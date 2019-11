Le Bayern et Chelsea se baladent, Paris s'impose sur le fil

Groupe E

CSKA Moscou 2-2 Manchester City

Alors qu'ils menaient 2-0 à la pause, grâce à Agüero (29e) et Milner (38e), les Citizens concèdent un match nul sur la pelouse du CSKA Moscou. Malgré l'absence de supporters (match à huis clos imposé par l'UEFA après les incidents à Plzen), les locaux vont réussir à revenir grâce à Seydou Dombia qui fait la différence. Il réduit le score (65e), avant d'obtenir un penalty, converti Natcho (s.p, 86e). Grâce à ce match nul, le CSKA (4e) revient à 1 point de Manchester City (3e), pendant que le Bayern s'envole en haut du classement.

AS Roma 1-7 Bayern Munich

Cruelle soirée pour les hommes de Rudy Garcia. L'entraineur français enregistre, ce soir face au champion d'Allemagne, sa plus large défaite depuis son arrivée en Italie. Après une demi-heure, l'AS Rome était menée 5-0 (Doublé de Robben, Götze, Lewandowski et Müller (s.p)). Gervinho réduit le score (66e), mais Ribery (78e) et Shaqiri (80e) s'invitent à la fête. Avec 5 points d''avance sur le deuxième, le Bayern est leader de cette poule, l'AS Roma conserve sa deuxième place avec deux points d'avance sur Manchester City

Groupe F

Barcelone 3-1 Ajax

A quatre jours du Clasico, le Barça a battu l'Ajax pour rester à 1 point du leader, le PSG. Messi a servi Neymar pour le premier but (7e), avant d'inscrire son 69e but dans cette compétion. L'Argentin est désormais à deux unités du record, de but en Ligue des Champions, de Raul (71 buts). El Ghazi réduit le score (88e) avant que Sandro Ramirez scelle le sort de la rencontre (90e).

APOEL Nicosie 0-1 PSG

Le PSG s'impose difficilement sur la pelouse de l'APOEL Nicosie grâce à l'Uruguayen Edison Cavani, butteur à la 87e. Grâce à cette victoire, le PSG conserve sa première place, avec un point d'avance sur le Barça (2e).

Groupe F

Schalke 4-3 Sporting

Réduit à 10 après une demi-heure de jeu, le Sporting réusssi tout de même à revenir à 3-3 avant de s'incliner dans le temps aditionnel sur un penalty d'Eric Choupo-Moting (90e+3). A cause de cette défaite, sur un penalty litigieux, le Sporting pointe à la dernière place du classement avec 3 points de retard sur son adversaire du soir, Schalke (2e).



Chelsea 6-0 Maribor

Chelsea s'offre la plus large victoire en Ligue des Chapions. Le Français, Loïc Remy ouvre le score (13e) avant de devoir ceder sa place à Didier Drogba. L'Ivorien va, sur penalty, inscrire son premier but depuis son retour (23e). Passeur sur le premier but, John Terry inscrit le troisième but , dy leader du championnat anglais. Mitja Viler détourne dans son propre but le centre d'Enden Hazard. Le Belge qui va inscrire un doublé, avec un penalty. Après 3 journées, Chelsea est leader avec 2 points d'avances sur Schalke (2e), et 5 sur Maribor (3e)

Groupe H

Porto 2-1 Athletic

Le FC Porto ouvre le score juste avant la pause par Herrera (45e), mais peu avant l'heure de jeu Guillermo Fernández, servi par Benat, égalise. Quelques minutes après son entrée en jeu (71e) Ricardo Quaresma offre la victoire au FC Porto (75e). Grâce à cette victoire, le club Portugais conforte sa place de leadern juste devant le Shakhtar Donetsk. L'Athletic, dernier avec 1 point, va devoir attendre encore un peu pour décrocher sa première victoire.

BATE 0-7 Shakhtar

Grâce à ce match, le Shalhtar entre dans l'histoire de la Ligue des Champions, comme la première équipe à avoir inscrit 6 buts durant la première mi-temps d'un match de Ligue des Champions. A la pause le Shakhtar mène 6-0, avant qu'en fin de match Luiz Adriano inscrive un dernier but, sur penalty (82e), pour égaler un record de Messi.

Luiz Adriano est le deuxième joueur, après Messi, à inscrire un quintuplé. Le Brésilien à même inscrit 3 buts en 8 minutes (36e, 40e, 44e). Alex et Douglas ont inscrit les deux derniers buts.