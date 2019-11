Live Helsinki - FC Barcelone, le match en direct

Merci à tous d'avoir suivi ce match spectaculaire en notre compagnie et à bientôt sur VAVEL France !

C'est terminé au Stade Olympique d'Helsinki. Le FC Barcelone s'impose 6-0 en match amical en Finlande grâce au talent combiné de Munir, Sergi Roberto, Bartra, Piqué et Sandro.

90' Le centre de Konan est loupé

89' Le jeu déployé par Helsinki est lamentable

87' Deulofeu continue à revenir défendre et à faire la joie de Luis Enrique

85' Sandro réalise un travail remarquable et manque le but de l'humiliation en bout de course !

84' Masip s'empare d'un centre de Konan

83' La messe est dite

Le but de Sandro :

82' But de Sandro ! Halilovic surgit dans les pieds d'un joueur Finlandais et transmet à Rakitic qui amorce un contre. L'ancien Sévillan décale côté droit le Canarien qui execute Ericson au deuxième poteau. 6-0 !

81' La mine de Pedro touche le montant !

80' Rakitic est un danger permanent au milieu

78' Le centre de Pedro est contré

76' Deulofeu s'amuse avec la défense d'Helsinki côté droit puis est tenu en échec par Ericson aux 20 mètres !

74' Masip est mis à l'épreuve par Konan !

72' Le match a diminué en intensité

70' Halilovic manque la cible de loin

69' Kandji, Viitiko, Perovuo et Väyrynen sont remplacés par Konan, Lehtinen, Heikica et Roth

68' Les Nordiques aiment jouer en contre

65' Grimaldo est signalé en position défendue

64' Le tir lointain de Rakitic côtoie le ciel Scandinave

63' L'ailier de Riudarenes coupe un contre amorcé par Helsinki. Les mots de Luis Enrique ont eu un impact positif

61' Deulofeu rêve de faire partie du onze initial le 24 août contre Elche en match d'ouverture de la Liga et a beaucoup de choses à prouver

60' Sorsa et Moren sont privilégiés à Heikinen et Lampi côté Finlandais

58' Jordi Alba, Sergi Roberto, Rafael Alcantara, Munir et Busquets sont remplacés par Grimaldo, Samper, Deulofeu, Sandro et Halilovic

55' Tous les Blaugranas sont postés aux quatre coins de la surface d'Helsinki

54' Ericson est impérial devant Rakitic !

53' Busquets est le nouveau leader technique de l'équipe culé

52' Le Barça montre la même envie qu'en début de match

50' "El Heredero" revient en force

Le but de Bartra :

48' But de Bartra ! Rakitic obtient un bon coup-franc côté droit. Le centre du Croate est coupé par la tête de l'international Espagnol qui dégoûte Ericson au point de pénalty. 0-5 !

46' Kenthalta, Lassas et Zeneli entrent à la place de Schüller, Savage et Alho

46' Reprise des activités

C'est la mi-temps au Stade Olympique d'Helsinki. Le Barça mène devant le champion de Finlande et Rakitic et Edgar lé sont privilégiés à Iniesta et Piqué à la pause.

43' Helsinki a besoin de repos

41' Pedro, à la recéption d'une ouverture magique d'Iniesta, est devancé par Ericson au point de pénalty

39' Montoya, fidèle à lui même, continue à enchaîner les longues courses et les actions de qualité

38' Le centre de Kandji est capté par Masip

37' Schüller est signalé en position défendue

36' Pedro mène un contre et transmet à Rafael Alcantara qui manque de précision aux 20 mètres !

35' Perovuo est auteur d'une intervention cinq étoiles dans les pieds d'un Montoya en position idéale !

34' Pedro, excentré côté gauche, fuit le cadre au deuxième poteau !

32' Un joueur Finlandais manque le cadre de loin

28' Les protégés de Jari Litmanen ont une réputation à défendre à domicile

25' Tornes, touché au contact de Munir, est remplacé par Ericson

24' Le public du Stade Olympique d'Helsinki est le témoin privilégié du retour en grâce des Blaugranas

Le but de Piqué :

23' But de Piqué ! Rafael Alcantara pénètre dans la surface en humiliant la défense d'Helsinki côté droit et décale au point de pénalty Munir qui est contré et transmet à Pedro. Le Canarien permet à "El Largo" d'être décisif au deuxième poteau. 0-4 !

22' Tornes est à la parade d'un boulet de canon de Sergi Roberto !

