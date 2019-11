Live Liga BBVA : le match Almeria - FC Barcelone en direct

Merci à tous d'avoir suivi la victoire des Blaugranas en notre compagnie et à bientôt sur VAVEL France.

C'est terminé à l'Estadio de los Juegos Mediterraneos. Le Barça, porté par un Luis Sùarez des grands soirs, remporte un match capital à Almeria en Liga.

93' Messi réalise un éxploit individuel avant d'être tenu en échec par Rùben au point de penalty !

89' Le FC Barcelone est déchaîné

86' Wellington entre à la place de Thomas

83' C'est le premier but de la saison pour "El Correcaminos"

82' But de Jordi Alba ! Le latéral gauche originaire de l'Hospitalet, à la reprise d'un centre de Luis Sùarez venu de la droite, dispose de Rùben au deuxième poteau. 1-2 !

81' La Pulga, à la réception d'une déviation magique d'El Pistolero, est auteur d'un raté monumental au point de penalty puis est signalé en position défendue à juste titre par Undiano Mallenco !

80' La tête de Messi, à la reprise d'un centre de Luis Sùarez venu de la droite, heurte à nouveau le montant au point de penalty !

78' Mascherano revient à un moment-clé dans les pieds d'Edgar Mendez à l'angle de la surface côté gauche

77' Thievy est remplacé par Edgar Mendez

76' Luis Sùarez, lancé à l'angle de la surface côté droit par Rakitic, manque une fois de + le but du K.O. !

74' Les Catalans sont détérminés à gagner à présent

73' C'est le 10e but du pilier des Pentacampeoes en Liga

72' But de Neymar ! Luis Sùarez élimine Sebastian à l'angle de la surface côté droit et permet à l'ex-Peixoes d'égaliser au point de penalty. 1-1 !

70' "El Toro de Curitiba" régale côté droit et dépose un centre parfait au deuxième poteau où Neymar manque la cible de la tête !

69' Le centre d'Adriano est dégagé par Fran Velez

68' Hemed est privilégié à Fernando Soriano

65' Busquets est remplacé par Xavi

63' La résistance d'Almeria est héroique

62' Le Barça manque de réalisme

61' Luis Sùarez, à la reprise d'un centre d'El Moto GP" venu de la droite, touche le montant au deuxième poteau !

60' Le centre d'Adriano est dégagé par Sebastian

59' Les Almerians montrent beaucoup plus d'intensité et d'envie

58' Messi, touché au biceps fémoral gauche, continue à jouer

57' Le centre de Thievy est dégagé par Bartra

56' Luis Sùarez est signalé en position défendue

54' Busquets manque de précision aux vingt mètres

53' Rafael Alcantara tombe au contact de Fernando Soriano au coeur de la surface mais l'arbitre décide de ne rien dire au grand dam des Blaugranas !

52' Claudio Bravo s'empare d'un centre de Thievy

50' Adriano manque de lucidité côté droit

48' Les Andalous sont disciplinés en défense

47' Neymar est muselé par Ximo Navarro à l'angle de la surface côté gauche

46' Reprise des activités

C'est la mi-temps à l'Estadio de los Juegos Mediterraneos. Almeria mène d'un but et Neymar et Luis Sùarez entrent à la place de Pedro et Munir à la pause.

45' La défense du Barça est à la rue

42' Le centre de Verza est dégagé par Messi

39' Le public de l'Estadio de los Juegos Mediterraneos est aux anges

37' But de Thievy ! Jonathan Zongo amorce un contre et lance à la limite de la faute le Français qui pénètre dans la surface et exécute Claudio Bravo. 1-0 !

35' Fernando Soriano, coupable d'un geste d'humeur au contact de Rakitic, écope d'un carton jaune

34' Adriano file côté droit et centre à destination de Munir qui fuit le cadre au point de penalty

32' Le centre de Messi est capté par Rubén

31' Thomas coupe la course de Rafael Alcantara et écope d'un carton jaune

30' Thievy mène un contre en solitaire et manque le cadre depuis l'extérieur de la zone de vérité

29' Messi, lancé au point de penalty par Pedro à l'aide d'un piqué ingénieux, touche le montant d'une tête précise au point de penalty !

28' Rubén est à la parade d'une tête énergique de Rakitic à la suite d'un travail remarquable réalisé par Munir côté droit !

