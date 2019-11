Live Costa Rica - Grèce, direct de la Coupe du Monde 2014

Ce LIVE riche en émotions se termine maintenant. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques minutes pour lire le compte-rendu de cette rencontre puis dès demain pour suivre de nouveaux LIVES, entre notre émission de radio "Samba" et les directs des matchs France-Nigéria et Allemagne-Algérie. Très bonne nuit sur VAVEL France.

Après-match : Tour d'honneur des Costa-Ricains pour communier de ce moment unique avec leur public.

Après-match : 4,5 millions d'habitants seulement au Costa-Rica et autant d'heureux ce dimanche, lundi en France.

Après-match : Les Costa-Ricains sont en larmes après leur qualification.

Après-match : Qui aurait imaginé un instant que le Costa-Rica se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en étant dans le groupe de l'Angleterre, de l'Italie et de l'Uruguay ? Pas grand monde. C'est pourtant l'improbable réalité.

Après-match : C'est mérité pour les Costa-Ricains au vue de leur phase de poule.

Après-match : Les Grecs sont atterrés, K.O. sur la pelouse.

Après-match : Les Ticos se dirigent vers leur gardien Navas, véritable sauveur !

C'est terminé à l'Arena Pernambuco de Recife ! Le Costa Rica se qualifie pour les quarts de finale à l'issue d'une séance de tirs aux buts haletante ! Après avoir tenu à 10 contre 11 durant 60 minutes, ils se donnent le droit d'affronter les Pays-Bas pour le premier quart de finale de leur histoire !

Séance de tirs aux buts : Umana réussit son tir au but ! Karnezis, pourtant parti du bon côté ne peut qu'effleurer le ballon.

Séance de tirs aux buts : Gekas est à terre. Si le Costa Rica marque, c'est la qualification.

Séance de tirs aux buts : Gekas se heurte à Navas qui détourne le ballon ! Le Costa Rica mène toujours 4-3 !

Séance de tirs aux buts : Campbell trompe tranquillement Karnezis. 4-3 pour le Costa Rica.

Séance de tirs aux buts : Holebas transforme son tir au but. Là aussi, Navas était dessus. 3-3.

Séance de tirs aux buts : Gonzalez met le ballon au fond des filets. Karnezis était dessus. 3-2 pour le Costa Rica.

Séance de tirs aux buts : Christodoulopoulos trompe Navas. 2-2.

Séance de tirs aux buts : Ruiz prend lui-aussi à contre pied Karnezis. 2-1 pour le Costa Rica.

Séance de tirs aux buts : Mitroglou prend à contre-pied Navas. 1-1.

Séance de tirs aux buts : Le premier tir au but est réussi ! Borges trompe Karnezis. 1-0 pour le Costa Rica.

Séance de tirs aux buts : Les Costa-Ricains sont à genoux sur la ligne médiane.

Séance de tirs aux buts : Le Costa Rica commence à tirer par l'intermédiaire de Borges.

Séance de tirs aux buts : L'ambiance en elle même est indescriptible. Les Grecs et les Costa-Ricains donnent tout.

Séance de tirs aux buts : Les joueurs se mettent sur le ligne médiane. Place au moment décisif.

Séance de tirs aux buts : Les capitaines se réunissent avec l'arbitre pour décider de la première équipe à tirer.

Séance de tirs aux buts : Les Costa-Ricains les imitent dans la foulée.

Séance de tirs aux buts : Juste avant, les Grecs se réunissent en cercle pour s'encourager.

Séance de tirs aux buts : Les joueurs se mettent en place, la séance en elle-même va pouvoir débuter.

Séance de tirs aux buts : L'arbitre a décidé le côté de la séance. Ce sera à la droite des bancs de touche.

Séance de tirs aux buts : STATISTIQUE | Chiffre impressionnant en faveur des Costa-Ricains : leur gardien Navas a sorti cinq des dix derniers penalty qu'il avait à détourner.

Séance de tirs aux buts : Le sélectionneur Grec est exclu après une énième contestation envers l'arbitre.

Séance de tirs aux buts : A 10 contre 11 pendant une heure de jeu, les Costa-Ricains ont tenus et s'offrent une séance de tirs aux buts.

