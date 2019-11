Drogba plaque les Elephants

Par un simple post sur les réseau sociaux, Didier Drogba a mis tout un pays en émoi. Tout un continent aussi. Plus qu'un joueur, celui qui est passé professionnel au Mans en 1998, était un ambassadeur de son sport dans toute l'Afrique. Il quitte les Eléphants ivoiriens sur une ultime déception en Coupe du Monde, il y a moins d'un mois au Brésil. Après Gerrard, Xavi, un autre pays vient de voir partir leur joueur emblématique à la retraite.

Sur un goût d'inachevé

Didier Drogba a commencé sa sélection le 8 septembre 2002 face à l'Afrique du Sud, son premier but venant en février 2003 contre les Lions Indomptables camerounais. En 2006, il échoue une première fois en finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) contre l'Egypte. En 2012 c'est la même chose mais contre une équipe surprise : la Zambie d'Hervé Renard, maintenant sélectionneur de la Côte d'Ivoire. La Coupe du Monde 2006 se solde par un échec mais le joueur passé par Guingamp marque le premier but de l'Histoire de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde face à l'Argentine. Les CAN 2008, 2010 et 2013 sont trois nouveaux échecs avec des éliminations en demies et en quarts, deux fois, tout comme la Coupe du Monde 2010, encore une fois. Cependant le néo-retraité, qui continuera de jouer avec Chelsea, est devenu, durant cette compétition, le premier joueur africain à marquer un but au Brésil. Avec le départ du mythique numéro 11 de sa sélection, c'est la fin d'une ère pour l'équipe nationale ivoirienne. Il faudra reconstruire, et, sur ce point, les Ivoiriens font confiances à Hervé Renard.

''J'ai décide de mettre fin à ma carrière internationale''

Sur Instragram, Didier Drogba a posté le message suivant : ''C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai décidé de mettre fin à ma carrière internationale. Ces douze années passées en équipe nationale ont été immenses en émotions. De ma première sélection à mon dernier match il a toujours été important pour moi de donner le meilleur de moi-même pour mon pays. Je suis bien sur fier d'avoir été le capitaine de cette équipe pendant 8 ans et d'avoir contribué à placer mon pays la Côte d'Ivoire sur la scène mondiale en participant à 3 coupes du monde d'affilée et deux finales de CAN malheureuses. Je ne remercierai jamais assez les fans pour tout leur amour et leur reconnaissance pendant ces années.Tous mes buts, toutes mes sélections, et victoires sont pour vous, je vous aime !!! Je remercie tous les joueurs qui m'ont permis de vivre de grandes émotions et je souhaite bonne continuation à mes nouveaux ex-partenaires pour les échéances à venir et bien sur akwaba au nouveau sélectionneur.''

Une internview de Didier Drogba sera diffusée dans le Canal Football Club ce dimanche à partir de 19h10 sur Canal+. Il expliquera son choix.