26' A noter qu'Almeria n'a plus gagné à domicile depuis le 4 mai 2014 et la réception du Bétis Séville

24' Le comportement des Barcelonais énerve Luis Enrique

22' Thievy élimine Mascherano à l'angle de la surface côté gauche et sollicite les services de Claudio Bravo

21' Sebastian empêche Munir de filer au but

20' Le milieu formé à Villarreal, à la reprise d'un dégagement manqué de Rafael Alcantara, est contré par Mascherano aux vingt mètres !

18' La tête de Fran Velez, à la reprise d'un centre de Verza venu de la gauche, termine à un bon mètre de la cible

17' Les Almérians ont confiance en eux

16' Angel, à la réception d'une ouverture sublime de Verza, manque de réactivité pour espérer marquer de la tête au point de penalty !

14' La reprise du pied gauche de Rafael Alcantara consécutive à un dégagement loupé d'Angel côtoie le ciel Andalou

12' Messi, à la réception d'une ouverture lointaine de Mascherano, est degoûté par Rubén qui soulage la défense d'Almeria au point de penalty

10' Le Barça est lancé

9' Ruben est mis à l'épreuve par Messi et Munir au point de penalty !

8' Le centre de Sebastian est dévié en touche par Jordi Alba

6' Messi, marqué par Fran Velez, vient en aide aux milieux Catalans en ce début de match

3' Adriano revient à temps dans les pieds de Jonathan Zongo et peut éloigner le danger à l'angle de la surface côté gauche

C'est parti entre Almeria et le FC Barcelone !

16:00 : Undiano Mallenco (Colegiado Navarro) est l'arbitre du match Almeria vs FC Barcelone en direct.

15:45 : Neymar est mis au repos. Les remplaçants Barcelonais : Ter Stegen; Montoya, Daniel Alves, Piqué; Xavi; Luis Suarez, Neymar.

15:30 : Adriano intégre le onze initial. La composition du FC Barcelone : Claudio Bravo; Adriano, Bartra, Mascherano, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Rafael Alcantara; Pedro, Munir, Messi.

15:15 : Thomas Vermaelen, Andrés Iniesta, Sergi Roberto et Jérémy Mathieu sont restés en Catalogne tandis que Munir du Barça B a intégré l'expédition culé qui voyage à Almeria.

15:00 : Le cauchemar de Gerard Piqué continue. L'ex-Mancunien, ridicule au cours du Clàsico, a été relégué au rang de remplaçant. L'amant de Shakira aurait même décidé de rejoindre la Premier League en décembre.

14:45 : Daniel Alves, qui est à 31 ans l'un des joueurs étrangers les plus utilisés au FC Barcelone (12 matchs), constitue le point faible du dispositif culé en ce début de saison.

14:30 : La Pulga n'est plus qu'à une réalisation du Basque Telmo Zarra en Liga (251 unités) et deviendra le meilleur buteur de l'histoire de la compétition s'il réalise le doublé aujourd'hui.

14:15 : Lionel Messi, auteur d'un doublé contre l'Ajax Amsterdam, a établi un nouveau record de buts en Ligue des champions de l'UEFA aux Pays-Bas et a permis au Barça de se qualifier en huitième de finale de la C1.

14:00 : Luis Enrique est en grande partie responsable de la défaite historique des Catalans contre le Celta Vigo à domicile. L'avenir du coach Asturien à la tête du FC Barcelone est peut-être menacé. Gagner en Andalousie est ainsi devenu indispensable.

13:45 : Corona est ménagé. Les remplaçants Indialicos : Julian Cuesta; Michel, Mauro Dos Santos; Corona, Wellington; Hemed, Edgar Mendez.

13:30 : Fran Velez est titulaire. La composition d'Almeria : Rubén; Ximo Navarro, Fran Velez, Angel, Sebastian; Verza, Azzez, Jonathan Zongo, Thomas, Fernando Soriano; Thievy.

13:15 : Mané, Terasil, Gaspar et Enrique Gonzalez sont les uniques absences à signaler côté Almeria.

12:30 : Le 28 septembre 2013, les Rojiblancos avaient été humiliés par les champions d'Espagne en titre à l'Estadio de los Juegos Mediterraneos en Liga

12:15 : Almeria a signé un quatrième match consécutif sans victoire au Ciudad de Valencia de Levante et figure maintenant à la 14e place de la Liga ex-aequo avec le Deportivo la Corogne et Grenade et a a une longueur du premier reléguable. La série noire des Indialicos risque de continuer avec la réception du Barça.

12:00 : Bonjour à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct le match Almeria (14e) - FC Barcelone (4e) comptant pour la 11e journée de la Liga BBVA 2014-2015. Le coup d'envoi est prévu à 16h à l'Estadio Juego de los Mediterraneos d'Almeria.