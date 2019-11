Barrages de Ligue Europa : Lyon éliminé malgré la victoire

La défaite cumulée (2-1 ; 0-1) des Lyonnais a écrit une nouvelle page de l'Histoire du club Rhodanien. En effet cela faisait 19 années consécutives que l'OL participait au minimum aux phases de poule des Ligue des Champions et Europa Ligue et ce soir cette superbe série a connu une fin. Et cela malgré la victoire 1-0 face au club Roumain du FC Astra Giurgiu grâce à un but de Jordan Ferri.

Des débuts encourageants

Organiser en 4-2-3-1, Lyon va parfaitement entamer ce match avec une possession de balle en sa faveur et une envie de s'engouffrer dans la défense Roumaine qui reste tout de même compacte. Ils se montrent supérieurs sur le plan technique et imposent leur rythme à leurs adversaires qui plient mais ne rompent pas. Mais le dernier rempart va finir par céder à la 23e minute sur un but de Jordan Ferri. Le joueur de 22 ans trompe le gardien Silviu Lung Jr. grâce à un magnifique pointu du droit. Le portier Roumain va sauver son équipe quelques minutes plus tard d'une superbe parade sur Bakari Koné. Ces deux occasions coup sur coup dont une qui va entrainer le but, prouvent la domination Française dans ce match. Mais malgré ce but, à la mi-temps le FC Astra Giurgiu est toujours provisoirement qualifié grâce à ses buts à l'extérieur.

Une seconde période tendue

C'est la deuxième mi-temps qui sera le juge de paix de cette double confrontation qui permettra la qualification en phase de poule de Ligue Europa. Et ce deuxième acte va voir le club Roumain revenir avec d'autres ambitions, et refaire surgir les mauvais démons des précédents matchs de l'OL. Et cela coup sur coup avec deux grosses occasions, tout d'abord à la 51e avec la tête d'Oros qui passe à côté du poteau gauche, puis une minute plus tard avec le raté de Bukari et Enache qui étaient seul face à Anthony Lopes. Ce dernier qui va ensuite à deux reprises sauvait son équipe, en stoppant sur sa ligne une nouvelle tête de Oros, puis en réalisant un superbe sauvetage face à Gabriel Enache. En fin de match le destin aurait pu basculer côté Lyonnais si la magnifique frappe de Ferri n'avait pas heurté le poteau. C'est ainsi que l'aventure Européenne de l'OL prend fin. Les Gones devront reprendre confiance au plus vite en championnat pour ne pas laisser filer trop de points dans cette saison qui s'annonce difficile avec le grand nombre de blessé.