C'est terminé pour cette prolongation à l'Arena Pernambuco de Recife ! Le Costa Rica et la Grèce se dirigent vers une séance de penalty après s'être quittés sur le score de 1-1.

120+2ème : Dernière minute de cette rencontre.

120+1ème : Enorme occasion pour la Grèce ! Mitroglou se présente seul face à Navas qui du pied droit dégage en corner une frappe qui se dirigeait au fond des filets.

120+1ème : Il y aura deux minutes de temps additionnel dans cette prolongation.

120ème : Dernière minute du temps réglementaire de ce la prolongation de cette rencontre.

119ème : Frappe de Mitroglou qui s'envole dans le ciel de Recife.

118ème : PHOTO | Duels âpres en cette fin de rencontre.

117ème : Centre de Samaras, une nouvelle fois capté par Navas.

116ème : Joel Campbell continue de réaliser seul tous les efforts offensifs. Depuis plus de deux heures.

115ème : En comptant les arrêts de jeu, les joueurs viennent de dépasser les deux heures de jeu.

114ème : Grosse occasion pour la Grèce ! Dans un contre à 5 contre 2, les Galanolefki se heurtent à Navas, encore décisif.

112ème : Occasion pour le Costa Rica ! Sur un centre de Brenes, Katsouranis dégage avec maladresse en corner. Le ballon était tout proche d'aller au fond de ses filets.

111ème : Les joueurs sont exténués mais continuent de proposer du jeu, pour l'amour du football.

110ème : STATISTIQUE | Neuf hors-jeu depuis le début de la rencontre pour la Grèce, aucun pour le Costa Rica.

109ème : Courageux, il se relève et reprend sa place.

108ème : Le gardien Costa-Ricain se tient le genou. Les Ticos sont à 10 et ne doit pas quitter ses partenaires, auquel cas un joueur de champ prendrait sa place. Ce qui serait terrible pour une séance de tirs aux buts, s'il y en a une.

107ème : Magnifique sortie dans les pieds de Navas qui sauve une nouvelle fois son équipe.

106ème minute : Tentative de frappe de Brenes qui frôle la barre transversale de Karnezis.

C'est parti pour cette seconde période de la prolongation à l'Arena Pernambuco de Recife entre le Costa Rica et la Grèce ! Aurons-nous droit à une terrible séance de tirs aux buts ? Réponse dans 15 minutes.

Mi-temps de la prolongation : En théorie, les joueurs doivent juste changer de côté. Humain, l'arbitre leur permet d'aller se désaltérer et d'écouter les conseils de leur sélectionneur.

C'est la mi-temps de cette prolongation à l'Arena Pernambuco de Recife ! A 10 contre 11, le Costa Rica tient le match nul 1-1. Il reste un quart d'heure de jeu.

104ème : Première grosse occasion Costa-Ricaine depuis une vingtaine de minutes. Ruiz , Borges et Campbell tentent de se trouver dans la surface, sans succès.

102ème : Les supporters, de quel camp soient-ils, sont impressionnés par le courage des 22 acteurs.

101ème : Le cap fatidique des 100 minutes vient d'être dépassé.

100ème : Gros cafouillage dans la surface. Les Costa-Ricains se dégagent avec difficulté en corner.

99ème : Les supporters hispanophones encouragent leur équipe via des "Olé, olé, olé, olé, Ti-cos, Ti-cos".

98ème : Pour l'instant, l'arbitre Benjamin Williams tient bien son match.

97ème : STATISTIQUE | C'est la première prolongation de l'histoire de ces deux équipes en Coupe du Monde.

96ème : Comme en fin de match, les Ticos dégagent vers Campbell chaque ballon récupéré.

95ème : PHOTO | La joie de Karagounis (à gauche) et Sokratis (à droite) à l'issue du but Grec.

93ème : Les supporters Grecs se font dorénavant plus entendre que les supporters Costa-Ricains.

92ème : Nouvel arrêt de Navas, plus que présent dans cette rencontre.

91ème minute : C'est parti pour cet engagement Grec.

C'est parti à l'Arena Pernambuco de Recife pour la prolongation de cette rencontre entre le Costa Rica et la Grèce ! Quelle équipe se qualifiera ? Aurons-nous droit à des tirs aux buts ? Réponse dans 30 minutes, voire plus si affinités.

