Live Coupe du Monde 2014 : Brésil - Allemagne en direct

Fin de match Jamais inquiétée par le Brésil, la NationalMannschaft se qualifie pour sa première finale de Coupe du Monde depuis 2002 et affrontera soit l'Argentine soit les Pays-Bas.

Fin de match Réunis au milieu du terrain, les joueurs du Brésil tentent de sortir dignement de cette Coupe du Monde tandis que l'Allemagne fête sa victoire. Les sifflets accompagnent cette fin de match.

90'+2 C'est fini à Belo Horizonte ! Magnifique performance de l'Allemagne qui écrase le Brésil. Il s'agit d'un véritable cataclysme pour la Selecao qui acceuillait la Coupe du Monde sur ses terres !

90'+1 Sur le contre qui suit, Oscar efface Boateng d'un beau crochet et s'en va battre Neuer ! Réduction de l'écart !

90' Il y aura deux minutes de temps aditionnel.

90' Quelle occasion pour l'Allemagne ! Ozil se présente seul face à Julio Cesar mais manque le cadre !

90' Sur un centre de la droite, Bernard envoie le ballon en tribunes.

89' Bien lancé par Willian, Oscar se présente face à Neuer mais sa frappe en angle fermé fuit le cadre.

87' Le Brésil a complètement lâché. Les hommes de Scolari ne tentent plus rien et attendent la fin de cette triste partie pour eux.

85' Après s'être retourné face au but, Ramirez tente une frappe à l'entrée de la surface que Neuer capte en se couchant bien sur sa gauche.

84' C'est une véritable catastrophe pour le Brésil !

82' On n'entend plus que les supporters de la Mannschaft qui font la fête tandis que les Allemands confisquent le ballon au Brésil !

80' Suite à un centre repoussé par l'Allemagne, Marcelo tente sa chance à l'entrée de la surface. Le ballon passe à côté.

79' Nouveau but pour l'Allemagne ! C'est une véritable raclée ! La plus grosse de l'histoire du football moderne ! C'est Schurrle qui marque suite à un contrôle du droit et une frappe enchaînée du gauche qui touche la barre et rentre ! Quel but, quel match !

77' Suite à un duel entre Muller et David Luiz, le défenseur Brésilien s'énerve et se plaint auprès de l'arbitre. Le Brésil n'est pas dans le match. La nervosité se fait ressentir.

76' Excellent au coeur du jeu, Sami Khedira est remplacé par Julian Draxler.

74' Frappe lointaine de Paulinho sur la droite de la surface. Neuer capte tranquillement.

73' Le plan tactique du Brésil devient flou. Il n'y a plus vraiment de schéma. Le but est de réduire l'écart. Cela semble compliqué...

72' C'est une véritable catastrophe pour le Brésil qui vit une partie affreuse.

70' Prit en grippe par le public, Fred est remplacé par Willian.

69' Passive, la défense Brésilienne concéde un sixième but ! Bien servi par Khedira sur la droite de la surface, Lahm offre un ballon parfait à Schurrle qui place le ballon dans le but ! Muller était également à l'affût !

68' Carton jaune pour Dante suite à un mauvais tacle sur Muller à hauteur de la ligne médiane.

68' David Luiz tente de monter et laisse Dante seul en couverture. L'Allemagne a failli en profiter...

67' Intervention précieuse de Julio Cesar loin de sa surface suite à un contre dévastateur Allemand !

65' Le Brésil enchaînes les erreurs techniques et les fautes dans l'entrejeu.

65' Long ballon dans la surface brésilienne. Julio Cesar intervient.

64' L'Allemagne gère son avance et se préserve en vue d'une finale dimanche. Le Brésil apparaît très limité techniquement, renforçant la sérénité des hommes de Löw.

62' Les Brésiliens cherchent souvent le penalty. Une nouvelle fois Maicon plonge dans la surface sous le prétexte d'un contact avec Boateng.

61' Magnifique frappe de Muller qui prenait la direction de la lucarne. Julio Cesar, impeccable sur le coup se détend et détourne le ballon.

60' Grosse occasion pour Muller qui s'échappe entre les défenseurs allemands. L'attaquant veut dribbler Julio Cesar qui intervient et tacle le ballon en corner.

59' Frappe écrasée de Fred sans danger de Neuer qui capte. Le public conspue son attaquant.

58' Auteur de 16 buts en 23 matches de Coupe du Monde, Miroslav Klose sort de ce match qui fait de lui une légende. Il est remplacé par André Schurrle.

57' Faute de Ramirez qui laisse le pied suite à une sortie en dehors de sa surface de réparation de Neuer.

