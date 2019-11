Jo a fait pire que Fred

Offensivement, , jamais le Brésil n'a semblé avoir aussi peu de bons attaquants de pointe. Finalement, sans surprise, Felipe Scolari décide d'aligner Jô à la place de Fred, devenu persona non-grata à la Seleçao par les supporters cariocas. Et finalement, cela n'a rien changé, pour un Brésil qui a coulé (3-0), contre les Pays-Bas.

Jô et Fred : même combat

Avec zéro tir, pour 28 passes réussies, qu'a fait réellement Jô à la pointe de ce Brésil contre les Pays-Bas. A vrai dire, rien du tout. Même ses coéquipiers en ont voulu plus, à l'image d'Oscar, bien plus entreprenant qu'à l'accoutumée. Même David Luiz a tiré plus de tirs que Jô (3 tirs). Il est vrai que le mystère du numéro 9 semble toujours d'actualité. Scolari n'a peut-être pas choisi les bons hommes devant. Reste que même avec Neymar, ni Jô ni Fred n'ont été en mesure de faire quoique ce soit. Il n'y a qu'à voir le schéma du placement avec ballon de Jô pour savoir qu'il a passé la plupart du temps à 30 mètres des buts de Cillessen.

Avec seulement 5 buts en 19 sélections, Jô a peut-être joué ses dernières minutes sous le maillot brésilien, tant ses performances ont été apathiques. Avec une réussite de 33,3% de tirs cadrés, pas sûr que le successeur probable de Scolari voudrait de nouveau de lui.

Un vrai problème de numéro 9 de qualité au Brésil

Avec Neymar, le Brésil semblait avoir trouvé une force offensive, devenue incontournable. Sauf que Neymar se veut plus ailier qu'attaquant de pointe. Le Brésil de Scolari avait pensé trouver en Fred, l'attaquant réaliste et buteur. Sauf que malgré une très belle Coupe des Confédérations, Fred s'est trouer : un seul but marqué, et surtout une maladresse et une transparence jamais vu dans une compétition comme la Coupe du Monde. Si Jô semble d'ores et déjà out pour la suite, aux vues de ses prestations, Fred le sera sûrement. Le Brésil se cherche un numéro 9 de qualité. Les candidatures peuvent arriver !