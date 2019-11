Live Algérie - Allemagne en direct

Ce LIVE est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques secondes sur notre site pour lire le compte-rendu de la rencontre et dès demain pour suivre les deux derniers matchs de ces huitièmes de finale en LIVES. Très bonne nuit sur VAVEL France !

Après-match : VINE | Le but Algérien de Djabou.

Après-match : VINE | Le second but Allemand de Mezüt Özil.

Après-match : Raïs M'Bohli a été élu homme du match par la FIFA.

Après-match : INFOGRAPHIE | Le tableau final de cette Coupe du Monde mis à jour après la qualification Allemande. (Source : agence IDE)

Après-match : Vahid Halidhozic est félicité par tous ses joueurs. En pleurs, il vient de diriger là son dernier match avec la sélection Nord-Africaine.

Après-match : Des "Algérie, Algérie" s'échappent des tribunes, en hommage au magnifique parcours des Fennecs.

C'est terminé à l'Estadio Beira-Rio de Porto Alegre ! L'Allemagne se qualifie à l'issue des prolongations suite à deux réalisations de Schürrle et d'Özil contre un but de Djabou ! Le parcours de l'équipe de Vahid Halidhozic s'arrête là. La Nationalmanschaft retrouvera vendredi à 18 heures l'équipe de France en quarts de finale, qui a joué trente minutes de moins ce lundi.

120+1ème : Réduction du score de Djabou pour l'Algérie ! Sur l'engagement, les Algériens réduisent le score suite à une dernière action. 2-1 pour l'Allemagne.

120ème : But d'Özil pour l'Allemagne ! Sur un contre Allemand, les attaquants de la Nationalmanschaft s'y prennent à trois fois pour tromper M'Bohli. L'Allemagne mène 2-0.

119ème : Slimani s'écroule. Il est pris de crampes.

117ème : Une nouvelle fois, M'Bohli détourne du pied gauche un tir de Müller.

115ème : Les Algériens ont la possession du ballon en cette fin de match.

114ème : 14 arrêts depuis le début de la rencontre pour M'Bohli.

112ème : Le temps presse et les Algériens sont virtuellement éliminés.

110ème : Quand Djabou, Brahimi et Bougherra se trouvent, la défense Allemande est en difficulté. Les trois hommes sont en effet entrés en cours de jeu.

109ème : Le milieu de terrain sort et il est remplacé par Christoph Kramer.

108ème : Sweinsteiger est à terre. Il est à bout de force.

107ème : Carton jaune pour Philipp Lahm suite à un tirage de short sur Brahimi.

106ème minute : Les Allemands semblent adopter un profil plus défensif.

C'est parti pour cette seconde mi-temps de prolongations à l'Estadio Beira-Rio de Porto Alegre ! Aurons-nous droit à une séance de tirs aux buts ? Réponse dans 15 minutes.

Mi-temps de la prolongation : Si l'Algérie venait à être éliminé, l'Afrique n'aurait plus de représentant dans la compétition.

Mi-temps de la prolongation : A titre de comparaison, les joueurs sont moins épuisés physiquement que ceux de Costa Rica-Grèce dimanche.

C'est la mi-temps de la prolongation à l'Estadio Beira-Rio de Porto Alegre ! L'Allemagne a pris l'avantage et mène 1-0.

105+1ème : Il y aura une minute de temps additionnel dans cette première période de prolongations.

105ème : La pluie commence à tomber sur Porto Alegre.

103ème : STATISTIQUE | 24 tirs à 7 pour les Allemands depuis le début de la rencontre.

102ème : Magnifuque geste de Mehdi Mostefa qui d'une talonnade déclenche une frappe qui frôle le but de Neuer.

100ème : Dernier changement Algérien du match. El Arabi Soudani est remplacé par Djabou.

99ème : Les Allemands ont la possession du ballon en ce début de prolongation. On est plus proche de 2-0 que du 1-1.

