tactiquement.

45' : Une minute de temps aditionnel est annoncée par le 4e arbitre.

44' : Slimani encore ! Le banc algérien a cru à l'égalisation ! Sur un corner gauche de Brahimi, la tête puissante de l'attaquant africain est finalement captée par Akinfeev à la surprise générale !

44' : Le classement de ce groupe H à l'heure actuelle, la Belgique et la Corée du Sud faisant actuellement 0-0 dans l'auter match de ce groupe.

1 Belgique 7 +2 2 Russie 4 0 3 Algérie 3 0 4 Corée du Sud 1 -2

41' : Plus entreprenante, l'Algérie a quand même du mal à se créer des occasions dangereuse, face à uen équipe de Russie bien mise en place.

39' : Premier carton jaune du match pour Mesbah côté algérien qui met le pied dans un contact avec Kerzakhov.

38' : Coup franc excentré sur la gauche à 30m du but de Mbolhi pour la Russie, le ballon s'envole en sortie de but. Les algériens vont pouvoir se réorganiser.

36' : On a très peu vu Alexandre Kerzakhov côté russe, mais chacune des attaques russes sèment la terreur dans la défense des Fennecs.

35' : Les supporters algériens présents à Curitiba chantent et encoragent leur équipe, qui n'a besoin que d'un but et d'une égalisation pour se qualifier à l'heuer actuelle, puisque la Blegique et la Corée du Sud se neutralisent 0-0 à ce moment même.

33' : Les Algériens sont plus entreprenants et tentent de ne pas se mettre la pression. Technique qui semble fonctionner puisque les Africains sont plus dangereux depuis quelques minutes.

30' : Gros temps fort algérien. Les russes sont acculés défensivement et auraient pu concéder un pénalty.

28' : LA TÊTE DE SLIMANI ! Après une attaque virevoltante menée par les Fennecs, les algériens obtiennent un corner dont se charge Djabou. Le joueur trouve la tête de Medjani qui dévie pour Slimani dont la tête va se loger dans la lucarne droite d'Akinfeev qui dévie à temps !

26' : Bel enchaînement entre Brahimi et Mesbah, mais Akinfeev capte le ballon sans trop de problèmes.

25' : La Russie pénètre peu à peu dans le camp algérien et Shatov tente une frappe de 25m, une frappe qui s'envole à droite du but algérien. Les maghrebins peuvent souffler !

24' : Notamment avec Fayzulin en tant que relayeur, les russes tentent des décalages en profondeur pour mettre en danger la défense des Fennecs, à court de vitesse face aux attaquants russes.

23' : Les Algériens sont temporairement à 10, Sofian Feghouli doit laisser ses partenaires quelques instants pour se faire remettre un bandage sur la tête, son crâne étant en sang.

22' : Grosse colère de Valid Halilhodzic sur son banc qui demande à ses défensuers dont Bentaleb de monter et jouer le piège du hors-jeu pour ne pas se faire piéger par les atatques de Kherzakov et Kokorin.

20' : Crispés, les Algériens écartent le jeu avant de manquer de précision dans leurs passes, le ballon est dans les pieds de la défense russe.

18' : Sur un raid individuel venant de la gauche, les Ruses parviennent à centrer et trouvent encore Kokorin de la tête mais la balle du buteur s'envole à gauche du but de Mbolhi, toujours 0-1 pour les hommes de Capello.

17' : Comme ici avec Mesbah, les Algériens multiplient les fautes bêtes et font preuve d'un excés d'engagement.

15' Attaque russe menée par Shatov qui efface plusieurs défenseurs adverses avec ses crochets, masi Bentaleb écarte la balle du pied.

13' Brahimiiiiii ! Grosse séquence algérienne, Brahimi combine bien avce Sluimani et Feghouli mais le centre du joueur formé à Renens est repoussé par Akinfeev, les Fennecs gardent le ballon.

11' : Grosse séquence Algérienne sur le flanc gauche mais les Fennecs ne parviennent pas à centrer, Shatov mène le contre pour la Russie.

10' Après cette ouverture du score prématurée, les hommes de Vahid Halilhodzic essaient d'avancer malgré un pressing très avancé des Russes.

8' A l'heure actuelle c'est la Russie qui est en 1/8e de finales, et qui rencontrerait l'Allemagne au tour suivant. Il reste plus de 80 minutes aux Algériens pour inverser la tendance.

6' : BUUUUUUUUT de Kokorin pour la Russie ! D'une tête magistrale en lucarne gauche, l'atatquant russe profite du mauvais placement de Bentaleb et d'Halliche pour s'élever plus haut que tout le monde, 0-1 !

Pour info', l'Algérie a toujours marqué au moins 1 but lors de ses 15 derniers matchs.

5' : Début de match très intense physiquement, les joueurs ont compris l'enjeu de ce match, très important pour les deux équipes.

4' : la Russie combine bien au milieu mais n'arrive pas à avancer face à une équipe d'Algérie qui presse très haut.

3' : la pelouse glisse ebaucoup, et celà n'a donc pas empêché Mesbah de glissé sur son côté gauche.

2' : Dégagement de Mbolhi le gardien algérien qui cherchait Slimani en profondeur, directement dans les ganst d'Akinfeev.

1' : Les Algériens en blanc, jouent face aux Russes qui jouent aujourd'hui encore en rouge.

0' : C'est parti pour cet Algérie - Russie ! Les Fennecs donnent le coup d'envoi de ce match édcisif pour la suite de la compétition. Bon match à tous !

21h59 : Glushakov et Shatov sont sous la menace d'une suspension côté russe. Seul Bentaleb est également menacé côté Algérien.

