Résumé de la 4e journée de Bundesliga : Le Bayern, le BVB et Leverkusen à l'arrêt !

L'équipe de cette 4e journée outre-rhin c'est sans aucun doute le SC Paderborn, pour sa première saison en Bundesliga le promu est tout simplement à la première place du classement, ce week-end les hommes d'Andre Breitenreiter se sont imposés deux buts à 0 face à Hannover 96, désormais 6e au classement. Grâce à des réalisations d'Elias Kachunga (71e) et de Moritz Stoppelkamp en fin de match le SC Panderborn réalise tout simplement ce qui ne c'était jamais produit dans l'histoire de la Bundesliga, première saisond dans l'élite et premier au classement c'est du jamais vu outre-Rhin ! Attention, prochain rendez-vous pour la sensation du week-end : le FC Bayern qui doit absolument se rattraper après un match nul très inquiétant à Hambourg, à Munich, Panderborn pourrait une nouvelle fois faire sensation.

- Le nouveau coach du Hamburger Sport Verein Josef Zinnbauer qui avant s'occupait des jeunes du clubs a réussi son premier match et en plus face au Bayern, gagner face au Rekordmeister dans de tels conditions mérite d'être soulignés et applaudis...

- Mainz qui pointe désormais à la deuxième place du classement après une belle victoire 2 buts à 0 face au Borussia Dortmund : Shinki Okazaki a ouvert le score à la 66e et Ginter a marqué contre son camp 8 minutes plus tard, a noter les choix de Jurgen Klopp, en effet Aubameyang a commencé sur le côté droit au côté d'Adrian Ramos, Grosskreutz et Kagawa, alors que Ciro Immobile et Henrikh Mkhitaryan ont eu le droit de chauffer le banc, du côté de Mayence il faut souligner qu'en quatres journées la différence de but est de +4 avec seulement trois buts encaissés; la charnière centrale Bell-Jara est en forme!

- Wolfsbug qui a cartonné Leverkusen notamment grâce a un doublé de Rodriguez (8e, 63e), Vierinha a marqué à la 45e minute et Aaron Hunt a achevé le Werkself à la 81e, Drmic avait réduit le score à la 29e, à noter encore une fois les choix du coach : Kissling et Son sur le banc, de même côté Wolfsburg avec Ivica Olic sur le banc, Leverkusen connait donc sa première défaite et pointe à la 4e place, cette lourde défaite peut faire mal.

- Le FC Bayern München qui n'a pas réussi à s'imposer face à Hambourg, pourtant sérieux candidat à la relégation, Pep Guardiola a fait tourné et a mis en place une équipe très défensive qui n'a jamais su créer de véritables opportunités

Manuel Neuer GK

Jérôme Boateng DF

Bonfim Dante DF

Juan Bernat DF

Pierre-Emile Højbjerg MF(Xabi Alonso)

Philipp Lahm MF

Rafinha MF(Mario Götze)

David Alaba MF

Thomas Müller ST

Xherdan Shaqiri ST(Robert Lewandowski)

Claudio Pizarro ST

Neuer aurait pu prendre un carton pour pour une sortie à 50 mètre de ses buts qu'il a terminé en arrêtant de la main le ballon qu'on venait de lui prendre et malgré une possession de balle de 70% le Rekordmeister a proposé un jeu très décevant et peu créatif, les bavarois n'ont pas confirmés la belle performance face à Manchester City, mardi soir l'Allianz Arena reçoit Panderborn et Munich est attendu au tournant notamment son attaque avec seulement 5 buts marqués depuis le début du championnat.

- Gladbach qui n'a pas réussi à s'imposer face à Koln dans l'ambiance de l'un des plus beau derby allemand, malgré 66% de possession de balle et 20 coup francs les hommes de Lucien Favre doivent se contenter d'un match nul sans buts, la précision de Gladbach est très mauvaise par rapport à celle de Köln : 14% face à 68%, dommage pour l'ancien verein de Lucas Podolski qui aurait pu passer devant Gladbach au classement (7e et 8e a égalité de points).

Shinki Okazaki qui réussit un superbe début de saison et qui a permit à Mainz de gagner face au BVB :



Matchs joués :4

Minutes jouées: 360

Buts:4



Le Bayern avait toujours marqué au moins un but depuis 74 matchs, la dernière fois que le Rekordmeister n'avait pas fait trembler les filets c'était en Avril 2012. Pep Guardiola et ses hommes ont mis fin à cette stats face à Hambourg (0-0).

" Nous allons devoir travailler dur sur la durée car cela va être difficile jusqu'à Décembre"

Pep Guardiola. Pas très rassurant pour les supporters bavarois qui ont eu droit à une presation inquiétante de leurs verein.

Il se passe de commentaire :