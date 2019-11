Live Community Shield : Arsenal - Manchester City en direct

Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce match, et la victoire d'Arsenal ! On se retrouve dans quelques instants pour le compte-rendu du match ! A bientôt sur VAVEL France !

Arsenal a montré qu'il faudra compter sur cette équipe cette année. A une semaine du début de la Premier League, les Gunners sont prêts, alors que pour City, c'est une autre paire de manches !

C'est fini ! Arsenal remporte le Community Shield après une grosse performance contre City (3-0) !

90' Sczesny fait une sortie kamikaze devant Sinclair en mettant une tête sur la balle. Le gardien d'Arsenal reste au sol !

88' Debuchy contre un centre de Sinclair ! Corner qui donnera une petite frayeur à Arsenal, avec une tête de Micah Richards !

85' Scott Sinclair entre pour la sortie de Jesus Navas côté de City. Aaron Ramsey, le deuxième buteur sort pour l'entrée de Joel Campbell !

84' Kieran Gibbs sur le dégagement reste allongé sur la pelouse. Plus de peur que de mal.

83' Centre fuyant de City, mais la défense d'Arsenal arrive à se dégager grâce à Gibbs.

80' Il reste dix minute à jouer, et Manchester City ne semble pas en mesure de revenir dans la partie.

77' Le match s'effrite un peu depuis quelques minutes. Arsenal ne pousse plus, ni Manchester City.

75' Entrée de Micah Richards, et reprend le brassard de capitaine, pour la sortie de Kolarov.

75' Jovetic, le seul joueur de City dangereux voit sa frappe contrée dans la surface !

74' La défense d'Arsenal n'a pas vraiment souffert.

Olivier Giroud après son but

71' Frappe du Brésilien Fernando, mais sa frappe trop lente, et contrée passe à côté !

69' Santi Cazorla sort sous l'ovation du public, Tomas Rosicky entre à sa place !

68' Personne n'imagine un retour de City, tant les joueurs de Pellegrini sont totalement apathiques sur la pelouse !

67' Sortie du numéro 10, Jack Wilshere, remplacé par le Français, Mathieu Flamini

66' Szczesny sort devant Zuculini et prend un tampon au passage !

64' Jovetic tente une reprise de volée totalement manquée, qui passe loin du cadre, sur un centre de Gäel Clichy !

63' Willy Caballero passe à côté de son premier match avec trois buts dans le besace. Et ce n'est peut-être pas fini !

Olivier Giroud après 15 minutes de jeu y est allé de son but !

3-0 !! Olivier Giroud marque d'une frappe enroulée qui lobe Caballero ! L'attaquant français à 25 mètres protège bien son ballon avant d'armer sa frappe

59' Entrée de Zuculini à la place de Yaya Touré, transparent, et Gary Milner entre à la place d'Edin Dzeko

58' Kolarov et Silva combinent bien, mais le défenseur de City pousse trop loin son ballon !

56' La réaction est là, côté de Manchester mais toujours pas de but !

54' Nouvelle occasion pour Jovetic ! Lourde frappe à 20 mètres, mais le gardien d'Arsenal se détend au sol !

52' Jovetic ! Jesus Navas offre un centre fuyant vers l'attaquant de City qui smashe de la tête et que dégage au dernier moment Szczesny ! Jovetic récupère la balle mais sa frappe passe largement au-dessus !

51' Aaron Ramsey réussit un match intéressant dans le milieu d'Arsenal !

50' Fernando prend son premier carton sur une faute sur Wilshere

50' David Silva fait une très bonne entrée. Il dynamique la défense d'Arsenal pour le moment.

47' Manchester City rentre avec le pied sur le ballon.

C'est reparti !

Entrée d'Olivier Giroud pour la sortie de Yaya Sanogo, Alexis Sanchez sort pour Oxlade Chamberlain, Monreal fait son entrée pour la sortie de Koscielny. Côté Citizen, c'est David Silva qui fait son entrée en jeu à la place de Samir Nasri.

Manchester City devra remettre les bouchées doubles pour revenir dans la rencontre !

C'est la mi-temps ! Ca démarre très bien pour Arsenal, qui mène 2-0 face à un Manchester City bien pâle pour le moment.

44' Alexis Sanchez qui a un boulevard face à Caballero qui fait une bonne sortie dans ses pieds !

