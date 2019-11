Live Brésil - Pays-Bas, la Coupe du Monde en direct

Ce fut un plaisir de suivre ce match pour vous sur VAVEL France ! N'oubliez pas demain la finale entre l'Allemagne et l'Argentine, à suivre sur notre site.

90'+5 : C'est fini ! Le Brésil quitte cette Coupe du Monde sur une deuxième défaite de suite à domicile, une première. Les Brésiliens ont été très approximatifs, notamment dans le dernier geste et étaient trop peu dangereux offensivement pour inquiéter Cillessen.

90'+4: Les Oranjes passent à côté d'un quatrième but ! Robben centre, mais son ballon est repoussé par les Brésiliens et Janmaat touche le ballon de la poitrine.

90'+3 : Dernier changement pour les Hollandais, Cillessen cède sa place à Vorm, le seul Oranje à ne pas avoir joué une seule minute de cette Coupe du Monde.

90'+1 : But de Wijnaldum ! Sur un centre de Janmaat, le Néerlandais, tout seul, marque d'une frappe décroisée.

90': 5 minutes de temps additionnel sont annoncées.

89' : Clasie, victime de crampes, cède sa place à Veltman.

85': Van Persie lance Janmaat qui centre, le Néerlandais obtient un corner, Kuyt reprend de la tête mais le ballon passe au dessus du but Brésilien.

84': Willian obtient un coup franc, botté par Hulk, son centre est repoussé. Les Brésiliens manquent tous leurs gestes, c'est très approximatif.

82': Robben, qui contrôle de la poitrine dans la surface, se fait pousser par Maicon, l'arbitre ne siffle rien mais il aurait pu.

80': Oscar, encore lui, donne un ballon à Willian, son centre est capté par Cillessen.

78': Corner, joué en deux temps par les Cariocas, la frappe d'Oscar passe très nettement au dessus de la cage Hollandaise.

74': Oscar, le meilleur joueur Auriverde du match, après un bon travail, donne le ballon à Jo, ce dernier écarte Hulk, sa frappe dévissée passe très loin du but de Cillessen.

71' : Dernier changement pour le Brésil, Hulk remplace Ramires.

69' : Après le contact avec Oscar, Blind se blesse, il est contraint de laisser sa place à Janmaat.

67' : Oscar reçoit un ballon et après un contact avec Blind s'écroule ! L'arbitre, donne un carton jaune à Oscar pour simulation. Pourtant on voit au ralenti que le Néerlandais heurte Oscar et est en retard.

65': Maicon tente un centre, le ballon heurte le bras de Vlaar, légèrement collé au corps. Les Brésiliens demandent un pénalty, non accordé par l'arbitre.

63': Le coup franc de David Luiz est stoppé par Cillessen sans problème.

62': Maicon tente une nouvelle percée, il est irrégulièrement stoppé par Blind, c'est un bon coup franc qui est accordé aux Brésiliens.

59': Oscar donne un ballon à Ramires, ce dernier, à l'entrée de la surface, se retourne et frappe ! Le tir passe de peu à côté.

56' : Hernanes remplace Paulinho.

55': Les Brésiliens font tourner le ballon, les joueurs sont statiques.

53' : De Vriej récupère un bon ballon sur Willian, l'attaque des Oranjes est avortée par la faute de Fernandinho, qui est averti par Monsieur Haimoudi.

51': Paulinho obtient un bon ballon, il a un boulevard devant lui mais les Brésiliens ne suivent pas.

48': Après un bon travail de Ramires, le joueur de Chelsea est intercepté mais obtient un bon corner. Celui ne donne rien et Van Persie relance loin devant pour Robben. Il obtient un coup franc vite joué, sa frappe est contrée et Wijnaldum envoie le ballon en six-mètres.

45' : Fernandinho remplace Luis Gustavo, et c'est reparti entre les deux équipes !

Au coup de sifflet de Monsieur Haimoudi, la bronca s'est élevée au stade Mané Garrincha. Les Brésiliens devront faire bien mieux pour convaincre en deuxième période.

À la mi-temps, le Brésil domine légèrement au niveau des statistiques. Avec 54,5% de possession, les Cariocas ont tiré 6 fois, mais n'ont cadré qu'une seule frappe. Les Oranjes ont eu le ballon durant les 45,5% du temps restant et ont tiré 4 fois, pour 3 frappe cadrées et deux buts.

45+2' : C'est la mi-temps à Brasilia ! Les Hollandais, plus réalistes et dominants en début de partie, mènent 2-0. Les Oranjes peuvent nourrir des regrets, s'ils avaient joué et tenté ainsi, ils auraient sans doute fait mieux contre les Argentins.

45': Deux minutes de temps additionnel sont annoncées.

44': La tentative d'Oscar est repoussée par le mur, Maxwell reprend, mais sa demie volée passe au dessus du cadre.

42': Bon coup franc pour le Brésil ! Ramires est stoppé irrégulièrement à l'entrée de la surface.

40': Van Persie reçoit un bon ballon, sa demie volée est captée par Julio Cesar.

37': Coup franc d'Oscar, tout le monde passe à travers, et le ballon va en six-mètres. Les Cariocas sont de mieux en mieux !

35' : Double contact d'Oscar qui élimine de Guzman, ce dernier le rattrape et lui attrape la jambe. L'arbitre avertit le remplaçant de Sneijder.

33': Wijnaldum dévie le ballon en corner, celui-ci ne donne rien et les Néerlandais perdent le ballon rapidement.