55' Le Brésil pousse mais tous les éléments semblent s'acharner contre lui.

53' Quel double arrêt de Neuer ! Le Brésil pousse mais bute sur deux interventions extraordinaires du gardien de la Mannschaft face à Paulinho. Le Munichois se relève rapidement et intervient avec classe après avoir repoussé une première tentative du milieu de Tottenham.

52' Première vraie occasion pour le Brésil. Bien servi dans la surface, Oscar reprend le ballon à 6 mètres du but mais doit faire face à la sortie rapide de Neuer qui repousse la balle.

51' Décallé sur la droite de la surface, Ramirez tente de centrer en retrait mais bute sur l'intervention au sol de Neuer, solide sur cette action.

49' Sur un centre de la droite repoussé de la tête, Oscar récupère le ballon et s'effondre dans la surface face à Boateng. Marco Rodriguez ne siffle rien.

48' Le Brésil fait tourner, sans réelle inspiration face au bloc défensif Allemand.

46' C'est reparti à Belo Horizonte. Le Brésil donne le coup d'envoi de la seconde période, avec pour espoir de sauver l'honneur en réduisant au maximum l'écart.

Mi-temps Pour solidifier le milieu de terrain Brésilien, Ramirez et Paulinho devraient faire leur entrée. Côté Allemand, pour préserver Hummels, Mertesaker va faire son apparition sur la pelouse.

Mi-temps Löw a parfaitement géré son groupe qui est désormais parfaitement au point physiquement et collectivement.

Mi-temps Dans le même temps, le pressing allemand a complétement acculé les Brésiliens qui ne sont jamais ressortis proprement.

Mi-temps Il ressort tactiquement que le 4231 Brésilien a été dépassé par les vagues d'attaques Allemandes. Luiz Gustavo et Fernandinho, parce qu'ils devaient surveiller Khedira et Kroos n'ont pu couvrir les montées de Maicon et surtout Marcelo.

Mi-temps Après une entame réussie, le Brésil s'est fait écraser par l'Allemagne qui lui est apparue supérieure dans tous les domaines.

45'+1 Monsieur Rodriguez siffle la mi-temps sur ce score de 5-0 pour l'Allemagne. Le Brésil a sombré dans cette première période, disant certainement adieu à son rêve de titre sur ses terres.

45' Il y aura une minute de temps aditionnel.

45' La réaction et les poussées Brésiliennes sont trop timides pour inquièter une équipe d'Allemagne qui joue à son rythme.

45' Suite au coup-franc repoussé, l'Allemagne se projette en contre mais Maicon en couverture récupère le ballon.

44' Le Brésil obtien un coup-franc sur la gauche. Bernard et Marcelo sont autours du ballon.

42' A s'être opsiné tactiquement, à garder son 4231 frileux et en ne se remettant jamais en cause, Scolari a peut-être causer la défaite de son équipe.

40' Le Brésil n'a aucune solution. Les défenseurs allemands sont propres et ne commettent aucune faute.

38' L'Allemagne obtient un bon coup-franc à 25 mètres décallé sur la droite. Tiré par Ozil, le coup de pied arrêté file au-dessus de la lucarne.

37' Le Brésil est incapable de réagir. Les joueurs semblent sonnés, la tactique complètement dépassée et les supporters éteints.

35' Quelle magnifique performance pour Klose qui bat le record de Ronaldo face au Brésil. Lui qui avait perdu de plus la finale de la Coupe du Monde 2002 face à ce même Brésil.

34' C'est une véritable catastrophe pour le Brésil !

33' Le match est totalement maitrisé par l'Allemagne. Les coéquipiers de Lahm sont supèrieurs dans tous les secteurs !

31' L'Allemagne continue de jouer et obtient un corner suite à une frappe contrée de Kroos.

30' Et de 5 pour l'Allemagne ! Les hommes de Löw s'amusent littéralement face aux espaces laissés par la défense brésilienne. Après un redoublement de passe, Ozil remet le ballon à Khedira qui marque son but après avoir offert une passe décisive à Kroos pour le 4eme but !

28' Klose en profite pour devenir le recordman de but en Coupe du Monde ! Quelle soirée mythique !

26' C'est une catastrophe pour le Brésil qui prend un quatrième but ! Kroos récupère le ballon très haut dans le camp Brésilien et donne à Khedira. Celui-ci fixe Julio Cesar et redonne le ballon à Kroos qui signe un doublé !

24' Troisième but pour la Mannschaft ! Quelle raclée pour le Brésil. Sur un centre de Lahm de la droite ! Kroos reprend le ballon et marque le troisième but du match !

