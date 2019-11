Live 3ème tour préliminaire Europa League : FC Astra - Olympique Lyonnais

Guingamp reste donc l'unique représentant tricolore en Europa League en attendant St-2tienne face aux Turques de Karabukspor

95' C'est terminé l'Olympique Lyonnais qui ne verra pas la coupe d'Europe cette saison malgré cette victoire

93' Cartons jaunes pour Lung et Junior Moraes

91' Rentrée d'Eliot Grandin ex Caennais et Marseillais notamment

90' 5 minutes de temps additionnel

88' Budescu est remplacé par Rus

85' Vincent Laban écope d'un jaune et sort dans la foulée remplacé par le Japonnais Seto

84' La frappe de Jordan Ferri fracasse le poteau quel dommage

80' Arnold Mvuemba a remplacé Steed Malbranque omniprésent ce soir

77' N'Jié dévisse totalement sa reprise quel dommage le but était tout ouvert

76' Enache écope d'un carton jaune encore une fois c'est un minimum

73' Medhi Zeffane est remplacé par Fahres Bahlouli. Il reste 15' pour inscrire ce second but synonime de qualification

70' Arbitrage trés clément pour les Roumains de la part de l'arbitre Russe

69' Le superbe sauvetage d'Antony Lopes devant Enache

65' Les Lyonnais ont laissé passer l'orage et tente de se reprojeter vers l'avant

64' Sortie De Kharim Ghezzal remplacé par Gaél Danic

63' Jaune plus que sévére pour Maxime Gonalons au vu des fautes Roumaines

61' Le centre de N'JIe a failli trouver Ghezzal

La physionomie du match s'est inversé: les Roumains trouvent les failles dans le dos des Lyonnais

54' Encore une grosse faute de Yahaya sur Ferri. M.Karasev est trés clément

52' La perte de balle de Jallet et le carton jaune pour Koné coupable d'un coup de coude. Le coup-franc à 1m de la surface ne donne rien

51' Double avertissement sans frais pour les Lyonnais Ben Youssef et Bukari se sont génés alors que Lopes n'était plus sur sa ligne

50' le milieu de terrain Lyonnais ne semble pas vouloir reculer mais les Roumains obtiennent un corner.

47' Le centre de Ghezzal n'arrive pas jusqu'à N'Jie

45' C'est reparti Koné a déja fort à faire avec Bukari

Les Lyonnais se sont montrés dangereux sur coup de pied arrété.

Il faut toutefois que les hommes d'Hubert Fournier inscrive un deuxième but pour se qualifier pour la suite de la compétition.

45' C'est la pause sur ce score de 1-0 en faveur des Lyonnais qui domine largement leurs adversaires.

45'+2' La sortie de Lopes permet aux Lyonnais de partir en contre et d'obtenir un bon coup-franc. Cristian Oros écope du premier carton jaune de la rencontre.

45' 2 minutes de temps additionnel

42' Le corner de Ghezzal a encore mis les défenseurs Roumains en difficulté

38' Coup-franc à 28m dans l'axe obtenu par Corentin Tolisso. Ca ne donne rien pour Kharim Ghezzal

37' Le tacle de Koné, totamlement licite, le genou de Budescu est en sang et le milieu Roumain doit quitter le terrain temporairement

35' Bukari déborde Maxime Gonalons mais son centre est tranquilement capté par Anthony Lopes

34' Zeffane loupe totalement son centre

30' Les Lyonnais pressent trés haut et sont trés serein en défense

25' Bon coup-franc pour Steed Malbranque qui trouve la tête de Bakary Koné. Bel arrêt réflexe de Lung on était proche du 2-0

23' GGGGGGGGOOOOOOOOAAAAAALLLLLL Jordan Ferri profite d'un cafouillage pour ouvrir le score

21' Manque de précision à l'approche de la surface de réparation

18' Contre-attaque Roumaine mais le milieu de terrain Lyonnais est vigilant

17' Ghezzal bute sur Pliatsikas

12' Hors-jeu de Bukari. Les Roumains ciblent l'axe et notamment Bakary Koné peu rassurants depuis le début de saison

11' Faute de Koné suite au corner de Ghezzal

8' Malbranque trés en jambe tire un trés bon corner mais la frappe de Lacazette est trop écrasée

7' Zeffane fait mal sur son côté gauche mais Ghezzal fait le mauvais choix en voulant tirer sur le portier

5' Corner concédé par Christophe Jallet.. ca ne donne rien

4' Première frappe pour Corentin Tollisso sans danger pour la défense Roumaine

2' Les Lyonnais se montrent agressifs dans ce début de rencontre

1' C'est parti en Roumanie

La composition des Roumains du FC Astra: Lung, Pliatsikas, Ben Youssef, Oros, Morais, Yahaya, Laban, Enache, Budescu, Amorim, Bukari

La composition de l'Olympique Lyonnais vient de tomber: Medhi Zeffane débutera la rencontre en tant que latéral et Corentin Tolisso remplace Arnold Mvuemba au milieu de terrain.

