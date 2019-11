Résumé 9ème Journée Russian PL: Fin de série pour le Zenit

Ural Ekaterinbourg 3-4 CSKA Moscou – Manucharyan (10'), Smolov (55'), Erokhin (83') | Dzagoev (29'), Eremenko (45+1'), Doumbia (69', 89')

Le CSKA a faillit se faire surprendre face à l'Ural dans un match très spectaculaire offensivement et assez catastrophique défensivement, Dzagoev, Eremenko et Doumbia par deux fois répondent à Manucharyan, Smolov et Erokhin. Les nombreux problèmes défensifs du CSKA sont de plus visibles et malgré une issue positive grâce au doublé de Seydou Doumbia, le double champion en titre n'est pas passez loin d'une défaite assez humiliante. Grâce à sa victoire le CSKA revient à 4 points du Zenit avant la réception difficile du Bayern Munich dans le cadre de la 2ème journée de la phase de poule de la ligue des champions.

Mordovia Saransk 0-2 FC Ufa – Semakin (64'), Handzic (84' sp)

Le Mordovia s'incline sur sa pelouse face à Ufa, dans un match où les joueurs de Yuri Semin se sont fait complètement dominés. Si la première période insipide pouvait laisser entrevoir un match nul entre deux équipes bien en place, la deuxième période a elle complètement tourner à l'avantage des visiteurs

Zenit Saint-Petersbourg 0-0 Spartak Moscou

Fin de série pour le Zenit, tenu en échec sur sa pelouse face à un Spartak très solide défensivement et qui aurait même pu faire basculer l'issue du match à son avantage.

La réception du Spartak en championnat puis la réception de Monaco en Ligue des Champions, le calendrier se corsait pour le Zenit auteur d'une début de saison fantastique avec 8 victoires en autant de match et c'est avec un dispositif inédit (5-4-1) que les joueurs de Murat Yakin vont tenir tête au Zenit en neutralisant la puissance offensive de Saint-Petersbourg.

Les joueurs du Spartak auraient même pu arracher la victoire sur un contre si la frappe de Jurado, seul face au gardien, n'avait pas terminée sur le poteau.

Le Zenit avait l'occasion de mettre le Spartak à 11 points mais doit se contenter du match nul, toujours en tête du classement, ils ne comptent plus que 4 points d'avance sur le CSKA 2ème.

Dinamo Moscou 2–2 Kuban Krasnodar – Kokorin (20'), Manolev (31') | Ignatiev (55'), Oliseh (60')

Dans un match assez particulier où le Dinamo dominé par le Kuban est parvenu a mener au score 2-0 avec des réalisations de Kokorin et Manolev, tout laissait croire qu'on se dirigerait vers la première défaite du Kuban Krasnodar cette saison, c'est mal connaître Goncharenko et ses joueurs qui sont parvenus a mettre à mal la défense du Dinamo et à réduire l'écart par Ignatiev entré a la place de Rabiu puis par Sekou Oliseh 6 minutes plus tard, coaching gagnant de Goncharenko qui a défaut de s'imposer permet au Kuban de rester invaincu et de décrocher un bon point sur la pelouse de l'un des favoris cette saison.

Le Dinamo qui jouait une nouvelle fois sans Mathieu Valbuena reste 3ème à 2 points du CSKA, le Kuban est 4ème.

Lokomotiv Moscou 3–1 Amkar Perm – Corluka (66', 77'), Niasse (67') | Jovicić (74')

Début de match compliqué pour le Lokomotiv qui ne parvenait pas a faire sauter le verrou d'un Amkar qui venait chercher le point du match nul, il aura fallut attendre la 66 ème minute pour voir le défenseur international croate Vedran Corluka, reprendre avec beaucoup de réussite un corner de Boussoufa pour ouvrir le score, un but libérateur pour le Lokomotiv qui va inscrire dans la foulée un deuxième but par Oumar Niasse sur un superbe mouvement collectif initié par Samedov, Samedov passeur décisif sur le dernier but du Lokomotiv, après avoir déposé son coup franc sur Vedran Corluka auteur du doublé. La réduction de l'écart de Jovicić est anecdotique. Le Lokomotiv 8ème se relance enfin en championnat avec une victoire importante dans une période délicate, l'Amkar flirt avec la zone de barrage.

FK Krasnodar 3–0 Arsenal Tula – Wanderson (33'), Pereyra (60'), Ari (66')

Le FK Krasnodar s'est baladé face à la très faible équipe d'Arsenal, complètement dépassé.

Avec 2 buts inscris en 9 journées, 0 victoires au compteur et une dernière place en championnat le club de Dmitri Alenichev s'attendait évidemment a un match difficile sur les terres de Krasnodar et ce fut une nouvelle fois le cas, Wanderson, Pereyra et Ari vont inscrire les 3 buts du match mais le score aurait pu être bien plus lourd pour Tula qui a jusqu'à présent du composer avec un calendrier assez compliqué, la réception de Rostov lors de la prochaine journée devrait permettre à l'Arsenal d'envisager une victoire face à une équipe elle aussi en difficulté depuis le début du championnat, Krasnodar 6ème se replace a 2points du podium.

Terek Grozny 2–1 FK Rostov – Rybus (22'), Utsiev (78') | Grigoriev (24')

La semaine fut difficile pour les joueurs et le staff du Terek Grozny avec l'annonce du décès de Grisha Simonyan Mardi. Après une minute de silence émouvante dans l'Akhmat Arena, les joueurs de Rakhimov, dans la continuité de leurs dernières résultats ont pris les choses en main face à un Rostov qui posera de nombreux problèmes aux jouers du Terek et même réduit à 10 contre 11.

Après l'ouverture du score de Rybus a la 22ème minute, Maksim Grigoriev égalise dans la foulée pour Rostov a la 24 ème minute avant que le capitaine du Terek Utsiev ne redonne un avantage décisif à son équipe en fin de match après un enchainement contrôle poitrine frappe croisée de toute beautée.

Le Terek s'impose 2-1 et reste au contact des leaders avec une 5ème place à 3 points du CSKA Moscou 2ème.

Rubin Kazan 2–1 Torpedo Moscou – Eduardo (68') , Georgiev (87') | Stevanovic (15'sp)

En cloture de cette 9ème Journée,le Rubin Kazan a retrouvé le chemin de la victoire contre le Torpedo Moscou dans un match qui semblait assez mal parti pour les joueurs de Rinat Bilyaletdinov qui ont concédés l'ouverture du score après 15min sur un penalty de Stevanovic. Il faudra attendre la 68ème minute pour voir le Rubin réagir et égaliser grâce à Carlos Eduardo avant que le bulgare Blagoy Georgiev n'offre la victoire aux locaux en fin de match.

Le Rubin est 8ème à 6points du podium et le Torpedo reste à la 13ème place en zone de barrage.

Le classement après 9 Journées: