Live Coupe du Monde 2014: Brésil - Colombie

C'était un grand plaisir de commenter ce match sur VAVEL France ! Les Colombiens n'ont pas démérité.

90'+5: Le Brésil est en demies finales ! La Colombie a réussi à réduire l'écart grâce à un pénalty, mais ne s'est pas montré assez réaliste devant le but.

90'+4: Ultime coup franc pour les Colombiens, le ballon sort en six-mètres.

90'+2: Les Colombiens poussent ! La tête d'un Colombien passe de peu à côté des cages de Julio Cesar.

90': 5 minutes de temps additionnel sont annoncées.

85' : Corner Colombien, les Brésiliens récupèrent et partent en contre. Les Colombiens font une faute inutile et rendent le ballon aux Brésiliens. Neymar a quand même pris un gros coup de genou sur le dos et doit sortir du terrain. Henrique le remplace.

82' : Hulk cède sa place à Ramires.

80': Grosse occasion pour les Colombiens, Ibarbo reprend de la tête, mais le ballon passe à côté du but, il était de toute façon hors-jeu.

79' : Le penalty est transformé par James Rodriguez !

77' : Pénalty pour les Colombiens ! Julio Cesar manque sa sortie et se prend un carton jaune.

73': La frappe d'Oscar enveloppée en dehors de la surface frôle le montant !

71' : Carton jaune pour Mario Yepes après une faute sur Thiago Silva.

68' : BUT DE DAVID LUIZ ! Le coup franc est frappé en pleine lucarne, Ospina ne peut rien !

67' : Carton jaune pour James, après avoir fauché Hulk.

64': But refusé pour hors-jeu de Yepes, après un cafouillage dans la surface Brésilienne. Ce n'était pas évident, mais bien arbitré.

61' : Le coup franc est très mal tiré et Ospina le capte. Il relâche ensuite le ballon et Thiago Silva le gêne dans sa relance, carton jaune pour le Parisien qui est suspendu pour les demies finale en cas de qualification

60': Coup franc tiré par James Rodriguez, le ballon ne donne rien et les Brésiliens partent en contre. Neymar obtient un coup franc sur le côté gauche.

56': James Rodriguez reçoit un ballon, contrôle de la poitrine et... passe à Guarin qui manque sa reprise de volée.

55': Les deux équipes deviennent un peu brouillonnes dans le camp adverse, il y a pas mal de déchet.

51': Neymar tire le coup franc, Zapata dévie le ballon en corner, mais l'arbitre accorde un six-mètres aux Colombiens.

50': Fernandinho intercepte un ballon et tente un rush, il est ensuite victime d'une faute, imaginaire, mais sifflée par l'arbitre.

49': Coup franc botté par Cuadrado, le ballon est repoussé par Thiago Silva.

45' : C'est reparti entre les deux équipes, les Brésiliens perdent presque tout de suite le ballon.

À la mi-temps, les statistiques sont largement à l'avantage des Brésiliens, qui ont tiré 10 fois et ont eu le ballon durant 59% de cette première période. Les Colombiens, eux ont eu 41% de possession et tiré 6 fois au but.

45+1 : C'est la mi-temps, à Fortaleza ! Les Brésiliens, qui jouent leur meilleur match de cette compétition à ce jour mènent 1-0 grâce à Thiago Silva. Les Colombiens n'ont cependant pas dit leur dernier mot.

45': Il y aura une minute de temps additionnel.

42': Coup franc aux abords de la surface des Cafeteros ! Neymar le frappe, mais le ballon passe à deux mètres de la cage d'Ospina.

38': Neymar donne un bon ballon à Hulk, qui temporise, et frappe largement à côté, sa frappe était dévissée.

37': Coup franc pour les Colombiens ! Il est contré par les Brésiliens, les rouges obtiennent cependant un nouveau coup franc, repoussé par Julio Cesar.

27': David Ospina réalise un arrêt incroyable ! Hulk reçoit un ballon de Marcelo et tente un tir croisé très puissant, dévié par le gardien ! Fred fait ensuite une faute et le ballon est donné aux Colombiens.

