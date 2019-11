Live Champions League : le match Ajax Amsterdam - FC Barcelone en direct

C'est terminé à l'Amsterdam ArenA. Messi permet au Barça de tenir en échec l'Ajax Amsterdam aux Pays-Bas et de se qualifier en huitième de finale de la Ligue des champions de l'UEFA.

90' La puce humilie Stefano à l'aide d'un petit pont avant d'être contré à l'angle de la surface côté droit

87' Cillessen est mis à l'épreuve par Messi !

85' L'Ajax Amsterdam, en infériorité numérique, est résigné

82' Adriano est privilégié à Daniel Alves

81' Deuxième changement réalisé par Luis Enrique : Rafael Alcantara remplace un Rakitic séduisant

80' Serero est remplacé par Stefano

78' Cillessen est à la parade d'une mine de Rakitic venue des vingt mètres !

77' Le meilleur joueur de la Coupe du monde vient d'égaler le record de buts de Raùl Gonzalez Blanco en Ligue des champions de l'UEFA (71 unités)

76' But de Messi ! Le numéro 10 du Barça décale à l'angle de la surface côté gauche avec Pedro qui lui permet de réaliser le doublé de près. 0-2 !

75' Pedro entre à la place de Neymar

73' Riedwald est privilégié à Andersen

72' Le coup-franc de la puce atomique est manqué

71' Messi est tourmenté par Veltman qui est logiquement expulsé !

69' Luis Sùarez a remplacé Messi en pointe

67' La tête de Milik consécutive à un centre de Serero venu de la droite heurte le poteau de Ter Stegen !

64' "El Pistolero" est le point faible des culés aujourd'hui

63' Le centre de Luis Sùarez est dégagé par Veltman

62' Milik entre à la place de Sightorssson

61' Neymar, lancé côté gauche par l'Uruguayen, transmet à Xavi qui oblige Cillessen à répondre présent aux vingt mètres

59' Luis Sùarez, lancé à la limite de la faute par Messi, est tenu en haleine par Cilessen et l'héritier de Diego Maradona, monté en renforts, manque de réalisme au point de penalty !

58' Le Barça est discipliné en défense

57' Messi, lancé au point de penalty par Xavi à l'aide d'un piqué ingénieux, est à nouveau dégoûté par Moisander au point de penalty

56' Le match est gâché par un enchaînement de fautes des deux équipes

53' Le pilier de la Seleçao, à la réception d'un centre de Daniel Alves venu de la droite, est devancé de la tête par Van Rhijn au deuxième poteau

50' Neymar résiste au forcing de Serero côté gauche et touche le poteau !

48' Le centre de Xavi est dégagé par Moisander

47' Luis Sùarez, lancé à la limite de la faute côté droit par Messi, manque de vivacité devant Veltman qui permet à Cillessen d'éloigner le danger

46' Reprise des activités

C'est la mi-temps à l'Amsterdam ArenA. Le FC Barcelone mène d'un but à la pause.

45' Daniel Alves, coupable d'une faute, écope d'un carton jaune

43' Veltman est impérial au contact de Neymar

42' Jordi Alba coupe un contre amorcé par Klasen et écope d'un carton jaune

41' La tension monte à l'Amsterdam ArenA

40' Moisander coupe la course de Messi et écope d'un carton jaune

38' L'Ajax Amsterdam a un genou à terre

36' But de Messi ! Le coup-franc de l'Argentin est dévié du bout des doigts par Cillessen. Bartra est ensuite à la récupération côté droit et centre à destination du Rosarino qui marque le premier but de la partie à l'aide d'une tête précise au point de penalty. 0-1 !

34' Neymar est déséquilibré par Veltman qui écope d'un carton jaune

32' El Ghazi tombe au contact d'un défenseur suite à un coup-franc tiré côté droit par Schone. "Continuez de jouer" dit Pedro Proença

31' Jordi Alba, lancé à l'angle de la surface côté gauche par Messi, est tenu en échec par Cillessen !

29' Luis Sùarez est contré par Moisander aux vingt mètres

28' Bartra est coupable d'une faute de main au point de penalty mais l'arbitre décide de ne rien dire au grand dam des locaux

26' Les Catalans vivent un cauchemar

25' Ter Stegen est à la parade d'une reprise du pied gauche de Klasen au coeur de la zone de vérité !

24' Van Rhijn et Andersen mènent la vie dure aux Blaugranas

23' Schone fuit le cadre à la suite d'une action remarquable réalisé par les protégés de Frank De Boer

22' Andersen réalise un éxploit individuel à l'angle de la surface côté gauche mais Rakitic est le + fort

20' Le centre de Jordi Alba est dégagé par Moisander

18' L'ailier d'origine Marocaine est un danger permanent

17' El Ghazi réalise un raid solitaire côté droit et centre en direction d'Andersen qui manque de précision aux vingt mètres !

