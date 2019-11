Higuain envoie l'Argentine en demi

Higuain le sauveur

Il n'a fallu que huit minutes aux hommes de Sabella pour inscrire un but par l'intermédiaire de Gonzalo Higuain. 13h (18h en France) le match commence entre l'Argentine et la Belgique et tout de suite l'Albiceleste prend le jeu à son compte avec une possession de balle en sa faveur. Deux tentatives d'Angel Di Maria à la 4ème et 6ème minute, montrent l'envie tout de suite de créer. Et c'est Higuain donc sur une percée de Messi au milieu de terrain et une passe contrée pour Zabaleta qui inscrit le premier et unique but de la rencontre. Il aurait même pû doubler la mise si sa frappe n'avait pas heurté le poteau droit de Courtois à la 56ème.

"Des Diables rouges" innofensifs

Mise à part une grosse occasion juste avant la pause (42ème) de Mirallas, la Belgique a manqué cruellement de réalisme dans cette rencontre. Le trio d'attaque Hazard-Origi-Mirallas ne s'est procuré que quelques occasions sans réel danger pour la défense Argentine. Heureusement pour les Belges, Courtois s'est montré exceptionnel nottament sur une sortie de grande classe dans les pieds de Messi à la 90+3ème minute de jeu ce qui a permis aux Belges d'obtenir une dernière action franche mais sans réussite à l'instar de leur match.

L'Homme du match : Higuain

Auteur d'un but et d'une seconde grosse occasion, l'attaquant Argentin est incontestablement le joueur qui a fait basculer ce match. Par son coup de génie sur le but ou ses bons appels dans la profondeur il a eu un impact fort sur la rencontre et il est forcément à l'origine de cette belle victoire.