26': Hulk donne un bon ballon à Marcelo qui frappe sans contrôle, le tir est dévié par son coéquipier, Fred.

21': Occasion manquée pour les Colombiens ! Rodriguez amorce un très bon contre, mais Cuadrado le vendange en ratant totalement sa passe.

19': Double occasion pour les Brésiliens ! Une deux entre Hulk et Neymar, le joueur du Zenith Saint-Petersbourg voit sa frappe contrée par Ospina, Oscar frappe, mais le gardien Niçois capte le ballon.

16': Corner pour les Brésiliens, Cuadrado relance très mal, Hulk tente une incursion et centre, David Luiz a failli reprendre ce ballon !

14': Beaucoup d'intensité dans ce match, mais les deux équipes ne se procurent presque aucune occasion.

10': Quelle occasion pour les Colombiens ! Cuadrado frappe à l'extérieur de la surface, Thiago Silva dévie le tir en corner, mais le ballon passe juste à côté du but Brésilien ! Le corner ne donne rien.

9': Coup franc botté par Guarin, le tir du Colombien passe largement au dessus de la cage de Julio Cesar.

6' : BUT DE THIAGO SILVA ! Sur le corner, tout le monde passe à travers, Thiago Silva suit et n'a presque plus qu'à pousser le ballon.

6': Incursion de Neymar, Zapata concède le corner.

3': Coup franc obtenu par Fred à 30 mètres. Neymar frappe, mais à côté de la cage d'Ospina.

0' : C'est parti entre les deux équipes ! Les Colombiens donnent le coup d'envoi et se ruent à l'attaque !

021h51: Les joueurs font leur entrée sur la pelouse ! Les hymnes ne vont pas tarder à retentir dans cette enceinte à Fortaleza.

21h23: C'est maintenant au tour des Brésiliens de pénétrer dans l'enceinte, à Fortaleza !

21h21: Voici maintenant la composition Brésilienne !





21h19: Voici la composition Colombienne !



21h13: Les joueurs Colombiens pénètrent dans l'enceinte et ne vont pas tarder à débuter leur échauffement !

21h10: Voici une image montrant l'ambiance à l'extérieur du stade !



21h09: Les gardiens Brésiliens pénètrent sur le terrain.

21h00: Les Colombiens sont arrivés au stade.

De plus, les Colombiens font office de favoris contre des Brésiliens qu'on annonçait grand gagnant de cette édition, aucun doute que ce match sera de qualité.

Ce match est l'occasion pour les Colombiens de poursuivre leur rêve, puisque ce match est le tout premier quart de finale des Cafeteros.

De plus, les Brésiliens devront traverser la tempête médiatique, suite aux déclarations de Luis Felipe Scolari.

Le Brésil, lui, a livré des performances un peu plus mitigées, puisqu'elle l'a emporté aux tirs aux buts contre des Chiliens tout à fait méritants.

La Colombie reste sur une prestation époustouflante face à l'Uruguay, notamment grâce à deux buts de James Rodriguez, la nouvelle star de ce Mondial.

Les deux équipes ont fini à la première place de leur poules. La Colombie a cependant remporté ses trois matchs alors que le Brésil a concédé un match nul face au Mexique.

Brésil vs. Colombie en direct.

Cette rencontre est toutefois la première en phase finale de Coupe du Monde entre les deux équipes.

Au niveau des confrontations, l'avantage est largement pour le Brésil, puisque la Seleçao a remporté quinze match face aux Colombiens qui l'ont emporté deux fois. À ces dix-sept matchs s'ajoutent huit matchs nuls.

Live coupe du monde 2014

Le vainqueur de ce match sera opposé en demie finale soit face à l'Allemagne, soit face à la France, le match se joue actuellement et vous pouvez le suivre sur notre site !

Bonsoir à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct le match opposant le Brésil à la Colombie comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2014 !

©Florian Beaux - VAVEL France