Euro U19 : l'Allemagne sacrée

Un an après la finale perdue 1-0 face à la Serbie par les coéquipiers du gardien Quentin Beunardeau, les choses ont bien changé. La France n'était même pas qualifiée pour la phase finale de l'Euro U19 hongrois. La finale opposait se jeudi soir l'Allemagne au Portugal.

Des parcours différents

En phase de groupes, le Portugal s'est baladé avec trois succès sur l'Autriche, la Hongrie et Israël, les demi-finales face à la Serbie, tenante du titre, ont été plus compliqué. Les jeunes ibériques se sont qualifié en finale aux tirs au but : 4-3. De son côté, l'Allemagne sa hissé en finale après 2 succès pour un nul dans son groupe et une large victoire 4-0 sur l'Autriche en demies.

Un but suffit au bonheur

La finale s'annonçait indécise et elle l'a été. L'Allemagne a dominé la première période au Ferenc Szusza Stadion de Budapest. Cette domination a été concrétisé par un but du Berlinois Hani Mukhtar (0-1, 39ème) peu avant la pause. En seconde période les Portugais dont le néo-Lillois Marcos Lopes se ruent devant le but allemand mais, sous les yeux de 7 000 spectateurs, rien ne passe. L'Allemagne s'offre le titre, le premier depuis 2008 et le 6ème de son histoire.