Résumé 12ème Journée Russian PL: Le Zenit assomme ses concurrents

FK Rostov 1-0 Ural Ekaterinbourg - Poloz (3')

Un petit but après 3 minutes et puis c'est tout. On ne retiendra pas ce match pour la qualité technique affichée par les deux équipes, et ce malgré la grosse intensité du match et les nombreux contact. C'est au niveau comptable que ce résultat est bien plus intéréssant car avec cette victoire sur un adversaire direct dans la course au maintien, Rostov revient à 2 points de son adversaire du jour avant un déplacement à Ufa le Week-End prochain tandis que l'Ural tentera d'accrocher le Kuban sur sa pelouse.

CSKA Moscou 0-1 Zenit Saint-Petersbourg - Javi Garcia (7')

Pour le choc de cette 12ème Journée, le CSKA Moscou deuxième recevait dans son antre de Khimki le Zenit Saint-Petersbourg, leader toujours invaincu en championnat. Malgré une entame de match relativement timide des deux équipes, le Zenit va faire preuve de réussite en marquant dès la 7ème minute sur corner par Javi Garcia qui profite d'un marquage totalement absent de la défense du CSKA. En dépit des offensives répétées du Zenit sur le but d'Akinfeev, les joueurs de Villas-Boas ne sont pas parvenu a faire le break avant la pause.

La deuxième mi-temps est bien plus intéréssante car avec l'entrée de Seydou Doumbia le CSKA passe en configuration offensive et inverse le cours du match, désormais c'est le Zenit qui est acculé sur son but et se fait peur a de nombreuses reprises a causes des sorties hasardeuses de Yuri Lodygin. L'équipe d'Andre Villas-Boas va réussir garder son avantage jusqu'au coup de sifflet final et prendre 7 points d'avance sur son adversaire du jour un écart conséquent a 2 journées de la trêve hivernale.

Lokomotiv Moscou 4-2 Dinamo Moscou - N'Doye (58'), Samedov (60'), Kasaev (66'), Pavlyuchenko (85') | Ionov (37') Dzsudzsak (50')

Match complêtement fou au Stade Cherkizovo, un derby moscovite qui restera dans les mémoires ! Mené 2-0 sur sa pelouse par le Dinamo a cause d'une boulette de Pejcinovic et avec un penalty manqué par Mbark Boussoufa, on pensait le Lokomotiv résigné surtout la défense du Dinamo qui s'est totalement déconcentrée en abandonnant le marquage sur les attaquants du Lokomotiv, grossière erreur puisque Dame N'Doye va remettre ses partenaires sur les bons rails a la 58ème minutes, avant que Samedov égalise sur un cafouillage défensif seulement 2 minutes plus tard. Stupeur dans les rangs du Dinamo et ce n'est pas fini car 6 minutes plus tard sur un contre c'est Alan Kasaev qui s'amuse dans la défense du Dinamo et marque le 3ème but de son équipe, Pavlyuchenko donnera plus d'ampleur au score en fin de match d'une superbe volée du droit.

Une défaite mal venue pour Stanislav Cherchesov le coach du Dinamo qui reste sur 1 nul et 2 défaites consécutives en championnat avec toujours un match en retard. Le Dinamo prend du retard par rapport au groupe de tête qui commence a se détacher alors que de son coté le Lokomotiv revient à hauteur de son rival du jour malgré un début de saison moyen. Il faudra capitaliser le Week-End prochain avec un déplacement sur la pelouse du Torpedo (deuxième derby consécutif) alors que le Dinamo sera opposé au CSKA et en cas de victoire le Dinamo pourrait revenir a 3 points du champion en titre (actuellement 2ème) et avec un match en retard.

