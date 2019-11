Live Champions League : le match FC Barcelone - Ajax Amsterdam en direct

C'est terminé au Camp Nou. Le FC Barcelone s'impose contre l'Ajax Amsterdam grâce au talent combiné de Messi, Neymar et Munir à domicile en Ligue des champions de l'UEFA.

94' La messe est dite

93' But de Sandro ! Munir décale côté gauche l'ailier Majorquain qui pénètre dans la surface en fixant un défenseur et peut tuer le match. 3-1 !

90' Riedewald, coupable d'un geste d'humeur, écope d'un carton jaune

89' L'Ajax Amsterdam revient à un but des Catalans

87' But d'El Ghazi ! Milik, lance au point de penalty par Riedewald, est mis en échec par Ter Stegen et le Marocain, monté en renfort, récidive. 2-1 !

85' Daniel Alves gâche une munition de choix

82' Le tir lointain de Munir est dévié par Lucas Andersen à un centimètre au dessus de la cage de Cillessen !

81' Le coup-franc de Schone, excentré côté droit, est capté par Ter Stegen

80' L'ailier de Tenerife écope d'un carton jaune

78' Le centre de Pedro est manqué

76' Iniesta est remplacé par Rafael Alcantara

75' Klasen, à la réception d'un centre de Ricardo venu de la droite, manque le cadre depuis l'extérieur de la surface

73' El Ghazi est privilégié à Sightorsson

71' Cillessen est à la parade d'un boulet de canon signé Rakitic !

69' Munir est tourmenté par Ricardo qui écope d'un carton jaune

67' "El Mesias" est revenu à deux longueurs du record de buts marqués en Ligue des champions de l'UEFA détenu par Raùl Gonzalez Blanco

65' Deuxième changement réalisé par Luis Enrique : Munir remplace Messi

63' Piqué est à la peine ce mardi soir. "El Largo" est tout près de dévier le centre de Ricardo dans les filets de Ter Stegen !

61' Sandro entre à la place de Neymar

58' Le coup-franc de Messi, excentré côté droit, est manqué

57' Viergever, coupable d'un geste déplacé, mérite au moins un carton jaune

56' Zimling est remplacé par Riedewald

55' Ricardo fuit le cadre aux dix-huit mètres suite à un travail remarquable réalisé par Milik côté gauche !

53' La domination du Barça est totale

51' La Pulga pénètre dans la surface pour humilier la défense des Joden et touche le petit filet extérieur en angle restreint !

48' Pedro, excentré côté gauche, sollicite les services de Cilessen et Messi, qui a bien suivi, est signalé en position défendue au moment de marquer !

46' Reprise des activités

C'est la mi-temps au Camp Nou. Le Barça mène et Milik entre à la place de Kishna à la pause.

43' Sightorsson est contré par Piqué à l'angle de la surface côté gauche

41' Zimling fuit la cible de loin

39' Iniesta réalise un éxploit individuel et force Cillessen à réagir au beau milieu de la zone de vérité !

36' Kishna surgit dans les pieds de Piqué qui l'empêche ensuite d'être décisif au coeur de la surface !

34' La fougue des Barcelonais gêne les Godenzonen

32' Veltman coupe un contre amorcé par Neymar et écope d'un carton jaune

30' Le match est à sens unique

29' Neymar est à la récupération et résiste au forcing de Veltman pour lancer Messi. L'Argentin décale à l'angle de la surface côté gauche Pedro qui touche le poteau de Cillessen !

26' Le cauchemar des protégés de Frank De Boer continue

24' But de Messi ! Mascherano, à la réception d'un dégagement loupé de Ricardo, transmet à Iniesta qui lance au point de penalty le Rosarino, lequel devance Viergvever et éxecute Cillessen. 2-0 !

21' Pedro et Jordi Alba sèment la panique au sein de la défense des Joden

19' L'Ajax Amsterdam subit les foudres catalanes

17' Neymar réalise un raid solitaire côté gauche et lance au point de penalty Messi qui manque de créativité

15' Daniel Alves coupe la course de Kishna côté droit et bénéficie de la clémence de Willie Collum

13' Le Barça réalise un début de match parfait

12' Messi, à la réception d'un centre d'El Correcaminos" venu de la gauche, gâche une aubaine en or au point de penalty !

10' Le centre de Jordi Alba est dégagé par Moisander

8' Une action d'école

7' But de Neymar ! Pedro combine avec Messi qui élimine un défenseur et décale à l'angle de la surface côté gauche le Brésilien qui punit Cillessen. 1-0 !

