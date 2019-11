Pourquoi la Liga 2014-2015 s'annonce plus que séduisante ?

Non, la Liga ne s'écrira pas par rapport aux deux seuls clubs du FC Barcelone et du Real Madrid. L'an passé, l'Atletico Madrid avait cassé cette domination du FC Barcelone et de la Maison Blanche. La Liga 2014-2015 s'annonce porteuse en spectacle !

Le duel Real Madrid - FC Barcelone

L'arrivée de Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid avait rendu le Clasico encore plus bouillant dans son duel à distance avec Lionel Messi. Cette année, le Clasico réunira les meilleurs joueurs de la planète, et sur le papier, ce duel sera le match le plus attendu de la planète football : entre les Galactiques du Real Madrid et l'armada offensive du FC Barcelone, les défenses vont avoir du travail à faire durant ces deux confrontations, au minimum. Surtout que les deux équipes viendront pour gagner. De quoi faire des sueurs froides aux supporters des deux équipes, mais surtout donner du plaisir aux fans de football.

L'Atletico Madrid : prendre les miettes ?

Face aux deux armadas supersoniques, l'Atletico Madrid devra puiser dans ses forces pour tenter d'accrocher au mieux une place en Ligue des Champions. Si le titre semble être une histoire improbable, les hommes de Simeone sont, eux-aussi en plein bouleversement. Thibault Courtois et Diego Costa, tous deux partis à Chelsea, ont été les leaders de cette équipe. Avec un titre de champion de Liga, quel avenir pour les Colchoneros. Les arrivées de Griezmann et de Mandzukic seront-elles suffisantes pour espérer tenir tête aux FC Barcelone et Real Madrid. Les premiers matchs devraient être un enseignement de poids sur le régime de l'Atletico Madrid, qui a encore du mal à gérer ses finances.

Le duel Messi - Ronaldo : stop ou encore ?

A 27 ans et 29 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo devraient encore se faire la "guerre" des chiffres et des buts. Alors que le Portugais est passé à côté de sa Coupe du Monde, l'Argentin aura été élu Meilleur joueur de la compétition. Sur le papier, s'ils ont encore l'opportunité de briller sur le sol espagnol, le duel devrait être relégué au duel Suarez-Messi-Neymar et Bale - Ronaldo - Rodriguez. Surtout, que pour une fois, depuis des années, les deux joueurs semblent à bout de souffle physiquement, à commencer par Lionel Messi, sur les rotules depuis deux années avec le FC Barcelone, tandis que Cristiano Ronaldo a joué la fin de la saison 2013-2014 fatigué, avec notamment une blessure récurrente lors du Mondial. Les spécialistes le savent : Messi et Ronaldo devront, un jour, laisser leur place dans leur équipe. C'est peut-être l'année pour non?

La nouvelle vague des gardiens

L'arrivée de Navas du côté du Real Madrid a montré que la Liga ne restait pas attractique que pour les attaquants. Désormais, les meilleurs gardiens seront du côté de la Liga. Certes, Thibault Courtois n'y sera plus, mais Guillermo Ochoa, le portier mexicain sera présent pour défendre les cages de Malaga, alors que Ter Stegen sera le dernier rempart du FC Barcelone : annoncé comme un futur grand gardien, il devra faire oublier Victor Valdès, toujours pas parti du FC Barcelone. Désormais, Iker Casillas pourrait céder son trône de gardien madrilène pour Navas, ou Diego Lopez (en voie de départ). Les gardiens de la Liga n'auront sûrement rien à envier aux autres championnats.

Les places européennes vaudront très cher !

Alors que les trois premières places du championnat seront, à coup sûr attribuées au Real Madrid, FC Barcelone, et à l'Atletico Madrid, la dernière place pour la C1 et les places d'Europa League vaudront de l'or ! L'Athletic Bilbao, l'autre équipe qualifiée pour le tour préliminaire de C1 sera-t-elle en mesure de rééditer cette performance, pas si sûr, tant la concurrence sera forte derrière : le FC Séville, Villarreal, et la Real Sociedad ont des effectifs compétitifs. Le soir de la dernière journée de championnat ces équipes seront peut-être sur la paille, quand d'autres seront qualifiées pour la C1 ou l'Europa League !