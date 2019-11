Une liste sans surprise pour Deschamps, Lacazette retenu

Quarts de finaliste du dernier Mondial au Brésil, les hommes de Didier Deschamps ont de nouveau donné à la France de quoi rêver. A l'aube d'un Euro 2016 organisé sur son sol, cela ne pouvait pas mieux tomber. Qualifiée d'office, car pays organisateur, l'équipe de France se prépare à disputer deux ans de matchs amicaux. Les deux premiers en date sont prévus face à L'Espagne, le 4 septembre au Stade de France, et la Serbie, le 7 septembre à Belgrade. Bien que le second est un statut un peu particulier. Il s'agira en effet d'une rencontre de qualifications pour l'Euro 2016, la France, ayant été intégrée par l'UEFA au groupe I des éliminatoires. Cependant, le résultat ne sera pas comptabilisé dans le classement de la poule.

Giroud blessé, Lacazette retenu

Pour ces deux rencontres de reprise, Didier Deschamps a décidé de s'appuyer sur le même groupe qu'au Brésil. Seuls Olivier Giroud, blessé, et Mickaël Landreau, jeune retraité, sont absents. Au plus grand bonheur de Steve Mandanda, qui effectue son retour après avoir manqué le Mondial pour blessure, et d'Alexandre Lacazette (23 ans), réserviste pour la Coupe du Monde, qui profite du forfait d'Olivier Giroud, victime d'une fracture au tibia gauche et qui ne devrait pas être de retour sur un terrain de football avant janvier 2015. Auteur d'un bon début de saison avec l'Olympique Lyonnais (2 buts en L1), le guadeloupéen d'origine était le choix n°1 de Didier Deschamps pour pallier l'absence d'Olivier Giroud. Seuls André-Pierre Gignac, auteur de 3 buts avec l'OM en L1, et le franco-tunisien Wissam Ben Yedder, très en vue avec le TFC, semblaient être en mesure de récupérer la place laissée par le Gunner. Ce ne sera pas le cas. Concernant le retour de Steve Mandanda, il sera intéressant de savoir s'il retrouvera ou non son poste de numéro 2, au détriment ou à l'avantage de Stéphane Ruffier.

Sans Ribéry, avec Evra

Comme annoncé, Franck Ribéry, qui avait décidé de prendre sa retraite internationale il y'à peu, n'a pas été sélectionné. Samir Nasri ainsi qu'Eric Abidal ne sont pas là pour les même raisons. Même si ces deux-là semblaient déjà avoir loupé le bon wagon depuis bien longtemps contrairement au joueur du Bayern, absent à la Coupe du Monde pour cause de blessure. Toujours blessé, Clément Grenier n'est pas là non plus. En revanche, Patrice Evra et ses 33 ans le sont toujours. S'il en aura 35 en 2016, Didier Deschamps semble pourtant toujours compter sur lui. En sera-t-il de même dans deux ans ? Seul l'avenir nous le dira. En tous cas, une chose est sûre, le patron des Bleus a foi dans le groupe qu'il a amené avec lui au Brésil. Cette liste le prouve.

La liste des 23 joueurs français :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham /ANG), Steve Mandanda (Marseille), Stéphane Ruffier (Saint-Étienne).



Défenseurs : Raphaël Varane (Real Madrid /ESP), Mamadou Sakho (Liverpool / ANG), Mathieu Debuchy (Arsenal /ANG), Laurent Koscielny (Arsenal /ANG), Lucas Digne (Paris), Eliaquim Mangala (Manchester City /ANG), Bacary Sagna (Manchester City /ANG), Patrice Evra (Juventus Turin /ITA).



Milieux : Yohan Cabaye (PSG), Paul Pogba (Juventus Turin /ITA), Blaise Matuidi (PSG), Moussa Sissoko (Newcastle/ANG), Rio Mavuba (Lille), Morgan Schneiderlin (Southampton/ANG).



Attaquants : Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Antoine Griezmann (Atlético Madrid /ESP), Loïc Rémy (QPR /ANG), Mathieu Valbuena (Dynamo Moscou /RUS), Rémy Cabella (Newcastle /ANG), Alexandre Lacazette (Lyon).