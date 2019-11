Live Coupe du monde 2014 : le match Allemagne - Argentine en direct

Mauel Neuer et Lionel Messi sont respectivement élus meilleur joueur (Ballon d'Or) et meilleur buteur (Gant d'Or) de la compétition.

C'est terminé à Rio de Janeiro. Mario Götze, auteur d'un but rédempteur, permet aux protégés de Joachim Low de remporter la Coupe du monde 2014 aux dépends d'une héroique équipe d'Argentine au Stade Maracana !

121' Le coup-franc de Messi côtoie le ciel de Rio de Janeiro !

120' Mertesacker entre à la place de Mesut Özil

119' Thomas Müller, excentré côté droit, continue à semer la panique au sein de la défense Argentine !

118' Le centre du latéral gauche du Sporting Lisboa est capté par Neuer

117' Rojo, lancé côté gauche par Mascherano, centre fort au point de pénalty où Messi manque de précision de la tête !

115' Le centre de Zabaleta est dégagé par Jêrome Boateng

114' Un but mérité

113' But de Götze ! Schürrle réalise un raid solitairecôté droit et centre fort devant le but où l'ancien Borussen contrôle de la poitrine et peut executer Romero en angle restreint. 1-0 !

111' Schweinsteiger, qui saigne du visage, est soigné en touche par les médecins Germaniques. L'Allemagne est réduite à dix

110' Demichelis obtient une faute au contact de Thomas Müller

108' Le centre de Kroos est dégagé par Garay

106' Reprise des activités

Les Argentins continuent à tenir le coup devant la Deutsche Elf

105' Mascherano est le poumon de l'équipe d'Argentine

103' Schweinsteiger est à bout de forces

101' Le centre de Lahm est dégagé par Mascherano

100' Hummels empêche Aguero de partir au but côté gauche

97' Palacio, à la réception d'une ouverture lointaine de Messi venue de la gauche, manque le but du K.O. devant Neuer au point de pénalty !

94' Chaque équipe peut marquer à tout moment

93' Aguero, lancé côté gauche par Palacio, va + vite qu'Hummels et fuit la cible au coeur de la zone de vérité !

92' Götze combine côté droit avec Schürrle qui oblige Romero à réaliser une parade d'exception au deuxième poteau !

90' C'est un autre match qui débute à présent au Stade Maracana !

C'est terminé à Rio de Janeiro. 0-0 au bout du temps réglementaire. Les deux équipes auront droit aux prolongations !

90' Le tir lointain de Götze est capté par Romero

89' Les Argentins, à l'image de Biglia, sont cuits

87' Deuxième changement réalisé par Joachim Low : Götze remplace Klose.

85' Enzo Perez est remplacé par Gago

83' L'Allemagne a augmenté la cadence

82' Kroos, à la reprise d'un centre d'Özil venu de la gauche, manque la cible en bout de course aux 20 mètres !

80' Thomas Müller fait le spectacle côté droit et lance au point de pénalty Höwedes. Garay s'impose devant le latéral droit de Schalke 04 et soulage la défense Argentine !

78' Palacio, lancé dans la surface par Messi, est devancé par Neuer

77' Palacio est privilégié à Higuain

75' Le numéro 10 du Barça a l'intention de forcer la décision

74' Zabaleta décale côté droit Messi qui mène la vie dure à la défense de la DFB-Elf et fuit le cadre aux 20 mètres !

73' Hummels est auteur d'une intervention parfaite dans les pieds d'Higuain

71' Thomas Müller réalise un éxploit individuel côté droit et transmet à Schürrle qui ne peut rien faire aux 20 mètres

70' Le centre de Rojo est dégagé par Schweinsteiger

69' Schürrle, à la réception d'un centre de Thomas Müller venu de la gauche, est devancé par Demichelis au point de pénalty

68' Le centre de Zabaleta est boxé des deux poings par Neuer

67' Aguero, coupable d'un geste d'humeur, écope d'un carton jaune

65' Le coup-franc de Messi est capté par Neuer

64' Mascherano, coupable d'une faute, écope d'un carton jaune

63' Le centre de Schürrle est dégagé par Garay

61' Mesut Özil, à la réception d'un centre d'Höwedes venu de la gauche, manque la cible au point de pénalty !