6' Neymar est signalé en position défendue

5' Jordi Alba, lancé à la limite de la faute par Bartra côté gauche, manque de réactivité pour espérer inquiéter le gardien

3' Les duels aériens sont musclés dés le coup d'envoi

C'est parti entre le FC Barcelone et l'Ajax Amsterdam

20:45 : Willie Collum (Royaume-Uni) est l'arbitre du match FC Barcelone - Ajax Amsterdam en direct.

le match FC Barcelone - Ajax Amsterdam en direct

20:30 : Duarte est ménagé. Les remplaçants Ajacides : Boer; Stefano, Jairo; Duarte; Milik, El Ghazi, Menig.

20:15 : Lucas Andersen est titulaire. La composition de l'Ajax Amsterdam : Cillessen; Ricardo, Veltman, Moisander, Viergvever; Zimling, Klasen, Lucas Andersen; Kishna, Schone, Sightorsson.

20:00 : Dix-huit joueurs ont été convoqués par Frank de Boer.

le match FC Barcelone - Ajax Amsterdam en direct

19:00 : Pedro est mis au repos. Les remplaçants Barcelonais : Claudio Bravo; Montoya; Xavi, Samper, Rafael Alcantara; Sandro, Munir.

18:45 : Jordi Alba est privilégié au poste de latéral gauche. La composition du FC Barcelone : Ter Stegen; Daniel Alves, Piqué, Bartra, Jordi Alba; Mascherano, Iniesta, Rakitic; Neymar, Pedro, Messi.

18:30 : Luis Sùarez, Jérémy Mathieu, Thomas Vermaelen, Sergi Roberto, Jordi Masip, Sergio Busquets, Adriano et Douglas Pereira Dos Santos sont ménagés. Montoya et Ivan Rakitic, qui ont été autorisés à jouer, ainsi que Samper, Munir et Sandro du Barça B intégrent le groupe.

18:15 : Daniel Alves, qui a décidé de rejoindre la Premier League anglaise la saison prochaine, est ciblé par Manchester United.

18:00 : Luis Enrique et Frank De Boer, entraîneurs du FC Barcelone et de l'Ajax, ont eu le privilège de participer ensemble à la conquête du titre de champion d'Espagne en 1999.

17:45 : La motivation de Lionel Messi est une bénédiction. La puce atomique, qui a refusé d'être remplacé contre les Armeros, peut aujourd'hui revenir à hauteur de Raùl Gonzalez Blanco, le célébre recordman de buts marqués en Coupe d'Europe, s'il réalise le doublé.

18:15 : Neymar est la sensation du FC Barcelone en ce début de saison "Je suis en grande forme et n'ai remarqué aucun changement majeur. C'est une question d'adaptation. Je me sens mieux et c'est une joie d'être ici pour moi"

17:15 : Rafael Alcantara, extraordinaire d'habileté technique sous les couleurs du Celta Vigo au cours de l'exercice 2013-2014, a été nominé pour le prix de la révélation de la Liga par la Real Federacion Espanola de Fùtbol.

17:00 : Samper est la révélation de l'automne en Catalogne. Le milieu formé à La Masia, auteur d'une performance remarquable contre l'APOEL Nicosie en match d'ouverture de la C1, a toutes les chances de gagner du temps de jeu en équipe première ce mardi soir.

16:45 : Marc-André Ter Stegen entre en scène. Le gardien originaire de Monchengladbach, relégué au rang de remplaçant en Liga, doit convaincre l'exigent public du Camp Nou.

16:30 : Le 18 septembre 2013, l'équipe de Tata Martino avait triomphé des Ajacides grâce à un triplé de Lionel Messi en Ligue des champions de l'UEFA.

16:15 : Les coéquipiers d'Andrés Iniesta sont gagnés par l'anxiété à l'aube du Clàsico. Le FC Barcelone, victime de la fatigue consécutive à la pause internationale et loin d'être serein en défense à l'image de Gerard Piqué, a quand même eu raison des Basques d'Eibar à domicile et continue à mener la danse en Liga. Les Catalans sont tombés de haut contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes et ont envie de rectifier le tir à présent.

16:00 : Bonsoir à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct le match FC Barcelone (Espagne) - Ajax Amsterdam (Pays-Bas) comptant pour la 3e journée du groupe F de la Ligue des champions de l'UEFA 2014-2015. Le coup d'envoi est prévu à 20h45 au Camp Nou.