16' Le Barça est à la peine

14' Bartra empêche Sighortsson de filer au but

12' Veltman revient à temps dans les pieds d'un Neymar en position idéale à l'angle de la surface côté gauche

10' El Ghazi, coupable d'un geste déplacé au contact de Busquets, écope d'un carton jaune mérité

9' Le début de la partie est à l'avantage des Joden

8' Serero est séché par Mascherano qui écope d'un carton jaune

7' Le centre de Klasen est capté par Ter Stegen

5' Sightorsson est muselé par Bartra

4' Neymar, à la reprise d'un centre de Jordi Alba venu de la gauche, exécute Cillessen mais il est signalé en position défendue au point de penalty !

3' Sereno coupe une combinaison entre Luis Sùarez et Messi

C'est parti entre le FC Barcelone et l'Ajax Amsterdam !

20:45 : Pedro Proença (Portugal) est l'arbitre du match Ajax Amsterdam vs FC Barcelone en direct.

le match Ajax Amsterdam - FC Barcelone en direct

20:30 : Piqué est ménagé. Les remplaçants Barcelonais : Claudio Bravo; Douglas, Piqué, Adriano; Rafael Alcantara; Pedro, Munir.

20:15 : Bartra est titulaire. La composition du FC Barcelone : Ter Stegen; Daniel Alves, Bartra, Mascherano, Jordi Alba; Busquets, Xavi, Rakitic; Neymar, Luis Sùarez, Messi.

20:00 : Jordi Masip, Thomas Vermaelen, Andrés Iniesta, Sergi Roberto et Jérémy Mathieu sont restés en Catalogne tandis que Munir du Barça B a intégré l'expédition culé qui voyage aux Pays-Bas.

19:45 : Marc-André Ter Stegen, qui garde les cages du FC Barcelone en Ligue des champions de l'UEFA, a été défendu par Oliver Kahn qui semble persuadé que les critiques dont il est victime n'ont aucun sens "Il a eu peu de temps de jeu. Le Paris Saint-Germain lui a posé beaucoup de soucis mais c'est la vie d'un gardie. Je suis sûr qu'il saura gagner la confiance de l'entraîneur. C'est un jeune gardien qui vient de rejoindre un grand club doté d'un vestiaire étoilé qui a gagné beaucoup de titres. Le Barça est le Walt Disney du football et Ter Stegen doit s'y adapter. Il vient d'une petite équipe de Bundesliga et jouer au Camp Nou aux côtés de grands champions est loin d'être une chose facile à son âge. Il doit s'entraîner dur, rester patient et garder la tête haute. Je l'ai vu à l'oeuvre plusieurs fois et je peux vous certifier que c'est un joueur d'avenir. Il a besoin de temps. Je pense qu'il est capable de s'imposer à Barcelone."

19:30 : Luis Sùarez, qui a signé le 12 juillet 2014 au FC Barcelone pour cinq saisons et 81 millions d'euros, a été révélé aux yeux du monde entier sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam il y a six ans et aura longtemps régalé le public de l'Amsterdam ArenA qui lui rendra hommage aujourd'hui.

19:15 : Les Catalans n'ont plus gagnés aux Pays-Bas depuis le 14 mai 1997 et une victoire empreinte de réalisme contre le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes (1-0, but de Ronaldo).

19:00 : Les dirgieants du FC Barcelone se posent beaucoup de questions sur l'état physique de La Pulga. Le Rosarino a même hébérgé un physiothérapeute de la séléction argentine pour une remise en forme de deux semaines selon la chaîne Espagnole La Sexta.

18:45 : Neymar, Lionel Messi et Sandro ont permis aux Barcelonais de vaincre les Godenzonen il y a deux semaines à la maison en C1.

18:30 : L'anxiété et la peur guète le FC Barcelone à l'aube de la pause internationale. Les protégés de Luis Enrique, victime d'un manque de réalisme évident, a enchaînés deux défaites consécutives, l'une contre le Real Madrid à l'Estadio Santiago Bernabéu et l'autre contre le Celta Vigo à domicile, et figurent à la quatrième place de la Liga à présent. Gagner aux Pays-Bas est devenu indispensable pour eux.

le match Ajax Amsterdam - FC Barcelone en direct

18:15 : Milik est mis au repos. Les remplaçants Ajacides : Boer; Riedewald, Stefano, Viergever; Zimling; Kishna, Milik.

18:00 : Veltman est privilégié en défense centrale. La composition de l'Ajax Amsterdam : Cilessen; Van Rhijn, Moisander, Veltman, Boilesen; Serero, Klasen, Andersen; El Ghazi, Schone, Sightorsson.

17:45 : Dix-huit joueurs Joden ont été convoqués.

17:30 :

17:15 : Le 26 novembre 2013, les Lanciers de Tuilani Serero avaient réalisés l'éxploit de vaincre un Barça privé de Lionel Messi à l'Amsterdam ArenA en phase de poules de la Ligue des champions de l'UEFA.

17:00 :

16:45 : Bonsoir à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct le match Ajax Amsterdam - FC Barcelone comptant pour la 4e journée du groupe F de la Ligue des champions de l'UEFA 2014-2015. Le coup d'envoi est prévu à 20h45 à l'Amsterdam ArenA.