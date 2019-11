Live Pays Bas - Costa Rica, direct de la Coupe du Monde 2014

Ce match est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi comme d'avoir suivi tous nos autres LIVES des quarts de finale, ainsi que ceux des huitièmes de finale et de chacun des 48 matchs des phases de poule. Rendez-vous en demi-finale pour de nouvelles émotions. Restez sur notre site, le compte-rendu de la rencontre sera disponible dans quelques minutes. Dès demain, retrouvez à 16h30 notre émission de radio "Samba". Très bonne nuit sur VAVEL France. Thinking Different.

Après-match : Keylor Navas a été désigné homme du match. Le choix ne sera contesté par personne.

Après-match : En soi, cette qualification des Néerlandais est plus que méritée, eux qui ont eû 64% de possession.

Après-match : PHOTO | Krul qui détourne le tir au but décisif. (Source : Jamie McDonald/Getty Images)

Après-match : VINE | Le tir au but décisif.

Après-match : L'accueil au Costa Rica des joueurs de Pinto promet d'être sensationnel.

Après-match : Les Ticos auront réalisé à coup sûr le coup de ce Mondial en s'extirpant du "groupe de la mort" et en atteignant les tirs aux buts des quarts de finale. Incroyable sensation.

Après-match : Les Costa Riciens quittent la Coupe du Monde la tête haute après avoir vaincu l'Uruguay et l'Italie et avoir tenu en échec l'Angleterre, la Grèce et les Pays Bas.

Après-match : Les Pays Bas rencontreront mercredi à 22 heures, heure Française l'Argentine en demi-finale.

Après-match : Magnifique coaching de Van Gaal qui a fait rentrer Krul lors de la séance de tirs aux buts. Celui-ci a détourné deux tirs aux buts.

C'est terminé à l'Arena Fonte Nova de Salvador de Bahia pour ce quart de finale entre les Pays Bas et le Costa Rica ! Les Pays Bas se qualifient aux tirs aux buts pour les demi-finale.

Tirs aux buts : Umana voit son tir détourné par Krul.

Tirs aux buts : Kuyt envoie le ballon au fond des filets. 4-3 pour les Pays Bas.

Tirs aux buts : Bolanos se joue de Krul. 3-3.

Tirs aux buts : Sneijder prend à contre-pied Navas. 3-2 pour les Pays Bas.

Tirs aux buts : Gonzalez se présente face à Krul et le trompe. 2-2.

Tirs aux buts : Robben trompe Navas. 2-1 pour les Pays Bas.

Tirs aux buts : Ruiz tire pour le Costa Rica et voit son tir arrêté par Krul ! Parti sur sa gauche du bon côté, il dégage le ballon.

Tirs aux buts : Le premier tireur Néerlandais est Van Persie qui le réussit. 1-1.

Tirs aux buts : Le premier tir au but est Costa-Ricien et il est tiré par Borges qui le réussit. 1-0 pour le Costa Rica.

Tirs aux buts : Les Costa-Riciens se réunissent en cerclent.

Tirs aux buts : C'est le Costa Rica qui débutera la séance. Comme en huitièmes de finale face à la Grèce.

Tirs aux buts : C'est un terrible moment qui s'annonce.

Tirs aux buts : VINE | La barre transversale de Robben à la 120ème.

C'est la fin du match à l'Arena Fonte Nova de Salvador de Bahia ! Le Costa Rica et les Pays Bas se quittent sur le score nul et vierge de 0-0. Nous aurons donc droit à une séance de tirs aux buts.

120+2ème : Il y aura deux minutes de temps additionnel.

120+1ème : Changement côté Néerlandais. Cillessen est remplacé par Krul, meilleur aux tirs aux buts selon Van Galle.

120ème : La barre transversale de Robben ! Navas est une nouvelle fois sauvé par son montant.

119ème : Cette fin de match est épique.

117ème : Arrêt très important de Cillessen ! Sur un contre, Ruiz décoche une frappe qui oblige le gardien des Oranjes à s'interposer.

115ème : Premier corner de la rencontre pour le Costa Rica suite à un rush dans la surface de Bolanos.

114ème : L'alignement de la défense Costa Ricienne est irréprochable depuis le début de la rencontre.

113ème : Nouvel arrêt de Navas sur un tir de Lens... qui était hors-jeu.

111ème : PHOTO | Les Néerlandais à l'image de Robben cherchent des solutions. (Source : Lars Baron/Getty Images)

110ème : Carton jaune pour Huntelaar suite à une faute dans les airs sur Navas.

109ème : Sur coup de pied arrêté, bien qu'atteints physiquement, les Costa-Riciens sont supérieurs dans les airs.

108ème : Le coup-franc est mal frappé par Robben et les Ticos peuvent se dégager.

106ème : Carton jaune pour Acosta suite à une faute sur Robben alors que c'est ce dernier qui a fait la faute.

105ème minute : Martins Indi est remplacé par Huntelaar côté Néerlandais.

C'est parti pour la seconde période des prolongations à l'Arena Fonte Nova de Salvador de Bahia ! Qui rejoindra l'Argentine en demi-finale ? Réponse dans 15 minutes, voire plus si affinités.

Mi-temps de la prolongation : STATISTIQUE | 600 passes pour les Pays Bas, 265 pour le Costa Rica.

C'est la mi-temps de la prolongation à l'Arena Fonte Nova de Salvador de Bahia ! Les Pays Bas et le Costa Rica en sont encore à un score de parité vierge.

105+2ème : PHOTO | Un des nombreux arrêts de Navas. (Source : Laurence Griffiths/Getty Images)

105+1ème : Il y aura deux minutes de temps additionnel.

105ème : Acosta a des crampes.

105ème : Urena cherche Ruiz dans la profondeur mais son ballon est trop long.

104ème : Les Costa-Riciens défendent à 11.

102ème : Si tirs aux buts il y a, Navas aura un avantage sur Cillessen, qui n'a pratiquement pas eu de travail à faire ce samedi, dimanche en France.

100ème : Le public fait du bruit. Surtout les supporters Costa-Riciens.

98ème : Urena s'écroule dans la surface après un contact avec Vlaar. L'arbitre ne bronche pas.

97ème : Dernier changement Costa-Riciens. Tejeda est remplacé par Cubero.

96ème : Navas reste sur la pelouse.

95ème : Le héros Costa-Ricien se plaint d'un coup au genou. Les soigneurs est sur la pelouse. Pemberto, est à l'échauffement.

94ème : Nouvel énorme arrêt de Keylor Navas ! Sur une nouvelle tête Néerlandaise de Sneijder, le gardien Costa Riciens dégage en corner.

93ème : Même à bout, les Costa-Riciens arrivent à piéger de nombreuses fois les Oranjes au piège du hors-jeu.

91ème minute : Aucun changement de part et d'autre.

C'est parti à l'Arena Fonte Nova de Salvador de Bahia pour ces prolongations entre les Pays Bas et le Costa Rica ! Aurons-nous droit à des tirs aux buts ? Réponse dans 30 minutes.

Après-match ; avant-prolongations : Les joueurs se mettent en place, les prolongations vont pouvoir débuter.

Après-match ; avant-prolongations : STATISTIQUE | Dix tirs, sept cadrés mais aucun n'a fini au fond des filets pour les Néerlandais.

Après-match ; avant-prolongations : PHOTO | Robben et Bolanos à la lutte pour le ballon. (Source : Getty Images)

Après-match ; avant prolongations : Les Oranjes n'ont pas été assez incisifs, Navas et sa défense héroïque. Nous aurons donc droit à 30 minutes de jeu en plus dans ces prolongations.

C'est terminé à l'Arena Fonte Nova de Salvador de Bahia ! Les Pays Bas et le Costa Rica se quittent sur un score nul et vierge. Nous aurons donc le droit à une prolongation de deux fois quinze minutes.

90+3ème : La barre transversale de Van Persie ! L'attaquant Néerlandais qui n'a pas face à lui Navas, en retard déclenche une frappe dégagée par sa ligne sur sa barre transversale de Tejeda.

90+2ème : VINE | L'énorme occasion à la 88ème de Van Persie.

90+1ème : Il y aura quatre minutes de temps additionnel.

89ème : Huitième hors-jeu Néerlandais du match suite à une position de Lens en zone défendue.

88ème : Grosse occasion pour les Pays Bas ! Sneijder centre vers Van Persie qui, défait de son défenseur ne touche pas le ballon.

87ème : En cette fin de match, le match s'accélère et devient de plus en plus intéressant. La proximité des prolongations sûrement.

86ème : PHOTO | Keylor Navas est assurément l'homme du match. (Source : Getty Images)

84ème : Nouvel arrêt de Navas suite à une frappe de Van Persie.

82ème : Poteau de Sneijder sur le coup-franc ! Le coup de pied arrêté est frappé par le milieu de terrain Néerlandais. Le tir est cadré mais il heurte le poteau de Navas.

82ème : Gonzalez est sanctionné d'un carton jaune.

81ème : Coup-franc à l'entrée de la surface pour les Néerlandais suite à un coup sur Robben de Gonzalez.

80ème : Nouveau grand arrêt de Navas qui ne sera pas comptabilisé dans les statistiques car Lens était déclaré hors-jeu.

78ème : Gamboa sort sur civière et il est remplacé par Myrie.

76ème : Lens remplace Depay côté Néerlandais.

75ème : Coup-franc de Sneijder pour Vlaar qui reprend de la tête. Sa frappe n'est pas cadrée.

73ème : La possession s'équilibre. Sur les 15 dernières minutes, le Costa Rica a 45% de possession, contre 28% en début de rencontre.

71ème : Mais celui-ci revient sur le terrain.

70ème : Le genou droit de Gamboa a tourné. Il va sortir sur civière.

68ème : Le rythme du match commence à s'accélérer petit à petit.

67ème : PHOTO | Bolanos et Kuyt à la lutte. (Source : Getty Images)

66ème : Premier changement de la rencontre côté Costa-Riciens. Campbell est remplacé par Urena du côté des Ticos.

65ème : Les Costa-Riciens reprennent le dessus en ces dernières minutes.

64ème : Carton jaune pour Martins Indi suite à une faute sur Ruiz.

62ème : Bolanos tente une frappe directe qui trompe Cillessen... mais qui n'est pas cadrée.

61ème : Faute de De Vrij sur Bolanos. Coup franc à l'entrée de la surface pour les Ticos.

60ème : Diaz cherche et trouve Campbell dans la surface. Celui-ci s'écroule mais l'arbitre ne bronche pas suite à un coup d'épaule de Martins Indi.

58ème : STATISTIQUE | 374 passes à 157 pour les Pays-Bas. Le constat est implacable.

56ème : L'arbitre Ravshan Irmatov ne siffle que très rarement et laisse jouer.

55ème : Une nouvelle "ola" fait le tour des tribunes. Les supporters espèrent que le match va s'emballer.

53ème : Sur le coup-franc, Robben cherche à l'entrée de la surface Sneijder qui tente, mais sans succès.

52ème : Carton jaune pour Umana suite à un tacle en retard sur Robben, lancé.

50ème : PHOTO | L'enceinte Fonte Nova de Salvador est pleine à craquer. (Source : Compte Twitter officiel de la compétition)

49ème : Comme en première période, les Néerlandais monopolisent le ballon. Sans pour autant se créer de situations.

47ème : Aucun changement à signaler de part et d'autre.

46ème minute : Les joueurs Costa-Riciens se sont réunis en cercle au centre de leur moitié de terrain avant le début de cette seconde période.

C'est parti pour la seconde période de ce quart de finale entre les Pays Bas et le Costa Rica ! Aurons-nous droit à des prolongations ? Une équipe prendra-t-elle l'avantage ? Réponse dans 45 minutes.

Mi-temps : Les joueurs reviennent sur la pelouse.

Mi-temps : Cette première mi-temps fut assez fade, notamment à cause d'un excellent Keylor Navas.

Mi-temps : PHOTO | Kuyt et Diaz à la lutte dans les airs. (Source : AP/Matt Dunham)

Mi-temps : STATISTIQUE | La première mi-temps en chiffres.

C'est la mi-temps à l'Arena Fonte Nova de Salvador de Bahia ! Les Pays Bas et le Costa Rica se séparent sur un score de parité nul et vierge.

45+1ème : Il y aura une minute de temps additionnel.

44ème : Les Pays-Bas ont frappé quatre fois et les quatre frappes ont été captées par Navas.

42ème : Grosse occasion pour les Pays Bas ! Dans la profondeur, Van Persie se présente face à Navas qui capte le ballon dans ses pieds.

41ème : Les deux lignes de défenseurs à cinq et quatre joueurs Costa-Riciens gênent les attaques Néerlandaises.

39ème : Grosse occasion pour les Pays-Bas ! Sur un coup-franc de Sneijder, le gardien Costa-Ricains s'illustre une nouvelle fois dans les airs.

38ème : Junior Diaz prend un carton jaune pour contestation.

37ème : Robben s'écroule assez fréquemment, ce qui a le don d'énerver les Costa-Riciens.

36ème : Sur chaque occasion Costa-Ricienne, les Néerlandais procèdent dans la foulée en contre, leur spécialité.

34ème : Occasion du Costa Rica ! Sur un coup-franc frappé par Bolanos, la défense des Oranjes est mise en difficulté.

32ème : Coup-franc de Bolanos capté par Cillessen. C'est la première frappe cadrée du match pour les Costa-Riciens.