97ème : Deuxième changement du match pour les Algériens. Halliche est remplacé par Bougherra.

96ème : VINE | Le but de Schürrle en vidéo.

94ème : STATISTIQUE | C'est la première prolongation de l'histoire de l'Algérie en Coupe du Monde.

93ème : La Nationalmanschaft regrettera sûrement de ne pas avoir marqué ce but plus tôt.

92ème : Ouverture du score pour l'Allemagne ! Suite à un centre de Thomas Müller, André Schürrle se joue de Faouzi Ghoulam et trompe M'Bohli d'une... madjer !

91ème minute : Aucun changement de part et d'autre. L'Algérie peut encore en faire deux et l'Allemagne un.

C'est parti pour cette première période des prolongations à l'Estadio Beira-Rio de Porto Alegre !

Après-match : La première période des prolongations va débuter.

Après-match : Cette prolongation est une bonne nouvelle pour les Français, qui affronteront en quarts de finale le vainqueur de cette rencontre.

C'est terminé à l'Estadio Beira-Rio de Porto Alegre pour le temps réglementaire de ce match entre l'Allemagne et l'Algérie ! Les deux équipes se quittent sur le score de 0-0. Nous aurons donc le droit à une prolongation de deux fois quinze minutes entre les deux formations.

90+4ème : Nouveau ballon dans les airs capté par M'Bohli.

90+3ème : VINE | La chute de Müller sur le coup-franc à la 88ème minute.

90+2ème : Les "One, Two, Three, viva l'Algérie", mix' d'Anglais, d'Espagnol et de Français descendent des tribunes.

90+1ème : Il y aura quatre minutes de temps additionnel.

90ème : Nouvel arrêt de M'Bolhi, encore plus dans son match. Les Allemands tentent mais n'y arrivent pas.

88ème : Tentative Allemande à cinq qui est complètement manquée comme cette chute de Thomas Müller dans sa prise d'élan. Ce qui a pour objet de mettre hors de ses gonds Löw.

86ème : Le match peut encore basculer d'un côté ou de l'autre.

85ème : Les joueurs Allemands sont à bout. Ils commencent à mettre leurs mains sur leurs hanches.

83ème : VINE | Le magnifique arrêt de M'Bohli à la 80ème minute.

82ème : Nouvelle frappe de Thomas Müller qui passe tout proche du but de M'Bohli.

80ème : Enorme occasion Allemande ! Tête de Schürrle dégagée sur sa ligne par M'Bohli. Nouvelle tentative Allemande dégagée en corner par Belkalem.

79ème : Grosse occasion pour l'Allemagne ! Tête de Bastian Sweinsteiger qui frôle le poteau gauche de M'Bohli.

78ème : Premier changement Algérien du match. Yassine Brahimi remplace Saphir Taider.

76ème : STATISTIQUE | Neuer a touché 17 ballons en dehors de sa surface ce lundi. Impressionnant.

75ème : Nouvelle frappe de Slimani qui oblige Neuer à s'interposer. Les Algériens sont loin d'être ridicule dans ce match.

74ème : STATISTIQUE | L'Allemagne a toujours marqué en match officiel depuis sa demi-finale du Mondial 2010 face à l'Espagne.

72ème : Neuer sort une troisième fois de ses bases pour dégager un ballon en profondeur en touche.

71ème : PHOTO | Andres Schürrle, très remuant depuis son entrée. (Source : AP/Thanassis Stavrakis)

70ème : Il est remplacé par Khedira côté Allemand.

68ème : Mustafi sort en boitant de la pelouse. Il est pris en charge par le staff médical Allemand.

66ème : STATISTIQUE | L'Allemagne n'a plus perdu un huitième de finale de Coupe du Monde depuis 1938.

64ème : Une "ola" commence à faire le tour de l'enceinte. Comme fréquemment dans cette Coupe du Monde.

63ème : Toujours aucun changement côté Algérien.

