Live Coupe du monde 2014 : le match Pays-Bas - Argentine en direct

L'Argentine s'impose au bout de la nuit contre les Pays-Bas et rejoint l'Allemagne en finale de la Coupe du monde 2014 !

Maxi Rodriguez crucifie Cilessen. 2-4 !

Kuyt maintient les Oranjes en vie. 2-3 !

Aguero bat Cilessen. 1-3 !

Romero empêche Sneijder d'égaliser !

Garay execute Cilessen en force. 1-2 !

Robben dispose de Romero. 1-1 !

Messi dégoûte Cilessen. 0-1 !

Vlaar est tenu en échec par Romero !

C'est terminé à Sao Paulo. Les deux équipes se départageront au cours d'une séance de tirs aux buts.

118' Kuyt est contré aux 20 mètres

116' Messi fait le spectacle côté droit et dépose un centre d'exception au deuxième poteau où Aguero force le gardien à rester vigilent !

114' Maxi Rodriguez lance au point de pénalty à l'aide d'un piqué ingénieux Palacio qui gâche une aubaine en or devant Cilessen !

113' Le match a diminué en intensité

110' Le tir lointain de De Vrij échoue à côté

108' Zabaleta, qui saigne de la bouche suite à un choc avec Kuyt, est soigné en touche par les médecins Argentins

106' Il reste 15 minutes à jouer à l'Arena Fonte Nova

L'Argentine continue à résister à la machine à gagner Orange !

106' "El Kun", à la réception d'un centre de Palacio venu de la droite, manque de réactivité pour esperer marquer au deuxième poteau !

105' Huntelaar écope d'un carton jaune

104' Cilessen surgit devant Aguero et dégage des deux poings un centre de Messi au point de pénalty

103' Les Argentins sont gagnés par la fatigue

101' Troisième changement réalisé par Alejandro Sabella : Maxi Rodriguez remplace un Lavezzi à bout de forces

98' Romero est mis à l'épreuve par Robben aux 20 mètres !

97' Le centre de Sneijder est dégagé par Mascherano

96' Le joueur de Manchester United a parcouru dix kilomètres ce soir

95' Huntelaar est privilégié à Van Persie

94' C'est maintenant un autre match qui débute à l'Arena Fonte Nova

C'est terminé à Sao Paulo. 0-0 au bout du temps réglementaire. Les deux équipes auront droit aux prolongations.

93' Janmaat est signalé en position défendue

92' Le centre de Sneijder est dégagé des deux poings par Romero

90' Robben combine avec Sneijder et pénètre dans la surface. Mascherano empêche l'ancien Merengue de marquer à l'aide d'un sauvetage incroyable et concède une touche au point de pénalty !

87' Messi humilie la défense Orange et décale côté droit Aguero qui est contré par Vlaar au deuxième poteau

86' Le centre de Sneijder est dévié de la tête par Rojo dans les pieds de Clasie qui manque de réalisme aux 20 mètres

83' Messi décale côté gauche Rojo qui solicite Cilessen de loin

82' Le centre de Robben est capté par Romero

81' Aguero est privilégié à Higuain

80' Enzo Perez est remplacé par Palacio

78' Le coup-franc de Sneijder, excentré côté gauche, est manqué

75' Enzo Perez régale côté droit et centre en direction d'Higuain qui touche le petit filet extérieur au point de pénalty !

74' Van Persie, à la réception d'un centre de Janmaat venu de la gauche, est signalé en position défendue à juste titre par l'arbitre

73' Le coup-franc de Messi, excentré côté droit, côtoie le ciel de Sao Paulo

72' Vlaar est impérial en défense aujourd'hui

70' Lavezzi est contré dans la surface côté gauche par Vlaar

67' Blind est le poumon des Pays-Bas

65' Il pleut à l'Arena Fonte Nova de Sao Paulo

63' Biglia, touché au genou au contact de Janmaat, a besoin de repos

61' Clasie entre à la place de Nigel de Jong

58' Higuain, à la reprise d'un centre de Lavezzi venu de la droite, est prêt à marquer de la tête mais il est contré par Janmaat au point de pénalty !

