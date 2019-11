Le Brésil rejoint l'Allemagne en demi-finale

Tout était une affaire de coup de pied arrêté et de défenseurs centraux. Thiago Silva puis David Luiz sur corner et coup-franc permirent à leur équipe de s'imposer sur le score de 2-1 face à la Colombie qui avait marqué par l'intermédiare de James Rodriguez... sur penalty, une nouvelle forme de coup de pied arrêté. Le Brésil en se qualifiant de manière plus facile que face à la Colombie rejoint l'Allemagne en demi-finale, vainqueur de la France (1-0) plus tôt dans la journée.

Tout avait bien commencé pour les Brésiliens. Sur un corner frappé par Neymar et qui a lobé tous les joueurs présents au premier poteau et Ospina, Thiago Silva reprenait le Thiago Silva assume son rôle de capitaine ballon au second poteau du genou et l'envoyait au fond des filets (min. 6, 1-0). Le capitaine Brésilien, très critiqué cette semaine par les médias nationaux répondait de la meilleure des manières sur le terrain. Les Colombiens, supérieurs dans le jeu tentaient alors par plusieurs fois de revenir au score, à coup d'attaques incisives et rapides, à base de peu de touches de balles et d'une circulation continue du ballon, sans temps mort.

Des Colombiens peu réalistes offensivement

Guarin (min. 9, min. 56), Cuadrado (min. 10, min. 49), James Rodriguez (min. 60) tentaient ainsi leur chance sans succès. Une défense Brésilienne toujours là pour contrer le dernier geste, tout comme Julio Cesar, Un tir cadré, un but pour le Brésil en seconde période encore décisif ce vendredi. Les Brésiliens ont tenté par plusieurs fois, sans succès et avec moins d'intentions. Juste après un but de Yepes refusé pour hors-jeu (min. 64), les Auriverdes enfoncaient cependant le coup via leur seul tir cadré de la seconde période. Un coup-franc de David Luiz teminant dans la lucarne d'Ospina (min. 67, 2-0) assurait presque la qualification des quintuples champions du monde.

Presque car James Rodriguez réduisait le score sur penalty (min. 79, 2-1) et mettait le doute dans les têtes Brésiliennes. Le sixième et dernier but de l'attaquant Colombien dans ce Mondial puisque le score ne bougera pas. Le Brésil retrouvera la Nationalmanschanft en demi-finale mais pourra cependant regretter la suspension pour cette rencontre de Thiago Silva, suite à une sortie irrégulière sur David Ospina (min. 61) et la sortie sur civière de Neymar (min. 85).

C'est la onzième fois que le Brésil atteint le dernier carré. La dernière fois, c'était en 2002... et il avait soulevé la coupe.