Pourquoi Arsenal a tout d'un prétendant crédible au titre de champion d'Angleterre ?

Les adversaires sont prévenus ! Arsenal a balayé Manchester City (3-0) en marge du Community Shield et a montré un visage toujours perfectionné depuis l'an passé, malgré une quatrième place en Premier League. Arsenal peut-il être un candidat sérieux au titre ?

Le recrutement ambitieux pour rattraper son retard

Arsenal, pendant plusieurs saisons offrait le visage d'une équipe très voire trop jeune. Les coups adversaires ont fait tomber cette équipe d'Arsenal. Manchester United, Manchester City, Chelsea ont tous largement dominé les Gunners, depuis plusieurs saisons. Centrée sur la jeunesse, la stratégie d'Arsène Wenger a connu ses limites. L'achat de Mesut Özil pour 50 millions d'euros a entamé la nouvelle stratégie d'Arsenal : il faudra acheter des joueurs expérimentés pour les allier aux jeunes d'Arsenal. L'arrivée d'Alexis Sanchez est une autre preuve du changement de cap des dirigeants londoniens. De même, l'arrivée de Mathieu Debuchy prouve qu'Arsenal jouera entre cadres et jeunes, à l'image de leur équipe prévue pour 2014-2015. Ce mercato d'été ne devrait pas se terminer en si bon chemin, mais une chose est sûre : Arsenal comptera de très bons éléments, à une semaine du début de la saison.

Des cartouches à tous les postes

Le recrutement a apporté, au-delà de la qualité, des joueurs en quantité. En plus d'une large palette dans l'équipe réserve d'Arsenal, l'équipe 2014-2015 a des allures clinquantes. Si défensivement, Mathieu Debuchy devrait être le taulier, avec son compatriote Laurent Koscielny, Arsenal pourra compter sur la polyvalence de Calum Chambers, acheté à 20 millions d'euros, capable de jouer sur les côtés et en défense central. Là où Arsenal a progressé, c'est bien au milieu de terrain, où Mesut Özil pourrait prendre une dimension bien plus importante que la saison dernière, entouré par la confirmation Mikel Arteta, important dans la relance. Offensivement, Arsenal pourra compter parmi les meilleures armadas de Premier League : Podolski, le nouveau champion du monde, Olivier Giroud, joueur qui pourra compter sur son jeu de tête, entouré par Alexis Sanchez, le très vif attaquant londonien, acheté pour près de 40 millions d'euros. Avec cet effectif, Arsenal pourra éviter les soucis de blessures, problème récurrent chez les Gunners.

La maturité, c'est cette saison !

La jeunesse des Gunners a toujours été l'une des causes des échecs successifs d'Arsenal depuis plusieurs saisons. Après avoir remporté la F.A Cup, Arsenal semble avoir pris confiance. Désormais, les joueurs de la "classe biberon", comme Aaron Ramsey, Jack Wilshere, ou Kieran Gibbs sont arrivés à maturité, pour pouvoir prendre le statut de titulaires indiscutables. Seule condition à cela : les blessures. Ces tros joueurs ont connu de grosses blessures ces derniers mois, au moment où ils étaient au top de leur forme sur le terrain. Mais, entouré de cadres expérimentés, comme Mesut Özil, les anciennes jeunes pousses londoniennes devraient montrer 100% de leur potentiel, cette saison !

Et la concurrence ?

Les membres du Big Four ou Big Five, désormais n'ont pas tous réalisé un mercato très mouvementé : seul Chelsea semble avoir réalisé un recrutement de grande classe, pour le moment, avec les arrivés notables de Diego Costa, le buteur de l'Atletico Madrid, le retour de Thibault Courtois, ainsi que l'arrivée de Cesc Fabregas. Cette équipe de Chelsea sera un concurrent plus que crédible au titre. Du coté de Manchester United, le nouveau coach, Louis Van Gaal prend son temps pour trouver les nouveaux éléments de son équipe, malgré les arrivées d'Ander Herrera et de Luke Shaw ; l'entraîneur néerlandais l'annonce, il mettra le feu au mercato, en affirmant avoir besoin d'un ailier de qualité. Angel Di Maria pourrait bien rejoindre Manchester United, après le flop PSG. Du côté de Liverpool, c'est plus compliqué, le club ayant perdu leur pièce maîtresse, Luis Suarez. Avec près de 80 millions d'euros de liquidités, Liverpool cherche la perle rare, et devrait annoncer l'arrivée de grands joueurs du côté de la Mersey. Du côté de City, l'évidence est là, le fair-play financier a frappé les Citizens, mais cela ne leur empêche pas de préparer d'autres grands coups. Arsenal a de quoi répliquer en cas de très grands mouvements, puisqu'il bénéficie d'une enveloppe qui risque d'être importante, aux vues des futurs objectifs du club !