62ème : STATISTIQUE | Les Allemands en sont à 13 tirs à 5 depuis le début de la rencontre.

61ème : Succesion de corners Allemands. Sans succès pour l'instant.

59ème : Les offensives Algériennes se font de plus en plus rares.

57ème : Les Allemands peinent cependant dans le dernier geste. La défense des Fennecs tient bon pour l'instant.

55ème : La Nationalmanschaft multiplie les situations offensives dangereuses.

54ème : Grosse occasion Allemande ! Philipp Lahm décoche une frappe qui se dirigeait vers le cadre. Sauf que M'Bohli, vigilent, a dégagé le ballon en corner.

53ème : L'Algérie continue d'évoluer en contre en cette seconde période.

51ème : Intervention musclée de Sweinsteiger sur Taider qui pousse un cri strident.

50ème : PHOTO | M'Bohli avait déjà été parfait en première période. (Source : AP/Sergei Grits)

49ème : Nouvelle tête Allemande et nouveau ballon capté par M'Bohli, impeccable ce lundi.

48ème : Grosse occasion Allemande ! La frappe de Schürrle frôle le poteau de M'Bohli.

46ème minute : Changement côté Allemand. André Schürrle remplace Mario Gotze.

C'est parti pour cette seconde période !

Mi-temps : Les joueurs reviennent sur la pelouse.

Mi-temps : Joachim Löw se demande quels choix faire. Son équipe est bousculée. (Source : AP/Thanassis Stavrakis)

Mi-temps : STATISTIQUE | La possession fut Allemande en cette première période : 72% contre 28% pour les Algériens.

Mi-temps : Les Algériens ont complètement réussi leur première période. Espérons pour eux qu'ils aient le même niveau en seconde période.

C'est la mi-temps à l'Estadio Beira-Rio de Porto Alegre ! Les Allemands et les Algériens se quittent sur un score de parité : 0-0.

45+1ème : Il y aura une minute de temps additionnel.

45ème : L'Allemagne finit mieux cette première période que l'Algérie.

43ème : Nouvelle frappe Allemande, par l'intermédiaire de Tony Kroos. Mais elle n'est pas cadrée et de toutes façon, M'Bohli était dessus.

42ème : Premier carton jaune du match. Il est pour l'Algérien Rafik Halliche suite à un tacle en retard.

41ème : Enorme occasion pour l'Allemagne ! Muller se présente face à M'Bohli et voit s'opposer par deux fois le gardien à ses frappes.

39ème : Occasion pour l'Algérie ! La frappe de Mostefa frôle le poteau gauche de Neuer, bien détourné par Boateng.

37ème : Les Allemands sont frustrés de voir les Algériens leur présenter une opposition.

35ème : Grosse occasion Allemande ! Mustafi centre pour Müller qui place une tête... hors-cadre.

34ème : PHOTO | Islam Slimani (en vert) à la lutte avec Neuer (en noir) à la neuvième minute de jeu. (Source : AP/Kirsty Wigglesworth)

32ème : Celui-ci ne donne rien.

31ème : Faute Allemande à l'entrée de la surface. Coup de pied arrêté intéressant pour les Algériens.

29ème : STATISTIQUE | Les cinq seules fautes du début de match sont Algériennes.

28ème : Une nouvelle fois, Neuer doit sortir de ses bases pour dégager en taclant un ballon dangereux.

26ème : PHOTO | Sepp Blatter, le président de la FIFA est en tribune pour assister à la rencontre. (Source : AP/Frank Augstein)

24ème : MBohli s'interpose une nouvelle fois dans les airs.

23ème : Cinq joueurs Allemands sont partis à l'échauffement, dont Miroslav Klose.

22ème : STATISTIQUE | La possession est largement Allemande : à 73%.

20ème : Les Allemands sont destabilisés par un bon pressing des Algériens, qui n'ont aucun complexe.

