Récapitulatif de la 3e journée de la Liga BBVA 2014-2015

Victoire timide du FC Séville

Les Sévillans, performants contre l'Espanyol Barcelone il y a une semaine à El Pràt, ont ralenti la cadence devant Getafe ce samedi soir à domicile. Le FC Séville est timide devant le but. Guaita est néanmoins à la parade d'une reprise acrobatiqué de Coke (min.34). L'arbitre vient rapidement en aide aux locaux. Krychowiak est mis K.O. par Guaita au beau milieu de la zone de vérité et obtient un penalty mérité. Bacca exécute le gardien Valencian : 1-0 (min.42) et permet aux Palanganas de mener d'un petit but à la pause.

Le jeu déployé par les deux équipes est remarquable et le public est gâté en deuxième mi-temps. Coke, à la reprise d'un centre d'Aleix Vidal venu de la droite, fuit la cible dans la surface (min.48). Le Catalan, excentré côté droit, expédie un centre exquis au deuxième poteau où Denis Suarez manque le but de la délivrance (min.50). Le coup-franc de Pareja est dégagé des deux poings par Guaita (min.53). Les Azulones sont courageux. Sarabia est même tout près d'égaliser à la suite d'un rush somptueux réalisé en dehors de la surface (min.56). Le centre d'Escudero, dévié de la tête par Tremoulinas, échoue d'un rien à côté (min.61). La tête de Lafita, à la reprise d'un centre de Michel venu de la droite, termine à un cheveu de la cible (min.67). Bacca gâche une munition de choix (min.82). Sergio Rico montre la voie aux Andalous. Le gardien du FC Séville est impérial devant Hinestroza (min.85) et Diogo régale côté droit et autorise Aleix Vidal à marquer dans la cage vide au deuxième poteau : 2-0 (min.87) et les protégés d'Unai Emery l'emportent péniblement contre Getafe à l'Estadio Sanchez Pizjùan.

La déclaration de la semaine :

Pepe, déçu par la défaite des champions d'Europe en titre contre l'Atlético Madrid, a déclaré au micro de Canal + Espagne "Nous devons réagir au plus vite. Il faut tout de suite repartir de l'avant et préparer le prochain match. Nous avons améliorés notre façon de jouer mais nous avons manqué de concentration pour gagner. Nous avons besoin du soutien des fans + que jamais. Nous avons un groupe homogène mais il doit être + soudé. Le public a toujours raison. Je ne sais pas Casillas a été hué par le Bernabéu, je n'ai rien entendu, mais si cela s'est vraiment produit, je le répètes, le public a toujours raison"

L'équipe de la semaine :

Voici le onze idéal de la 3e journée de la Liga BBVA 2014-2015 :

Le but de la semaine :

Edù, élément-clé du dispositif d'Elche, a prouvé une fois de + qu'il était un joueur redoutable contre le Rayo Vallecano au Vallecas. L'actuel capitaine des Ilicitanos, âgé de 34 ans, a marqué un but sublime sur coup-franc.

Les résultats complets :

Vendredi 12 septembre 2014 :

Almeria 1-1 Cordoba (Edgar Mendez; Fede Cartabia)

Samedi 13 septembre 2014 :

FC Barcelone 2-0 Athletic Bilbao (Neymar x2)

Malaga 0-0 Levante

Real Madrid 1-2 Atlético Madrid (Ronaldo (p.); Tiago, Arda Turan)

Celta Vigo 2-2 Real Sociedad (Orelana, Joaquin; Agirrexte, Johny)

Dimanche 14 septembre 2014 :

Rayo Vallecano 2-3 Elche (Kakuta, Bueno (p.); Edu, Jonathas, Pedro Mosquera)

Valence 3-1 Espanyol Barcelone (Piatti, Parejo, Paco; Sergio Garcia (p.) )

FC Séville 2-0 Getafe (Bacca (p.), Aleix Vidal)

Grenade 0-0 Villarreal

Lundi 15 septembre 2014 :

Eibar 0-1 Deportivo la Corogne (Juan Dominguez)

Le classement :

1 - FC Barcelone

2 - Valence

3 - FC Séville

4 - Atlético Madrid

5 - Celta Vigo

6 - Grenade

7 - Rayo Vallecano

8 - Villarreal

9 - Deportivo la Corogne

10 - Elche

11 - Malaga

12 - Athletic Bilbao

13 - Real Madrid

14 - Eibar

15 - Getafe

17 - Almeria

18 - Cordoue

19 - Espanyol Barcelone

20 - Levante