32': Excellent contre des Brésiliens ! Julio Cesar lance loin devant Oscar qui donne un ballon à Willian, ce dernier renverse le jeu pour Maicon, l'ancien Monégasque obtient un bon coup franc encore à droite du but !

30': Les Brésiliens commencent à balancer leurs ballons loin devant, ils semblent perdus.

28': Jo reprend de la tête, mais ça passe à côté.

27': Oscar, décidément intenable, obtient un bon coup franc sur la droite du but.

22': Excellent appel d'Oscar qui est servi idéalement par Willian, malheureusement il manque son contrôle.

21': Rush d'Oscar qui drible deux Néerlandais, sa frappe en dehors de la surface est captée par Cillessen.

17': Entame cauchemardesque pour la sélection Auriverde, totalement amorphe et absente défensivement.

15' : But de Blind ! Wijnaldum, poutant hors-jeu, centre, le ballon est repoussé par David Luiz et le Néerlandais, absolument tout seul au point de pénalty, à tout le temps pour contrôler et ajuster Julio Cesar.

12': Les deux équipes vont d'un but à l'autre, on remonte très vite même si le jeu des Hollandais est moins rythmé.

9': Beaucoup d'engagement et d'intensité dans cette rencontre ! Jo manque un nouveau centre d'Oscar.

8' : Carton jaune pour Robben, après une faute d'anti-jeu sur Paulinho.

5': Belle occasion pour les Cariocas ! Centre d'Oscar et Ramires est trop court pour toucher le ballon.

1' : Le pénalty est transformé par Van Persie !

1' : Pénalty pour les Pays-Bas ! Une deux entre Van Persie et Robben, Thiago Silva tire ce dernier par le maillot, mais la faute semble être commise en dehors de la surface... Le Parisien est averti, alors qu'il était en position de dernier défenseur.

0' : C'est parti entre les deux équipes ! Le coup d'envoi est donné par les Néerlandais.

21h54: Place aux hymnes nationaux.

21h50: Les deux équipes pénètrent dans le stade Mané Garricha à Brasilia !

21h43: Sniejder, aligné sur la feuille de match ne devrait finalement pas débuter la rencontre, puisqu'il s'est blessé à l'échauffement. C'est de Guzman qui devrait le remplacer.

20h55: Et voici celle des Hollandais ! Cillessen - Vlaar, De Vrij, Martins Indi - Kuyt, Wijnaldum, Clasie, Blind - Sniejder - Robben, Van Persie (c.)

20h53: Voici la composition officielle du Brésil ! Julio Cesar - Maicon, Thiago Silva (c.), David Luiz, Maxwell - Luis Gustavo, Paulinho - Ramires, Oscar, Willian - Jo

Et voici celle des Hollandais, cette petite finale est l'occasion pour eux de faire tourner et de donner une vocation offensive à son équipe.

Voici la composition probable des Brésiliens, Maxwell prendrait ainsi la place de Marcelo, Willian peut également être aligné.



Ce match est à priori le dernier match pour les deux sélectionneurs. On sait déjà que Louis Van Gaal quittera les Oranjes pour rejoindre Manchester United, après l'échec de David Moyes. Luiz Felipe Scolari semble sur le départ, même si rien d'officiel n'a été annoncé.

L'arbitre de ce match sera Djamel Haimoudi, un Algérien. Il s'agit du premier arbitre de la CAF à arbitrer un match pour la 3ème place en Coupe du Monde. Cet arbitre s'est déjà occupé des matchs opposant l'Australie et les Pays-Bas, le Costa Rica et l'Angleterre ainsi que le huitième de finale entre la Belgique et les États-Unis.





Deux jours après l'humiliation contre l'Allemagne, Neymar a annoncé en conférence de presse qu'il avait faillit finir en fauteuil roulant. Il a également assisté à l'entraînement de la Seleçao.

Ce match peut éventuellement permettre d'égaler voire même de dépasser le record de nombre de buts marqués en une Coupe du Monde. Ce record est de 171 et fut réalisé en France en 1998. Actuellement, le nombre de buts marqués durant cette édition est de 167.

Pour l'instant, les Brésiliens ont marqué 11 buts et en ont encaissé le même nombre. Les Hollandais, eux, ont inscrits 12 buts et encaissé 5.

Voici d'ailleurs une image du stade Mané Garrincha:





C'est la première fois que les Pays-Bas jouent à Brasilia, ce n'est pas le cas pour les Brésiliens, qui avaient gagné 4-1 face aux Camerounais.

Il y a quatre ans, les Hollandais avaient gagné leur quart de finale contre les Cariocas 2-1.

Au niveau des confrontations, la tendance penche légèrement en faveur des Brésiliens, vainqueurs quatre fois des Hollandais. Les Oranjes, eux, ont gagné trois fois, les deux équipes se sont quittées sur cinq matchs nuls. Cependant, en Coupe du Monde, les deux équipes sont sur une égalité parfaite, deux victoires chacune.

Les Pays-Bas, eux, ont perdu sans réellement jouer face aux Argentins, plus entreprenants durant leur demi-finale, il y a trois jours de cela.

Thiago Silva sera de retour pour ce match, lui qui avait reçu un deuxième carton jaune en deu matchs contre la Colombie, et qui a donc manqué la demi-finale contre la Nationalmannschaft.

Les Brésiliens devront évidemment se remettre de la véritable claque reçue face à l'Allemagne il y a quatre jours, 7 buts à 1.

Bonsoir et bienvenue à tous sur VAVEL France pour le match opposant le Brésil aux Pays-Bas et comptant pour la troisième place de la compétition !