Mordovia Saransk 2-1 FK Krasnodar - Marko Lomic (56' sp, 76') | Joaozinho (38')

C'est sans doute la contre-performance de cette 12ème journée, le FK Krasnodar s'incline sur la pelouse du promu le Mordovia Saransk. Malgré un but exceptionnel de Joaozinho quelques minutes avant la pause, le FK Krasnodar ne va pas réussir a faire le break et comme de nombreuses fois au cours des dernières semaines. Le Mordovia va obtenir un penalty transformé par Marko Lomic avant que ce même Marko Lomic offre la victoire aux locaux sur un superbe coup franc. Deux coup de pied arrétés fatals pour Krasnodar éliminé dans la semaine en coupe de Russie contre le Krylia Sovetov Samara... Le Mordovia est bien installé en 10ème position, et malgé cette défaite Krasnodar reste 3ème.

Kuban Krasnodar 3-3 Spartak Moscou - Oliseh (48', 56') Popov (68' sp) | Tasci (11'), Källström (61', 65')

Avec le match complètement fou entre le Lokomotiv et le Dinamo, il fallait bien que le Spartak s'illustre aussi de son coté, c'est chose faite avec de match nul spectaculaire, 6 buts dans un match lui aussi complètement dingue. Si l'ouverture du score de Serdar Tasci est assez particulière dans sa réalisation, elle ne laissait pas entrevoir une deuxième période aussi intense. Le Kuban assez timide va reprendre le controle en début de deuxième période et inscrire deux buts par l'intermédiaire du Sekou Oliseh, deux buts coup sur coup qui aurait pu tuer le Spartak mais les joueurs de Murat Yakin vont faire preuve de répondant et Kim Kallstrom va lui aussi y aller de son doublé afin de permettre au

Spartak d'égaliser puis de reprendre l'avantage 3-2, avantage de courtée durée puisque 2 minutes plus tard sur l'engagement le Kuban obtient un penalty transformé par le bulgare Ivelin Popov. Score final 3 partout, un résultat qui n'arrage personne puisque le Kuban aurait pu récupérer la 3ème place a 3 points du CSKA (9 du Zenit) et le Spartak aurait pu mettre la pression sur ses rivaux moscovites en s'installant au pied du podium devant le Dinamo et le Lokomotiv.



Torpedo Moscou 0-1 Arsenal Tula - Maloyan (48')

Duel de promus entre l'avant dernier et la lanterne rouge du championnat qui tourne à l'avantage des visiteurs malgré un penalty manqué par Tesak en 1ère période, l'Arsenal Tula a obtenu sa première victoire de la saison grâce a une réalisation de Maloyan a la 48ème minute.

En grande difficulté en championnat, les deux équipes devront batailler ferme pour assurer leur maintien, du moins pour se hisser dans la zone de barrage.



Rubin Kazan 1-1 Amkar Perm - Karadeniz (90') | Gol (92')

Fin de match épique entre le Rubin Kazan et l'Amkar Perm, après l'ouverture du score de l'inévitable Karadeniz a la 90ème minute, personne n'avait envisagé que l'Amkar serait capable d'égaliser dans le temps additionel du match sur une frappe de Janusz Gol qui assomme le stade et offre à l'Amkar un point précieu qui permet au club de Perm de sortir de la zone de barrage.

En revanche pour le Rubin ce match nul inattendu car en cas de victoire le club de Kazan aurait pu s'installer sur le podium en 3ème position. Rinat Bilyaletdinov et ses joueurs tenteront de se rattraper le Week End prochain lors du déplacement à Krasnodar tandis que l'Amkar tentera de s'imposer contre le Mordovia Saransk.

Terek Grozny 1-0 FC Ufa - Bokila (45+2')

Après deux défaite consécutives, le Terek Grozny devait absolument se relancer à domicile face au promu Ufa, c'est maintenant choses faites pour le club de Grozny qui n'aura pas spécialement briller dans le jeu mais le but de Bokila juste avant la mi-temps permet au Terek de faire la bonne opération sur le plan comptable puis le Terek est désormais 4ème du classement avant un déplacement compliqué à Saint-Petersbourg la semaine prochaine. De son coté Ufa perd une place au classement et se retrouve 11ème.

Le classement après 12 journées :