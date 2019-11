Résumé 11ème Journée Russian PL: vers un duel CSKA-Zenit

Spartak Moscou 1-1 Lokomotiv Moscou - Shirokov (87') | Fernandes (84')

Le choc de la journée, derby moscovite entre le Spartak et le Lokomotiv. L'Animosité entre les deux clubs n'existe presque pas, et c'est un sentiment qui se ressent sur le terrain, le match est relativement emprunté et aucune des deux équipes ne semblent vraiment supérieure à l'autre,on notera cependant les retours de Roman Shirokov et de Yura Movsisyan sur les terrains coté Spartak. Il faudra attendre les 10 dernières minutes du match pour avoir quelque chose d'intéréssant a se mettre sous la dent: 84ème minute un but exceptionnel de Manuel Fernandes, une frappe en pleine lucarne qui ne laisse aucune chance à Rebrov et 3 minutes plus tard c'est le vétéran Roman Shirokov qui arrache l'égalisation pour le Spartak d'une magnifique tête, 1er match et 1er but pour l'ancien joueur du Zenit. Le match se termine sur un match nul logique entre deux équipes au niveau similaire.

FC Ufa 3-3 CSKA Moscou - Forbes (12'), Semakin (50'), Safronidi (87') | Berezutski (43'), Natxo (59' sp, 94' sp)

Le CSKA avait l'occasion de mettre la pression sur le Zenit avant le choc de la semaine prochaine entre les deux équipes, malheureusement pour le champion en titre le FC UFA n'etait pas là pour faire de la figuration, et malgré un climat polaire de -10°C et les 30 centimères de neige, les promus vont mettre une pression immédiate sur la défense du CSKA qui va concéder un premier but sur corner a la 12ème minute, il faudra attendre la tout fin de la 1ère période pour voir Vassily Berezutsky égalisé avec beaucoup de réussite sur un coup franc mal négocié par le gardien d'Ufa. La deuxième période démarre sur les chapeaux de roues et Semakin va permettre a Ufa de reprendre l'avantage 5 min après la sortie des vestiaires. Nouvelle douche froide pour le CSKA qui va cependant obtenir un penalty 9 minutes plus tard transformer par Bibras Natxo on pense alors le CSKA capable d'aller chercher la victoire mais c'est sans compter sur la détermination des joueurs d'Ufa qui vont une nouvelle fois prendre l'avantage mais cette fois ci en toute fin de match grâce à Safronidi, renard des surfaces sur un coup franc de Marcinho qui avait frapper la transversale. On pense alors le match plié mais le CSKA va obtenir un nouveau penalty dans le temps additionnel à nouveau transformé par Natxo qui permet au CSKA d'arracher un nul.

Zenit Saint-Petersbourg 5-0 Mordovia Saransk - Hulk (50'), Kerzhakov (55'), Nakhushev (62' CSC), Witsel (67'), Danny (70')

Malgré une première mi-temps incipide, le Zenit n'a eu besoin que de 20 minutes pour en coller 5 au Mordovia.

Avec un déchet technique incroyable et une équipe adverse qui cherchait clairement le point du match nul, on s'attendait a ce que cette rencontre se termine par un match nul ou une victoire à l'arrache du vice champion de Russie, mais 5 minutes après le retour des vestiaires, Hulk remet ses partenaires dans le droit chemin et ouvre le compteur qui s'affolera jusqu'à a la 70ème minute. Avec cette victoire importante, le Zenit maintien le CSKA a 4 points avant leur confrontation le 1er novembre à Khimki

FK Krasnodar 2-0 Terek Grozny - Joaozinho (60' sp), Laborde (78')

Après une entame de match très poussive de la part des deux équipes, le FK Krasnodar est parvenu a faire la différence a l'heure de jeu grâce à un penalty transformé par le brésilien Joaozinho avant que son camarade Laborde ne vienne faire le break a la 78ème minute. Un match peu brillant qu'on ne retiendra sans doute pas pour sa qualité exceptionnelle mais Krasnodar fait le travail et se relance en revenant a 4 points du CSKA Moscou. La défaite est plus difficile a encaisser pour le Terek Grozny qui se retrouve désormais 7ème.

Dinamo Moscou 0-2 Rubin Kazan - Ozdoev (48'), Kanunnikov (71')

Le Dinamo s'est fait surprendre sur sa pelouse par un Rubin Kazan très entreprenant qui a bien exploiter les failles collectives des moscovites très empruntés physiquement après leur déplacement victorieux au Portugal dans le cadre de la 3ème journée de Ligue Europa.

C'est en deuxième mi-temps que le Rubin va accélérer et faire la différence en contre par Ozdoev premièrement sur une fantastique percée, puis par Maksim Kanunnikov qui se joue de Douglas après un controle de la poitrine fantastique et une finition tout aussi remarquable.

Une défaite qui empeche le Dinamo, désormais 5ème, de revenir a portée du CSKA avec un match en retard, pendant ce temps le Rubin revient à hauteur de son adversaire du soir a la 6ème place.

Les autres résultats :

Torpedo Moscou 0-0 Kuban Krasnodar

Ural Ekaterinbourg 1-0 Arsenal Tula - Erokhin (38')

Amkar Perm 2-0 FK Rostov - Ogude (16'), Kolomeitsev (84')

Le classement après 11 journées :