43' Très grosse première période d'Alexis Sanchez, sa vitesse fait la différence sur le franc droit d'Arsenal.

41' BUT !!! Arsenal fait le break ! Aaron Ramsey ! Sur un contre outrageux d'Alexis Sanchez qui transmet le ballon à Yaya Sanogo, après un bon appel ; ce dernier fait le bon dribble pour remettre à Aaron Ramsey qui marque dans le flanc droit du gardien citizen !

40' Contre d'Edin Dzeko qui s'infiltre dans la surface par le côté gauche, mais son centre est dégagé in-extremis par Laurent Koscielny !

37' Le contre citizen avec un centre de Kolarov pour Nasri, démarqué à quelques mètres de buts d'Arsenal, mais il était trop en avance par rapport au centre et ne peut que toucher la balle !

Alexis Sanchez met à mal Yaya Touré, totalement absent de ce début de match.

35' Avec ce but, Arsenal laisse de plus en plus le ballon à des Citizens qui cherchent toujours à entrer dans le match !

30' Santi Cazorla, le buteur reste au sol, et a perdu sa chaussure. Il peut se relever

29' Sur le corner, Yaya Sanogo prend le dessus sur la défense bleue, mais, l'attaquant d'Arsenal ne peut pas bien frapper le ballon de la tête !

28' De nouveau Santi Cazorla sur un contre, après une perte de balle de Fernando, qui tente la frappe tendue, mais c'est contré !

27' Même les centres de Gaël Clichy finissent dans les mains de Szczesny.

25' Toujours pas d'occasions côté citizen. Manuel Pelligrini semble désemparé.

24' Sanogo ! Frappe trop croisée de Sanogo à l'entrée de la surface, qui passe pas loin du but citizen !

22' C'est presque mérité pour Arsenal, qui a montré un visage séduisant dans ces vingt premières minutes !

22' Ouverture du score par Santi Cazorla ! Frappe croisée du milieu londonien, qui ne laisse aucune chance à Caballero, après une belle feinte de frappe !

19' Les ballons circulent bien chez les Gunners, mais la dernière passe leur fait souvent défaut

17' Enchaînement parfait dans la défense de City, entre Wilshere et Gibbs, mais le défenseur d'Arsenal voit sa frappe contrée par Gaël Clichy !

16' Les longs ballons vers Sanogo ne sont jamais bien distillés pour l'attaquant français.

15' Gros contact entre Gibbs et Gaël Clichy ! Le Citizen peut se relever !

13' Nasri récupère un centre, mais Debuchy contre du bras, Kolarov, auteur d'un petit pont et centre, mais la défense d'Arsenal dégage !

12' Premier ballon contré de Yaya Sanogo pour Arsenal

10' Michel Demichelis, Sergio Agüero et Frank Lampard sont dans les tribunes.

7' Les Gunners dominent Manchester City pour le moment ! Debuchy centre pour Sanogo, mais la défense de City se dégage !

C'était attendu, les huées sont descendues lorsque Nasri a tiré le premier corner de City.

4' Premier corner citizen, tiré par Samir Nasri ! Mais qui ne donne rien !

3' Ramsey s'infiltre dans la surface, sur le côté gauche, mais le milieu d'Arsenal perd le ballon.

2' Deux minutes déjà bien londoniennes pour le moment.

C'est parti pour la saison 2014-2015 officielle, avant le début de la Premier League !

Voilà l'hymne anglais qui retentit !

Les joueurs sont présentés aux officiels.

Les joueurs entrent sur la pelouse !

Le stade se remplit peu à peu !

Samir Nasri devrait être sifflé dans l'antre de Wembley, après ses propos sur Arsenal, indiquant que les supporters du club londonion sont "stupides".

Willy Caballero connaîtra son premier match officiel du côté de City, dans les buts, à la place de Joe Hart, le gardien anglais. Transfuge de Malaga, à 32 ans, le gardien argentin tente l'aventure anglaise.

Le sélectionneur anglais, Roy Hodgson sera présent dans les travées de Wembley pour superviser trois joueurs anglais qui débuteront cet après-midi.

Yaya Sanogo, auteur d'un quadruplé en match d'Emirates Cup contre le Benfica sera titularisé. En concurrence avec Giroud, l'espoir français a l'opportunité, ce soir de marquer des points.