21' La mobilité d'Iniesta est un gage de qualité

18' Le Barça domine totalement les débats

17' L'ex-ailier du Rayo Majadahonda réalise le doublé

Le but de Munir :

16' But de Munir ! Rafael Alcantara, excentré côté droit, dépose un centre parfait au deuxième poteau où l'étoile d'Al-Hoceima crucifie Tornes à l'aide d'une tête energique. 0-3 !

15' Le centre de Montoya est contré par Savage

14' A noter que le onze initial du FC Barcelone est uniquement composé de prodiges formés à La Masia

13' Jordi Alba combine avec Pedro côté gauche et obtient une touche

12' Helsinki doit réagir au plus vite

10' Le Barça est lancé

Le but de Sergi Roberto :

8' But de Sergi Roberto ! Le métronome Espagnol combine avec Munir côté droit, pénètre dans la surface et dispose du gardien. 0-2 !

7' Piqué, à la reprise d'un centre de Rafael Alcantara venu de la gauche, est gêné par un défenseur et fuit la cible au point de pénalty

6' C'est le premier but du Marocain avec l'équipe culé

Le but de Munir :

5' But de Munir ! Le joueur du Barça B, lancé à la limite de la faute par Iniesta à l'aide d'un piqué ingénieux, bat Tornes au point de pénalty. 0-1 !

3' Les Finlandais ont l'avantage d'être physiquement au top

1' C'est parti entre Helsinki et le FC Barcelone

Live Helsinki - FC Barcelone, le match en direct

16:00 : Rakitic est ménagé. Les remplaçants Barcelonais : Ter Stegen, Bravo; Grimaldo, Edgar lé; Samper, Halilovic, Rakitic, Sandro, Deulofeu.

15:45 : Munir est titulaire. La composition du FC Barcelone : Masip; Montoya, Piqué, Bartra, Jordi Alba; Busquets, Sergi Roberto, Iniesta; Pedro, Rafael Alcantara, Munir.

15:30 : Lionel Messi, Daniel Alvés, Javier Mascherano, Jérémy Mathieu, Xavi, Adriano, Alexandre Song et Neymar n'intégrent pas l'expédition.

15:15 : Ce match amical servira à rendre hommage à une idole Scandinave : Jari Litmanen, légende de l'Ajax Amsterdam et actuel entraîneur d'Helsinki, qui recevra des mains de Josep Maria Bartomeu, président du Barça, un chèque de 10000 euros pour sa fondation.

15:00 : Le Camerounais Alexandre Song, utilisé avec parcimonie en Catalogne, est convoité par l'AC Milan tandis qu'Ibrahim Afelay a été autorisé à sécher l'entraînement ce matin pour voyager en Grèce et négocier un prêt d'un an avec l'Olympiakos.

14:45 : Luis Sùarez, coupable d'un geste déplacé en Coupe du monde, a été entendu ce vendredi par le Tribunal Arbitral du Sport. Le retour à la compétition de l'ancien Ajacide a été évoqué.

14:30 : Le Belge Thomas Vermaelen, capitaine d'Arsenal, a signé avec le Barça pour cinq ans et 19 millions d'euros.

14:15 : Martin Montoya a déclaré en zone mixte "Je pense que Luis Enrique est l'entraîneur idéal. Il a du caractère et de l'ambition et il a envie de gagner des titres"

14:00 : Les joueurs du FC Barcelone ont désignés en début de semaine les 4 capitaines de l'équipe pour la saison 2014-2015. Les heureux élus sont Xavi, Andrés Iniesta, Lionel Messi et Sergio Busquets.

13:45 : Le Barça a remporté le Trophée Colombino aux dépends du Recreativo Huelva, a été tenu en échec à Nice et a lâché du lest contre Naples à Genève. Les Catalans ont besoin de convaincre en Finlande.

Live Helsinki - FC Barcelone, le match en direct

13:30 : Zeneli est mis au repos. Les remplaçants Finlandais : Ericson; Lehtinen, Heikilä, Mannström, Konan, Moren, Lassas, Sorsa, Lod, Zeneli.

13:15 : Väyrynen est privilégié en défense centrale. La composition d'Helsinki : Tornes; Baah, Väyrynen, Heikinen, Savage; Lampi, Alho, Perovuo, Viitiko, Schüller, Kandji.

13:00 : Helsinki, leader de la Vekausliga avec dix points d'avance, a été humilié par l'APOEL Nicosie en tour préliminaire de la Ligue des champions de l'UEFA. La réception du Barça tombe à pic.

Bonjour à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct le match amical Helsinki - FC Barcelone. Le coup d'envoi est prévu à 16h au Stade Olympique d'Helsinki.