Résumé 3ème Journée Russian PL : Le Spartak coule à Krasnodar

Torpedo Moscou 1-1 Amkar Perm – Rykov (43') | Picuşceac (62')

Match entre deux équipes au début de saison décevant, cette rencontre ne restera pas dans l'histoire de la RPL, les temps forts de la rencontre au nombre de trois n'ont pas su emballer le match et le match nul entre les deux formations est assez logique.

FC Ufa 0-2 Dinamo Moscou – Samba (31'), Kuranyi (61')

Le Dinamo Moscou en déplacement à Ufa a décider de faire tourner son effectif, l'occasion pour Mathieu Valbuena de s'illustrer pour sa première titularisation.

Dans le 3-5-2 expérimental de Stanislav Cherchesov, le Français a trouvé ses marques avec ses coéquipiers, auteurs de deux passes décisives, sur coup franc pour Christopher Samba et sur corner pour Kevin Kuranyi, il permet au Dinamo de s'imposer assez tranquillement dans une rencontre qui avait tout du match piège.

Ural Ekaterinbourg 1-2 Zenit Saint-Petersbourg – Acevedo (36') | Danny (5'), Rondon (74')

Après une victoire 4-0 en ouverture contre l'Arsenal Tula et avoir étrillé le Torpedo 8-1, on s'attendait à retrouver un Zenit conquérant et ambitieux mettant en difficulté la modeste équipe de l'Ural mais il n'en a rien été. Alors que l'ouverture du score précoce de Danny laissait suggérer un nouveau match à sens unique, le Zenit a progressivement baisser en rythme et en intensité permettant à l'Ural d'égaliser juste avant la pause.

Le Zenit va se réveiller timidement en seconde période et sur un centre d'Hulk, Rondon parvient à reprendre le ballon et a offrir la victoire au Zenit qui reste 1er au classement après trois journées.

CSKA Moscou 1-0 Terek Grozny – Tosic (4')

Vainqueur dans la difficulté à Saransk lors de la dernière journée, le CSKA a souffert face au Terek.

A l'image du Zenit contre l'Ural, l'ouverture du score de Zoran Tosic après 4 minutes au sein d'une défense du Terek assez laxiste laissait entrevoir une victoire assez tranquille du CSKA mais il n'en sera rien et sans un Igor Akinfeev au top en fin de match, le double champion en titre aurait surement du partager les points avec le club de Grozny qui aura montrer de très belles choses au cours du match.

Arsenal Tula 0-0 Rubin Kazan

Match assez terne en occasion, le score nul est logique entre deux équipes décevantes en ce début de saison. Avec deux points en trois matchs, le Rubin Kazan déçoit malgré un effectif entièrement refait à neuf, il va falloir réagir.

Lokomotiv Moscou 2–1 FK Rostov – Kasaev (5'), Samedov (21') | Poloz (72' sp)

Victoire sans forcer du Lokomotiv qui n'a pas attendu avant de se mettre dans de bonne conditions grâce à l'ouverture du score de Kasaev après cinq petites minutes, le Lokomotiv va prendre le contrôle du match et faire le break sur une volée de Samedov, Rostov va se retrouver a 10 juste avant la mi-temps avec l'expulsion de Timofey Kalachev.

Au retour des vestiaires, le Lokomotiv se contente de gérer mais va se faire peur avec l'expulsion très contestable de Vedran Corluka et le penalty offert à Rostov qui permet à Poloz de réduire l'écart , mais le score ne bougera plus et le Lokomotiv sécurise les 3 points de la victoire d'accéder provisoirement à la 3ème place.

FK Krasnodar 4–0 Spartak Moscou – Izmailov (27'), Ari (56'), Bystrov (62') Joaozinho (67' sp)

Auteurs de deux matchs nuls à l'extérieur, Krasnodar vainqueur 4-0 du Spartak la saison dernière compte bien rééditer l'exploit, et c'est avec fraîcheur et vivacité que les attaquants de Krasnodar vont mettre en difficulté la défense du Spartak qui va d'abord exploser littéralement sur l'ouverture du score d'Izmailov a la conclusion d'un superbe mouvement collectif, puis Krasnodar va ensuite passer en configuration de contre et achever la défense du Spartak sur deux accélarations par Ari et Bystrov.

Le Spartak explose totalement et va concéder un penalty transformé par Joaozinho 4-0 a 20 minutes de la fin du match

Krasnodar va se créer de nouvelles occasions en fin de match mais le score ne bougera plus, lourde défaite pour le Spartak qui en plus des 3 points perd Tino Costa et Artem Dzyuba sur blessure.

Mordovia Saransk 0–0 Kuban Krasnodar

Dernier match de cette troisième journée, le déplacement du Kuban Krasnodar sur la pelouse du Mordovia Saransk de Yuri Semin. Déplacement compliqué pour le Kuban qui va se faire bouger pendant toute la rencontre par le Mordovia mais qui va faire preuve d'une véritable solidité défensive car à défaut d'être capable de prendre les trois points, mieux vaut en prendre un et même réduit à 10, le Kuban va réussir à arracher le match nul qui va lui permettre de rester au contact des équipes de tête avant la réception de l'Amkar lors de la prochaine journée.

Le classement après 3 journées :