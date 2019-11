Le retour des Galactiques du Real

Le Real Madrid passe aux choses sérieuses ! Sur le terrain, l'année 2013-2014 a été plutôt bonne, avec la Decima, leur dixième Ligue des Champions. Dans les coulisses, Florentino Perez fait des heureux : son mercato est fait de réussites, dont l'arrivée de Toni Kroos, ainsi que la star colombienne, James Rodriguez.

Les Galactiques version 2.0

Dans les années 2000, Florentino Perez avait fait construire la meilleure armada possible avec l'arrivée des Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham. Pour son retour à la tête du Real Madrid en 2009, Perez avait réussi son meilleur coup : faire signer Cristiano Ronaldo du côté de la Maison Blanche, transfert le plus cher de l'histoire du football (94 millions d'euros), avant de réaliser un transfert de 94 millions d'euros pour enrôler le Gallois, Gareth Bale. En 2014-2015, le Real Madrid jouera avec l'armada la plus chere de toute l'Europe : 416 millions d'euros pour l'effectif que devrait aligner Carlo Ancelotti, dont 80 millions pour le seul James Rodriguez. Sur le papier, cela fait rêver, mais sur le terrain, que compte faire le technicien italien?

Une équipe de rêve pour quels résultats ?

Sans aucun doute, et aux vues des investissements du club, le Real Madrid aura l'objectif de remporter toutes les compétitions de la saison à venir : Supercoupe d'Europe, Supercoupe d'Espagne, Mondial des Clubs, Ligue des Champions, Liga, Copa del Rey. L'échec en Liga face à l'Atletico Madrid est mal passé, et aurait pu faire éjecter Ancelotti du banc madrilène, si le club n'avait pas gagné la C1. Son armada 2014-2015 sera la plus forte, sur le papier, où Cristiano Ronaldo, Benzema, Gareth Bale seront les trois attaquants dans l'équipe-type, avec en meneur de jeu, le nouveau James Rodriguez, guidé par les relances de Xabi Alonso et de Kroos. Avec la pression populaire, le Real Madrid devra séduire sur le terrain, avec un jeu spectaculaire, mais aussi avec des résultats. Dans une Liga qui devrait redevenir un championnat à deux grandes écuries, l'Atletico semble mis à mal après le départ de Diego Costa, le Real Madrid aura plus que l'occasion de reprendre son titre de champion d'Espagne, la saison prochaine. Avant peut-être une razzia de trophées pour 2014-2015? C'est très réalisable pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo.