Live Liga BBVA : le match Levante - FC Barcelone en direct

Merci à tous d'avoir suivi la victoire des Catalans en notre compagnie et à bientôt sur VAVEL France.

C'est terminé au Ciudad de Valencia. Le Barça signe une quatrième victoire consécutive en Liga à Levante.

89' Le tir lointain de Daniel Alves est capté par Jesus

87' Messi réalise un exploit individuel et obtient une faute

84' Les Valencians sont à bout de nerfs

81' Mathieu, à la reprise d'une ouverture magique de Xavi, manque le but du K.O. de la tête au deuxième poteau !

78' La domination des culés est totale

Le but de Messi :

77' But de Messi ! L'Argentin est à la récupération d'un dégagement loupé du gardien des Granotes, humilie Hector Rodas aux dix-huit mètres et tue le match à l'aide d'un geste technique sublime. 0-5 !

76' Jesus est à la parade d'un boulet de canon de Mathieu !

74' Le Barça réalise le match parfait

72' Ruben Garcia entre à la place de David Torres

71' Sergi Roberto est privilégié à Iniesta

70' La mobilité et le sens du service de Messi constituent un gage de qualité

68' Casadesus est tout près de réduire la marque suite à une énorme bévue de Mathieu aux dix-huit mètres !

67' Messi est signalé en position défendue

65' Le Barça est touché par la grâce

Le but de Pedro :

64' But de Pedro ! Jordi Alba, servi côté gauche par Mathieu, combine avec Sandro, pénètre dans la surface et centre à destination du Canarien qui ne montre aucune pitié au point de penalty. 0-4 !

62' Deuxième changement réalisé par Luis Enrique : Xavi remplace Busquets

61' Sissoko est privilégié à Diop

60' Levante, en infériorité numérique, vit un moment compliqué

58' Morales est remplacé par Ivanschitz

57' Une action d'école

Le but de Sandro :

56' But de Sandro ! Messi, lancé côté droit par Busquets, permet au joueur du Barça B d'exécuter Jesùs dans la surface. 0-3 !

54' Le coup-franc de Diop est dégagé par la défense catalane

53' Pedro, coupable d'une faute de main, mérite au moins un carton jaune

52' Le centre de Morales est dévié en touche par Mathieu

50' Sandro entre à la place de Neymar

49' Morales, lancé côté droit par Casadesus, est devancé par Mathieu

48' Neymar, touché au tibia, est soigné en touche par les médecins Catalans

46' Reprise des activités

C'est la mi-temps à l'Estadio Ciudad de Valencia. Le FC Barcelone mène à la pause.

45' C'est le premier but du Croate avec le FC Barcelone

Le but de Rakitic :

43' But de Rakitic ! L'ancien Palangana, à la reprise d'une déviation de la tête de Diop aux 20 mètres, expédie une mine au fond des filets ! 0-2 !

42' David Torres est tourmenté par Busquets qui écope d'un carton jaune

41' La Pulga manque le penalty !

40' Iniesta lance dans la surface à l'aide d'un piqué ingénieux Messi qui est fauché en pleine course par Loukas Vyntra et Tono Garcia. Le défenseur Grec est expulsé et oblige l'arbitre à désigner le point de penalty !

39' Morales, coupable d'un geste déplacé, écope d'un carton jaune

38' Levante garde la tête haute

36' Mascherano coupe la course de David Torres et écope d'un carton jaune

35' Le tandem de choc du FC Barcelone est une fois de + décisif

Le but de Neymar :

34' But de Neymar ! Le pilier des Pentacampeoes, lancé à la limite de la faute par Messi, élimine Jesùs et marque dans la cage vide au point de penalty. 0-1 !

32' David Torres réalise un rush côté gauche et centre en direction de Morales qui tombe au contact de Mathieu au point de penalty. L'arbitre demande de continuer à jouer au grand dam des locaux !

31' Les Valencians restent concentrés en défense

28' Le père de Davi Luca complique la tâche à Hector Rodas côté gauche et obtient une touche

25' Neymar, à la réception d'une ouverture exquise de Mascherano, manque la cible de la tête au point de penalty !

24' Le centre de Rakitic est dégagé par la défense Blaugrana

23' Morales, coupable d'une faute de main, concède une faute

21' Neymar, lancé dans la surface par le Manchego, est mis en échec par Jesus au deuxième poteau !

20' Iniesta est le capitaine du FC Barcelone ce dimanche soir

19' Jesus capte une tête de Neymar au point de penalty

18' Les deux équipes ont beaucoup de liberté en ce début de match

16' Jordi Alba, lancé à l'angle de la surface côté gauche par Messi, fuit le cadre en angle restreint !