60' Lahm, excentré côté droit, dépose un centre parfait au deuxième poteau où Klose solicite Romero de la tête

58' Higuain, victime d'un coup de genou de Neuer côté droit, mérite un pénalty mais l'arbitre ne dit rien. Le géant de Munich obtient même une faute au grand dam du Napolitain

56' La National Manschaft manque de solutions

53' Le centre de Thomas Müller est contré par Garay

51' Higuain, à la réception d'une déviation de la tête d'Aguero, est devancé in-extremis par Hummels au deuxième poteau !

50' L'Argentine a débuté la deuxième mi-temps avec beaucoup d'envie

48' Messi, lancé à la limite de la faute côté gauche par Enzo Perez, manque de réalisme devant Neuer !

47' Higuain, lancé dans la surface par Mascherano à l'aide d'un piqué ingénieux, est à nouveau signalé en position défendue

46' Reprise des activités

45' Aguero entre à la place de Lavezzi

C'est la mi-temps à Rio de Janeiro. Aucun but marqué à la pause.

45' La tête d'Höwedes, à la reprise d'un centre du néo-Merengue venu de la droite, touche le poteau. Thomas Müller est prêt à récidiver mais il est signalé en position défendue à juste titre par Nicola Rizzoli !

43' Mesut Özil evince Biglia et décale côté gauche Kroos qui force Romero à rester vigilent aux 20 mètres

41' Les Argentins ont la rage de vaincre

39' Messi, lancé à la limite de la faute côté droit par Enzo Perez, résiste au forcing de Hummels et entre dans la surface. Le Barcelonais est contré et Jérôme Boateng permet à la Nationalelf de respirer !

37' Romero est à la parade d'un boulet de canon de Schürrle !

35' Lavezzi mène un contre côté gauche et transmet à Messi qui est tenu en échec par un Schweinsteiger impérial aux 20 mètres !

34' Zabaleta est fauché en pleine course côré droit par Höwedes qui écope d'un carton jaune mérité

32' Kramer est remplacé par Schürrle

31' Lavezzi, lancé côté droit par "El Mesias", centre en direction d'Higuain qui marque le premier but de la partie au point de pénalty puis est signalé en position défendue à juste titre par l'arbitre !

30' Messi gâche une munition de choix

29' Schweinsteiger coupe la course de Lavezzi et écope d'un carton jaune

28' Thomas Müller est signalé en position défendue

27' Klose, lancé à la limite de la faute par Schweinsteiger, est devancé par Romero au point de pénalty

25' Les deux rideaux défensifs Argentins sont compacts et bien organisés

23' L'Allemagne doit réagir au plus vite

21' Kroos réalise une bévue monumentale et Higuain est auteur d'un incroyable raté devant Neuer au beau milieu de la zone de vérité !

18' Kramer, touché aux cervicales suite à un contact avec Garay, est soigné en touche par les médecins Germaniques et continuera à jouer

16' Les Gauchos amènent en permanence le danger en contre

15' L'Argentine évolue en bleu ce dimanche soir

14' Le coup-franc de Kroos, excentré côté gauche, est dégagé par Rojo

13' Klose, à la réception d'un centre de Lahm venu de la droite, est gêné par Demichelis et manque de lucidité au point de pénalty !

12' Le centre de Lavezzi est capté par Neuer

10' Le match est d'une grande intensité

9' Zabaleta, lancé côté droit par Lavezzi, centre à destination d'Enzo Perez qui manque de réactivité au point de pénalty !

8' Messi, excentré côté droit, humilie à nouveau Hummels. Le centre de la puce atomique est dégagé par Schweinsteiger !

7' Thomas Müller combine côté droit avec Mesut Özil. Le centre du Munichois est dévié par Biglia et permet à Romero d'éloigner le danger.

6' Messi élimine Hummels côté droit et fait chavirer le public du Maracana !

4' Higuain pénètre dans la surface côté droit et tire à côté !

3' Le coup-franc de Kroos est contré par la défense Argentine

2' Thomas Müller tombe au contact de Rojo et obtient une faute.

1' C'est parti entre l'Allemagne et l'Argentine

21:00 : Nicola Rizzoli (Italie) est l'arbitre du match.

le match Allemagne - Argentine en direct

20:45 : Aguero est ménagé. Les remplaçants Argentins : Andujar, Orion; Federico Fernandez, Campagnaro, José Maria Basanta; Ricardo Alvarez, Gago, Maxi Rodriguez, Augusto Fernandez; Palacio, Di Maria, Aguero.

20:30 : Demichelis est privilégié en défense centrale. La composition de l'Argentine : Romero; Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo; Mascherano, Biglia, Enzo Perez; Lavezzi, Higuain, Messi.