Après-match ; avant-prolongation : Les joueurs Costa-Ricains se mettent en cercles et s'encouragent avant le début de ces prolongations.

Après-match ; avant-prolongation : STATISTIQUE | Lors des 90 premières minutes, la Grèce avait à 53% la possession du ballon.

Après-match ; avant-prolongation : Cette prolongation promet d'être plus qu'intéressante : bon nombre de joueurs se plaignent de crampes côté Grec et les Costa-Ricains sont en infériorité numérique.

Après-match ; avant-prolongation : Les joueurs se reposent durant cinq minutes.

C'est terminé pour le temps réglementaire de cette rencontre à l'Arena Pernambuco de Recife ! Le Costa Rica et la Grèce se séparent sur un score nul de 1-1 au terme d'une partie agréable. Mais vu que ce match est à élimination directe, nous aurons droit à des prolongations de deux fois quinze minutes.

90+5ème : Navas se tient l'épaule droite. Mais les Ticos ne peuvent plus réaliser aucun changement !

90+4ème : Cette fin de match est aussi dramatique qu'épique.

90+3ème : Exceptionnel arrêt de Navas ! Sur une tête de Mitroglou, le gardien des Ticos s'envole dans le ciel de Recife pour détourner le ballon en corner.

90+2ème : Ce but est une terrible sanction pour les Costa-Ricains mais une récompense pour les Grecs, plus entreprenants.

90+1ème : Egalisation Grecque de Papastathopoulos ! Suite à un ballon repoussé par Navas, Sokratis Papastathopoulos récupère le cuir et l'envoie au fond des filets Costa-Ricains. 1-1 entre les deux formations, l'on se dirige vers des prolongations.

90+1ème : Il y aura cinq minutes de temps additionnel.

90ème : Carton jaune pour Navas, pour gain de temps.

89ème : Chaque ballon récupéré par les Ticos est dégagé loin devant pour Campbell qui tente de le conserver le plus longtemps possible.

88ème : Arrêt très important de Navas ! Sur un centre tendu, le gardien Costa-Ricain capte le ballon et sauve son équipe d'une égalisation.

87ème : Faute du vétéran Karagounis sur Ruiz sur le côté gauche de l'attaque Costa-Ricaine.

86ème : L'air est de plus en plus irrespirable à Recife. L'issue de ce match est encore incertaine.

84ème : Bolanos est remplacé par Brenes côté Costa-Ricain. C'est le dernier changement de la rencontre. Changement offensif puisque Brenes est un attaquant.

83ème : Grosse occasion pour la Grèce ! Gekas reçoit le ballon seul et au moment de frapper voit Acosta détourner le ballon.

82ème : Mais les occasions ont beau se succéder, aucun tir n'est cadré.

81ème : Les coup-francs se succèdent. Les Costa-Ricains sont au bord de la rupture.

80ème : Frappé par Karagounis, il finit loin du cadre.

79ème : Nouveau coup-franc très bien placé pour la Grèce.

78ème : Le milieu de terrain sort furieux et ne va même pas taper dans la main de son partenaire ni de son sélectionneur.

77ème : Dernier changement de la rencontre pour les Grecs. Maniatis est remplacé par Katsouranis.

76ème : Changement Costa-Ricain. Christian Gamboa est remplacé par Johnny Acosta.

75ème : Les espaces se créent en cette fin de match. C'est de l'attaque-défense.

74ème : Les Costa-Riciens sont en souffrance. La fin de match va leur paraître longue et si prolongations il y a, interminable.

73ème : STATISTIQUE | La possession s'est équilibrée. C'est dorénavant du 50-50.

72ème : Carton jaune pour Manolas à l'issue d'un tacle trop appuyé sur Campbell. Le match se muscle.

71ème : Arrêt très important de Navas qui s'est imposé dans les airs au milieu de trois Grecs.

70ème : Carton jaune pour Bryan Ruiz suite à une faute grossière de sa part.

70ème : Les Ticos, qui jouaient déjà en formation défensive (4-5-1) défendront encore plus en cette fin de rencontre.

69ème : Gekas prend la place de Salpingidis côté Grec.