15' Claudio Bravo s'empare d'un centre de Simao Junior et soulage les culés

14' Morales élimine Mathieu côté droit et dépose un centre parfait au point de penalty où Rakitic empêche Casadesus de marquer

13' Les protégés de José Luis Mendilibar ont une energie extraordinaire

12' Morales, à la reprise d'un dégagement loupé de Mathieu, manque de précision aux dix-huit mètres !

10' Le centre de David Torres est contré par Jordi Alba

9' Diop pénètre dans la zone de vérité côté droit et oblige Claudio Bravo à réagir en angle restreint

8' Le centre de Rakitic est manqué

7' La physionomie du match était prévisible : le Barça mène la vie dure aux Granotes dés le coup d'envoi

5' Pedro, lancé au point de penalty par Iniesta, manque de lucidité

3' Hector Rodas revient à temps dans les pieds du Brésilien

2' Neymar, à la réception d'un centre d'Iniesta venu de la gauche, dévie pour Mathieu qui est contré par Loukas Vyntra au deuxième poteau !

1' Le centre de Jordi Alba est dégagé par Loukas Vyntra

C'est parti entre Levante et le FC Barcelone

21;00 : José Luis Gonzàlez (Colegiado Leones) est l'arbitre du match Levante vs FC Barcelone.

le match FC Barcelone - Levante en direct

20:45 : Xavi est mis au repos. Les remplaçants Barcelonais : Ter Stegen; Montoya, Piqué; Sergi Roberto, Xavi; Munir, Sandro.

20:30 : Pedro intégre le onze initial. La composition du FC Barcelone : Claudio Bravo; Daniel Alves, Mathieu, Mascherano, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Neymar, Pedro, Messi.

20:15 : Marc Bartra, Rafael Alcantara, Thomas Vermaelen, Luis Suarez, Adriano et Jordi Masip sont restés à Barcelone. Javier Mascherano, Montoya, Jordi Alba, Sergio Busquets et Pedro, ménagés contre l'APOEL Nicosie, ainsi que Munir et Sandro du Barça B intégrent l'expédition qui voyage à Valence.

19:45 : Jérémy Mathieu respire la sérénité en ce moment. Le Français, noté à 34 km/h contre l'Athletic Bilbao, est à la surprise générale le joueur le plus rapide du FC Barcelone.

19:30 : Le but de Gérard Piqué a permis au Barça de vaincre l'APOEL Nicosie à domicile en match d'ouverture de la Ligue des champions de l'UEFA.

19:15 : Tout baigne au centre d'entraînement Joan Despi. Les Catalans ont disposé de l'Athletic Bilbao au Camp Nou grâce au talent combiné de Neymar et Lionel Messi et sont en tête de la Liga. Le FC Barcelone, en grande forme ces temps-ci, a envie de continuer à gagner et à marquer des buts.

le match Levante - FC Barcelone en direct

19:00 : Xumetra est ménagé. Les remplaçants Granotes : Marino; El Zhar, Rubén, Ivanschitz, Sissoko, Diop, Xumetra.

18:45 : David Torres est privilégié en pointe. La composition de Levante : Jesùs; Pedro Lopéz, Hector Rodas, Loukas Vyntra, Tono; Camarasa, Simao, Casadesus; Morales, Victor Perez, David Torres.

18:30 : Nikos Karabelàs, Jaime Gàvilan, Issam El Adoua, Rafael Martins, Ivàn Lopéz, David Navarro et Juanfran Garcia sont absents.

18:00 ; "El Halcon", auteur d'une Coupe du monde remarquable avec le Costa-Rica, a signé le 4 août au Real Madrid pour 10 millions d'euros et à l'instar de Marc-André Ter Stegen à Barcelone, manque de temps de jeu.

17:45 : Le 18 janvier 2014, les Granotes avaient réalisés l'éxploit de tenir en échec le Barça grâce à un Keylor Navas en état de grâce à domicile.

17:30 : Victor Casadesus est l'unique joueur de Levante à avoir marqué un but au cours de l'exercice 2014-2015 en match amical à Heerenveen.

17:15 : Le début de saison des Valencians est cataclysmique. Levante, lanterne rouge de la Liga, a néanmoins a eu le privilège d'obtenir un point à Malaga il y a une semaine. Les protégés de José Luis Mendilibar, habitués à jouer la Ligue Europa depuis deux ans, sont condamnés à marquer les esprits ce dimanche soir.

17:00 : Bonsoir à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct le match Levante (20e) - FC Barcelone (1e) comptant pour la 4e journée de la Liga BBVA 2014-2015. Le coup d'envoi est prévu à 21h au Ciudad de Valencia