18ème : Grosse occasion pour l'Algérie ! Faouzi Ghoulam adresse un centre-tir qui trompe Neuer mais qui frôle seulement le poteau et ne rentre pas.

17ème : Ouverture du score de Slimani... refusée pour un hors-jeu. Les Algériens font jeu égal avec les Allemands.

16ème : Les supporters Allemands se distinguent dans les tribunes.

14ème : Belle incursion de Feghouli dans la surface Allemande qui déstabilise la Nationalmanschaft.

13ème : Grosse frappe de loin de Schweinsteiger captée en deux temps par M'Bohli.

12ème : Petit à petit, les Algériens prennent la possession du ballon.

10ème : Slimani est très remuant à la pointe de l'attaque Algérienne.

9ème : Grosse occasion pour l'Algérie ! Slimani se heurte à Neuer, sorti à 20 mètres de ses bases. Celui-ci dégage en corner.

7ème : Les Algériens peinent à tenir le ballon dans leurs pieds.

5ème : Premier ballon capté par M'Bohli, suite à un ballon pour Müller dans la profondeur.

3ème : Premier hors-jeu Allemand.

2ème : Sans surprise, ce sont les Allemands qui ont la possession en ce début de rencontre.

1ère minute : L'Allemagne évolue en blanc et l'Algérie en vert.

C'est parti à l'Estadio Beira-Rio de Porto Alegre pour ce huitième de finale entre l'Allemagne et l'Algérie !

-1 minute : Les deux capitaines retrouvent les arbitres pour procéder au toss d'avant-match.

-3 minutes : Les deux équipes se serrent la main avant de se mettre en place.

-5 minutes : Il est suivi par celui de l'Algérie, que vous pouvez retrouver en intégralité ci-dessous.

-6 minutes : Les deux hymnes retentissent maintenant tour à tour. Tout d'abord, celui de l'Allemagne.

-7 minutes : Les 22 acteurs entrent sur la pelouse sous l'hymne de la FIFA.

-9 minutes : Les deux équipes se retrouvent côte à côte dans le couloir.

-12 minutes : Dernières causeries dans les vestiaires pour Löw et Halihodzic.

-15 minutes : PHOTO | Islam Slimani (ici face à la Russie) sera de nouveau titulaire ce soir. (Source: Matthias Hangst/Getty Images)

-19 minutes : Les joueurs reviennent aux vestiaires.

-22 minutes : Les Algériens se réunissent en rond et écoutent les mots de Majid Bougherra : "On est rentré dans l'histoire. Mais on peut faire mieux ce soir. On doit jouer avec le coeur".

-26 minutes : Les tribunes se remplissent petit à petit. Les places sont presques toutes occupées.

-31 minutes : Les deux équipes ont décidé de jouer avec le ballon dorénavant dans leur échauffement.

-35 minutes : Ensuite celle de l'Algérie : Mbolhi - Ghoulam, Belkalem, Halliche (cap.), Mandi - Lacen, Feghouli, Taider, Mostefa - Slimani, Soudani.

-39 minutes : Les compositions d'équipes ont été communiquées. Tout d'abord, celle de l'Allemagne : Neuer - Mustafi, Boateng, Mertesacker, Howedes - Lahm (cap.), Schweinsteiger, Kroos - Ozil, Muller, Gotze.

-42 minutes : Ils sont suivi des Allemands.

-49 minutes : Les joueurs Algériens pénètrent sur la pelouse afin de procéder à leur échauffement.

Le coup d'envoi de la rencontre Algérie vs Allemagne en direct est prévu à 17 heures heure locale ; 22 heures, heure Française.

Le match se jouera à l'Estadio Beira-Rio de Porto Alegre. Ce stade accueille là son cinquième et dernier match de la compétition, après France-Honduras (15 juin), Australie-Pays Bas (18 juin), Corée du Sud-Algérie (22 juin) et Nigéria-Argentine (25 juin).