56' Les deux équipes enchaînent les fautes

55' Le centre de Janmaat est dégagé par Zabaleta

54' Messi est à nouveau tenu en échec par Vlaar aux 20 mètres

53' Biglia revient à temps dans les pieds d'un Robben lancé en pleine course !

52' "El Mesias" réalise un raid solitaire côté gauche mais Vlaar est le + fort

51' Messi est signalé en position défendue

50' Sneijder, excentré côté gauche, gâche une munition de choix

48' Demichelis empêche Robben de partir au but et écope d'un carton jaune.

46' Reprise des activités

C'est la mi-temps à Sao Paulo. Aucun but marqué à la pause. Martins Indi est remplacé par Janmaat

46' Le centre de Rojo est manqué

46' Le coup-franc de La Pulga, excentré côté droit, est capté par Cilessen

45' Martins Indi coupe un contre amorcé par Messi et écope d'un carton jaune

42' Le centre du métronome d'Utrecht est dégagé par Garay

40' Sneijder, touché au biceps fémoral gauche au contact de Demichelis, est consulté en touche par les médecins Hollandais et continuera à jouer

38' Martins Indi coupe la course de Messi côté droit et bénéficie de la clémence de Küneyt Çakir

36' Lavezzi, à la réception d'une longue ouverture de Mascherano côté gauche, centre fort devant le but où Higuain est devancé par Vlaar

35' Messi, lancé côté droit par Mascherano à l'aide d'un piqué ingénieux, est signalé en position défendue

34' Le match est restreint

32' De Vrij est signalé en position défendue

31' Le centre de Sneijder est boxé des deux poings par Romero

30' Le milieu du Barça revient à la vie

28' Mascherano, touché au visage au contact de Wijnaldum, est K.O. !

25' Van Persie est un danger permanent

24' Garay, à la reprise d'un centre de Lavezzi venu de la gauche au point de pénalty, expédie une tête plongeante dans les nuages de Sao Paulo !

23' Enzo Perez, excentré côté gauche, sème la panique au sein de la défense des Pays-Bas avec Messi et obtient une touche

21' Le centre de Lavezzi est dégagé par Van Persie

20'Les Pays-Bas sont gênés par la combativité Argentine

19' Le centre de Lavezzi est capté par Cilessen

18' De Vrij empêche Higuain de marquer au point de pénalty

17' Les Argentins sont performants en contre

16' Higuain, lancé à la limite de la faute par Enzo Perez, est devancé par Cilessen au point de pénalty

14' Le boulet de canon de Messi est capté par Cilessen !

13' Enzo Perez tombe au contact de De Vrij et obtient un bon coup-franc

12' Mascherano est auteur d'une intervention parfaite dans les pieds d'un Robben lancé en pleine course côté gauche. Sneijder, à la réception d'un dégagement loupé d'El Jefecito" aux 25 mètres, tire à côté !

10' Lavezzi fuit le cadre de loin

8' Messi combine avec Enzo Perez et manque de lucidité devant Martins Indi

7' Les débats sont équilibrés

6' Le joueur de Bedum est signalé en position défendue par

5' Zabaleta revient à temps dans les pieds d'un Robben en position idéale !

3' Enzo Perez remplace Di Maria à la perfection

1' L'ambiance de l'Arena Fonte Nova est extraordinaire

C'est parti entre l'Argentine et les Pays-Bas

22:00 : Küneyt Çakir (Turquie) est l'arbitre du match.

21:45 : José Maria Basanta est ménagé. Les remplaçants Argentins : Andujar, Orion; Federico Fernandez, José Maria Basanta, Campagnaro; Gago, Augusto Fernandez, Maxi Rodriguez, Ricardo Alvarez; Aguero, Palacio.

21:30 : Biglia est titulaire. La composition de l'Argentine : Romero; Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo; Mascherano, Biglia, Enzo Perez; Lavezzi, Messi, Higuain.

21:15 : Angel Di Maria, touché au quadriceps de la jambe droite contre les Diables Rouges, n'a aucune chance de participer à la rencontre.

21:00 : L'Argentine est l'unique équipe du tournoi à avoir gagné cinq matchs de suite au pays de la Samba.

20:45 : Les deux équipes respecteront une minute de silence à la mémoire d'Alfredo Di Stefano, légende Argentine des Millonarios et du Real Madrid, décédé le 7 juillet 2014 à l'âge de 87 ans.

20:30 : Une information à retenir : C'est la quatrième fois que l'Argentine joue une demi-finale de Coupe du monde, et à ce stade de la compétition, les Gauchos l'ont toujours emportés.

20:15 : Gonzalo Higuain est de retour en grâce. Le Napolitain a fait chavirer le public du Stade National de Brasilia et forme maintenant un tandem de choc avec Lionel Messi.

20:00 : Le 25 juin 1978, mené de main de maître par Mario Kempes, l'Argentine remportait la Coupe du monde aux dépends des Pays-Bas à l'Estadio Monumental de Buenos Aires.

19:45 : Sergio Aguero, victime d'une lésion musculaire au biceps fémoral droit il y a deux semaines, est guéri et a été autorisé à jouer.

19:30 : La Bosnie, l'Iran, le Nigeria, la Suisse et la Belgique ont été les victimes d'une Argentine réaliste et solide en défense. Les Blanquiazules ont l'intention de goûter une fois de + aux joies de la victoire.

19:15 : Jonathan de Guzman est mis au repos. Les remplaçants Hollandais : Vorm, Krul; Veltman, Janmaat, Verhaegh, Kongolo; Jonathan de Guzman, Fer, Clasie; Lens, Huntelaar, Depay.

19:00 : Vlaar intégre le onze initial. La composition des Pays-Bas : Cilessen; De Vrij, Vlaar, Martins Indi; Wijnaldum, Nigel de Jong, Blind, Kuyt, Sneijder;Robben, Van Persie.

18:45 : C'est le 750e match de l'histoire des Flying Dutchmen.

18;30 ; Le bilan des Pays-Bas vs Argentine est à l'avantage des Mecanicos en Coupe du monde (deux matchs gagnés, un partage de points, une défaite).

18:15 : L'ancien entraîneur du Barça a déclaré en zone mixte "Nous jouons contre l'Argentine et non contre Lionel Messi"

18:00 : Wesley Sneijder revient de loin. Le maître à jouer de Galatasaray, à la une des magazines people et exclu du groupe il y a un an, a suivi un entraînement intensif avec le champion de kickboxing Gokhan Saki en Turquie et a séduit Louis Van Gaal.

17:45 : Le bijou de Dennis Bergkamp contre l'Argentine en quarts de finale de la Coupe du monde 1998 en France a fait le tour du monde.

17:30 : Arjen Robben, en grande forme ces temps-ci, est l'homme fort des Pays-Bas. Le joueur du Bayern Munich, à l'origine de cinq buts des Oranjes, compte à nouveau marquer les esprits aujourd'hui.

17:15 : Les Pays-Bas ont terminés haut la main en tête du groupe B devant l'Espagne, le Chili et l'Australie et ont été mis à rude épreuve par le Mexique et le Costa Rica en match à élimination directe. Les coéquipiers de Dirk Kuyt sont les grands favoris de la compétition et ont une devise : droit au but.

17:00 : Bonsoir à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct la deuxième demi-finale de la Coupe du monde 2014 Pays-Bas vs Argentine. Le coup d'envoi est prévu à 22h à l'Arena Corinthians de Sao Paulo.

