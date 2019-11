Lionel Messi en meneur de jeu ?

"On va utiliser tous les recours. On ne veut pas être prévisible. Et si pour cela il faut changer de système, on le fera". Ces mots sont ceux de Luis Enrique, le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Après des saisons où le jeu catalan semblait en plein marasme, le système de jeu pourrait faire peau neuve. A commencer par un nouveau placement pour Lionel Messi.

Lionel Messi dans le rôle de meneur

Lionel Messi ne sera plus le buteur qui battait les records de buts, d'année en année. En effet, Luis Enrique aurait laissé entendre selon Sport et Mundo Deportivo, que Lionel Messi pourrait évoluer dans une position plus reculée, c'est-à-dire dans un rôle de meneur de jeu, derrière Suarez et Neymar. La tactique va donc changer, en prenant part à un 4-4-2 ou un 4-2-3-1. Luis Suarez pourrait être seul en pointe ou aux côtés de Neymar. Pour la première fois, Luis Enrique semble être prêt à sacrifier Lionel Messi et ses statistiques folles pour faciliter l'adaptation de Luis Suarez sous le maillot catalan.

Une adaptation pour Messi peu complexe

Lionel Messi a longtemps évolué sur le côté droit catalan, en concurrence avec le Français, Ludovic Giuly, lors de ses débuts sous le maillot catalan. Mais, c'est en 2008-2009 avec Pep Guardiola, que Messi connaîtra le poste d'avant-centre, en intermittence avec Samuel Eto'o : cette année fut l'une des meilleures de la Pulga, avec un triplé historique pour le Barça. Depuis, Messi n'a jamais, voire très rarement goûté à une autre position que celui d'attaquant de pointe. Certes, avec un côté plus reculé, que n'importe quel autre attaquant de pointe, même si Guardiola a testé, lors de plusieurs matchs, le poste de meneur de jeu au Catalan, notamment lors de sa saison avec Ibrahimovic. Avec la sélection argentine, Messi avait évolué en poste reculé de meneur lors de la Coupe du Monde 2010, avec zéro but au compteur. Espérons pour lui, et pour le FC Barcelone, que les buts seront toujours aussi présents pour celui qui a marqué 41 buts, la saison précédente avec le FC Barcelone.