22' But pour l'Allemagne ! Sur une interception râtée au milieu de terrain, Kroos reçoit le ballon à 25 mètres. Celui-ci fixe la défense Brésilienne et lance Muller qui trouve Klose. Celui-ci trompe Julio Cesar en deux temps !

21' Frappe écrasée de Klose qui finit dans les bras de Julio Cesar.

20' Côté Brésilien, les montées de Maicon et Marcelo ne donne rien tandis qu'Oscar et Bernard sont très discrets et brouillons.

19' Sur chaque contre, l'Allemagne semble dangereuse. Sur une contre-attaque, il a fallu un pied de Maicon pour empêcher Muller de lancer vers le but Ozil.

18' Le corner qui suit le tacle du latéral droit de la Mannschaft ne donne rien.

17' Magnifique intervention de Lahm sur Marcelo dans la surface. La latéral du Real semblait avoir pris de vitesse le capitaine Allemand mais ce dernier revient au prix d'un tacle parfait de maitrise et de justesse. Marcelo furieux s'embrouille avec Boateng.

14' L'Allemagne est très compacte. Klose et Khedira font le premier pressing tandis que Muller et Ozil ferment les couloirs. Les possessions Brésiliennes ne donnent rien.

12' Après une grosse entame, le Brésil est retombé dans ses travers, avec un jeu stéréotypé et un milieu improductif.

11' Muller ouvre le score sur le corner tiré par Kroos ! Seul au second poteau, l'attaquant du Bayern reprend le ballon est signe son cinquième but lors de cette Coupe du Monde ! Quelle passivité des Brésiliens !

10' Khedira, qui vient jouer haut dans le camp Brésilien obtient un corner sur la droite suite à un contre Allemand.

9' Ca va d'un but à l'autre dans ce début de rencontre. La partie est plaisante et les deux défenses semblent prenables !

7' Première opportunité pour les hommes de Löw. Suite à un centre de la droite, Ozil est trouvé au second poteau. Sa frappe contrée revient sur Khedira qui tente sa chance. Le ballon est repoussé par le dos de Kroos.

6' Le rythme est un peu retombé. L'Allemagne a trouvé ses marques et concèdent moins d'espace. Le Brésil perd plus de balle au milieu du terrain.

4' Sur un centre de Hulk, Neuer intervient à mi-hauteur devant ses 6 mètres. Le match part sur d'excellentes bases !

3' Marcelo se met en évidence avec une frappe lointaine qui file à côté du but de Neuer. Sans danger.

2' Le Brésil est bien rentré dans le match. Le pressing est intense et les attaques rythmées.

2' Bien tiré par Oscar, le corner est dégagé au premier poteau par l'Allemagne.

1' Le Brésil obtient d'entrée un corner sur la droite.

1' Ce sont les Allemands qui donnent le coup d'envoi de la rencontre. Le match vient de débuter !

-5 minutes C'est désormais à l'hymne brésilien d'être entonné par les joueurs. David Luiz tient un maillot floqué du nom de Neymar alors que la communion entre le public et les joueurs qui chantent ensemble l'hymne national est toujours aussi impressionnante. Le ton est donné !

- 6 minutes L'hymne allemand retentit dans le stade. L'ambiance est déjà magique. Les supporters Brésiliens se font entendre.

- 8 minutes Les 22 acteurs font leur entrée sur le terrain. Le stade acclame ses héros !

- 10 minutes Mais là où l'ambiance risque d'être la plus chaude pour ce Brésil - Allemagne , c'est à Belo Horizonte !

- 12 minutes Qu'ils soient dans le stade ou non, tous les Brésiliens seront derrière leur équipe pour ce grand match !

- 14 minutes L'ombre de la finale de la Coupe du Monde 2002 entre l'Allemagne et le Brésil planera sur Belo Horizonte ce soir.

- 18 minutes Les duels dans les couloirs s'annoncent également disputés et décisifs. Avec Maicon et Marcelo face à Howedes et Lahm, la bataille sera intense. Les ailiers auront également un rôle majeur dans le replis défensif pour gêner leurs montées.

- 20 minutes Côté allemand, l'équilibre défensif reposera sur la présence de Khedira devant la défense mais aussi la titularisation de trois vrais défenseurs centraux, Boateng, Hummels et Howedes qui se chargeront de couvrir à trois les montées de Lahm dans le couloir droit.

- 24 minutes Vous pouvez également retrouver l'avant match complet de ce Brésil - Allemagne dans la 27eme de notre quotidienne sur la Coupe du Monde, Samba.

- 28 minutes Il ressort tout de même que le Brésil jouera le contre et laissera le jeu à l'Allemagne. Fernandinho et Luiz Gustavo auront alors d'importantes consignes tactiques à respecter.

- 36 minutes Entre deux équipes qui vont évoluer dans le même système pour ce Brésil - Allemagne, la bataille du milieu de terrain s'annonce intense. Kroos d'un côté, Oscar de l'autre auront un rôle prépondérant.

- 39 minutes La surprise côté brésilien vient de la titularisation de Bernard à droite. Scolari aligne également un 4231, certainement pour jouer le contre et mettre de la vitesse, d'où la présence du joueur du Shaktar.

- 43 minutes Joachim Löw n'a donc pas changé son équipe par rapport au quart de finale face à la France. Son profil est cependant différent puisque c'est un 4231 qui est annoncé. Kroos occupera le rôle de 10 même s'il est prévisible que le meneur du Bayern vienne chercher les ballons bas et que Schweinsteiger se projette haut dans le camp adverse.

- 47 minutes Côté brésilien, Luis Felipe Scolari a aligné le onze suivant : Julio Cesar - Maicon, David Luiz, Dante, Marcelo - Fernandinho, Luiz Gustavo - Bernard, Oscar, Hulk - Fred.

- 48 minutes Les compositions d'équipes viennent de tomber. L'Allemagne débutera avec l'équipe suivante : Neuer - Lahm, Boateng, Hummels, Höwedes - Khedira, Schweisteiger - Müller, Kroos, Özil - Klose.

Très critiqué au Brésil, Fred sera certainement aligné en pointe. L'ancien Lyonnais aura fort à faire pour contenir à lui seul le duo Boateng - Hummels. La réussite de ses coéquipiers ne passera pas sans un grand match de sa part.

Pour ce Brésil - Allemagne, Scolari alignera-t-il un 433 avec trois vrais milieux de terrain ou conservera-t-il un 4231 plus classique ? Le sélectionneur de la Selecao laisse le doute subsister.

Certains journaux annoncent une composition plus classique, sans changement de schéma. Willian prendrait la place de Neymar dans le couloir droit tandis qu'Hulk basculerait à gauche.

Luis Felipe Scolari était déjà le sélectionneur du Brésil en 2002. Après des expériences à Chelsea et à la tête du Portugal, il a repris les rênes de la Selecao depuis 2012.

Miroslav Klose est le seul survivant de ce match. Auteur de 5 buts lors de cette Coupe du Monde 2002, l'attaquant de la Lazio Roma dépasserait le record de but en Coupe du Monde détenu par Ronaldo s'il marquait ce soir.

La seule confrontation Brésil - Allemagne en match officiel date de 2002, lors de la finale de la Coupe du Monde au Japon et en Corée du Sud. La Selecao s'était imposée 2 buts à 0 grâce à un doublé de Ronaldo.

Longtemps aligné en sentinelle dans un milieu à trois, Philipp Lahm sera titularisé pour la deuxième rencontre consécutive en arrière droit, son poste de prédilection lors de Brésil - Allemagne.

A noter que l'Allemagne devrait débuter la partie avec la même composition d'équipe que face à la France, même si quelques surprises de dernières minutes pourraient venir changer le cours des évènements.

Le défenseur du Paris Saint-Germain devrait être remplacé par Dante dans le 11 brésilien tandis que pour compenser l'absence de l'ailier du Barça, Scolari devrait opter pour un changement tactique en 433.

A noter que le Brésil devra faire sans sa star Neymar et son capitaine Thiago Silva. Le premier est forfait pour le reste de la Coupe du Monde. Le second suspendu suite à un carton pris face à la Colombie.

C'est la Nationalmannschaft qui risque de faire le jeu, face à une Selecao qui risque de jouer bas et laisser le ballon à son adversaire dans ce Brésil - Allemagne.

Ce Brésil - Allemagne s'annonce passionnant à suivre, entre deux équipes aux styles et projets de jeu différents.

La Nationalmannschaft a quant à elle éliminé la France en quart de finale. Grâce à un but d'Hummels, les hommes de Löw se sont imposés sur la plus petite des marges.

Lors du tour précédent, le Brésil a éliminé la Colombie sur le score de 2 buts à 1. Les buts brésiliens ont été marqués par Thiago Silva et David Luiz tandis que James Rodriguez avait réduit l'écart sur penalty.

Le match que nous allons suivre risque d'être passionnant à suivre entre les deux favoris de ce Mondial. D'un côté, le Brésil, pays hôte de cette Coupe du Monde. D'un autre, l'Allemagne doté de la force de frappe la plus impressionnante d'un tournoi.

Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur VAVEL France pour suivre l'intégralité de la demi-finale de la Coupe du Monde 2014 Brésil - Allemagne.