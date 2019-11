Lionel Messi : si près, pourtant si loin

Il y en a un qui a du mal vivre sa défaite, en finale de Coupe du Monde. C'est Lionel Messi, 27 ans, quadruple Ballon d'Or. Car, oui, il était tout près d'une victoire en Coupe du Monde, avec son Argentine. A dans quatre ans, peut-être si Lionel Messi aura la force et retrouvera son allure de ses plus belles années.

Une finale sur le palmarès

Etre considéré comme le meilleur joueur de ce XXIème siècle et ne pas avoir remporté de Coupe du Monde n'est pas possible. Et pourtant, en décrochant son ticket pour la finale de ce Mondial, chez son ennemi brésilien, Messi pouvait écrire sa légende, celle des plus grands du football, comme Pelé, Zidane, Maradona. Force est de constater, aujourd'hui, que Messi a peut-être, là, gâcher sa dernière occasion de fleurir sur le sol internationale avec l'Argentine. Certes, il finit Meilleur joueur de ce Mondial, mais la récompense ne sera pas suffisante pour le gamin de Rosario. Surtout qu'en plus, d'avoir louper la Coupe du Monde, il devrait, sans surprise, louper le coche pour le Ballon d'Or en janvier prochain. Finaliste malheureux d'une Coupe du Monde, ça fait tâche dans son CV en or.

Le coup du sort : son face-à-face manqué avec Neuer.

Le moment où Lionel Messi savait que les Dieux n'étaient pas avec lui, eut lieu à la 47ème minute, où l'attaquant catalan loupait son face à face avec Neuer, sur un tir trop croisée, qui passait à quelques centimètres du but allemand. Cette occasion ratée l'a déstabilisée, à tel point qu'il disparaîtra peu à peu, au fil des minutes, pour rendre finalement, une prestation quelconque. Mais, Messi aura fait mal, mais pas assez pour faire rendre les armes à Neuer et les siens. Car, cette occasion aurait pu être ce but qui ferait de Messi, une légende du football. Aujourd'hui, il n'en est rien, et peut-être que le peuple argentin lui en voudra. Peut-être pas pour toujours.

Le bilan d'une Coupe du Monde contrastée

Les vieux démons de son passé avec l'Albiceleste ont ressurgi, au plus mauvais moment. Lors de cette finale... Volontaire, mais trop souvent seul, et bien muselé par les défenseurs allemands, Lionel Messi emporte avec lui, la déception de n'avoir pas tout donné. Comme lors des phases à élimination directe, après avoir marqué quatre buts lors des matchs de poules. Messi n'a pas réussi à supporter la pression d'une Coupe du Monde, dont il rêvait tant. A défaut d'avoir séduit, Messi aura été décisif.

Et la suite?

A 27 ans, Lionel Messi a, peut-être, dit à jamais au revoir à la Coupe du Monde. En 2018, pour la prochaine édition, la Pulga aura 31 ans, pas sûr que son état physique lui permettra d'être encore à 100% de son football. Au FC Barcelone, il devrait empiler les buts, aux côtés des Suarez, Neymar et autres. Mais, le joueur d'1 mètre 69 aura peut-être la tête à une nouvelle compétition mondiale, dont l'échéance Copa America, l'an prochain où l'Argentine partira favorite. Mais, sur le palmarès, Messi préferait sûrement avoir une Coupe du Monde, qu'une Copa America. Qu'importe, à 27 ans, Messi a peut-être, encore, beaucoup de choses à montrer aux fans de football. On espère, nous fans de football, à moins que les plus belles années de Leo soient derrière lui.