Arsène Wenger, très concentré, arrive dans les couloirs du stade londonien :

Comme annoncé précédemment, Olivier Giroud débutera sur le banc

La composition d'Arsenal : Szczesny, Debuchy, Koscielny, Chambers, Gibbs, Arteta, Wilshere, Ramsey, Alexis, Cazorla, Sanogo

La composition de Manchester City vient de nous parvenir : Caballero, Clichy, Boyata, Nastasic, Kolarov, Navas, Fernando, Toure (C), Nasri, Jovetic, Dzeko. Sans Joe Hart, Caballero, la nouvelle recrue prendra la place dans les buts, alors qu'en défense, le capitaine Vincent Kompany ne débutera pas.

Les joueurs d'Arsenal viennent d'arriver au Wembley Stadium

Le Wembley Stadium sera à guichet-fermés comme chaque année, malgré l'engouement de moins en moins important chez les fans anglais.

L'issue du match de cet après-midi ne dira rien de la saison, demandez à David Moyes, qui avait remporté son premier titre avec Manchester United avant de louper sa saison en Premier League, l'an passé.

L'autre spécificité de ce trophée est que les fonds gagnés pour cette rencontre sont reversés à des associations caritatives.

Le club citizen serait prêt à faire d'importantes concessions pour garder leur capitaine, Vincent Kompany et pourrait lui offrir un contrat à 13 millions d'euros par an et six années de contrat.

La venue de Frank Lampard, prêté six mois à Manchester City a fait du bruit, depuis plusieurs jours outre-Manche, Arsenal Wenger s'exprimant même ironiquement en disant que l'ex-blues n'"avait pas pris le chemin le plus court pour Manchester".

Après la F.A Cup l'an passé, Arsenal pourrait remporter son deuxième titre en deux ans, après avoir mis fin à une disette de titres de neuf ans.

Les Frenchies seront bien présents des deux côtés du terrain, notamment Samir Nasri, qui, non-participant au Mondial au Brésil, a confirmé qu'il ne jouerait plus sous le maillot bleu de l'Equipe de France.

Spécificités de ce match, 6 changements pourront être effectués par chaque entraîneur, et en cas de match nul au temps réglementaire, ce sont la loterie des tirs au but qui vont départager les deux équipes.

Manuel Pellegrini et Manchester City partiront favoris de cette confrontation, même si Arsenal avec son recrutement intéressant pourrait bien donner du pain sur la planche aux coéquipiers de Yaya Touré.

Sans surprise, Alexis Sanchez et Matthieu Debuchy devraient débuter dans ce match de Community Shield. Les deux joueurs bien en jambes en matchs amicaux ont déjà séduit le public.

Le journal anglais, The Telegraph a réalisé une simulation sur le jeu FIFA pour désigner qui gagnera la partie, et c'est Arsenal qui l'emporterait avec des buts de Cazorla et Rosicky.

Abou Diaby, qui avait fait quelques minutes lors des matchs de pré-saison sera de nouveau forfait pour ce Community Shield.

Dans une semaine, c'est la Premier League qui reprend ses droits. Arsenal recevra Crystal Palace, samedi, alors que Manchester City se déplacera à Newcastle, dimanche 17 août.

Si Arsène Wenger regarde la prestation d'Olivier Giroud lors des matchs de pré-saison, il se pourrait que l'attaquant français ne devrait pas être aligné d'entrée cet après-midi. Ses faibles prestations auront peut-être raison de lui. Surtout qu'Olivier Giroud s'est exprimé et s'est défendu par une préparation physique compliquée.

Si le mercato d'Arsenal a été fructueux, hier, le FC Barcelone annonçait l'arrivée du désormais ex-Gunner, Thomas Vermalen, qui rejoint le Barça pour cinq ans et 18 millions d'euros.

Les deux équipes seront privées de très nombreux internationaux présents à la Coupe du Monde, comme Sergio Agüero, côté citizen.

Retrouvailles plus vites que prévues pour Bacary Sagna, tout juste présenté à Manchester City, après son départ d'Arsenal

L'an passé, ce trophée a été remporté par Manchester United contre Wigan, avec une victoire 2 buts à 0.

Comme chaque année, le Community Shield ouvre la saison officielle 2014-2015 à une semaine de l'ouverture de la Premier League anglaise.

Bonjour à tous et à toutes sur VAVEL France pour suivre ce match Arsenal - Manchester City, match du Community Shield. Le coup d'envoi sera donné à 16 heures.