20:15 : Angel Di Maria, touché au quadriceps de la jambe droite devant les Diables Rouges, et Sergio Aguero, entré à la 81e minute du match contre les Oranjes, ont de grandes chances d'être ménagés.

19:45 : Maxi Rodriguez a déclaré en zone mixte "Nous avons la responsabilité d'être champions du monde"

19:30 : Remporter la Coupe du monde au Brésil est le rêve de tous les Argentins. Buenos Aires chante à la gloire de la Celeste.

19:15 : C'est l'heure de vérité pour Lionel Messi. "El Pibe de Oro", animateur d'une émission de télévision qui lui est dédié en Argentine (Mundo Leo), lui a envoyé un message émouvant "Dimanche soir, ce sera ton match, tu deviendras le maître à jouer de ton équipe, tu marqueras deux buts et nous lèverons la Coupe du monde au Maracana. Ce sera quelque chose d'historique et d'inoubliable"

19:00 : Les Blanquiazules, menés de main de maître par Diego Maradona, avaient eu raison des protégés de Franz Beckenbauer au Stade Aztèque de Mexico en finale de la Coupe du monde 1986.

18:45 : Les Gauchos ont dominés de la tête et des épaules le groupe F composé de la Bosnie, de l'Iran et du Nigéria et ont ensuite éliminés la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas. L'Argentine est loin d'être une équipe spectaculaire et privilégie le résultat.

Live Coupe du monde 2014 :

18:30 : Podolski est ménagé. Les remplaçants Germaniques : Weidenfeler, Zieler; Mustafi, Großkreutz, Durm, Ginter, Mertesacker; Schürrle, Podolski, Draxler, Götze, Khedira.

18:15 : Höwedes est titulaire au poste de latéral gauche. La composition de l'Allemagne : Neuer; Lahm, Jêrome Boateng, Hummels, Höwedes; Kramer, Schweinsteiger; Mesut Özil, Thomas Müller, Kroos; Klose.

18:00 : La DFB-Elf n'a concédé aucune défaite depuis le 3 juin 2013 et un match amical contre les Yanks à Washington.

17:45 : La patience et la détérmination de Joachim Low ont permis à la National Manschaft de devenir une équipe invincible. L'ancien entraîneur de Fenerbahce respecte l'Argentine "C'est une équipe forte, avec une organisation compacte, bien plus solide défensivement qu'il y a quatre ans"

17:30 : Le Bayern Munich reste omniprésent en équipe nationale puisque 7 joueurs Bavarois défendent les couleurs de la Deutsche Elf (Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jérôme Boateng, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Toni Kroos et Mario Götze)

17:15 : L'Allemagne participe à la huitième finale de Coupe du monde de son histoire ce dimanche soir. Une performance record.

17:00 : La Nationalelf a humilié les Cariocas et a plongé le public de l'Estadio Minerao de Belo Horizonte dans un silence de mort ce mardi soir. Le peuple Brésilien, globalement déçu par la performance de la Seleçao, a décidé de soutenir l'Allemagne.

16:45 : Bastian Schweinsteiger est sûr de lui "Nous savons que nous pouvons être à la hauteur. On a tous hâte. Même si un seul de nos coéquipiers a eu le privilège de jouer une finale de Coupe du monde, à savoir Miroslav Klose, nous avons beaucoup de joueurs qui évoluent au plus haut niveau et ont joués des matchs détérminants en club. L'Argentine mérite d'être en finale et a des champions tels que Aguero, Di Maria, Messi et Mascherano qui est un chien de garde pour eux"

16:30 : L'Allemagne avait remporté la compétition en 1990 aux dépends de courageux Argentins en Italie grâce à un pénalty signé Andreas Brehme au Stade Olympique de Rome.

16:15 : Le parcours des coéquipiers de Mathias Ginter est exemplaire : la Team Adidas a terminé en tête du groupe G avec 7 points devant le Portugal, le Ghana et les Etats-Unis et a tenu en échec l'Algérie, la France et le Brésil en match à élimination directe. L'Allemagne est en état de grâce et peut à nouveau écrire l'histoire et obtenir une quatrième étoile.

16:00 : Bonsoir à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct la finale de la Coupe du monde 2014 Allemagne - Argentine. Le coup d'envoi est prévu à 21h au Stade Maracana de Rio de Janeiro.

Source photographique : Montage Florian Beaux/VAVEL France