68ème : Voilà qui va complètement changer la face de ce match.

66ème : Carton rouge pour un joueur du Costa Rica ! Tacle trop appuyé de Duarte qui vaut un carton jaune selon l'arbitre de la rencontre, Benjamin Williams. C'est son deuxième avertissement ce qui lui vaut une exclusion.

65ème : Cubero remplace Tejeda côté Costa Ricain.

64ème : STATISTIQUE | Les Grecs n'ont jamais marqué contre une équipe qui n'évoluait pas sur le continent Africain en Coupe du Monde.

63ème : Le gardien Costa-Ricain Navas prend son temps pour chacun de ses dégagements, ce qui a le don d'énerver les Grecs.

62ème : Mitroglou est signalé hors-jeu. C'est la septième fois qu'un Galanolefki est signalé en position défendue depuis le début de la rencontre.

61ème : STATISTIQUE | La possession s'est équilibrée. Depuis le début de la partie, le Costa Rica n'a plus la possession que de 52%.

60ème : La Grèce a changé son schéma tactique d'un 4-5-1 à un 4-4-2.

59ème : Centre de Torosidis mal ajusté. Sortie de but pour Navas.

57ème : Changement pour la Grèce. Le milieu de terrain Samaris est remplacé par l'attaquant Mitroglou. Remplacement offensif.

56ème : Carton jaune pour le gardien remplaçant Costa Ricien Pemberton trop virulent sur le banc.

54ème : Sur l'engagement, Torosidis dégage un centre dangereux... du bras. L'arbitre ne siffle rien mais Bolanos réclame un penalty.

53ème : Les Ticos ont marqué sur leur premier tir cadré de la rencontre. Efficacité maximale.

52ème : Ouverture du score du Costa Rica ! Sur un magnifique centre en retrait de Bolanos, Ruiz reprend tranquillement le ballon à l'entrée de la suface de réparation et assure son plat du pied qui prend à contre-pied Karnezis. Le Costa Rica mène 1-0.

51ème : Sepp Blatter est présent en tribune. Quand son visage est appartu sur l'écran géant du stade, il a été sifflé.

49ème : Comme en première période, ce sont les Grecs qui se créent les premières occasions de cette seconde mi-temps.

48ème : Tacle trop appuyé de Tejeda qui lui vaut un carton jaune selon Benjamin Williams, l'arbitre de la rencontre.

47ème : Coup de pied arrêté frappé par Holebas et dévié de la tête par Maniatis. Navas s'empare facilement du ballon.

46ème minute : Juste avant la reprise de la seconde période, les joueurs Costa-Ricains se sont retrouvés au centre de leur moitié de terrain pour se parler et s'encourager.

C'est parti à l'Arena Pernambuco de Recife pour cette seconde période. La Grèce concrétisera-t-elle ses occasions ? Le Costa Rica arrivera-t-il à créer l'exploit et se retrouver en quarts de finale ? Réponse dans 45 minutes, voire plus si affinités.

Mi-temps : Les joueurs sortent du terrain. La seconde période va bientôt débuter.

Mi-temps : PHOTO | Diaz (en blanc) et Salpingidis (en bleu) observent le magnifique arrêt de Navas (en vert) à la 37ème minute de jeu.

Mi-temps : STATISTIQUE | Lors de cette première période, le Costa Rica a globalement eu la possession (54%) mais les occasions ont été Grecques (7 tirs contre 2), les trois seuls tirs cadrés de la rencontre également.

Mi-temps : PHOTO | Le Costa-Ricien Duarte (en blanc) à la lutte avec le Grec Samaras (en bleu).

Mi-temps : La Grèce a adopté un jeu offensif qui a surpris la défense du Costa Rica.

C'est la mi-temps à l'Arena Pernambuco de Recife. Le Costa Rica et la Grèce se quittent sur un match nul et vierge au terme d'une première période plaisante.

45+1ème : Le temps additionnel de cette première période est de deux minutes.

45ème : STATISTIQUE | Six tirs à deux pour la Grèce en cette première période.

44ème : Il est trop enroulé et Navas s'impose dans les airs.

43ème : Ce qui donne un coup-franc très intéressant pour la Grèce puisque la faute a été concédé à l'entrée de la surface.

42ème : Carton jaune pour Oscar Duarte, suite à une faute sur Christodoulopoulos.

41ème : Match ouvert entre le Costa Rica et la Grèce pour l'instant. Les deux équipes souhaitent produire du jeu ce dimanche.

39ème : Nouveau hors-jeu Grec, par l'intermédiaire de Salpingidis. Les Costa-Riciens sont bien en place défensivement.

38ème : STATISTIQUE | Les Costa-Riciens n'ont jamais marqué dans ce Mondial avant la 42ème minute.

37ème : Superbe arrêt de Navas ! Aux six mètres, la reprise de Salpingidis est détournée magnifiquement par la jambe droite de Navas.

36ème : Carton jaune pour Samaris, qui a stoppé irrégulièrement une offensive de Campbell.

35ème : Duel musclé entre Manolas et Campbell. L'arbitre ne siffle rien.

34ème : Les Costa-Riciens n'arrivent pas à produire leur jeu habituel, symbolisé par une succesion de passes courtes.

33ème : Quoiqu'il arrive, le vainqueur de cette rencontre affrontera en quarts de finale les Pays-Bas, vainqueurs plus tôt dans la journée du Mexique 2-1.

32ème : Nouveau hors-jeu Grec par l'intermédiaire de Christodoulopoulos.

31ème : Corner frappé rentrant pour les Costa-Riciens capté sans difficultés par Karnezis.

29ème : Hors-jeu de Samaras, le troisième du match pour les Galanolefki.

28ème : Frappe de Karagounis aux vingt mètres capté par Navas.

27ème : Les Grecs ont actuellement la possession. En revanche, dès qu'ils récupèrent le ballon, les Costa-Riciens ne se gênent pas pour attaquer.

26ème : Celui-ci ne donne rien.

25ème : Nouveau corner à l'avantage des Grecs.

23ème : Une "ola" fait le tour de l'enceinte.

22ème : Le coup de pied arrêté est bien frappé par Bolanos qui trouve Gonzalez de la tête. Malheureusement pour les latino-américains, celui-ci n'arrive pas à cadrer sa tête.

21ème : Faute à quelques centimètres de l'entrée de la surface de Karagounis sur Campbell. Coup-franc très intéressant pour les Ticos.

20ème : Premier corner Costa-Ricien obtenu grâce à un pressing de Gamboa.

19ème : Tentative de une-deux dans la surface entre Ruiz et Campbell mais au dernier moment, Karnezis se saisit du cuir.

18ème : En contre, les joueurs du Costa Rica Ruiz, Bolanos et Campbell sont souvent esseulés de leurs partenaires.

17ème : Les Costa-Riciens se tiennent à leur tactique défensive en ce début de rencontre.

15ème : Premier corner de la rencontre pour les Grecs. Il ne donne rien.

14ème : Les Grecs se montrent entreprenants, ce qu'ils n'ont pas fait en phase de poules.

13ème : STATISTIQUE | 58% de possession poue le Costa Rica en ce début de match.

12ème : Sokratis Papastathopoulos tente sa chance côté Grec. Sans succès.

10ème : La pelouse est en bon état, même si elle voit se disputer son quatrième match en moins de dix jours.

9ème : Le début de match est équilibré. Les deux équipes observent des périodes de possession succesives.

8ème : Première vraie frappe Costa-Ricienne. Sur un ballon emmené par Campbell puis donné à Ruiz, Bolaños tente une frappe qui passe au-dessus des cages de Karnezis.

6ème : Sur un ballon intercepté par Campbell, Ruiz reçoit le ballon et tente de se défaire de l'emprise de son défenseur pour se créer une occasion. Sans succès.

5ème : Les supporters Costa-Ricains commencent à se signaler via des chants comme "Ticos, Ticos".

4ème : Prmeière frappe Costa-Ricienne avec ce tir déclenché à l'entrée de la surface par Gamboa. Les deux équipes ont des intentions offensive en ce début de rencontre.

3ème : La Grèce joue dans son maillot domicile bleu et le Costa Rica dans son maillot extérieur blanc.

2ème : Première vraie frappe Grecque avec un ballon mal repoussé par la défense des Costa-Ricains sur le coup-franc repris de volée par Christodoulopoulos. Le ballon finit sa course hors-cadre.

