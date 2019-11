Résumé 6ème journée Russian PL: Le Zenit leader, le carton du CSKA

Ural Ekaterinbourg 0-1 Terek Grozny – Ivanov (68')

Le Terek continue sur sa bonne lancée avec une victoire sur la pelouse de l'Ural grâce à Oleg Ivanov, en difficulté la saison dernière, le Terek Grozny semble cette fois bien parti, en esperant que ce ne soit pas qu'un épisode estival.

Les joueurs de Rashid Rakhimov tenteront de décrocher une nouvelle victoire face au Kuban de Goncharenko lors de la prochaine journée et ainsi prolonger la belle série du club de Grozny.

Les choses s'annoncent bien plus compliquées pour l'Ural qui ne compte qu'un point après 6 journées, il faudra impérativement prendre des points dans le déplacement sur la pelouse de l'Amkar lors de la prochaine journée.

Mordovia Saransk 1-0 Torpedo Moscou – Lutsenko (21')

Le manque de réalisme du Torpedo permet au Mordovia Saransk de s'imposer grâce à Lutsenko sans briller, les joueurs de Semin profitent de la finition médiocre des attaquants du Torpedo pour préserver le résultat et ainsi les 3 points mais pas de quoi mettre en confiance avant un déplacement sur la pelouse du Lokomotiv lors de la prochaine Journée.

Le Torpedo continue de flirter avec la zone de relégation et le déplacement sur la pelouse du Spartak Moscou pour l'inauguration de l'Otkytie Arena ne devrait pas aider a se refaire une santé.

Amkar Perm 2-0 Spartak Moscou – Kireev (45+2'), Peev (83')

Le Spartak s'est fait surprendre sur la pelouse de l'Amkar Perm, les joueurs d'Oleg Kononov ont fait jeu égal avec les moscovites en profitant du manque de réalisme de ces derniers et en inscrivant deux buts par Kireev juste avant la mi-temps et Georgi Peev en fin de match, d'une superbe tête plongeante qui ne laisse aucune chance à Rebrov.

Arsenal Tula 0-1 Kuban Krasnodar – Bucur (86')

En difficulté tout le long du match, le Kuban est parvenu à arracher la victoire dans les derniers instants de la rencontre grâce au Roumain Bucur, plus prompt que la défense de Tula sur une frappe de Kulik détournée par Filimonov.

Le Kuban est toujours invaincu et accroche une 4ème victoire cette saison, de quoi remettre en question les rumeurs de licenciements du coach bielorusse Viktor Goncharenko

CSKA Moscou 6–0 FK Rostov – Natkho (42' sp, 54', 91'), Musa (52', 59'), Eremenko (65')

Dans son style caractéristique, le CSKA a triomphé de Rostov assez facilement, grâce aux doublés de Bibras Natkho et d'Ahmed Musa. Roman Eremenko s'est régalé pour sa première sous les couleurs du CSKA, auteur d'un but exceptionnel (sans doute d'ores et déjà le but de l'année) le milieu de terrain Finlandais a touché énormément de ballon permettant au CSKA d'orienter ses actions.

Le CSKA se fait plaisir et retrouve la confiance avec la manière après 2 défaites consécutives contre le Spartak et le Rubin Kazan. De quoi aborder la trêve internationale sereinement avant la réception de l'Arsenal Tula lors de la prochaine journée.

Rubin Kazan 1–1 FC Ufa – Kanunnikov (43') | Marcinho (90+4')

Dominateur tout au long du match, le Rubin Kazan a tenu son rang et a globalement fait respecter la hierachie entre les deux équipes, mais comme un coup du sort, Ufa va réussir à égaliser au bout du temps additionnel sur un superbe coup franc du brésilien Marcinho, triste désillusion pour le Rubin Kazan qui ne prend qu'un point. Les deux équipes se talonnent au classement, le Rubin est 10ème et Ufa 11ème. La trêve devrait faire du bien aux joueurs de Kazan.

Lokomotiv Moscou 0–1 Zenit Saint-Petersbourg – Javi Garcia (60')

Sans briller le Zenit s'est imposé sur la pelouse du Lokomotiv grâce à Javi Garcia auteur de son 1er but avec son nouveau club, une remise de Lombaerts et une reprise de volée suffisent au Zenit qui n'a pas été très en réussite dans ce matchs.

Avec 6 victoires en 6 matchs le Zenit sécurise sa 1ère place au classement tandis que la mauvaise série du Lokomotiv continue avec 1 nul et 2 défaites en championnat (+ 1 nul et 1 défaite en barrage de Ligue Europa cette semaine). Rien ne va plus pour les cheminots et l'entraîneur Leonid Kuchuk est plus que sur la selette.

FK Krasnodar 0–2 Dinamo Moscou – Valbuena (35'), Noboa (49')

Krasnodar et le Dinamo ont joué cette semaine en barrage d'Europa League et ce sont tous les deux qualifiés pour la phase de groupe de la compétition, on s'attendait donc à retrouver deux équipes physiquement juste avec un grand turn-over, et ce fut evidemment le cas.

Dans ce duel d'outsider, c'est le Dinamo qui a pris le dessus grâce au premier but de Valbuena en Russie sur un superbe coup franc, Noboa va faire le break en deuxième période sur une superbe frappe tendue après un décalage de Kokorin et malgré le carton rouge de Yusupov en fin de match et les dernières tentatives toutes à l'avantage de Krasnodar, le score ne bougera plus et le Dinamo s'offre le scalp de Krasnodar ainsi qu'une 2ème place au classement à 3 petits points du Zenit. De quoi entamer la trêve internationale de la plus belle des manières avant une confrontation contre le Zenit lors de la prochaine journée, un futur match à 6 points.

Le classement après 6 journées :