21h57 : on parle beaucoup de l'engouement algérien, mais les hommes de Fabio Capello sont tout autant determinés à créer l'exploit !

21h56 : A commencer par celui des Fennecs, les hymnes nationaux débutent à l'Arena da Baixada.

21h55 : Sur l'hymne de la FIFA, les 22 acteurs et le corp arbitral entrent sur la pelouse, dans un stade déjà chaud bouillant !

21h51 : Les joueurs des deux équipes sont dans le couloir du stade de Coritiba, et se prépare mentalement à disputer le dernier match des matchs de poule de ce Mondial !

21h43 : Après avoir montré deux visages totalement différents lors des deux premiers matchs, quel visage montrera l'Algérie ce soir ? Vivez ce match à enjeu historique avec VAVEL France, comme les 64 matchs de cette Coupe du Monde !

21h39 : 2 joueurs évoluant en Ligue 1 sont titulaires ce soir, il s'agit d'Aïssa Mandi et de Carl Medjani, tout deux Algériens. On connaît également bien Faouzi Ghoulam formé à l'ASSE, Sofian Feghouli passé à Grenoble, Hassan Yebda ayant joué au Mans, Madjid Bougherra lui ayant fait sa formation à Gueugnon ou encore Yacine Brahimi formé à Rennes.

21h30 : C'est la première rencontre enter ces deux nations en Coupe du Monde, elles s'étaient affrontées une seule fois en match amical sur un score de 0-0. Espérons un autre score ce soir pour un match qui s'annonce passionnant !

21h28 : Pour la première fois de leur histoire, les hommes de Vahid Halilhodzic peuvent prétendre à une qualification en 1/8e de finales après leur première victoire en Coup du Monde dimanche dernier : les Algériens ont donc rendez-vous avec l'histoire ce soir !

Celle de la Russie est elle aussi tombée ! Voici le onze de départ concocté par Fabio Capello : Akinfeev - Kozlov, Berezutskiy (c), Ignashevich, Kombarov - Glushakov, Faizuli, Samedov - Kokorin, Shatov, Kerzakhov.

Les compositions officielles sont tombées ! A commencer par celle de l'Algérie : Mbolhi - Mandi, Bekalem, Halliche (c), Mesbah - Medjani, Brahimi, Bentaleb, Feghouli, Djabou - Slimani.

Yacine Brahimi l'a rappelé côté Algérien : "On ne sait pas jouer le nul". Le message est clair pour la formation de Vahid Halilhodzic qui ont rendez-vous avec l'histoire, il faut jouer pour gagner ce soir !

Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 17 heures (heure locale) ; 22 heures, heure Française.

Le match se jouera à l'Arena da Baixada de Curitiba. Ce stade a déjà accueillit le match nul entre le Nigéria et l'Iran (0-0), la victoire de l'Equateur face au Honduras (2-1) et la démonstration Espagnole face à l'Australie (3-0).

L'arbitre de la rencontre sera turc et se nomme Cuneyt Cakir. Il avait arbitré le match nul entre le Brésil et le Mexique (0-0) ou encore le match aller des barrages enter l'Ukraine et la France (2-0).

Vous pouvez lire l'avant-match de cette rencontre ici.

Algérie - Russie en direct

La composition probable de l'Algérie devrait être la suivante: M'Bohli - Mandi, Bougherra, Halliche, Mesbah - Feghouli, Medjani, Brahimi, Bentaleb, Djabou - Slimani. Rien de sur pour la défense avec Ghoulam et Belkalem qui auront leur mots à dire.

Voici la composition probable de la Russie, qui devrait être identique à celle alignée face à la Belgique dimanche dernier, avec Kerzakhov sur le banc : Akinfeev -Kozlov, Berezutskiy (cap.), Ignashevich, Kombarov - Glushakov, Shatov, Fayzulin - Kanunnikov, Samedov, Kokorin.

Dans notre émission quotidienne "Samba" (que vous pouvez dès à présent écouter ou réécouter), nous avons parlé de ce match et avons analysé les enjeux de la rencontre.

Vous pouvez également dès à présent jeter un coup d'œil au classement provisoire de ce groupe H, comme ceux de tous les groupes en allant sur notre page dédiée.

L'Algérie a elle débutée son Mondial de la plus mauvaise des façons avec une défaite dans les dernières minutes face à la Belgique (1-2) (compte-rendu de la rencontre). Pour son second match, les Fennecs ont enfin joués au foot et se sont logiquement imposés (4-2) (compte-rendu de la rencontre)

Ce Mondial a plutôt mal débuté pour la Russie avec un match nul pouvant être qualifié de purge face à une faible équipe de Corée du Sud (1-1) (compte-rendu de la rencontre). Elle s'est par la suite inclinée (1-0) face à une équipe de Belgique non pas étincelante mais plus entreprenante (compte-rendu de la rencontre).

Pour que l'Algérie se qualifie, les Fennecs auront besoin d'une victoire ou d'un nul si la Corée du Sud bat la Belgique par au moins 2 buts d'écart. De son côté, la Russie devra obligatoirement l'emporté et la Belgique devra de son côté ne pas perdre face aux Coréens du Sud.

Deux équipes qui peuvent encore croire à la qualification s'affrontent ce soir ! D'un côté l'Algérie (3 points) qui possède 2 points d'avance sur son adversaire du soir : la Russie (1 point), tout comme la Corée du Sud qui affronte quant-à-elle la Belgique.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité le match Algérie - Russie en live.

©Montage Florian Beaux/VAVEL France