31ème : PHOTO | Robben à la lutte avec Tejeda. (Source : AP)

29ème : Arrêt important de Navas ! Sur le côté gauche, Depay tente une frappe qui se dirige vers le cadre... mais captée par Navas, une nouvelle fois.

28ème : STATISTIQUE | Les Néerlandais ont réussi 180 passes en ce début de match, contre 71 pour les Costa-Riciens.

26ème : INFOGRAPHIE | Le positionnement moyen des Néerlandais et des Costa-Riciens en ce début de rencontre.

25ème : Double hors-jeu Néerlandais sur deux occasions coup sur coup. Les vice-champions du monde en titre prennent le dessus.

24ème : C'est le premier véritable tir de la rencontre.

22ème : Double arrêt de Navas ! Suite à un centre de Kuyt, Van Peris frappe mais Navas dégage le ballon sur... Sneijder qui tente sa chance. Sans succès. C'est le premier tir du match.

21ème : Les deux équipes, qui ont pour habitude de contrer proposent actuellement un duel tactique.

19ème : Une "ola" fait le tour de l'Arena Fonte Nova.

18ème : Quand ils franchissent la ligne des milieux Néerlandais, les Costa-Riciens arrivent à se créer des situations mais pas pour autant des occasions.

17ème : Un clan de supporters Néerlandais est placé dans la tribune derrière Cillessen.

15ème : Si sur la pelouse, les deux équipes ne se créent pas de véritables occasions, en tribune les Costa-Riciens lancent des "olé, olé, olé, olé, Ti-cos, Ti-cos".

14ème : Réponse immédiate des supporters Hollandais durant une séquence de passes Néerlandaises. Le match est aussi dans les tribunes.

13ème : Les supporters Costa-Riciens lancent dans les tribunes des "olé" à chaque passe de leur équipe.

11ème : Le match peine à s'emballer, les deux équipes s'observent.

9ème : STATISTIQUE | En quatre matchs, les Pays-Bas ont toujours été menés pour finalement toujours s'imposer : face à l'Espagne (0-1 puis 5-1), à l'Australie (1-2 puis 3-2) et au Mexique (0-1 puis 2-1).

8ème : Première incursion de Robben dans la surface avec le ballon. Gonzalez dégage en corner, le premier du match.

7ème : Le soleil est en train de se coucher à Salvador de Bahia.

6ème : On ne change pas un système qui gagne pour les Costa-Riciens. Les Ticos défendent et contrent, comme lors de leurs quatre premiers matchs.

5ème : Rappelons les adversaires que le Costa Rica a affronté : Uruguay, Italie, Costa Rica, Grèce. Bilan : deux victoires, deux matchs nuls ; cinq buts marqués, deux encaissés.

4ème : Vilaine faute de De Vrij, sanctionnée par l'arbitre d'un coup-franc et d'un rappel à l'ordre.

3ème : Les Néerlandais monopolisent le ballon et s'alignent selon un 3-4-3.

1ère minute : Les Pays Bas jouent en orange et les Costa-Riciens en blanc.

C'est parti à l'Arena Fonte Nova de Salvador de Bahia entre les Pays Bas et le Costa Rica. Quelle équipe se qualifiera et rejoindra l'Argentine en demi-finale ? Réponse dans 90 minutes, voire plus si affinités.

-1 minute : Les deux capitaines rejoignent les arbitres au centre du terrain pour procéder au traditionnel toss d'avant match.

-2 minutes : Les 22 acteurs et les arbitres posent derrière une bannière signifiant en Français : "dites non au racisme".

-4 minutes : Suivi de celui du Costa Rica.

-5 minutes : Les hymnes retentissent tour à tour. Tout d'abord, celui des Pays Bas.

-7 minutes : Les deux capitaines Van Persie et Ruiz adressent un message contre le racisme.

-8 minutes : Les joueurs entrent sur la pelouse sous l'hymne de la FIFA.

-10 minutes : Les joueurs sont dans le couloir et se préparent à entrer sur la pelouse.

-15 minutes : Les joueurs sont maintenant rentrés aux vestiaires.

-21 minutes : L'Arena Fonte Nova n'est pas encore pleine, beaucoup de sièges sont encore vides.

-28 minutes : Le sélectionneur Costa-Riciens a demandé aux arbitres de surveiller Robben, accusé de simuler trop souvent.

-34 minutes : Le Costa Rica a aussi communiqué sa composition : K.Navas - Gamboa, Acosta, G.Gonzalez, Umana, J.Diaz - Borges, Tejeda, B.Ruiz (cap), Bolanos - J.Campbell. C'est également celle que nous vous donnions plus tôt.

-36 minutes : Les deux compositions sont tombées. Tout d'abord, celle des Pays Bas : Cillessen - De Vrij, Vlaar, Martins Indi - Depay, Wijnaldum, Blind, Kuyt, Sneijder - Van Persie (cap), Robben. C'est exactement celle que nous vous donnions.

-41 minutes : Les deux équipes entrent tour à tour sur le terrain pour s'échauffer. Les Néerlandais sont acceuillis sous une bronca. Le public est Costa Ricien ce samedi.

Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 17 heures heure locale ; 22 heures, heure Française.

Le match se jouera à l'Arena Fonte Nova de Salvador de Bahia. Ce stade accueille là son sixième et dernier match de la compétition, après Espane -Pays Bas (13 juin), Allemagne-Portugal (16 juin), Suisse-France (20 juin), Bosnie Herségovine-Iran (25 juin) et le huitième de finale Belgique-États Unis (1er juillet).

L'arbitre de la rencontre sera Ravshan Irmatov. Il est Ouzbek et sera assisté de son compatriote Abdukhamidullo Rasulov et du Kirghize Bahadyr Kochkarov. Le trio avait déjà arbitré dans ce Mondial les rencontres Suisse-Équateur (15 juin), Croatie-Mexique (23 juin) et États Unis-Allemagne (25 juin).

Le Costa Rica devra se passer des services d'Oscar Duarte, suspendu suite à son carton rouge au match précédent et devrait débuter en 3-5-2, leur tactique habituelle : Navas - Acosta, Umaña, Gonzalez - Gamboa, Tejada, Borges, Bolaños, Diaz - Ruiz (cap.), Campbell.

Les Pays-Bas devraient évoluer en 3-4-1-2, ou 5-3-2 selon certains. Le onze titulaire devrait être le suivant : Cilessen - De Vrij, Vlaar, Martins Indi - Kuyt, Wijnaldum, Blind, Depay - Sneijder - Robben, Van Persie (cap.).

Pays Bas - Costa Rica en direct

Les enjeux de cette rencontre sont d'ailleurs détaillés à l'écrit dans notre présentation de la rencontre.

Dans notre émission quotidienne "Samba" (que vous pouvez dès à présent écouter ou réécouter), nous avons parlé de ce match et avons analysé les enjeux de la rencontre.

En phase de poules, le Costa Rica évoluait dans "le groupe de la mort" avec l'Angleterre, l'Italie et l'Uruguay. Les Ticos ont réussi les exploits de se qualifier, de terminer premier, de ne perdre aucun match et même de n'encaiser qu'un but ! La sélection d'Amérique Centrale avait tout d'abord débuté son Mondial par une victoire probante 3-1 face à des Uruguayens impuissants (compte-rendu de la rencontre) avant de récidiver 1-0 face à l'Italie (compte-rendu de la rencontre) puis de s'assurer la première place en tenant en échec l'Angleterre 0-0 (compte-rendu de la rencontre). Leur match en huitièmes de finale face à la Grèce s'est conclu par une victoire aux tirs aux buts (compte-rendu de la rencontre).

Les Pays Bas ont bien commencé leur Mondial de la meilleure des manière en disposant aisément des champions du Monde en titre espagnols sur le score de 5-1 (compte-rendu de la rencontre) puis en se sortant du piège australien lors de leur second match en s'imposant sur le score de 3-2 (compte-rendu de la rencontre). Ils ont ensuite pris la première place du groupe B, dont ils sont issus en battant le Chili 2-0 (compte-rendu de la rencontre). En huitièmes de finale, ils se sont qualifié grâce à un scénario rocambolesque face au Mexique (compte-rendu de la rencontre).

Le Costa Rica dispute là son quatrième Mondial et ne s'était jamais qualifié pour les quarts de finale en trois participations. Ce match est donc une première pour les Ticos.

Les Pays Bas participent là à leur sixième quart de finale en dix participations. Le bilan des Oranjes à ce stade de la compétition et de quatre victoires pour une défaite.

Rappelons aux novices le système d'élimination directe : deux périodes de 45 minutes de jeu. Si le score est nul à l'issue de ce temps réglementaire, il est observé une prolongation de deux mi-temps de 15 minutes. Si le score venait à encore être nul, une séance de tirs aux buts serait observée. Pas de but en or ni de but en argent.

Ce match est le quatrième et dernier quart de finale de cette édition 2014 de la Coupe du Monde de la FIFA après l'élimination de la France face à l'Allemagne (0-1), le triomphe Brésilien face à la Colombie (2-1) et la rencontre Argentine-Belgique.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité le quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 Pays Bas - Costa Rica en live.