L'arbitre de la rencontre sera Sandro Ricci. Il est Brésilien, aura 40 ans cette année et sera assisté de Emerson De Carvalho et de Marcelo Van Gasse, eux-aussi Brésiliens. Le trio avait déjà arbitré dans ce Mondial France-Honduras et Allemagne-Ghana.

Ensuite, le onze de départ probable de l'Algérie qui devrait débuter en 4-2-3-1 : Mbolhi - Mandi, Bougherra (cap.), Halliche, Mesbah - Medjani, Bentaleb - Feghouli, Brahimi, Djabou - Slimani.

Miroslav Klöse, qui devrait débuter sur le banc n'a besoin que d'un but pour s'emparer seul du record de buts en Coupe du Monde. Il le co-détient actuellement avec le Brésilien Ronaldo (15 réalisations chacun).

Nous pouvons dès à présent vous communiquer les compositions probables. Tout d'abord celle de l'Allemagne qui devrait évoluer en 4-3-3 : Neuer - Boateng, Hummels, Mertesacker, Höwedes - Schweinsteiger, Lahm (cap.), Kroos - Özil, Müller, Götze. Pour l'instant, Schweinsteiger tient la corde face à Khedira.

L'Allemagne n'a perdu qu'un seul de ses 24 derniers matchs, toutes compétitions condondues.

Les deux équipes se sont affronté deux fois et à chaque fois, c'est l'Algérie qui s'est imposée.

Suite à la qualification Algérienne, nous nous demandions si les Fennecs avaient la capacité de se qualifier. Vous pouvez dès à présent lire ou relire cet article.

Les enjeux de cette rencontre sont d'ailleurs détaillés à l'écrit dans notre présentation de la rencontre.

Dans notre émission quotidienne "Samba" (que vous pouvez dès à présent écouter ou réécouter), nous avons parlé de ce match et avons analysé les enjeux de la rencontre.

Ce fut plus difficile pour l'Algérie, dans le groupe H. Les Fennecs ont mal débuté leur parcours avec une défaite 1-2 face à la Belgique (revivre la rencontre) avant de se ressaisir et de battre avec la manière la Corée du Sud 4-2 (compte-rendu de la rencontre) puis de concéder le match nul face à la Russie 1-1 (compte-rendu de la rencontre).

En phase de poule, l'Allemagne a terminé première du groupe G. Elle a tout d'abord disposé avec autorité du Portugal 4-0 (compte-rendu de la rencontre) avant de concéder le match nul 2-2 face au Ghana (compte-rendu de la rencontre ; carnet de notes de la rencontre) puis de s'imposer face aux États Unis 1-0 (compte-rendu de la rencontre).

Extrême opposé pour l'Algérie, qui dispute là seulement sa quatrième Coupe du Monde, après celles de 1982, 1986 et 2010. C'est la première fois que les Fennecs passent la phase de poule. Premier huitième de finale de leur histoire ce lundi donc.

L'Allemagne dispute cette année sa 18ème Coupe du Monde, pour un total de 20 éditions. La Nationalmanschaft est allé au moins en demis-finale lors de ses trois dernières participations et a toujours été en quart de finale depuis 1954.

Rappelons aux novices le système d'élimination directe : deux périodes de 45 minutes de jeu. Si le score est nul à l'issue de ce temps réglementaire, il est observé une prolongation de deux mi-temps de 15 minutes. Si le score venait à encore être nul, une séance de tirs aux buts serait observée. Pas de but en or ni de but en argent.

Ce match est le sixième huitième de finale de cette édition 2014 de la Coupe du Monde de la FIFA après le splendide Brésil-Chili (1-1 après prolongations, victoire aux tirs aux buts du Brésil), Colombie-Uruguay étincelé par une frappe magnifique de James Rodriguez, Pays Bas-Mexique et son final haletant, un épique Costa Rica-Grèce et le match de l'équipe de France face au Nigéria.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité le huitième de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 Algérie - Allemagne en live.