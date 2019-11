Récapitulatif de la 4e journée de la Liga BBVA 2014-2015

L'Espagne est le témoin privilégié des éxploits de la Liga et VAVEL France suit chaque semaine la compétition avec un intérêt démesuré.

Elche - Eibar

Le Stade Martinez Valero restera le théâtre de la toute première victoire de l'histoire d'Eibar à l'extérieur en Liga. La révélation de la Liga Adelante a ouvert la marque dés la 3e minute par Daniel Garcia, milieu formé à la Real Sociedad, et a augmenté le compteur à la 42e minute grâce à Redal. Elche, absent des débats, concède une défaite emerite à domicile.

Deportivo la Corogne - Real Madrid

L'équipe de la capitale Ibérique, victime de deux naufrages consécutifs, a puni le Deportivo la Corogne à l'Estadio Riazor. Ronaldo a dicté le ton d'une tête énergique à la 29e minute. Le Portugais a ensuite été suivi par James Rodriguez, auteur d'un but fantastique à la 36e minute, a récidivé à la suite d'une bévue de German Lux à la 41e minute et a signé un 20e triplé en Liga à la 78e minute. Les Turcos ont disposés de Casillas à deux reprises grâce à un penalty d'Haris à la 51e minute et une tête de Toche à la 81e minute et Bale et Javier Hernandez ont eu le temps de marquer deux buts chacun en deuxième mi-temps. Le Real Madrid revient ainsi à la 7e place de la compétition.

Athletic Bilbao - Grenade

Les coéquipiers d'Aymeric Laporte, loin d'être à la hauteur des espérances contre les Ukrainiens de Donetsk à domicile en match d'ouverture de la Ligue des champions de l'UEFA, ont à nouveau deçus contre Grenade au San Mamés. John Cordoba, acheté à Queretaro par les Nazaries, a marqué un but détérminant à la 39e minute. La formation andalouse devient la quatrième équipe de l'histoire de la Liga à faire régner le silence au sein de la cathédrale Basque.

Atlético Madrid - Celta Vigo

Le Celta Vigo a rivalisé d'inventivité avec les champions d'Espagne en titre à l'Estadio Vicente Calderon. Pablo Hernandez a marqué le premier but de la partie en faveur des Olivicos à l'aide d'une aile de pigeon à la 19e minute. Joao Miranda, à la reprise d'un centre de Gabi venu de la gauche, a égalisé au coeur de la surface à la 31e minute. Les Indios pensaient avoir gagnés à la suite d'une tête décisive de Diego Godin à la 41e minute mais ont été rejoints en début de deuxième mi-temps. Nolito a transformé un penalty à la 53e minute et a permis aux Celtinas d'acquérir un résultat positif en déplacement.

Espanyol Barcelone - Malaga

La série noire de l'Espanyol Barcelone continue. Les Periquitos ont a été tenus en échec par Malaga à El-Pràt. Camacho (53e) et Duda (93e) ont répondu au tac au tac aux buts de Felipe Caicedo (17e) et Stuani (87e). Carlos Kameni a été le protagoniste majeur de la rencontre. Le gardien Camerounais a été le cauchemar de l'équipe de Sergio Gonzalez qui n'obtient qu'un point.

Real Sociedad - Almeria

La Real Sociedad n'avance plus. Les protégés de Jagoaba Arasate ont été défaits à la surprise générale par Almeria à l'Estadio Anoeta. Les Indialicos ont bénéficiés d'un petit coup de pouce de De la Bella à la 30e minute et ont ensuite tués le match par l'intermédiaire de Mauro Dos Santos à la 53e minute. Le but de Gonzalo Castro à la 85e minute ne change rien et la Union défie tous les pronostics à l'extérieur.

La déclaration de la semaine :

Luis Enrique, entraîneur du FC Barcelone, a salué la performance de Lionel Messi au Ciudad de Valencia de Levante "Il a délivré plusieurs passes décisives de manière spectaculaire et a terminé le match avec un but. Je pense que ça a été un match complet pour lui et tous les autres. Lionel Messi est un joueur unique et spécial. L'équipe commence à comprendre qu'il est doté de qualité techniques extraordinaires et qu'il peut être le dépositaire du jeu. Je suis heureux de voir que tous les joueurs s'entendent bien et exploitent la vision du jeu de La Pulga"

L'équipe de la semaine :

Voici le onze idéal de la 4e journée de la Liga BBVA 2014-2015

Le but de la semaine :

James Rodriguez respire la sérenité. Le milieu Colombien du Real Madrid, auteur du plus beau but de la Coupe du monde 2014, a marqué les esprits contre le Deportivo la Corogne au Riazor. L'ex-Monegasque a expédié un tir chirurgical en pleine lucarne depuis l'extérieur de la zone de vérité.

Les résultats complets :

Vendredi 19 septembre :

Elche 0-2 Eibar (Daniel Garcia, Redal)

Samedi 20 septembre :

Deportivo la Corogne 2-8 Real Madrid

(Haris, Toche; Ronaldo x 3, Bale x 2, Javier Hernandez x 2, James Rodriguez)

Athletic Bilbao 0-1 Grenade (John Cordoba)

Atlético Madrid 2-2 Celta Vigo (Joao Miranda, Godin; Pablo Hernandez, Nolito p.)

Espanyol Barcelone 2-2 Malaga (Felipe Caicedo, Stuani; Camacho, Duda)

Dimanche 21 septembre :

Real Sociedad - Almeria 1-2 (Gonzalo Castro; De la Bella o.g., Mauro Dos Santos)

Villarreal 4-2 Rayo Vallecano (Espinosa, Musacchio, Vieto x 2; Kakuta, Bueno)

Cordoue 1-3 FC Séville (Borja Garcia; Bacca, M'Bia, Bacca p.)

Levante 0-5 FC Barcelone (Neymar, Rakitic, Sandro, Pedro, Messi)

Lundi 22 septembre :

Getafe 0-3 Valence (Paco, Andre Gomes, Rodrigo Moreno p.)

Classement :

1 - FC Barcelone

2 - Valence

3 - FC Séville

4 - Atlético Madrid

5 - Grenade

6 - Villarreal

7 - Real Madrid

8 - Celta Vigo

9 - Eibar

10 - Almeria

11 - Malaga

12 - Real Sociedad

13 - Elche

14 - Deportivo la Corogne

15 - Athletic Bilbao

16 - Getafe

17 - Espanyol Barcelone

18 - Rayo Vallecano

19 - Cordoue

20 - Levante