1ère minute : Tentative de Torosidis dès les premières secondes de jeu avec un centre qui s'est transformé en tir. L'arbitre siffle une faute sur Samaras sur le mouvement de jeu précédent.

C'est parti à l'Arena Pernambuco de Recife pour ce huitième de finale entre le Costa Rica et la Grèce. Quelle équipe se qualifiera ? Réponse dans 90 minutes, plus si affinités.

-1 minute : Les deux capitaines retrouvent les arbitres pour le traditionnel toast d'avant-match.

-3 minutes : Après ces moments de patriotisme, place au serrage de mains entre les deux équipes.

-5 minutes : Place ensuite à l'hymne de la Grèce. Hymne dont vous pouvez retrouver la version studio ci-dessous.

-6 minutes : Les hymnes nationaux retentissent dans l'enceinte. Tout d'abord, celui du Costa Rica. Hymne dont vous pouvez retrouver la version studio ci-dessous.

-7 minutes : Les deux équipes entrent sur la pelouse sous l'hymne de la FIFA. Hymne que vous pouvez retrouver en intégralité ci-dessous.

-9 minutes : L'enceinte est pleine. Tous les supporters ont regagné leur place en tribune.

-13 minutes : Dernière causerie pour les entraîneurs dans les vesitaires.

-19 minutes : Les joueurs sont revenus aux vestiaires. Les Costa-Riciens ont précédé les Grecs.

-22 minutes : Les Costa-Riciens sont en supériorité numérique dans les tribunes. L'Arena Pernambuco de Recife est rouge.

-26 minutes : PHOTO | Ancien joueur de l'Olympiakos, Joel Campbell affrontera quelques uns de ses anciens coéquipiers ce dimanche.

-34 minutes : PHOTO | Junior Diaz sera bien titulaire ce dimanche dans la défense du Costa Rica.

-39 minutes : Les Grecs sortent sur la pelouse afin de débuter leur échauffement. Ils sont suivis par la Costa Rica.

-42 minutes : Place ensuite à la composition de la Grèce : Karnezis - Torosidis, Manolas, Papastathopoulos, Holebas - Salpingidis, Maniatis, Samaris, Karagounis (cap.), Christodoulopoulos - Samaras. Katsouranis remplace Samaris, annoncé.

-49 minutes : Les compositions d'équipe ont été communiquées. Tout d'abord, celle du Costa Rica qui évoluera en 5-4-1: Navas - Gamboa, Duarte, González, Umaña, Díaz - Ruiz (cap.), Borges, Tejeda, Bolaños - Campbell. C'était la composition attendue, pas de surprise de la part de Fernando Santos.

-55 minutes : PHOTO | Orestis Karnezis (ici au sol entre Maniatis et Sokratis) sera bien titulaire ce dimanche malgré sa sortie prématurée contre la Côte d'Ivoire.

-1h02 : Les supporters du Costa Rica chantent déjà dans les tribunes. Ils seront en nombre ce dimanche.

-1h10 : Les Grecs ont annoncé dans la journée renoncer à leurs primes. Ils ont demandé à leur fédération d'utiliser l'argent pour créer un nouveau centre d'entraînement national.

-1h16 : Les joueurs reconnaissent la pelouse.

-1h21 : Les deux équipes arrivent au stade. Elles viennent de descendre de leur bus.

Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 17 heures heure locale ; 22 heures, heure Française.

Le match se jouera à l'Arena Pernambuco de Recife. Ce stade accueille là son cinquième et dernier match de la compétition, après Côte d'Ivoire-Japon (14 juin), Italie-Costa Rica (20 juin), Croatie-Mexique (23 juin) et États Unis-Allemagne (26 juin).

L'arbitre de la rencontre sera Benjamin Williams. Il est Australien et sera assisté de Matthew Cream et de Hakan Anaz, eux-aussi Australiens. Le trio avait déjà arbitré dans ce Mondial Honduras-Équateur et Corée du Sud-Belgique.