Lopes - Jallet, Koné, Gonalons, Zeffane - Tolisso, Ferri, Malbranque - N'Jié, Lacazette, Ghezzal



Les supporters Lyonnais ont fait le long déplacement jusqu'en Roumanie pour encourager leur équipe qui devra inscrire deux buts sans en encaisser pour accéder aux phases de poule de la compétition

#ASTRAOL, Les joueurs partent au stade. Les supporters lyonnais sont venus apporter leur soutien !! #teamOL pic.twitter.com/dZHJ0WLgV2 — Olympique Lyonnais (@OL) 28 Août 2014

La composition de l'Astra Giurgiu : Lung - Pliatsikas, Garman, Ben Youssef, Junior Morais - Enache, Yahaya, Laban, Budescu - Seto, Fatai

Les compositions d'équipe probables à commencer par le 11 de départ que devrait alligner Hubert Fournier. En l'absence de Milan Bisevac et de Lindsay Rose, Maxime Gonalons devrait donc descendre d'un cran sur le terrain pour former la charnière centrale aux côtés de Bakary Koné. Mouhamadou Dabo ou Corentin Tolisso ainsi que Christophe Jallet occuperont les ailes. Au milieu de terrain Steed Malbranque, Jordan Ferri et Arnold Mvuemba devront alimenter en ballon l'attaque emmenée par Alexandre Lacazette épaulé par Clinton NJie et Karim Ghezzal (en balance avec Fahres Bahlouli).

A.Lopes - Jallet, B.Koné, Gonalons (cap), M.Dabo (ou Tolisso) - Ferri, Mvuemba, Malbranque - Njie, Lacazette, Ghezzal (ou Bahlouli).

L'arbitre de cette rencontre sera le Russe Sergey Karasev qui avait déja arbitré la rencontre entre le Napoli et l'Olympique de Marseille en phase de poule de la ligue des Champions.

L'Olympique Lyonnais est actuellement 13ème du championnat de France avec trois points sur 9 possibles et n'a plus gagné le moindre match depuis la première journée contre Rennes le 10 septembre.

De leur côté les joueurs de l'Astra Giurgiu sont entrainés par Isaila Daniel. Ils sont actuellement troisième du championnat Roumain avec 12 points pris en cinq matchs disputés, contre 13 au leader Petrolul Ploiesti.

Jean-Michel Aulas n'a pas maché ses mots à l'encontre de ses troupes « S’ils veulent qu’on passe pour des blaireaux, il leur suffit de ne pas exister ce soir… ». Espérons que ces mots puissent réveiller les Lyonnais contraints à un petit exploit en fin d'après-midi.

Hubert Fournier devra donc se passer de 10 joueurs blessés parmi lesquels Yoann Gourcuff (dos), Clément Grenier opéré d'une pubalgie et absent pour 2-3 mois ou encore Henry Bédimo (cuisse). A noter également la suspension de Lyndsay Rose expulsé lors de la défaite contre Lens ce week-end.

Après un début de saison encourageant, les joueurs d'Hubert Fournier enchainent les contres performances comme cette défaite face au RC Lens ce week-end en championnat. Une réunion de crise s'est tenue cette semaine pour tenter de trouver une solution à la mauvaise passe de l'Olympique Lyonnais et notamment l'avalanche de blessures qui ont valu au nouveau préparateur physique des critiques directes de la part de Maxime Gonalons.

La semaine dernière à Gerland les Roumains l'ont emporté à la surprise générale 2-1 malgré l'ouverture du score de Steed Malbranque.

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Vavel France pour suivre en direct et en intégralité le match retour du 3ème tour préliminaire entre les Roumains du FC Astra Giurgiu et l'Olympique Lyonnais. Coup d'envoi prévu à 18h45 en Roumanie au Stadionul Marin Anastasovici.