Ensuite, le onze de départ de la Grèce qui devraient débuter en 4-5-1, une formation pour contrer les offensives Costa-Riciennes : Karnezis - Torosidis, Manolas, Papastathopoulos, Holebas - Salpingidis, Maniatis, Katsouranis (cap.), Karagounis, Christodoulopoulos - Samaras. Le gardien Karnezis tient la corde, si toutefois il est rétabli de sa sortie prématurée lors du match face à la Côte d'Ivoire. Sinon, Glykos le remplacera. Deux changements par rapport au match précédent. Papastathopoulos remplace Sokratis et Kastounaris prend la place de Kone.

Nous pouvons dès à présent vous communiquer les compositions probables. Tout d'abord celle du Costa Rica qui devrait évoluer en 5-4-1, soit une disposition défensive : Navas - Gamboa, Duarte, Gonzalez, Umana, Diaz - Ruiz (cap.), Borges, Tejeda, Bolanos - Campbell. Soit deux changements par rapport au dernier match face à l'Angleterre. Umana remplace Miller et Bolanos remplace Brenes.

La Grèce n'a en revanche gardé sa cage inviolée qu'une fois dans son histoire en Coupe du Monde. C'était en 2014, face au Japon (0-0).

Le Costa Rica n'a encaissé aucun but dans le jeu depuis le début de la compétition. Son seul but encaissé l'a été sur un penalty d'Edinson Cavani, face à l'Uruguay

La Grèce n'a pour l'instant réussi à marquer que contre des équipes Africaines en Coupe du Monde : le Nigéria en 2010 et la Côte d'Ivoire en 2014. Et elle s'est à chaque fois imposé.

Tandis que la Grèce s'est qualifiée en n'inscrivant que deux buts, le Costa Rica en a inscrit le double, soit quatre.

Les enjeux de cette rencontre sont d'ailleurs détaillés à l'écrit dans notre présentation de la rencontre.

Dans notre émission quotidienne "Samba" (que vous pouvez dès à présent écouter ou réécouter), nous avons parlé de ce match et avons analysé les enjeux de la rencontre.

De son côté, la Grèce a souffert. Après une défaite, somme toute logique, face à la Colombie 0-3 (compte-rendu de la rencontre), les Galanolefki se sont ensuite ressaisits en deux temps. Tout d'abord en ne s'inclinant pas face au Japon en ayant fait la moitié du match à 10 (compte-rendu de la rencontre) et ensuite en réalisant un véritable hold-up face à la Côte d'Ivoire en s'imposant 2-1 sur un penalty à la 92ème minute de jeu (compte-rendu de la rencontre).

En phase de poules, le Costa Rica évoluait dans "le groupe de la mort" avec l'Angleterre, l'Italie et l'Uruguay. Les Ticos ont réussi les exploits de se qualifier, de terminer premier, de ne perdre aucun match et même de n'encaiser qu'un but ! La sélection d'Amérique Centrale avait tout d'abord débuté son Mondial par une victoire probante 3-1 face à des Uruguayens impuissants (compte-rendu de la rencontre) avant de récidiver 1-0 face à l'Italie (compte-rendu de la rencontre) puis de s'assurer la première place en tenant en échec l'Angleterre 0-0 (compte-rendu de la rencontre).

La Grèce particpe là à sa troisième Coupe du Monde seulement. Les Galanolefki n'avaient jamais réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale avant ce Mondial Brésilien. Ce match sera donc une première pour eux.

Le Costa Rica dispute là son quatrième Mondial et ne s'est jamais qualifié pour les quarts de finale en trois participations. Une victoire ce dimanche serait donc une première dans l'histoire des Ticos.

Rappelons aux novices le système d'élimination directe : deux périodes de 45 minutes de jeu. Si le score est nul à l'issue de ce temps réglementaire, il est observé une prolongation de deux mi-temps de 15 minutes. Si le score venait à encore être nul, une séance de tirs aux buts serait observée. Pas de but en or ni de but en argent.

Ce match est le quatrième huitième de finale de cette édition 2014 de la Coupe du Monde de la FIFA après le splendide Brésil-Chili (1-1 après prolongations, victoire aux tirs aux buts du Brésil), Colombie-Uruguay et Pays Bas-Mexique.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité le huitième de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 Costa Rica - Grèce en live.

©Montage Florian Beaux/VAVEL France